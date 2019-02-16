 Миссия ОБСЕ выявила под Луганском 33 российских танка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook, было замечено двадцать четыре Т-72 и девять Т-64.
Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать определенные минскими договоренностями требования по отводу тяжелого вооружения, сообщили в пресс-штабе ООС.
Согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 15 февраля 2019 года, вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований России размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.
Украинская сторона СЦКК отметила, что подобные коварные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации "в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности".
На строительстве СП-2 это не отразится...
И шо теперь?
Куда девать эти танки, которые если ОБСЕ уже даже увидело наконец- то, что говорит о том, что их там 300 скорей всего, а не 33
Для сліпого ОБСЄ окреме місце
Танки есть , а рассейских войск якобы нет((
ОБСЕ - резиновые изделия
Вот сайт ОБСЕ и отчет за 15 число
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/411644
И слова о 33 танках
Non-government-controlled areas
13 February
An SMM mini-unmanned aerial vehicle spotted: 33 tanks (24 T-72 and nine T-64) in a training area near Ternove (15km south-east of Luhansk).
Ни слова о рашке.
Почему и зачем цензор отбеливает ОБСЕ? Вопрос к редактору...
А по факту в всех отчетах ОБСЕ рашка вспоминаеться только когда ОБСЕ видят машини с номерами "рашки" или когда близко границы рашки что-то "увидят" то напишут, что "не далеко от границы Рашки"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=297&v=GR4i5lnSuqg