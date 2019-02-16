 "Антироссийская кампания" и "нарушение норм демократии": Путин пожаловался Макрону на Украину

О беседе сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин привлек внимание Эммануэля Макрона к активизировавшейся в контексте предстоящих в марте президентских выборов антироссийской кампании киевских властей", – сказано в сообщении.

Особенно президента РФ возмутило решение Украины не пускать на выборы президента российских наблюдателей.

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"Действия украинской стороны, включая решения не допускать на выборы российских наблюдателей, а также отказаться от организации избирательных участков в России, противоречат общепринятым демократическим нормам и принципам ОБСЕ", – утверждают в Кремле.

Также у Путина отметили настроенность президента РФ на дальнейшее сотрудничество с Макроном в украинском вопросе, в частности в рамках "нормандского формата". В пресс-службе французского президента деталей обсуждения украинского вопроса не раскрыли. Основной темой разговора была Сирия.

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Напомним, накануне партия президента Франции Эммануэля Макрона отказалась предоставлять аккредитацию на выборах в Европарламент российским пропагандистским каналам Sputnik и RT. "Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля", – заявил директор партийной избирательной кампании Стефан Сежурне.