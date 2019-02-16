 На встрече с вице-президентом США Пенсом обсудили действия в ответ на агрессию в Керченском проливе и поддержку реформ в Украине, - Порошенко

Об этом он сказал в комментарии представителям СМИ после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

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"Я поблагодарил вице-президента и попросил передать благодарность Президенту США, Конгрессу в части финансовой поддержки Украины. Вы знаете, что в бюджете больше 700 миллионов долларов направлено на дополнительную поддержку нашего государства. И это позиция настоящего друга и настоящего партнера", - сказал он.

Президент сообщил, что на встрече с вице-президентом США состоялась очень тщательная дискуссия. "Он в самом начале отметил, что Украина является надежным и стратегическим партнером Соединенных Штатов Америки. Мы твердо рассчитываем на сотрудничество, в том числе в оборонной сфере, в том числе и по поставкам Украины всех видов вооружения, после того как мы приняли закон, который позволяет Министерству обороны напрямую обеспечить поставки оружия", - сказал Порошенко.

Петр Порошенко также поблагодарил Майка Пенса за высокую оценку действий его команды. В частности, в части работы наших дипломатов, военных и в части правительственных шагов, которые обеспечили проведение реформ.

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Собеседники обсудили дальнейшие шаги, которые должны быть ответом на действия России в Украине и политику санкций.

"Мы тщательно обсудили координацию наших действий по реакции на агрессию в Керченском проливе. Мы тщательно обсудили дальнейшие действия по введению санкций и координации этих санкций с санкциями Европейского союза. Как я вам вчера говорил, мы на следующей неделе ждем положительного результата", - сообщил президент.

Также была достигнута договоренность о дальнейшей поддержке нашего государства и поддержке реформ, отметил он.

"Мы договорились о том, что и на Генеральной ассамблее ООН во время дебатов по оккупированным территориям, и в международных организациях твердая поддержка Украины будет продолжена", - констатировал глава государства.

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В свою очередь, во время встречи вице-президент США Майк Пенс заверил в поддержке Украины Соединенными Штатами. "Хочу выразить простой месседж украинцам: "Мы с вами". Недавнее событие в Керченском проливе напоминает о вызовах российской агрессии, с которыми сталкивается Украина. Хочу заверить вас, что США поддерживают Украину", - отметил вице-президент США.

Он также отметил экономические реформы, которые сделали возможной дополнительное сотрудничество Украины с МВФ. "С нетерпением жду вашего дальнейшего прогресса в экономике и надеюсь, что мы найдем дополнительные пути укрепления безопасности в Европе", - добавил Майк Пенс.

Напомним, в Мюнхене проходит международная конференция по безопасности. В частности, Петр Порошенко встретился на полях с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.