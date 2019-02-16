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 "Антироссийская кампания" и "нарушение норм демократии": Путин пожаловался Макрону на Украину

Во время телефонного разговора президент России обратил внимание своего французского коллеги на активизацию перед выборами "антироссийской кампании киевских властей".

О беседе сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин привлек внимание Эммануэля Макрона к активизировавшейся в контексте предстоящих в марте президентских выборов антироссийской кампании киевских властей", – сказано в сообщении.

Особенно президента РФ возмутило решение Украины не пускать на выборы президента российских наблюдателей.

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"Действия украинской стороны, включая решения не допускать на выборы российских наблюдателей, а также отказаться от организации избирательных участков в России, противоречат общепринятым демократическим нормам и принципам ОБСЕ", – утверждают в Кремле.

Также у Путина отметили настроенность президента РФ на дальнейшее сотрудничество с Макроном в украинском вопросе, в частности в рамках "нормандского формата". В пресс-службе французского президента деталей обсуждения украинского вопроса не раскрыли. Основной темой разговора была Сирия.

Также на Цензор.НЕТ: У марсиан больше шансов, - Климкин о российских наблюдателях на украинских выборах

Напомним, накануне партия президента Франции Эммануэля Макрона отказалась предоставлять аккредитацию на выборах в Европарламент российским пропагандистским каналам Sputnik и RT. "Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля", – заявил директор партийной избирательной кампании Стефан Сежурне.

Источник: https://censor.net.ua/n3112083
 
 
 Топ комментарии
 
Россия не должна «сеять раздор» между странами-членами НАТО, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийятро во время встречи со своим американским коллегой Майком Помпео.

Те же страны, продолжил дипломат, которые критикуют Москву, но продолжают взаимодействовать с ней в энергетической сфере, проявляют огромное лицемерие.

"Мы видим, что западноевропейские страны критикуют РФ, но в то же время их компании делают огромный бизнес с российскими компаниями на миллиарды евро. Посмотрите на энергетические инвестиции, закупки газа, посмотрите на строительство газопровода между РФ и ФРГ, посмотрите на [президента Франции Эммануэля] Макрона, который посещал Петербургский международный экономический форум" - заявил Петер Сийятро.
____________________
Трудно с ним не согласиться. Лицемерие так и прет от политиков Западной Европы во главе с фрау Меркель и Макроном.
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А чему удивляться такому поведению Путлера?! Запад ему все прощает - и Грузию, и Преднистровье, и Украину, и Сирию, и даже Солсбери.

В ответ на агрессию Путлер получает слабенькие санкции и регулярную озабоченность. Ну и чего бы ему и не продолжать наглеть?!
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Противопечат общепринятым нормам Обсе.
Ничего себе загнул.
Это что за нормопринципы такие?
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наверно это такие путинские принципы согласно которым нельзя обижать оккупантов
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Немцов давно поставив діагноз цьому ху?лу "ватанського підворіття" - ВІН ********! (Вибачаюсь перед паннами.)
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У многих на россии будет спазм внутренних органов.
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Тем что "развели как котят" нас с "Пэтя- враг расеи".
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Расею- не факт. А вот Украину- 100%. "Антироссийская кампания" и "нарушение норм демократии": Путин пожаловался Макрону на Украину - Цензор.НЕТ 5466
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И тебя, узбагойся. Вместе со всей страной. "Антироссийская кампания" и "нарушение норм демократии": Путин пожаловался Макрону на Украину - Цензор.НЕТ 3488
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Причем в день оъявления о победе пороха в первом туре!🙂 Рашку так рванет - не хуже "ядерного пепела".🙂🙂🙂
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Пысы: блин вечно у меня опечатки - объявления.
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Виберемо Головнокомандуючого в першому турі! "Антироссийская кампания" и "нарушение норм демократии": Путин пожаловался Макрону на Украину - Цензор.НЕТ 213 "Антироссийская кампания" и "нарушение норм демократии": Путин пожаловался Макрону на Украину - Цензор.НЕТ 213 "Антироссийская кампания" и "нарушение норм демократии": Путин пожаловался Макрону на Украину - Цензор.НЕТ 213
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Россия не должна «сеять раздор» между странами-членами НАТО, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийятро во время встречи со своим американским коллегой Майком Помпео.

Те же страны, продолжил дипломат, которые критикуют Москву, но продолжают взаимодействовать с ней в энергетической сфере, проявляют огромное лицемерие.

"Мы видим, что западноевропейские страны критикуют РФ, но в то же время их компании делают огромный бизнес с российскими компаниями на миллиарды евро. Посмотрите на энергетические инвестиции, закупки газа, посмотрите на строительство газопровода между РФ и ФРГ, посмотрите на [президента Франции Эммануэля] Макрона, который посещал Петербургский международный экономический форум" - заявил Петер Сийятро.
____________________
Трудно с ним не согласиться. Лицемерие так и прет от политиков Западной Европы во главе с фрау Меркель и Макроном.
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Ужас!
Где, в какой стране такое возможно?!

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Фу , мачо скулит на плече еврогея , а как жє радиоактивній пєпєл "Антироссийская кампания" и "нарушение норм демократии": Путин пожаловался Макрону на Украину - Цензор.НЕТ 4654
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Макрон не забыл выразить обеспокоенность, или хоть озабоченность?
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Ути- пути. Слезки ему сапогом вытрите. А фотка зачетная...
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жалкий карлик "Антироссийская кампания" и "нарушение норм демократии": Путин пожаловался Макрону на Украину - Цензор.НЕТ 743
ото не пхайся до бандерівців
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А чему удивляться такому поведению Путлера?! Запад ему все прощает - и Грузию, и Преднистровье, и Украину, и Сирию, и даже Солсбери.

В ответ на агрессию Путлер получает слабенькие санкции и регулярную озабоченность. Ну и чего бы ему и не продолжать наглеть?!
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моль вєлікоруська плаче як дєвочка.... прикольно таки!
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Что ты знаешь о демократии, моль гебистская
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Азербайджанец, который приехал на Донбасс воевать на стороне террористов, рассказал, что его заманили паспортом России.

В сети показали видео допроса мужчины по фамилии Саидов, который попал в плен украинских военных. По его словам, он часто ездит на заработки и якобы без российского паспорта очень тяжело. Именно это и подтолкнуло согласиться на предложение поехать в Украину.

"Сказали паспорт можно получить. Российский", - подтверждает он.
На вопрос, не обещали ли денег, сказал: "Меня предупредили: месяц отработаешь, покажешь себя. Потом каждую неделю по 1250 грн".

До первой зарплаты Саидов не дотянул четыре дня - попал плен.
https://antikor.com.ua/articles/287215-pasport_rossii_i_1250_grn_azerbajdhanets_rasskazal_zachem_priehal_ubivatj_ukraintsev
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горбатая не горбатая а пид"расы еще те! не ковбои вы, ребята, один ***** другой лопата
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Чтоб духа твоего рюзьге вонючего тут не было, наблюдатели-шмаблюдатели, жалуйся хоть инопланетянам ничтожество ботоксное
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Обиделся? Ну, так набери в рот говна и плюнь в сторону Украины...или Макрону в трубку.
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За весь час, після розпаду сесесера, не чув, щоб Україна була наблюдатєлєм в роssії...
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Ути- пути. Слезки ему сапогом вытрите. А фотка зачетная...
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Никакие отговорки не должны смягчать ему участь. Повесить или закопать. Он пришёл убивать .
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Хватит скиглити, бери лапату та иди гадувати сваих ватникив😂
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Удачное фото. Глядя на эту истоту, закрадывается мысль, а может, Оно и не человек вовсе? А что-то, засланное из ада, в назидание колеблющимся, заблудшим, грешным и неисправимым подонкам?! Его и назвать как-нибудь язык не поворачивается, а погоняло МОЛЬ вообще звучит как ласкательный комплимент. ***** конечно, ближе к телу...
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Эммануэль. А я и не знал что у французов Президент- тоже еврей, как у нас. Как-то мимо прошло. Ну, ладно, оказывается к этому привыкают...
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Йоообта, ох и рожу вы нашли!!! У меня весь моник ..оплеванный.....
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Відверто розмішив дзвінок ***** .. Видно, що таки добре йому Петро Олексійович бейци в дверях прищемив ..." А толи еще бу-у-удет...."😁😁😁😁😁
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Спонсор жовтих жилетів вирішив поскаржитись Макрону, анекдот
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Умеют редакторы фотки пуйла подбирать)))))))) Ну и рожа!
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Цензор, фотка - зачёт... вся суть этого существа!"Антироссийская кампания" и "нарушение норм демократии": Путин пожаловался Макрону на Украину - Цензор.НЕТ 9319
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Поэтому Украине нужно семимильными шагами наращивать свою экономику , уровень жизни в стране .
Вступить в НАТО и ЕС , в не рамках НАТы , стать стратегическим союзником США - Канады .
Максимально решить все ключевые вопросы с Польшей ,
Затем при вые"бонах гермафродитки Европы , создать Блок(Союз) с Польшей , странами Балтии и др. славянскими странами желающими вступить в этот союз и отстаивать совместно свои национальные интересы .
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В пятиэтажном здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге произошло обрушение плит перекрытия с пятого по второй этажи. Спасателям осталось только найти визитку Яроша))

https://www.bbc.com/russian/news-47266881
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Мачо дель пачо, жалуется он... Иди НДС верни на 18%, или пенсии повысь, раз уж возраст поднял. Бесит меня блин
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Ну зато у вас мультики про ракеты классные . Есть чем гардиться
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Фюрер, шо ти хоч ?
Ми ж =хунта=, =нацистскоє ґосударство=, як ви верещите, у нас =кієвскій рєжим=, =партія вайни=, =крававиє= і Порошенко, і Турчинов, Ярош - каратель, а Сеня взагалі - головоріз.
А ми всі - =злиє= укри.
Яка ж тут вже демократія ?

А якщо серйозно, то воно здає повністю свої думки і страхи + бреше, як завжди.
На мордорі не було антиукраїнської істерії ? І вона ще не скінчилася.
Про демократію на московії - смішно.

Жаліється воно ... А де ж =Кієв за два дня= ? =навароССія= - 8 українських областей ?
Ото тобі й лишилося іноді щось там промимрити в сторону України. Ну, і ще гадиш, поки можеш, пробуєш країну розхитати зсередини, бо зовні вже боязно.
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О, шото новенькое. ***** усилил скулеж. Примечательно
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Оккупанты раздосадованы что их не пускают на выбор. Вы, падлы, радуйтесь что с вами вообще разговаривают некоторые.
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Воно думає, що має вигляд хитрого лиса, вдало плетучого інтриги і заговори, але всі бачать плешивого ***********) у чужому горОді.
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Макрон сам запретил кацапским пропагандонам аккредитацию в госструктурах во Франции, т.к. те перед выборами распространяли фейки про нетрадиционную ориентацию Макрона.
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Путин пожаловался на нарушение норм домкратии "Антироссийская кампания" и "нарушение норм демократии": Путин пожаловался Макрону на Украину - Цензор.НЕТ 3445 "Антироссийская кампания" и "нарушение норм демократии": Путин пожаловался Макрону на Украину - Цензор.НЕТ 6990
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Антироссийская кампания" и "нарушение норм демократии": Путин пожаловался Макрону на Украину
 
 
 
 
 
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