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 За рубежом
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Все про:моряки (608) Россия (72020) санкции (7251) Евросоюз (12288) Климкин (2063)

 В понедельник ЕС официально объявит о новых санкциях против России за захват украинских моряков, - Климкин

По словам министра иностранных дел, в ближайшее время также следует ожидать реакции на пленение наших военнослужащих от Соединенных Штатов Америки.

Об этом глава украинского МИД Павел Климкин сказал журналистам в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В понедельник, все уже это знают, это не является таким секретом, это не является тайной, будут персональные санкции. Сейчас продолжается обсуждение. Могу сказать, что то, что будет в понедельник, это, я очень надеюсь, не конец. Мы обсуждаем и другие идеи, которые Европейский Союз... и, соответственно, будет еще ответ от Соединенных Штатов в ближайшее время", – заявил Климкин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Порошенко и Меркель скоординировали введение "Азовского пакета" санкций против России

"Мы обсуждаем и более действенные идеи. Среди тех, которые вы слышали, – это возможность ограничения для некоторых российских судов, но есть и более креативные идеи, но сознательно дальше не пойду", – добавил он.

По словам Климкина, объявление о введении персональных санкций ЕС поступит от высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

Также на Цензор.НЕТ: На следующей неделе США одобрят "азовский пакет" санкций против РФ из 124 страниц, - Порошенко

Министр не смог дать полный ответ на вопрос о том, готовы ли США ввести секторальные санкции из-за ситуации в Азовском регионе. "Я не могу говорить за наших американских партнеров. То, что обсуждается нами на сегодня с ними, мне очень нравится. Вот все, что могу сказать", – подчеркнул Климкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3112075
 
   
 Топ комментарии
 
"Мы обсуждаем" - это пока пук в лужу. И персональные санкции к восьми физ.лицам, причастных к захвату украинских судов - это так же ни о чем.
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Пиши Украина с большой буквы, ольгинец-недоучка У понеділок ЄС офіційно оголосить про нові санкції проти Росії за захоплення українських моряків, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4700
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"Мы обсуждаем" - это пока пук в лужу. И персональные санкции к восьми физ.лицам, причастных к захвату украинских судов - это так же ни о чем.
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Ага. Вот обьявят персональные санкции к восьми марачкам Россеи и блокада Азовского моря исчезнет!
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а ты что хочешь, что бы взмахом волшебной палочки все рассосалось и ***** сдал назад?)) это все может закончится быстро в одном случае, капитуляцией украины, другого человечество не придумало))))
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Пиши Украина с большой буквы, ольгинец-недоучка У понеділок ЄС офіційно оголосить про нові санкції проти Росії за захоплення українських моряків, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4700
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В европе такое не штопается, а выбрасывается.
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ВСУ роз***рили кулеметну точку "іхтамнєтов". Відео - https://www.facebook.com/ukrop.bc/videos/972213946501840/
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Наші навіть в лужу не пукнули, все торгівлю збільшують з агресором.
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Обсуждаем значит,сами делать ничего не собираемся.Морякам пленным ЕС или Петю-благодарить? В понедельник ЕС официально объявит о новых санкциях против России за захват украинских моряков, - Климкин - Цензор.НЕТ 3981
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а ты планировал этот переход...?
что там в директивах для тебя было записано...?
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он поход в школу не может спланировать без опозданий )))
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Для особо одаренных врачей напоминаю, что защита боевого корабля в международных водах ОБЯЗАННОСТЬ военного моряка.
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Зачем?
А затем чтоб Рашке впедюрили санкции еще и за Азов.
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ну у нас президент не ваш *****, в шахматы умеет играть)))
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Украинские Моряки живьі. Русское ***** страдает.
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Я думаю запретят российским морякам (с тех кораблей) открывать счета в швейцарских банках. Вот я думаю моряки будут поражены до глубины души, потому что они даже не подозревали, что ранее могли свои сбережения малые положить в европейский банк.
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знову кацапам по соплям надають! Я це люблю!
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Якби там не було, але вже з грудня 2018 року час очікування проходу через Босфорську протоку для рашистських танкерів з нафтою зріс з 1 доби до 30 діб. А це вам не вухри-мухри... Кацапи ніяк не можуть натішитися від почуття гумору Ердогана..😃😃😃
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Главную санкцию на газ и нефть никто вводить не будет . Это все что нужно знать про санкции
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Ага..Помрій. За останні десять років на Рашці не було введено в експлуатацію жодного (жодного!) родовища нафти. Існуючі родовища на межі вичерпання. До 2024 року Рашка з експортера нафти стане імпортером нафти... А це сьогодні десь 60% наповнення бюджету Рашки.. Плюс обмеження по експорту продукції ВПК... І так далі.
Гугл тобі в допомогу.
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Тоесть сегодня меркель променяла демократические ценности на жалкие остатки газа и нефти ?
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Меркель жінка розумна. І на всяку шелупонь тіпа ***** не розмінюється..😃
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і жулі с того українцям
підвищаться пенсії і зп хоч би до рівня Польщі
запрацює промисловість хочби як в Гондурасі хоч би легка промисловість
перестануть 90% ВВП в офшори виводити
перестануть емігрувати по мільйону на рік
почнеться медицина чи що покращиться якщо рашасран сдохне
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Судя по числу нэстрымных аннонсов, церемония объявления будет торжественной.
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Московиты, в понедельник вам хорошего настроения. Денег нет но вы крепитесь. Как ваши деды крепились, крепились, крепились, крепились и от запора в 1991 году и получили разрыв пердака. Потом их пиндосы окорочками Буша спасали.
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Как расея загнеться так и віровняем баланс а так у нас жє война
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Санкций параше не жалеть, санкций параше много, но побольше!
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нам шо це руське бидло виводить 90% ВВП в офшори чи це вони виганяють по млн українців на рік в еміграцію
досить прикидуватися дурниками та відмазувати справжніх ворогів українців
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еще не ввели по самые помидоры, а курс шатнулся)) как доренко сказал для олигархата ***** это как удар по яйцам и они так зажмурившись прикрываясь его ждут) день открытых яиц просто какой-то настал то санкции по яйцам, то митрион харитонова))
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Какие лицемеры, с одной стороны пустые санкции, а с другой путину лижут жопу.
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Санкции США против России - это чистейшая фикция. Они направлены на людей, которые
не держат деньги в зарубежных банках и не думают ехать в США. Эта авантюра делается
с одной целью - чтобы П.Порошенко мог говорить украинскому народу: видите как США
сильно пддерживают Украину. Хотя другим странам США в качестве безвозмездной помощи
выделяют десятки миллиардов долларов. А над Украиной просто смеются. Такое возможно потому, что П.Порошенко и его окружение зависят от США, так как держат свои миллиарды
в офшорах и банках, контролируемых США.
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Таких персонажей и в Одессе хватает , только у нас плитки больше( генына заслуга)
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-- так шо, не в те моря сплавал я, что ли?

Из Болгарии летом хотел в Одессу на денёк... ...куды там -- в Атлантику лехше попасть... ...от и попал...*)
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А наші все торгівлю збільшують. Хоч би пукнули як євросоюз.
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Минфин готовится распечатать ФНБ для госбанков и «Роснефти»

Российские власти готовы распечатать Фонд национального состояния, чтобы деньгами залить проблемы банков и госкорпораций, которые могут попасть под удар новых санкций США.
Санкционный законопроект, внесенный в американский сенат республиканцем Линдси Грэмом и демократом Боб Менендесом, требует заблокировать активы и операции банков, связанных с вредоносной деятельностью Кремля за рубежом, а также перекрыть поток инвестиций в СПГ-проекты российских компаний.
На помощь могут рассчитывать и те, и другие, сообщил на инвестфоруме в Сочи министр финансов Антон Силуанов.
СПГ-проекты в случае отказа от участия в них иностранных инвесторов из-за возможного ужесточения санкций могут быть профинансированы за счет государственной поддержки, подчеркнул он.
«Если вдруг санкционный пакет сработает и заработает, если такие решения будут приняты, и вдруг если иностранные инвесторы будут реагировать на эти санкции, я не исключаю, что наш государственный ресурс, в том числе средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), как это было в первый раз, вполне могут быть задействованы», - цитирует Силуанова ТАСС. «Если речь идёт о банках, то мы вместе с ЦБ создали необходимые буферы, возможности реагировать на такие ограничения. Здесь и ликвидность, и государственная поддержка таких банков, с тем чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики и осуществлялись расчеты», - добавил министр.
Новые банковские санкции жестче предыдущих: если закон, внесенный в августе, ограничивал удар одним из семи заранее определенных госбанков (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВЭБ и Банк Москвы), то теперь формулировка более размытая и под нее может попасть абсолютно любой российский банк, говорит заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.
Если под блокировку активов и операций попадут крупные госбанки, это грозит коллапсом обращения иностранной валюты в РФ - в этом случае вливать доллары в банковскую систему придется, возможно, не только Минфину, но и ЦБ, отмечает аналитик Росбанка Евгений Кошелев.
Что касается санкций против СПГ, то они, согласно законопроекту, распространяются на зарубежные проекты, самый крупный из которых - у «Роснефти», отмечают аналитики ITI Сapital.
В 2017 году приобрела 30% в египетском месторождении Zohr (крупнейшее газовое месторождения на шельфе Средиземного моря) за 1,1 млрд долларов. При этом компании предстоят инвестиции в 4,5 млрд долларов.
По данным Минфина, на 1 февраля в ФНБ находилось 3,903 триллиона рублей, или 59 млрд долларов.

Впрочем, ликвидные активы фонда значительно меньше - на валютных в ЦБ находится 15,4 млрд долларов, 13,5 млрд евро и 2,6 млрд фунтов стерлингов.
Практически половина средств ФНБ уже потрачена. 581 млрд рублей вложены в оказавшийся на грани дефолта в 2014 года Внешэкономбанк в виде депозитов по льготной ставке.
3 млрд долларов потрачено на покупку еврооблигаций Украины в попытке спасти власть Виктора Януковича.
163,3 млрд рублей и 4,1 млрд долларов инвестировано в «самоокупаемые инфраструктурные проекты».

Еще 417 млрд рублей влито в банковскую систему через покупку привилегированных акций и размещение денег на депозитах в ВТБ и Сбербанке.
В середине года в ФНБ поступит около 60 млрд долларов, купленных Минфином в прошлом году на доходы бюджета от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.
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Пока Запад будет покупать у ***** нефть и газ все эти бомаги до жопы. Своим скотам они обьяснят что нужно патирпеть ,вокруг враги и все такое а на военніе авантюры нефтегазовых денег хватит за глаза
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Ситуация показала что Европа зажравшаяся ,зажиревшая ,корупционная ,вся пропитана мыслями о деньгах.
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Камандиру расискага *******, кричавшего Дави дави его,

закроют его личный счет в париже-берлине,
и......
арестуют его недвижимость в сша!!!!!!!!
и....
запретят пить кофэ в париже с парижским круасаном!!!!!!!!!!!!

оооо!!!!!

в сухом остатке -

загубили 2 *******,
сдали 24 чел в рос тюрму.
показали свое бессилие перед росией.

пабеда укыр дипломатии!!!!!!!!

кстати, на каго работают енти укырдипламаты во главе с самым главным мальдивским??
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После сегодняшнего заявления Риббентроп, ничего серьезного ждать не стоит. Фашист фашисту глаз не выклюет. У понеділок ЄС офіційно оголосить про нові санкції проти Росії за захоплення українських моряків, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1227
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За два с половиной месяцев крикрв Пети гибрида и этого недоумка закончились полным провалом. Какие санкции??? против 8 человек. Это полный провал т.н. дипломатов.
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Да, Европа ввела санкции против 8 морячков. Пустышка скажите?
Но это ровно на 8 санкций больше чем от Порошенко и Климкина.
Ну и бонусом наши черти раз 500 расскажут по телевизору о санкциях против России, может какое тупое быдло опять проголосует за этих великих политиков..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ понедельник ЕС официально объявит о новых санкциях против России за захват украинских моряков, - Климкин
 
 
 
 
 
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