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 Единения с государством не будет: украинская церковь не станет похожей на российскую, - Епифаний

Предстоятель ПЦУ утверждает, что, хоть государство и сделало многое для становления Украинской православной церкви, она не станет вмешиваться в его дела и не впадет от него в зависимость.

Об этом глава ПЦУ заявил во время своего визита на Буковину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В этих исторических процессах, которые сейчас происходят в украинском православии, украинское государство в лице президента и других руководителей сделала очень много. Мы совместными усилиями, церковь и государство, достигли этого успеха – получили Томос об автокефалии Украинской православной церкви. Но украинская церковь в дальнейшем будет независимой. То есть, государство не должно вмешиваться в дела церкви, а церковь не будет вмешиваться в дела украинского государства", – сказал митрополит.

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Отвечая на вопрос журналистов, нет ли угрозы, что ПЦУ превратится в украинский вариант русской церкви, где церковь и государство работают как единый механизм, Епифаний объяснил: "Та модель, которая сейчас есть в российском государстве, неприемлема для украинской церкви. Украинская церковь всегда полагалась и будет полагаться на украинский народ. Потому украинский народ всегда поддерживал и будет поддерживать единую поместную украинскую православную церковь. Поэтому в будущем я не вижу угрозы такого единения, которое сейчас имеет русская православная церковь с российским государством".

Также на Цензор.НЕТ: Российские спецслужбы готовят поджоги храмов Московского патриархата в Украине, - постпред при ОБСЕ Прокопчук

Накануне митрополит Киевский и всея Украины Епифаний впервые после интронизации приехал в родную Черновицкую область.

Сегодня, 16 февраля он встретился с представителями местной власти, а затем – с общественностью в стенах Черновицкого национального университета. Также в программе его визита – богослужения в двух храмах Черновцов.

Источник: https://censor.net.ua/n3112084
 
   
 Топ комментарии
 
Всё зависит от того, выиграет ли дьячок выборы...
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Во-первых Томос пишется с большой буквы Единения с государством не будет: украинская церковь не станет похожей на российскую, - Епифаний - Цензор.НЕТ 2027 . Во-вторых, именно Петя добился его для Украины. И какая связь между рабочим временем Пети и тем, что церковь в Украине будет независима от государства?
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Набат Свято - Михайловского Собора подтвердил что наша церковь с нашим народом Единения с государством не будет: украинская церковь не станет похожей на российскую, - Епифаний - Цензор.НЕТ 7618
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Совет форумчанПравила форума
 
Тогда почему же томос по всей стране в рабочее время возит Президент Украины ?????
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Во-первых Томос пишется с большой буквы Единения с государством не будет: украинская церковь не станет похожей на российскую, - Епифаний - Цензор.НЕТ 2027 . Во-вторых, именно Петя добился его для Украины. И какая связь между рабочим временем Пети и тем, что церковь в Украине будет независима от государства?
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Батенька если б американці не даванули на Єрдогана а тот на Варфоломея то у нас был бы фарс а не томос . Церковние разногласия не решаються бистро. Так что спасибо дяде Сему
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ага, пэтя, а Филарет и остальные вообще не при делах
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Чтобы верующие зверушки, поставили птичку где надо...пенсионеры, после 1 марта...военные , само собой...а независимый народ..а шо там того народу...весь на выезде...
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Всё зависит от того, выиграет ли дьячок выборы...
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И это правильно.! Президенты приходят и уходят, вера остается. И только на параше попы лобзают маслы урода

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украинская церковь не станет похожей на российскую, - Епифаний
Уже не похожа!
В Тунисе кацапский поп отказался Маму отпевать -- мол, украинка.
А в Киеве, удалённо договорился в новой ПЦУ -- сперва поминальная молитва в общем списке, сейчас персональную панихиду готовим.

Отакэ...
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Так это плохо или хорошо?
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Набат Свято - Михайловского Собора подтвердил что наша церковь с нашим народом Единения с государством не будет: украинская церковь не станет похожей на российскую, - Епифаний - Цензор.НЕТ 7618
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Когда эти ублюдки в платьях начнут платить налоги? Церковь - воровская структура, стригущая слабоумных!!!
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Ievgen Maievskyi - ты откуда гад взялся?

Не видишь разве, что тут собрались люди глубоко верующие...? Единения с государством не будет: украинская церковь не станет похожей на российскую, - Епифаний - Цензор.НЕТ 470
Сейчас тебе будет хана...
Единения с государством не будет: украинская церковь не станет похожей на российскую, - Епифаний - Цензор.НЕТ 6490
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Беда Московского Патриархата это "сергианство". Началось оно с Декларации Митрополита Сергия Страгородского в 1927 году. В Декларации говорилось о необходимости сотрудничества с большевистскими властями. Православные верующие после развала ссср ожидали публичного осуждения священно-началием МП " сергианства" и всеобщего покаяния. Но не тут-то было. Окружение Путина быстро оценило преимущества "Сергианства" в новых условиях и потому объединение МП с РПЦЗ (митрополитом Лавром) произошло без выполнения условия о покаянии в ереси "сергианства". Это вызывало раскол в РПЦЗ и часть заграничных приходов Русской православной Церкви за границей не пошло на объединение с МП. Только ересь "сергианства" поддерживаемая патриархом Гундяем позволила Путину разыграть при вторжении в Украину православную карту. Они считали что: 1) все русскоговорящее население Украины поддержит Русскую Православную Армию во главе с Гиркиным.
2) Застрельщиками в этом всеобщем восстании русско-говорящих несомненно будут православные верующие УПЦ МП.
Вначале всё шло гладко. Священно -началие Святогорского монастыря собирало дало свои помещения для сбора оружия и приютило банду Гиркина ( хранителя даров Волхвов, во время тура святынь по городам России и Крыму в феврале 2014 г). Но потом вам уже известно как всё случилосьдальше.
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А як Олексійович, на якого коня буде лізти?!! Про що говорити буде, козирі схоже скінчилися...
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похоже уже стала.. барыга все копирует у *****, да и Епифаний как-то подозрительно молод..
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Практика показала, что только совместными усилиями можно достигнуть успеха.
Если ПЦУ отказывается от сотрудничества, то и успехи ее будут скромными.


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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕдинения с государством не будет: украинская церковь не станет похожей на российскую, - Епифаний
 
 
 
 
 
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