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 Политика Украины, Экономика
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Все про:выборы (21082) залог (333) кандидат (912) Минфин (1265) Маркарова (29)

 Залоги кандидатов в президенты - приятный бонус для бюджета, - министр финансов Маркарова

По словам главы Минфина, значение залогов не стоит переоценивать, ведь основными источниками наполнения казны остаются налоги и приватизация.

Об этом министр финансов Оксана Маркарова рассказала в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Маркаровой, пополнение государственной казны не является главным назначением "избирательных залогов".

"Мне кажется, что для страны важное – это хорошие результаты выборов. И для того, чтобы люди пришли и сделали свое волеизъявление. А мы больше заботимся о нашем традиционном пополнении бюджета – налоги, неналоговые поступления, приватизация и так далее. Так что это такой небольшой приятный бонус, если так можно сказать, пополнение нашего казначейского счета. Но, конечно, не главный наш источник доходов", – рассказала Маркарова.

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2,5 миллиона гривен – это залог, который партии или сам кандидат вносят на счет Центральной избирательной комиссии. Залог возвращают в двух случаях: либо в случае победы на выборах, или при выходе во второй тур. В других случаях залог не возвращается и перечисляется в Государственный бюджет Украины.

Выборы президента состоятся 31 марта 2019. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендентов на должность главы государства.

Также на Цензор.НЕТ: Украина обсуждает со странами G7 возможность предоставления финансирования, - Минфин

Источник: https://censor.net.ua/n3112080
 
 
 Топ комментарии
 
і видно що порошенку програла цю фішку в карти.
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Кошулинский Президент, Порох - за решёткой... как такой вариант?
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ворюги знают как отстирать эти деньги и вывести в о ф шоры
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копейки, по сравнению с тем, сколько ворует барыжная власть
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Ботоксная барыга Йуля действительно много крадёт у нищих людей через свои ломбарды....ты прав😂
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заезженая пластинка соевых рыгоботов Залоги кандидатов в президенты - приятный бонус для бюджета, - министр финансов Маркарова - Цензор.НЕТ 8818
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То есть Юля довела население до того, что ему приходится сдавать добро через "её ломбарды"))
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160 млрд. грн віддала влада рошена олігархам в 2018 році під виглядом відшкодування ПДВ! 30-50% від цієї суми були отримані мафією рошена як відкати за ПДВ! Нагадаю що бюджет міноборони в 2018 році склав всього лише 84 млрд грн, з яких не встигли витратити більше 20 млрд грн! Тобто реальний бюджет міноборони десь на рівні позаминулорічного 60-65 млрд. грн, а олігархам віддали 2,5 військових бюджети! І це все робиться під час війни!!!!! Коли ж цей бардак та пограбування країни закінчиться? Коли повісять крадіїв? На 2019 рік у мафії в планах віддати ПДВ на рівні 200 млрд грн!!!! Гриценко порахував що мафія і влада, що зараз одне й те саме крадуть з бюджету близько 400 млрд грн щороку!!! МВФ вимагає відмінити відшкодування ПДВ, бо експортні операції і так суперприбуткові, немає сенсу повертати ПДВ суперуспішному бізнесу який за копійки виробляє в Україні продукцію і експортує її за долари та євро! Але влада-мафія на цьому процесі заробляє мільярди доларів і припиняти відшкодування ПДВ не збираєтсья! Навпаки обсяги зростають 2015-60 млрд. грн, 2016-90 млрд грн, 2017-137 млрд грн, 2018-160 млрд грн, 2019 - 200 млрд грн, це історія пограбування України мафією!
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ну,с паршивого стада хоть шерсти чуток Залоги кандидатов в президенты - приятный бонус для бюджета, - министр финансов Маркарова - Цензор.НЕТ 8495
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Ну, да Петя украв миллионы при продаже только кузни, полиняет всего то на каких то 2,5 миллиона. Что это по сравнению 1,3 млрд за прошлый год....
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Население Украины-паршивое стадо))
Устами порохобота глаголет истина.
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Петя нанимает ольгинских троллей. А гыга старая плечевая. 1.5 года точно.
Чему вы удивляетесь что мы для них стадо.
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ворюги знают как отстирать эти деньги и вывести в о ф шоры
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Дерите побольше с Тимошенко, эта тварь здорово ободрала украинский народ с газовым контрактом
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і видно що порошенку програла цю фішку в карти.
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Ахметов за год стал богаче на $5,3 млрд. ИНФОГРАФИКА - вот как главный сепар благодаря барыге процветает, а вы о каких-то газовых контрактах кукарекаете
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Кошулинский Президент, Порох Премьер, а в Раде одна партия -- Дембеля с фронта!
...приснится же такое единообразие...*)
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не,трошки оппозиции надо для брожения.мы ж не рашка какая
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-- такой оппозиции, как в Украине -- интернет в харю! -- весь мир открыт...*)
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Кошулинский Президент, Порох - за решёткой... как такой вариант?
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а шо кацапам еще остается?только мечтать Залоги кандидатов в президенты - приятный бонус для бюджета, - министр финансов Маркарова - Цензор.НЕТ 6527
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Плечевая, ты и здесь языком подрабатываешь?
Давай как там у вас из ольгинских методичек - если не Петя то кто. Все кто против пети - агенты врага, нет пети нет Украины.
Слышал уже на выборах пути.
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Ну Тягнибык как то подписывал соглашения с овощем 20 февраля 2014. Чем этот персонаж лучше ????
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А нынешний, один из создателей партии Пид@Ров и Министр экономического развития при этой же партии... и ничего, просто будёновку сменил на бейсболку и опять у руля...
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Ну он тоже как то на майдане стоял. И рейтинг там себе тоже делал.
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-- не думаю, что Кошулинский его посадит... -- у Пороха связи, опыт и бабки -- а бывших Президентов не судят, как и победителей.
Меня больше ВР интересует... ...а то, как Юльчатай победила, я уже видел -- как её мацала братва по сиськам, бочинам и жопе... -- очень эротично было! *)

...жалко, шо порномодели уходят раньше политических... ...а шо делать? Надо новых искать... *)
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Так может выборы презика каждые 2 года проводить.
И "заводятся" не успеет.
И бюджету бонусы.
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А, может, просто заставить работать законы? Тогда и казна будет полная и благосостояние народа на уровне...
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А вы фантазер Батенька.
20 лет никто не может заставить.
Легче поменять на выборы через 2 года.
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ну ка ,ну ка по подробней как сук народа заставить сделать сеё благородное действие ?
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Ещё эти богатые черти вроде Порошенко-Коломойского ввели на выборы столько баксов в Украину, что доллар на гривну просел
Это хорошая новость)
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Чем она гордится？
Заметьте, это слова цельного министра
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Рёва, Авакян... Др.
Чему вы удивляетесь?
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Та в шоке я от этой всей шайки. Ведь нет ни одного нормального, радой дурак со справкой заведует, ГП алкаш без образования, КМ директор базара, МЗ санитарка с двойным гражданством........
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Получается простому умному человеку никогда не стать президентом.
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а сколько барыга с Ахметовым наротердамили за 5 лет?
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это копейки по сравнению стыренного бабла Рыжим Кобелём для голодующей мамам в нищей Америке
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На фоне полных провалов в экономике нужно найти позитив. А ничего, что Минфин позычил в прошлом году больше 10 млрд. дол. И отдавать уже в этом нужно 417 млрд. грн.
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Зато затраты на агитацию полусотни кандидатов, настоящая гиря на шее бюджета.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗалоги кандидатов в президенты - приятный бонус для бюджета, - министр финансов Маркарова
 
 
 
 
 
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