 Наев наградил операторов ПТРК "Корсар" за уничтожение российских огневых точек на фронте. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
"Шестеро военнослужащих только недавно прошли обучение и овладели новейшим оружием, которое не так давно получила бригада. Именно в этот период противник активизировал огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем с огневых точек, донимая украинских защитников. Имея опыт теоретического обучения и учебных стрельб, с первых же выстрелов бойцы попали в цели, уничтожив огневые сооружения российско-террористических войск", - говорится в сообщении.
Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев поблагодарил военнослужащих за отличное выполнения боевой задачи и наградил шестерых героев наградами командующего Объединенных сил, добавили в пресс-службе.
України, які боронять нашу Неньку-Україну!!! Гарного полювання на расіянських окупантів!!!!
Слава Україні!
https://www.youtube.com/watch?v=SjihWXaVa9o
Тепер займається майже тим самим, тільки з трибуни.
приятно видеть что командующий не забывает про бойцов.
Слава Україні!
Слава Україні!
Ми вас i так би зрозумiли.
Героям Слава!
мотивировать и еще раз мотивировать
не все меряеться бабками
и кто, как не вы, знаете это
за деньги не купить дружбу и уважение
нет таких денег за которые можно купить смелость
доброе слово товарища и уважение сослуживцев - вот что безценно