 Львовянин украл в России BMW X5 и пытался выехать на нем из оккупированного Крыма на материковую часть Украины, - Госпогранслужба

На админгранице между оккупированным Крымом и материковой частью Украины задержали гражданина Украины, жителя Львова, который пытался выехать из аннексированного полуострова на угнанном в России автомобиле BMW X5. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на "Крым.Реалии".
Как сообщает пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины, мужчина на угнанном авто направлялся из Крыма через пункт пропуска "Каланчак".
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Транспортное средство в соответствии с базой данных Интерпола было похищено в 2015 году на территории России и с тех пор находится в международном розыске. Кроме того, украинские пограничники утверждают, что свидетельство о регистрации транспортного средства имеет признаки подделки.
В ведомстве отметили, что по данному факту украинские пограничники проинформировали Каланчацкий отдел Национальной полиции Украины и передали водителя с автомобилем правоохранителям "для проведения дальнейших следственных действий". Публичных комментариев задержанного по этому поводу нет.
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После оккупации Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла административная граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
Закона, все равно, в стране нет, а так бы был хоть повод в очередной раз плюнуть в рыло кацапам и поносить на руках очередного "героя".
Сдают подкучерявые потрошенки... А могли бы и очередной пиар себе забамбахать!
А у вас такой знак равенства еще не стоит?
Да, у нас видимого(!) порядка чуть больше чем в лугандоне... Да, наши мусора не такие как кацапские мусора, бо трохи боятся камер и огласки.. А в чем еще их различие? Ну, може трохи меньше берут взяток, бо боятся больше.
Нам рано еще себя с чем-то поздравлять, бо мы нихрена толком так и выправили в Украине.
Эти пи.. Крым украли, и им практически ничего! А тут какое - то бмв
8 лютого 1945 року група радянських військовополонених з 10 чоловік захопила німецький бомбардувальник Heinkel He 111 H-22 та здійснила на ньому втечу з концтабору. Пілотував літак Дев'ятаєв. Вислані навздогін винищувачі не змогли виявити викрадений літак.
Источник: https://censor.net.ua/n3112072
Мстить, так мстить - по полной программе.
ну тогда понятно.
а украинцы люди цивилизованные.
взагалі я звернула увагу на комент вище бо він намагається зобразити українців якимись нелюдами
Или только мой?
Мы не такие
Да?
Почитай.
жодного бакса не заробив.
Злодію - умовний срок , так як він по суті - меценат .