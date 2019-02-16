 Двое юношей совершили попытку самоубийства, прыгнув с недостроенной многоэтажки в Черновицкой области, один из них выжил

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Покончить с собой пытались жители Сторожинецкого района. Молодых людей обнаружили в городе Сторожинец. Сотрудник полиции, находившийся вне службы, проходил возле недостроенного здания и заметил на земле травмированных юношей.
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"Один из парней был без признаков жизни. Другой находился без сознания. Полицейский сразу вызвал скорую и сообщил о происшествии по спецлинии "102". На место сразу выехала СОГ Сторожинецкого ОП", – сказано в сообщении полиции.
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На место происшествия отправились работники ювенальной превенции местного отдела полиции и областного управления. По факту самоубийства открыто уголовное производство. Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства трагического происшествия.
Можливо рідні щось не сприйняли.
Шкода..
одного хоронить... ...другого - лечить всю свою (или его) оставшуюся жизнь
І звідки така впевненість, що там була спроба самогубства? А може вони стосунки виясняли або дурачились і ненароком впали. Співробітник поліції ж не бачив як вони ритуально стрибали, а бачив тільки мертвого і без свідомості. Чи може він прощальну записку біля них знайшов?
А, как, например в иньіх случаях гранатьі с автоматами найдут, так на А4 расписьівают: «предметьі предположительно отдаленно вероятно похожие на РГД5 и АК-74», а тут сразу -«самоубийцьі...»
Из фразьі: «Когда летишь из окна вьісотки, понимаешь, что все твои проблемы решаемьі.
Кроме одной, - ты уже летишь...», Вам знакомо, и понятно лишь одно слово - х#й.
А не убегать от них в окно.
не всегда будет так плохо. Что скоро наступят перемены, что Украина прекрасная страна. Что
в ней можно жить и радоваться жизни. Скоро всё изменится к лучшему. У нас будет украин-
ский президент, украинское правительство, всё будет хорошо. На это есть большая надежда.
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