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Все про:Черновицкая область (312) Нацполиция (8929) самоубийство (622)

 Двое юношей совершили попытку самоубийства, прыгнув с недостроенной многоэтажки в Черновицкой области, один из них выжил

По предварительным данным, молодые люди спрыгнули с шестого этажа недостроя. Погибшему было 19 лет, получившему тяжелые травмы – 17.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Покончить с собой пытались жители Сторожинецкого района. Молодых людей обнаружили в городе Сторожинец. Сотрудник полиции, находившийся вне службы, проходил возле недостроенного здания и заметил на земле травмированных юношей.

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"Один из парней был без признаков жизни. Другой находился без сознания. Полицейский сразу вызвал скорую и сообщил о происшествии по спецлинии "102". На место сразу выехала СОГ Сторожинецкого ОП", – сказано в сообщении полиции.

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На место происшествия отправились работники ювенальной превенции местного отдела полиции и областного управления. По факту самоубийства открыто уголовное производство. Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства трагического происшествия.

Источник: https://censor.net.ua/n3112076
 
 
 Топ комментарии
 
шли бы на восток, если б погибли, то как мужчины Двое юношей совершили попытку самоубийства, прыгнув с недостроенной многоэтажки в Черновицкой области, один из них выжил - Цензор.НЕТ 7246
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Как не ценят свою жизнь молодые ребята, ведь она даётся один раз.
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Как не ценят свою жизнь молодые ребята, ведь она даётся один раз.
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шли бы на восток, если б погибли, то как мужчины Двое юношей совершили попытку самоубийства, прыгнув с недостроенной многоэтажки в Черновицкой области, один из них выжил - Цензор.НЕТ 7246
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Два хлопця ???
Можливо рідні щось не сприйняли.
Шкода..
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причина - загальна атмосфера безвиході та безперспективності існування в суспільстві.
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Именно для них? Вот другие існують как то та й безвиході никакой вроде нет...
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родителям - горе
одного хоронить... ...другого - лечить всю свою (или его) оставшуюся жизнь
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Характерно подобное при употреблении наркотика ЛСД. Представляют себя птицами и "взлетают" из окон, балконов, с крыш. Жаль ребят, но надо искать и наркоторговцев-ублюдков, наживающихся на загубленных жизнях.
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Ну, по-перше, не спробу вони вчинили, а самогубство вчинили, Спробою це залишається лише для того, який, поки що, ще живий.
І звідки така впевненість, що там була спроба самогубства? А може вони стосунки виясняли або дурачились і ненароком впали. Співробітник поліції ж не бачив як вони ритуально стрибали, а бачив тільки мертвого і без свідомості. Чи може він прощальну записку біля них знайшов?
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Почему сразу придурки? Не факт, что ето было самоубийство, возможно, что дети играли на стройке и каким то образом произошёл несчастный случай, видимо у вас своих детей нет, раз вам по***.
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Да, кстати, сразу записали их в самоубийцьі.
А, как, например в иньіх случаях гранатьі с автоматами найдут, так на А4 расписьівают: «предметьі предположительно отдаленно вероятно похожие на РГД5 и АК-74», а тут сразу -«самоубийцьі...»
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Ясно.
Из фразьі: «Когда летишь из окна вьісотки, понимаешь, что все твои проблемы решаемьі.
Кроме одной, - ты уже летишь...», Вам знакомо, и понятно лишь одно слово - х#й.
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Там сказано, что БОЛЬШИНСТВО проблем в жизни человека, решаемьі, и, ГЛАВНОЕ ему под силу их решить.
А не убегать от них в окно.
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Не факт что самоубийцы . Возможны варианты . Несчастный случай и один спасал другого но не вышло и в итоге упали оба . Боролись у края - и как результат ...
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Беда! Слов нет,нет у нас сейчас безвыходных ситуаций, чтоб они там себе не надумали. Нет ничего страшнее,как хоронить своих детей
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Очень жаль. Наверное, нужно в школах и вузах объяснять молодым людям, что в Украине
не всегда будет так плохо. Что скоро наступят перемены, что Украина прекрасная страна. Что
в ней можно жить и радоваться жизни. Скоро всё изменится к лучшему. У нас будет украин-
ский президент, украинское правительство, всё будет хорошо. На это есть большая надежда.
,
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14-16 лет "дурацкий" подростковый возраст, когда любая проблема кажется неразрешимой и "архиважной" (с возрастом потом посмеются над собой, ибо не знали действительно настоящих проблем). Ладно, тот ещё которому 17 (близко к 16), 19-ти летний дылда-переросток чего прыгнул, "за компанию" что ли, или по идиотизму и слабоумию?
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а может быть, НАРКОШИ "полетать решили"!
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Незрозуміло чому вони це зробили. Це ж тільки початок життя😏
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Та скинули их, предварительно сказали об самоубийстве... или паркурщики.
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Все могло быть циничнее - два голубых где то накосячили и им грозила тюрьма. А ... еще есть такая фишка как подростковый булинг и ЛСД... С другой стороны, если у молодого паря отсутствует инстинкт самосохранения и он не готов бороться за свою жизнь и свое будущее, то на хрена такое существо вообще живет - туда им и дорога!
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Походу, суицид - брехня. Много других вариантов, более надежных и безболезненных, по-любом нынешняя молодежь их тоже знает. Паркур или что-то другое.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое юношей совершили попытку самоубийства, прыгнув с недостроенной многоэтажки в Черновицкой области, один из них выжил
 
 
 
 
 
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