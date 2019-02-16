 Наев наградил операторов ПТУР за меткость при подавлении огневых точек врага. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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"Шестеро военнослужащих только недавно прошли обучение и овладели новейшим оружием, которое не так давно получила бригада. Именно в этот период противник активизировал огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем с огневых точек, донимая украинских защитников. Имея опыт теоретического обучения и учебных стрельб, с первых же выстрелов бойцы попали в цели, уничтожив огневые сооружения российско-террористических войск", - говорится в сообщении.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев поблагодарил военнослужащих за отличное выполнения боевой задачи и наградил шестерых героев наградами командующего Объединенных сил, добавили в пресс-службе.