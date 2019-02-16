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 Происшествия, Общество
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 Наев наградил операторов ПТУР за меткость при подавлении огневых точек врага. ФОТО

Командующий Объединенных сил Сергей Наев наградил шестерых украинских бойцов одной из бригад в зоне ООС за меткость и высокий профессионализм при истреблении вражеских укреплений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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"Шестеро военнослужащих только недавно прошли обучение и овладели новейшим оружием, которое не так давно получила бригада. Именно в этот период противник активизировал огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем с огневых точек, донимая украинских защитников. Имея опыт теоретического обучения и учебных стрельб, с первых же выстрелов бойцы попали в цели, уничтожив огневые сооружения российско-террористических войск", - говорится в сообщении.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев поблагодарил военнослужащих за отличное выполнения боевой задачи и наградил шестерых героев наградами командующего Объединенных сил, добавили в пресс-службе.

Наев наградил операторов ПТУР за меткость при подавлении огневых точек врага 01

Наев наградил операторов ПТУР за меткость при подавлении огневых точек врага 02

Источник: https://censor.net.ua/n3112070
 
   
 Топ комментарии
 
Слава Героям
України, які боронять нашу Неньку-Україну!!! Гарного полювання на расіянських окупантів!!!!
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Командувач який стоїть горою за воїнів, а воїни за Командувача!
Слава Україні!
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Так мали б виплачувати військовим гарні преміальні, по мільйону гривень за кожен влучний постріл ПТРК. Знищили ворожий танк - мільйон, знищили групу терористів - мільйон, знищили ворожого полковника - два мільйони, знищили ворожого генерала - десять мільйонів гривень! Тоді б і терористи долучились до нашої веселої гри і за частину винагороди допомагали б ЗСУшникам знищувати російське командування! Ось недавно російського генерала завалили в результаті власних розбірок! Отже можуть коли захочуть! А якщо їм ще грошенят підкинути, вони самі перестріляють все російське офіцерьйо!
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Слава Героям
України, які боронять нашу Неньку-Україну!!! Гарного полювання на расіянських окупантів!!!!
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Командувач який стоїть горою за воїнів, а воїни за Командувача!
Слава Україні!
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Украину надо беречь , а не охотиться на Супрун . Да , ляшко ?
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ляшко став політиком тільки тому що активно "брав в рот"
https://www.youtube.com/watch?v=SjihWXaVa9o

Тепер займається майже тим самим, тільки з трибуни.
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проститут ляшко отрабатывал деньги жОПОБЛОКа
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Респект!!! Любая работа и достижения должны поошрятся. Так держать.
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з почіном! Всі окупанти повинні повиздихать!
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Командувач цінує своїх хлопців! Справді, соколи влучно стріляють! Слава Україні!!!
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Молодці! Знищуйте цих поганців, а вам, наші захисники, наші герої - бажаю міцного козацького здоров'я і духу! Ми молимося за вас. Ви непереможні!
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Ребята действительно достойны наград! Мы уже многому научились! У орков паника...
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ребята молодцы, сработали на отлично!
приятно видеть что командующий не забывает про бойцов.
Слава Україні!
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Кожен крок не проходить не поміченим у командувача ООС. Приємно бачити звитяги наших захисників, особливо йому. Хорони Вас Бог! Вся країна з Вами! Слава героям!
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Ребята, мы гордимся Вами. Отлично сработно! Героям Слава!
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Поздоровляю з нагородою!!! Трощіть і далі окупантів Української землі, щоб з них аж тирса сипалася. Слава Україні.
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Молодцы хлопцы! На вас вся наша надега.
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Результати роботи справды вражають, молодці хлопцы, приєднуюсь до поздоровлень.
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Поздравляю , отличная новость . Слава Украине !!
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Героям Слава! Молодці хлопці! Більше перемог над ворогом!
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Респект!!! Любая работа и достижения должны поошрятся. Так держать.
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Красавцы мужики, так держать! Вот с кого надо брать пример! Командующий ОС правильно делает, награждая героев
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награждение наших защитников это очень важное мероприятие ! честь и слава нашим защитникам!
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За влучну стрільбу будез заслуже6а нагорода. Командуючий такі вчинки без уваги не залише.
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Згадайте декілька років назад,як армія встала з колін,коли її знищували роками і гляньте зараз,які стали професіонали, як влучно попадають в я кацапські жопи з першого пострілу.Коли є такі толкові воєначальники як Наєв нам ніякий ворог не страшний. Дякуємо вам генерала. Ви йдете правильним шляхом.Слава Україні!!
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Дійсно, швидко нагородження, респект командуванню ООС, хлопці дійсно молодці, заслужили
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.....пускай горит земля под ногами у русских ОККУПАНТОВ !!!!
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За влучний постріл, нагорода від Командувача ОС. Вітаю з нагородою хлопці!!! Стріляйте так по ворогу і надалі.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаев наградил операторов ПТУР за меткость при подавлении огневых точек врага. ФОТО
 
 
 
 
 
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