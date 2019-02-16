 Дания предлагает ЕС провести переговоры о дополнительном пакете "азовских санкций"

Об этом он сказал во время панельной дискуссии "Украина 2019 - выбор будущего" на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я посетил Мариуполь несколько недель назад с моим украинским коллегой, и я видел страдания, вызванные продолжающейся российской агрессией", – сказал Самуэльсен.
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Глава МИД Дании напомнил, что Россия продолжает незаконно удерживать под стражей 24 украинских моряков, и по этой причине он призвал Евросоюз ввести новые санкции против РФ, если она не освободит моряков.
"И я достаточно оптимистичен, что мы сделаем ... Я еще не уверен, но я думаю, что мы работаем в правильном направлении", – отметил Самуэльсен.
Он добавил, что Украина нуждается в международной поддержке и солидарности.
Также Самуэльсен добавил, что вопрос Украины был включен в повестку дня заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 18 февраля.
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"Мы обсудим новую поддержку. Мы подчеркнем, что поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. И мы подтвердим, что ЕС продолжает поддерживать текущий процесс реформ", – заявил Самуэльсен.
Он добавил, что важно, чтобы выборы в Украине были свободными и честными, а также продолжалась реализация реформ.
В Ульяновской области компания «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» локализует производство композитных лопастей для турбин ВЭУ, не имеющих аналогов в РФ. Установленная мощность энергооборудования составит 3,6 МВт с возможностью увеличения до 4,2 МВт.
Теперь при строительстве ветропарков лопасти не нужно будет везти из-за границы по морю. Их будут полностью собирать в России. Запуск нового производства обеспечит появление в Ульяновской области 200 новых высокотехнологичных рабочих мест."
18.05.18 "В Дзержинске открыта промышленная площадка, на которой будут производить гондолы ветроэнергетических установок, собирать системы управления углом поворота гондолы и системы охлаждения.
Производство датской компании Vestas размещается на площадке компании Liebherr. В проект инвестировано порядка 350 млн рублей. Создано более 30 рабочих мест, в перспективе предполагается увеличить это количество до 50."
По словам Кнайсль, "мягкие санкции" будут направлены на конкретных лиц. В числе прочих мер, им будет усложнена процедура получения виз или визы выдаваться не будут вовсе.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники со встречи послов стран ЕС сообщило, что ЕС согласовал санкции из-за инцидента в Керченском проливе. Имена лиц, в отношении которых предполагается ввести санкции, пока не сообщались, известно лишь, что речь идет о восьми персонах. О введении "мягких санкции" в отношении них может быть объявлено в понедельник во время встречи министров иностранных дел стран ЕС. Она состоится в бельгийской столице.
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DW на русскомПодлинная учетная запись @dw_russian 32 мин.32 минуты назадГлава Siemens Джо Кезер об отношениях с Россией: "Я думаю, что история с турбинами [в Крыму] - это единичный случай. И нельзя перекладывать вину на остальных. Мы охотно работаем в России, намерены продвигать локализацию производства там"
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