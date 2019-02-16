 Залоги кандидатов в президенты - приятный бонус для бюджета, - министр финансов Маркарова

Об этом министр финансов Оксана Маркарова рассказала в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Маркаровой, пополнение государственной казны не является главным назначением "избирательных залогов".

"Мне кажется, что для страны важное – это хорошие результаты выборов. И для того, чтобы люди пришли и сделали свое волеизъявление. А мы больше заботимся о нашем традиционном пополнении бюджета – налоги, неналоговые поступления, приватизация и так далее. Так что это такой небольшой приятный бонус, если так можно сказать, пополнение нашего казначейского счета. Но, конечно, не главный наш источник доходов", – рассказала Маркарова.

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2,5 миллиона гривен – это залог, который партии или сам кандидат вносят на счет Центральной избирательной комиссии. Залог возвращают в двух случаях: либо в случае победы на выборах, или при выходе во второй тур. В других случаях залог не возвращается и перечисляется в Государственный бюджет Украины.

Выборы президента состоятся 31 марта 2019. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендентов на должность главы государства.

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