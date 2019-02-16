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Все про:Госпогранслужба (3188) Крым (21120)

 Львовянин украл в России BMW X5 и пытался выехать на нем из оккупированного Крыма на материковую часть Украины, - Госпогранслужба

Житель Львова на угнанном авто пытался проследовать через пункт пропуска "Каланчак". Свидетельство о регистрации машины было похоже на подделку, мужчину передали полиции.

На админгранице между оккупированным Крымом и материковой частью Украины задержали гражданина Украины, жителя Львова, который пытался выехать из аннексированного полуострова на угнанном в России автомобиле BMW X5. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщает пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины, мужчина на угнанном авто направлялся из Крыма через пункт пропуска "Каланчак".

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Транспортное средство в соответствии с базой данных Интерпола было похищено в 2015 году на территории России и с тех пор находится в международном розыске. Кроме того, украинские пограничники утверждают, что свидетельство о регистрации транспортного средства имеет признаки подделки.

В ведомстве отметили, что по данному факту украинские пограничники проинформировали Каланчацкий отдел Национальной полиции Украины и передали водителя с автомобилем правоохранителям "для проведения дальнейших следственных действий". Публичных комментариев задержанного по этому поводу нет.

Также на Цензор.НЕТ: "Саня, следующего выводи", - пограничники задержали двух британцев и молдаванина при попытке нелегально попасть в Украину. ВИДЕО

После оккупации Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла административная граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".​

Источник: https://censor.net.ua/n3112072
 
 
 Топ комментарии
 
навіщо мокшанам гейропейська автівка...львів"янин молодець, пропоную повернути авто йому і розмитнити за пільговими ставками
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Это славный подвиг настоящего украинского патриота... Государство по меньшей мере должно бесплатно оформить на него этот кацапский трофей...
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навіщо мокшанам гейропейська автівка...львів"янин молодець, пропоную повернути авто йому і розмитнити за пільговими ставками
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Это славный подвиг настоящего украинского патриота... Государство по меньшей мере должно бесплатно оформить на него этот кацапский трофей...
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И шо, вы его патриотично не пропустили? Тогда про шо эта статья?!
Закона, все равно, в стране нет, а так бы был хоть повод в очередной раз плюнуть в рыло кацапам и поносить на руках очередного "героя".
Сдают подкучерявые потрошенки... А могли бы и очередной пиар себе забамбахать!
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Ну, в этом случае - "законадиндлявсех"... Тогда можно поставить знак равенства между украинскими, кацапскими и лугандонскими мусорами - "правопорядок вне политики"...)))
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Если бы был "законодиндлявсех" - тогда бы не было подобных статей в новостных топиках.
А у вас такой знак равенства еще не стоит?
Да, у нас видимого(!) порядка чуть больше чем в лугандоне... Да, наши мусора не такие как кацапские мусора, бо трохи боятся камер и огласки.. А в чем еще их различие? Ну, може трохи меньше берут взяток, бо боятся больше.
Нам рано еще себя с чем-то поздравлять, бо мы нихрена толком так и выправили в Украине.
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Понять, простить и отпустить с миром, то есть с машиной.
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Вообще без растаможки такие авто впускать, как после Второй мировой было!😊
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Давненько его разыскивают, уже 4 года. Ото так ищут. А наши погранцы вмиг раскусили! Теперь- можно кататься... Кстати, как такая лайба называется, "кацабляха"?
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Я на стороне львовянина.
Эти пи.. Крым украли, и им практически ничего! А тут какое - то бмв
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Втюхали дурнику крадену тачку... А не купуй, падлюка, у кацапів нічого!
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"похищено в 2015 году?"козак чотири роки нищив мокшанські дороги і просто боявся спізнитися на вибори*
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Увечері 13 липня 1944 року вилетів у складі групи винищувачів P-39 під командуванням майора В. Боброва на відбиття нальоту ворожої авіації. У повітряному бою в районі Львова літак Дев'ятаєва був підбитий і загорівся; при стрибку Дев'ятаєв вдарився об стабілізатор літака і потрапив у полон. Після допиту був відправлений в розвідвідділ абверу, звідти - в Лодзинський табір військовополонених, звідки разом з групою військовополонених-льотчиків 13 серпня 1944 здійснив першу спробу втечі. Втікачі були спіймані, оголошені смертниками і відправлені в табір смерті Заксенхаузен. Надалі Дев'ятаєв був відправлений на острів Узедом, де в ракетному центрі Пенемюнде йшли розробки нової зброї Третього рейху - крилатих ракет «Фау-1» і балістичних ракет «Фау-2».
8 лютого 1945 року група радянських військовополонених з 10 чоловік захопила німецький бомбардувальник Heinkel He 111 H-22 та здійснила на ньому втечу з концтабору. Пілотував літак Дев'ятаєв. Вислані навздогін винищувачі не змогли виявити викрадений літак.
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Реальна історія, я ще школярем читав про Дев'ятаєва. Проте в совку його рік за роком пресували особісти, він до смерті вусатого вимушений був працювати охоронцем і слюсарем. І лише потім кермував річковими суднами на підводних крилах. Не в той бік слід було тікати.
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на админгранице между оккупированным Крымом и материковой частью Украины задержали гражданина Украины, жителя Львова, который пытался выехать из аннексированного полуострова на угнанном в россии автомобиле BMW X5.
Источник: https://censor.net.ua/n3112072
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Ехал из Крыма на метерковую часть Украины, причем тут Раша?
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Еще большим героем он считался бы у нас, если бы пришил хозяина автомобиля, изнасиловал его жену, от@издил детишек и спалил их дом.
Мстить, так мстить - по полной программе.
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у вас на россии что ли ?
ну тогда понятно.
а украинцы люди цивилизованные.
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Вот и мне такое не нравится, потому- дом жечь не надо, там может обитать невинный домашний кот.
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або собака..
взагалі я звернула увагу на комент вище бо він намагається зобразити українців якимись нелюдами
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Как раз все нормальные, вот только твой, который навеивает кацапсячим бытом, бросается в глаза.
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Это обыденный быт какцапа, после того как ОНО слезло с дерева.
Мы не такие Львів'янин украв у Росії BMW X5 і намагався виїхати на ньому з окупованого Криму на материкову частину України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1797
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Это не вы, это они здесь комменты написали.
Да?
Почитай.
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"Львовянин украл в России BMW X5 и пытался выехать на нем из оккупированного Крыма на материковую часть Украины, - Госпогранслужба" - львовянин молодец, но это капля в море, по сравнению с тем, сколько в Украине украл кремлёвский мясник.
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Ризиковий хлопака... Йому б спецназі працювати, а не бомки бити за гратами...😃
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Не вкрав а трошки компенсував збитки, завдані парашистами!
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та де там...
жодного бакса не заробив.
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Хлопца наградить, машину передать в ВСУ......
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Красавчик!вот такие пацаны и вытянут войну если ***** решится на полномаштабное вторжение👍
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Ничего себе гастарбайтер. А потом со строек кирпичи пропадают. А тут ещё и бригадира машина пропала.
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Ну вы же не думаете, что автомобиль вернут владельцу?) Просто какой-то мент, таможенник, чиновник, судья или сбушник легализует эту машину и присвоит себе. Делов-то.
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Тот кацап,хозяин машины давно страховку получил,ему этот возврат не нужен,лишний гемор
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Тут интереснее как погранцы украинские узнали, что машина ворованная и украдена в РФ? Тесное сотрудничество и надёжная дружба с Рашей?
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Когда хозяин подавал заявление об угоне он указал где её оставил. Значит страна угона известна. Эта информация попала в базы данных Интерпола. Вот так незатейливо и узнают о таком.
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Теперь патриот в тюрягу загремит.Может даже в российскую.
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Время разбрасывать камни, время собирать камни. Ну так , молодец. А кацапы сколько украли? Ещё в Россию верните бмв и героя осудите. Пусть корабли вернут
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Так вам уже предлагали забрать военные корабли из Крыма. Украина же отказалась их забирать. А эти новые два катера - не предлагали, потому что вы ещё старые не забрали.
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Так и надо,а то читаеш там росияне побили украинца,там обокрали.нужно как чеченцы,что б боялись как огня.наберите в ю тюбе чеченцы и омон,это где два чечена в макдональдсе,приколитесь
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Потому что он скот винторой из паРаши...😀
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В зеркало глянь там скот винторогий увидиш порохосос,ты с рузге похож что на рожу,что на понятия🤮
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😀 Что рюзге абидна да？ привыкай скот...
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А патамушта рузге окупировали не только Крым и Донбас!
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Цензор в лугандоне заблокирован...айпи у лугандонцев укранские...так что скажи куратору что ты прокололся...😀
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Смени методичку дегенерат,через vpn свободно заходит
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Цензор и в РФ заблокирован, кстати, а он тут с триколором рассекает.
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Беху - на фронт . Там така машина не завадить .
Злодію - умовний срок , так як він по суті - меценат .
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С аккупированного Крыма он таки значит выехал....винторогие погранцы пропустили...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛьвовянин украл в России BMW X5 и пытался выехать на нем из оккупированного Крыма на материковую часть Украины, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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