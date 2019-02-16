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 Враг дважды открывал огонь вблизи Авдеевки, один боец ВСУ ранен, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, с полуночи до шести часов вечера 16 февраля противник дважды обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия позиции наших войск в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Авдеевки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Руслан Кондратюк погиб на Донбассе 15 февраля

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов украинских защитников не зарегистрировано.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения обороняющихся ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Враг дважды открывал огонь вблизи Авдеевки, один боец ВСУ ранен, - пресс-центр ООС 01

Напомним, 15 февраля враг девять раз атаковал позиции ОС, применяя запрещенное оружие: погиб украинский воин, семь оккупантов уничтожено.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Украинские киборги сегодня": Лойко показал новые образы украинских военных на передовой. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3112079
 
 
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Авдіївка це друге Дебальцеве, але російські терористи не захоплюють Авдіївку тільки через те що ахметов від них відкуповується, бо в Авдіївці працює ахметовський Авдіївський коксохім. Всі дороги до Авдіївки пристріляні терористами навіть калібром 203мм. Вся Авдіївка знаходиться в межах пострілу міномета ворога - 7км від передових позицій ворога, а всі прилеглі позиції ЗСУ знаходяться в зоні дії артилерії ворога, який у випадку наступу терористів буде безкарно стріляти прямо з районів багатоповерхової житлової забудови Ясинуватої та Донецька! Авдіївка давно має бути евакуйована, а коксохім закритий, але мафія керує Україною і тому ЗСУ змушені захищати безглузді позиції навколо Авдіївки, замість того щоб окопатись під прикриттям авідіївських багатоповерхівок і вести звідти артилерійський вогонь по ворогу!
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А Европа во главе с Меркель знай Путлеру задницу вылизывают, мрази лицемерные.

Будь проклят Путлер и все кто его поддерживает.
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И снова Корсар в действии!******** дохнут - это good! Ворог двічі відкривав вогонь поблизу Авдіївки, одного бійця ЗСУ поранено, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 414
Знищення кулеметного розрахунку та позиції окупантів воїнами 54ОМБр

https://www.youtube.com/watch?v=Q6BcIUqaS0A
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Юрий Мысягин‏ @2uwmp 4 год.4 години тому

Как же люблю такие новости Боевая группа К-2 из 54-й бригады ВСУ прямым попаданием уничтожила пулеметную точку врага. В этот раз точная рука и зоркий глаз наводчика боевой группы К-2, завели птичку ПТРК "Корсар", прямісінько в бойницу пулеметного дота.. https://www.youtube.com/watch?v=MMsqFCfmAhk …
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Пораненому воїну одужання.

А для здохлих орків на ранок вже ставлю смолу на багаття...

Слава Нації!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг дважды открывал огонь вблизи Авдеевки, один боец ВСУ ранен, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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