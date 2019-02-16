 На встрече с вице-президентом США Пенсом обсудили действия в ответ на агрессию в Керченском проливе и поддержку реформ в Украине, - Порошенко

Об этом он сказал в комментарии представителям СМИ после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Я поблагодарил вице-президента и попросил передать благодарность Президенту США, Конгрессу в части финансовой поддержки Украины. Вы знаете, что в бюджете больше 700 миллионов долларов направлено на дополнительную поддержку нашего государства. И это позиция настоящего друга и настоящего партнера", - сказал он.
Президент сообщил, что на встрече с вице-президентом США состоялась очень тщательная дискуссия. "Он в самом начале отметил, что Украина является надежным и стратегическим партнером Соединенных Штатов Америки. Мы твердо рассчитываем на сотрудничество, в том числе в оборонной сфере, в том числе и по поставкам Украины всех видов вооружения, после того как мы приняли закон, который позволяет Министерству обороны напрямую обеспечить поставки оружия", - сказал Порошенко.
Петр Порошенко также поблагодарил Майка Пенса за высокую оценку действий его команды. В частности, в части работы наших дипломатов, военных и в части правительственных шагов, которые обеспечили проведение реформ.
Собеседники обсудили дальнейшие шаги, которые должны быть ответом на действия России в Украине и политику санкций.
"Мы тщательно обсудили координацию наших действий по реакции на агрессию в Керченском проливе. Мы тщательно обсудили дальнейшие действия по введению санкций и координации этих санкций с санкциями Европейского союза. Как я вам вчера говорил, мы на следующей неделе ждем положительного результата", - сообщил президент.
Также была достигнута договоренность о дальнейшей поддержке нашего государства и поддержке реформ, отметил он.
"Мы договорились о том, что и на Генеральной ассамблее ООН во время дебатов по оккупированным территориям, и в международных организациях твердая поддержка Украины будет продолжена", - констатировал глава государства.
В свою очередь, во время встречи вице-президент США Майк Пенс заверил в поддержке Украины Соединенными Штатами. "Хочу выразить простой месседж украинцам: "Мы с вами". Недавнее событие в Керченском проливе напоминает о вызовах российской агрессии, с которыми сталкивается Украина. Хочу заверить вас, что США поддерживают Украину", - отметил вице-президент США.
Он также отметил экономические реформы, которые сделали возможной дополнительное сотрудничество Украины с МВФ. "С нетерпением жду вашего дальнейшего прогресса в экономике и надеюсь, что мы найдем дополнительные пути укрепления безопасности в Европе", - добавил Майк Пенс.
Напомним, в Мюнхене проходит международная конференция по безопасности. В частности, Петр Порошенко встретился на полях с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
А сейчас Запад ограничивается слабенькими санкциями против Рашки, сюсюкает с Путлером, а до Украины им и дела нет.
"Если Россия прекратит стрельбу, настанет мир. Если Украина перестанет стрелять, не будет Украины. Если мы перестанем защищать наш суверенитет, нашу территориальную целостность, демократию, свободу", - отметил он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/poroshenko-esli-rossiya-prekratit-strelbu-nastanet-mir-esli-ukraina-perestanet-strelyat-ne-budet-ukrainy-743994.html
Комментарии как говориться излишни......
Про це Юлія Тимошенко заявила під час виступу на 3-му Українському ланчі в Мюнхені, який відбувся в межах Мюнхенської безпекової конференції, де обговорювалася тема «Україна 2019 - вибір майбутнього».
«Будьте певні, що наша команда буде жорстко боронити Україну. Жодні компроміси, які б, не дай Боже, торкнулися інтересів України, не будуть впроваджені. Зокрема, що стосується завершення війни», - наголосила лідер «Батьківщини».
Юлія Тимошенко нагадала про те, що «проти жодної людини в корумпованому оточенні президента не були введені санкції Кремля», під які потрапила вона та всі члени її фракції. Політик обурилась тим, що війна з Росією, якою президент Порошенко прикриває свої економічні провали, не заважає йому заробляти на торгівлі із ворогом.
«Заяви президента не співпадають з тим, що він робить. Гадаю, що найближчим часом будуть документальні докази бізнес-співпраці Порошенка й Медведчука і того, що вони заробляють великі гроші. І всі політики знають про це, більшість експертів за межами країни знають про це. І я хотіла б наголосити: вся наша команда і наші друзі не дотримуються подвійних стандартів і називають речі своїми іменами. Якщо сьогодні чинний президент веде величезний бізнес з Медведчуком, який зустрічається з Путіним, це означає, що вони співпрацюють», - наголосила Голова партії.
Під час свого виступу вона констатувала, що 144 реформи, про які звітує чинна українська влада, призвели лише до зубожіння народу: у порівнянні з 2013 роком, обсяг ВВП, зарплати та пенсії в Україні зменшилися в 1,4 раза у доларову обчисленні. Хоча саме економічне процвітання України мало б стати додатковою зброєю в боротьбі з російським агресором. Забезпечити його дозволить ухвалення Нової Конституції та втілення Нового економічного курсу.
«Наша команда переконана в тому, що за декілька років правильної економічної політики, правильної системи влади, що може забезпечити Нова Конституція, ми зможемо поставити Україну на тверді ноги. Одна зі складових перемоги України у війні з країною-агресором - це показати нашу країну сильну, економічно стабільну, яка процвітає і де хочуть жити люди. Додатково до наших оборонних та безпекових можливостей. Це буде та унікальна зброя, зокрема сила, яка допоможе», - підсумувала Юлія Тимошенко.
Нагадаємо, в Українському ланчі взяли участь Президент Естонії Керсті Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд (Chrystia Freeland) Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер тощо.
На заході також виступив командувач армією США в Європі (2014-2017) Бен Ходжес, а модерував дискусію Стівен Сакур, ведучий програми «HARD Talk» на BBC World News.
Ну і нехай гавкають, а нам, українцям і українським росіянам, треба голосувати на виборах Президента тільки за нього!!!!!
Бо якщо кцапи жовчю сходять від одного слова Порошенко, то наш вибір правильний!!!!