 Дания предлагает ЕС провести переговоры о дополнительном пакете "азовских санкций"

Об этом он сказал во время панельной дискуссии "Украина 2019 - выбор будущего" на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я посетил Мариуполь несколько недель назад с моим украинским коллегой, и я видел страдания, вызванные продолжающейся российской агрессией", – сказал Самуэльсен.

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Глава МИД Дании напомнил, что Россия продолжает незаконно удерживать под стражей 24 украинских моряков, и по этой причине он призвал Евросоюз ввести новые санкции против РФ, если она не освободит моряков.

"И я достаточно оптимистичен, что мы сделаем ... Я еще не уверен, но я думаю, что мы работаем в правильном направлении", – отметил Самуэльсен.

Он добавил, что Украина нуждается в международной поддержке и солидарности.

Также Самуэльсен добавил, что вопрос Украины был включен в повестку дня заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 18 февраля.

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"Мы обсудим новую поддержку. Мы подчеркнем, что поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. И мы подтвердим, что ЕС продолжает поддерживать текущий процесс реформ", – заявил Самуэльсен.

Он добавил, что важно, чтобы выборы в Украине были свободными и честными, а также продолжалась реализация реформ.