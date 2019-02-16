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 Миссия ОБСЕ выявила под Луганском 33 российских танка

В районе Тернового (юго-восточнее Луганска) беспилотник международных наблюдателей зафиксировал 33 танка пророссийских силовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook, было замечено двадцать четыре Т-72 и девять Т-64.

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Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать определенные минскими договоренностями требования по отводу тяжелого вооружения, сообщили в пресс-штабе ООС.

Согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 15 февраля 2019 года, вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований России размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.

Украинская сторона СЦКК отметила, что подобные коварные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации "в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности".

Миссия ОБСЕ выявила под Луганском 33 российских танка 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112071
 
   
 Топ комментарии
 
Значит там 66 российских танка . Зрение у них слабое . Миссия ОБСЕ выявила под Луганском 33 российских танка - Цензор.НЕТ 7525
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Yurii Sliusarchuk - да ничего...

На строительстве СП-2 это не отразится...
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будет во что пострелять со стугны Місія ОБСЄ виявила під Луганськом 33 російські танки - Цензор.НЕТ 9353
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Yurii Sliusarchuk - да ничего...

На строительстве СП-2 это не отразится...
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Меркель мовчить з цього приводу, тобто Меркель не є реальним гарантом Мінських угод, а самі угоди мертві і мають бути відмінені! Потрібно наносити ракетний удар, поки ці танки не виведені на позиції.
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в подслеповатом обсе скажут - танки приперлись из параши, с триколорной тряпкой половой, управляются кацапами, но что за танки - непонятно
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вже готові подарунки, нехай, воїни України готові спалити ціх рогатих!!!!
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Значит там 66 российских танка . Зрение у них слабое .
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выявить и сразу подорвать надо или лучше конфисковать
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Украине уже давно надо строить оборонные сооружения в несколько рядов по отношению к линии разграничения.
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В заголовке написано "33 российских танка". Почему у них там такое старье как нижнетагильские 72 и харьковские 64? Новых что-ли нет?
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А зачем? У Украины примерно такие же. К тому же Т90 посылать - палевно.
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Только вчера смотрела 60 минут на нарассее, так сливной бачок говорила , что ОБСЕ якобы подтвердило что ихтамнетов нет в Донбассе .
И шо теперь?
Куда девать эти танки, которые если ОБСЕ уже даже увидело наконец- то, что говорит о том, что их там 300 скорей всего, а не 33
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Це Донецьк.
Для сліпого ОБСЄ окреме місце
Місія ОБСЄ виявила під Луганськом 33 російські танки - Цензор.НЕТ 9351
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никто не увидел ничего. Цензор как спорченный телефон
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И как им "слабозрячим" это удалось?! Споткнулись об них или лбом стукнулись? (
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Сцайдыку докладывли? Или у него выходной?
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Странно да?
Танки есть , а рассейских войск якобы нет((
ОБСЕ - резиновые изделия
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Когда-то, в 2005-м кажись, страшно хотел купить БРТ-157. А меня захотели кинуть, при его покупке. Я этим краматорским кидалам- до сих пор благодарен, за ту попытку. А вот танк- никогда не хотел приобрести, даже сейчас. Наверное- зря, вон их сколько! А главное- хрен понять- чьи. Наверное- недорогие.
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будет во что пострелять со стугны Місія ОБСЄ виявила під Луганськом 33 російські танки - Цензор.НЕТ 9353
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Спалимо клятих расіянських окупантів!!!
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А заголовик цензор сам придумал . Как "спорченный телефон"
Вот сайт ОБСЕ и отчет за 15 число

https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/411644
И слова о 33 танках

Non-government-controlled areas
13 February
An SMM mini-unmanned aerial vehicle spotted: 33 tanks (24 T-72 and nine T-64) in a training area near Ternove (15km south-east of Luhansk).
Ни слова о рашке.

Почему и зачем цензор отбеливает ОБСЕ? Вопрос к редактору...
А по факту в всех отчетах ОБСЕ рашка вспоминаеться только когда ОБСЕ видят машини с номерами "рашки" или когда близко границы рашки что-то "увидят" то напишут, что "не далеко от границы Рашки"
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хотели барыге очередную перемогу пришить
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Що то за такі "проросійські силовики"??? Лугандонські бандюки, а не силовики.
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Очередной пленный кадровый военный о проблемах ВСУ и Дебальцевском котле

https://www.youtube.com/watch?time_continue=297&v=GR4i5lnSuqg
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обсе не уверена, что это российские танки, и продолжает утверждать, что их нарожали самки новороссов в шахтах.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ выявила под Луганском 33 российских танка
 
 
 
 
 
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