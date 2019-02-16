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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Порошенко (16348) США (14657) реформы (3242) Пенс (59)

 На встрече с вице-президентом США Пенсом обсудили действия в ответ на агрессию в Керченском проливе и поддержку реформ в Украине, - Порошенко

Петр Порошенко заявляет, что Украина благодарна американским партнерам и партнерам по ЕС за четкую и постоянную поддержку нашего государства.

Об этом он сказал в комментарии представителям СМИ после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

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"Я поблагодарил вице-президента и попросил передать благодарность Президенту США, Конгрессу в части финансовой поддержки Украины. Вы знаете, что в бюджете больше 700 миллионов долларов направлено на дополнительную поддержку нашего государства. И это позиция настоящего друга и настоящего партнера", - сказал он.

Президент сообщил, что на встрече с вице-президентом США состоялась очень тщательная дискуссия. "Он в самом начале отметил, что Украина является надежным и стратегическим партнером Соединенных Штатов Америки. Мы твердо рассчитываем на сотрудничество, в том числе в оборонной сфере, в том числе и по поставкам Украины всех видов вооружения, после того как мы приняли закон, который позволяет Министерству обороны напрямую обеспечить поставки оружия", - сказал Порошенко.

Петр Порошенко также поблагодарил Майка Пенса за высокую оценку действий его команды. В частности, в части работы наших дипломатов, военных и в части правительственных шагов, которые обеспечили проведение реформ.

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Собеседники обсудили дальнейшие шаги, которые должны быть ответом на действия России в Украине и политику санкций.

"Мы тщательно обсудили координацию наших действий по реакции на агрессию в Керченском проливе. Мы тщательно обсудили дальнейшие действия по введению санкций и координации этих санкций с санкциями Европейского союза. Как я вам вчера говорил, мы на следующей неделе ждем положительного результата", - сообщил президент.

Также была достигнута договоренность о дальнейшей поддержке нашего государства и поддержке реформ, отметил он.

"Мы договорились о том, что и на Генеральной ассамблее ООН во время дебатов по оккупированным территориям, и в международных организациях твердая поддержка Украины будет продолжена", - констатировал глава государства.

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В свою очередь, во время встречи вице-президент США Майк Пенс заверил в поддержке Украины Соединенными Штатами. "Хочу выразить простой месседж украинцам: "Мы с вами". Недавнее событие в Керченском проливе напоминает о вызовах российской агрессии, с которыми сталкивается Украина. Хочу заверить вас, что США поддерживают Украину", - отметил вице-президент США.

Он также отметил экономические реформы, которые сделали возможной дополнительное сотрудничество Украины с МВФ. "С нетерпением жду вашего дальнейшего прогресса в экономике и надеюсь, что мы найдем дополнительные пути укрепления безопасности в Европе", - добавил Майк Пенс.

Напомним, в Мюнхене проходит международная конференция по безопасности. В частности, Петр Порошенко встретился на полях с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/n3112082
 
 
 Топ комментарии
 
Колекціонує петя світлини до дембельського альбома..
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Скоро можно будет цитатник издавать:"гражданских отсечь, циничные бандеры,каких тебе еще реформ не хватает"-прям кладезь идей реХворматора на второй срок.
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та його за невідповідністю виженуть. ну як аватарів в ЗСУ.
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Колекціонує петя світлини до дембельського альбома..
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та його за невідповідністю виженуть. ну як аватарів в ЗСУ.
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ще 5 років тобі доведеться чекати цього акорду дембельського)
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на россии второго президентского срока ждут со страхом. Никогда еще россияне не жили так плохо, как при Порошенко На встрече в вице-президентом США Пенсом обсудили действия в ответ на агрессию в Керченском проливе и поддержку реформ в Украине, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7168
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А кто Ваш кандидат- фантазёр,кто лаптеногих изгонит? Или война уже закончилась...ИМЯ скажите....
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а в это время Грыц/Зеля/Юля бегают возле параши Бени. На встрече в вице-президентом США Пенсом обсудили действия в ответ на агрессию в Керченском проливе и поддержку реформ в Украине, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3582
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А почему не возбуждают уголовное дело против Кучмы за госизмену? Ведь подписав Будапештское соглашение он отдал ядерный арсенал Украины фактически за бумажку, сделав так как хотел Запад, наплевав на интересы Украины. Какое право он имел это делать?!

А сейчас Запад ограничивается слабенькими санкциями против Рашки, сюсюкает с Путлером, а до Украины им и дела нет.
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Анижепапиредніки , посадить их значит создать прецендент
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ну не за простий папірець, кась компенсація була з боку рашки в вигляді списання боргів за газ і ядерне паливо постачалося для укр АЕС зі знижкою. Великі складності були з економікою у 1994 ~ 96 році.
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Ну по первому вопросу ,без вариантов, а вот по реформам ,лучше не надо . дайте людям пожить.
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Украина не может прекратить войну на Донбассе, в отличие от России. Об этом 16 февраля заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"Если Россия прекратит стрельбу, настанет мир. Если Украина перестанет стрелять, не будет Украины. Если мы перестанем защищать наш суверенитет, нашу территориальную целостность, демократию, свободу", - отметил он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/poroshenko-esli-rossiya-prekratit-strelbu-nastanet-mir-esli-ukraina-perestanet-strelyat-ne-budet-ukrainy-743994.html

Комментарии как говориться излишни......
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Скоро можно будет цитатник издавать:"гражданских отсечь, циничные бандеры,каких тебе еще реформ не хватает"-прям кладезь идей реХворматора на второй срок.
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Нова влада не піде на жодні компроміси із Кремлем, які дозволять завершити війну за рахунок інтересів України.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час виступу на 3-му Українському ланчі в Мюнхені, який відбувся в межах Мюнхенської безпекової конференції, де обговорювалася тема «Україна 2019 - вибір майбутнього».
«Будьте певні, що наша команда буде жорстко боронити Україну. Жодні компроміси, які б, не дай Боже, торкнулися інтересів України, не будуть впроваджені. Зокрема, що стосується завершення війни», - наголосила лідер «Батьківщини».
Юлія Тимошенко нагадала про те, що «проти жодної людини в корумпованому оточенні президента не були введені санкції Кремля», під які потрапила вона та всі члени її фракції. Політик обурилась тим, що війна з Росією, якою президент Порошенко прикриває свої економічні провали, не заважає йому заробляти на торгівлі із ворогом.
«Заяви президента не співпадають з тим, що він робить. Гадаю, що найближчим часом будуть документальні докази бізнес-співпраці Порошенка й Медведчука і того, що вони заробляють великі гроші. І всі політики знають про це, більшість експертів за межами країни знають про це. І я хотіла б наголосити: вся наша команда і наші друзі не дотримуються подвійних стандартів і називають речі своїми іменами. Якщо сьогодні чинний президент веде величезний бізнес з Медведчуком, який зустрічається з Путіним, це означає, що вони співпрацюють», - наголосила Голова партії.
Під час свого виступу вона констатувала, що 144 реформи, про які звітує чинна українська влада, призвели лише до зубожіння народу: у порівнянні з 2013 роком, обсяг ВВП, зарплати та пенсії в Україні зменшилися в 1,4 раза у доларову обчисленні. Хоча саме економічне процвітання України мало б стати додатковою зброєю в боротьбі з російським агресором. Забезпечити його дозволить ухвалення Нової Конституції та втілення Нового економічного курсу.
«Наша команда переконана в тому, що за декілька років правильної економічної політики, правильної системи влади, що може забезпечити Нова Конституція, ми зможемо поставити Україну на тверді ноги. Одна зі складових перемоги України у війні з країною-агресором - це показати нашу країну сильну, економічно стабільну, яка процвітає і де хочуть жити люди. Додатково до наших оборонних та безпекових можливостей. Це буде та унікальна зброя, зокрема сила, яка допоможе», - підсумувала Юлія Тимошенко.
Нагадаємо, в Українському ланчі взяли участь Президент Естонії Керсті Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд (Chrystia Freeland) Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер тощо.
На заході також виступив командувач армією США в Європі (2014-2017) Бен Ходжес, а модерував дискусію Стівен Сакур, ведучий програми «HARD Talk» на BBC World News.
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В команде порохоботов прибавление. Читайте внимательно. И не удивляйтесь почему рыги труханов и кернес в команде президента. Там других быть не может. Отсюда и кремлевские лозунги на бордах президента. Бо СВОИ!!! Наслаждайтесь!
На встрече с вице-президентом США Пенсом обсудили действия в ответ на агрессию в Керченском проливе и поддержку реформ в Украине, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3149
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Ооооооо, ось путіноїди всіх мастей позлазяться і будуть гавкать на Порошенка!
Ну і нехай гавкають, а нам, українцям і українським росіянам, треба голосувати на виборах Президента тільки за нього!!!!!
Бо якщо кцапи жовчю сходять від одного слова Порошенко, то наш вибір правильний!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа встрече с вице-президентом США Пенсом обсудили действия в ответ на агрессию в Керченском проливе и поддержку реформ в Украине, - Порошенко
 
 
 
 
 
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