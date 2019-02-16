 Враг дважды открывал огонь вблизи Авдеевки, один боец ВСУ ранен, - пресс-центр ООС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, с полуночи до шести часов вечера 16 февраля противник дважды обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия позиции наших войск в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Авдеевки.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов украинских защитников не зарегистрировано.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Подразделения обороняющихся ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.
Напомним, 15 февраля враг девять раз атаковал позиции ОС, применяя запрещенное оружие: погиб украинский воин, семь оккупантов уничтожено.
Будь проклят Путлер и все кто его поддерживает.
Знищення кулеметного розрахунку та позиції окупантів воїнами 54ОМБр
https://www.youtube.com/watch?v=Q6BcIUqaS0A
Как же люблю такие новости Боевая группа К-2 из 54-й бригады ВСУ прямым попаданием уничтожила пулеметную точку врага. В этот раз точная рука и зоркий глаз наводчика боевой группы К-2, завели птичку ПТРК "Корсар", прямісінько в бойницу пулеметного дота.. https://www.youtube.com/watch?v=MMsqFCfmAhk …
А для здохлих орків на ранок вже ставлю смолу на багаття...
Слава Нації!