 В понедельник ЕС официально объявит о новых санкциях против России за захват украинских моряков, - Климкин

Об этом глава украинского МИД Павел Климкин сказал журналистам в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В понедельник, все уже это знают, это не является таким секретом, это не является тайной, будут персональные санкции. Сейчас продолжается обсуждение. Могу сказать, что то, что будет в понедельник, это, я очень надеюсь, не конец. Мы обсуждаем и другие идеи, которые Европейский Союз... и, соответственно, будет еще ответ от Соединенных Штатов в ближайшее время", – заявил Климкин.
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"Мы обсуждаем и более действенные идеи. Среди тех, которые вы слышали, – это возможность ограничения для некоторых российских судов, но есть и более креативные идеи, но сознательно дальше не пойду", – добавил он.
По словам Климкина, объявление о введении персональных санкций ЕС поступит от высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.
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Министр не смог дать полный ответ на вопрос о том, готовы ли США ввести секторальные санкции из-за ситуации в Азовском регионе. "Я не могу говорить за наших американских партнеров. То, что обсуждается нами на сегодня с ними, мне очень нравится. Вот все, что могу сказать", – подчеркнул Климкин.
что там в директивах для тебя было записано...?
А затем чтоб Рашке впедюрили санкции еще и за Азов.
Гугл тобі в допомогу.
підвищаться пенсії і зп хоч би до рівня Польщі
запрацює промисловість хочби як в Гондурасі хоч би легка промисловість
перестануть 90% ВВП в офшори виводити
перестануть емігрувати по мільйону на рік
почнеться медицина чи що покращиться якщо рашасран сдохне
досить прикидуватися дурниками та відмазувати справжніх ворогів українців
не держат деньги в зарубежных банках и не думают ехать в США. Эта авантюра делается
с одной целью - чтобы П.Порошенко мог говорить украинскому народу: видите как США
сильно пддерживают Украину. Хотя другим странам США в качестве безвозмездной помощи
выделяют десятки миллиардов долларов. А над Украиной просто смеются. Такое возможно потому, что П.Порошенко и его окружение зависят от США, так как держат свои миллиарды
в офшорах и банках, контролируемых США.
Из Болгарии летом хотел в Одессу на денёк... ...куды там -- в Атлантику лехше попасть... ...от и попал...*)
Российские власти готовы распечатать Фонд национального состояния, чтобы деньгами залить проблемы банков и госкорпораций, которые могут попасть под удар новых санкций США.
Санкционный законопроект, внесенный в американский сенат республиканцем Линдси Грэмом и демократом Боб Менендесом, требует заблокировать активы и операции банков, связанных с вредоносной деятельностью Кремля за рубежом, а также перекрыть поток инвестиций в СПГ-проекты российских компаний.
На помощь могут рассчитывать и те, и другие, сообщил на инвестфоруме в Сочи министр финансов Антон Силуанов.
СПГ-проекты в случае отказа от участия в них иностранных инвесторов из-за возможного ужесточения санкций могут быть профинансированы за счет государственной поддержки, подчеркнул он.
«Если вдруг санкционный пакет сработает и заработает, если такие решения будут приняты, и вдруг если иностранные инвесторы будут реагировать на эти санкции, я не исключаю, что наш государственный ресурс, в том числе средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), как это было в первый раз, вполне могут быть задействованы», - цитирует Силуанова ТАСС. «Если речь идёт о банках, то мы вместе с ЦБ создали необходимые буферы, возможности реагировать на такие ограничения. Здесь и ликвидность, и государственная поддержка таких банков, с тем чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики и осуществлялись расчеты», - добавил министр.
Новые банковские санкции жестче предыдущих: если закон, внесенный в августе, ограничивал удар одним из семи заранее определенных госбанков (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВЭБ и Банк Москвы), то теперь формулировка более размытая и под нее может попасть абсолютно любой российский банк, говорит заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.
Если под блокировку активов и операций попадут крупные госбанки, это грозит коллапсом обращения иностранной валюты в РФ - в этом случае вливать доллары в банковскую систему придется, возможно, не только Минфину, но и ЦБ, отмечает аналитик Росбанка Евгений Кошелев.
Что касается санкций против СПГ, то они, согласно законопроекту, распространяются на зарубежные проекты, самый крупный из которых - у «Роснефти», отмечают аналитики ITI Сapital.
В 2017 году приобрела 30% в египетском месторождении Zohr (крупнейшее газовое месторождения на шельфе Средиземного моря) за 1,1 млрд долларов. При этом компании предстоят инвестиции в 4,5 млрд долларов.
По данным Минфина, на 1 февраля в ФНБ находилось 3,903 триллиона рублей, или 59 млрд долларов.
Впрочем, ликвидные активы фонда значительно меньше - на валютных в ЦБ находится 15,4 млрд долларов, 13,5 млрд евро и 2,6 млрд фунтов стерлингов.
Практически половина средств ФНБ уже потрачена. 581 млрд рублей вложены в оказавшийся на грани дефолта в 2014 года Внешэкономбанк в виде депозитов по льготной ставке.
3 млрд долларов потрачено на покупку еврооблигаций Украины в попытке спасти власть Виктора Януковича.
163,3 млрд рублей и 4,1 млрд долларов инвестировано в «самоокупаемые инфраструктурные проекты».
Еще 417 млрд рублей влито в банковскую систему через покупку привилегированных акций и размещение денег на депозитах в ВТБ и Сбербанке.
В середине года в ФНБ поступит около 60 млрд долларов, купленных Минфином в прошлом году на доходы бюджета от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.
закроют его личный счет в париже-берлине,
и......
арестуют его недвижимость в сша!!!!!!!!
и....
запретят пить кофэ в париже с парижским круасаном!!!!!!!!!!!!
оооо!!!!!
в сухом остатке -
загубили 2 *******,
сдали 24 чел в рос тюрму.
показали свое бессилие перед росией.
пабеда укыр дипломатии!!!!!!!!
кстати, на каго работают енти укырдипламаты во главе с самым главным мальдивским??
Но это ровно на 8 санкций больше чем от Порошенко и Климкина.
Ну и бонусом наши черти раз 500 расскажут по телевизору о санкциях против России, может какое тупое быдло опять проголосует за этих великих политиков..