 "Антироссийская кампания" и "нарушение норм демократии": Путин пожаловался Макрону на Украину

О беседе сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.
"Путин привлек внимание Эммануэля Макрона к активизировавшейся в контексте предстоящих в марте президентских выборов антироссийской кампании киевских властей", – сказано в сообщении.
Особенно президента РФ возмутило решение Украины не пускать на выборы президента российских наблюдателей.
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"Действия украинской стороны, включая решения не допускать на выборы российских наблюдателей, а также отказаться от организации избирательных участков в России, противоречат общепринятым демократическим нормам и принципам ОБСЕ", – утверждают в Кремле.
Также у Путина отметили настроенность президента РФ на дальнейшее сотрудничество с Макроном в украинском вопросе, в частности в рамках "нормандского формата". В пресс-службе французского президента деталей обсуждения украинского вопроса не раскрыли. Основной темой разговора была Сирия.
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Напомним, накануне партия президента Франции Эммануэля Макрона отказалась предоставлять аккредитацию на выборах в Европарламент российским пропагандистским каналам Sputnik и RT. "Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля", – заявил директор партийной избирательной кампании Стефан Сежурне.
Ничего себе загнул.
Это что за нормопринципы такие?
срасею добьет
Те же страны, продолжил дипломат, которые критикуют Москву, но продолжают взаимодействовать с ней в энергетической сфере, проявляют огромное лицемерие.
"Мы видим, что западноевропейские страны критикуют РФ, но в то же время их компании делают огромный бизнес с российскими компаниями на миллиарды евро. Посмотрите на энергетические инвестиции, закупки газа, посмотрите на строительство газопровода между РФ и ФРГ, посмотрите на [президента Франции Эммануэля] Макрона, который посещал Петербургский международный экономический форум" - заявил Петер Сийятро.
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Трудно с ним не согласиться. Лицемерие так и прет от политиков Западной Европы во главе с фрау Меркель и Макроном.
Жалко мааааленького.
Где, в какой стране такое возможно?!
ото не пхайся до бандерівців
В ответ на агрессию Путлер получает слабенькие санкции и регулярную озабоченность. Ну и чего бы ему и не продолжать наглеть?!
Обійняти та плакати?
В сети показали видео допроса мужчины по фамилии Саидов, который попал в плен украинских военных. По его словам, он часто ездит на заработки и якобы без российского паспорта очень тяжело. Именно это и подтолкнуло согласиться на предложение поехать в Украину.
"Сказали паспорт можно получить. Российский", - подтверждает он.
На вопрос, не обещали ли денег, сказал: "Меня предупредили: месяц отработаешь, покажешь себя. Потом каждую неделю по 1250 грн".
До первой зарплаты Саидов не дотянул четыре дня - попал плен.
https://antikor.com.ua/articles/287215-pasport_rossii_i_1250_grn_azerbajdhanets_rasskazal_zachem_priehal_ubivatj_ukraintsev
Вступить в НАТО и ЕС , в не рамках НАТы , стать стратегическим союзником США - Канады .
Максимально решить все ключевые вопросы с Польшей ,
Затем при вые"бонах гермафродитки Европы , создать Блок(Союз) с Польшей , странами Балтии и др. славянскими странами желающими вступить в этот союз и отстаивать совместно свои национальные интересы .
https://www.bbc.com/russian/news-47266881
Ми ж =хунта=, =нацистскоє ґосударство=, як ви верещите, у нас =кієвскій рєжим=, =партія вайни=, =крававиє= і Порошенко, і Турчинов, Ярош - каратель, а Сеня взагалі - головоріз.
А ми всі - =злиє= укри.
Яка ж тут вже демократія ?
А якщо серйозно, то воно здає повністю свої думки і страхи + бреше, як завжди.
На мордорі не було антиукраїнської істерії ? І вона ще не скінчилася.
Про демократію на московії - смішно.
Жаліється воно ... А де ж =Кієв за два дня= ? =навароССія= - 8 українських областей ?
Ото тобі й лишилося іноді щось там промимрити в сторону України. Ну, і ще гадиш, поки можеш, пробуєш країну розхитати зсередини, бо зовні вже боязно.