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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Меркель (1623) Порошенко (16348) Россия (72020) санкции (7251) Мюнхен (72)

 Порошенко и Меркель скоординировали введение "Азовского пакета" санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель встретились на полях международной конференции по безопасности в Мюнхене.

Об этом глава государства написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"С канцлером Германии обсудили пути противодействия российской агрессии против Украины, а также скоординировали действия с целью внедрения "Азовского пакета" санкции", – сообщил Порошенко.

Президент разместил в микроблоге фото переговоров с Меркель и прокомментировал его так: "Очень дружеский разговор с Ангелой Меркель в рамках участия в Мюнхенской сфере безопасности конференции".

Читайте на Цензор.НЕТ: Я на стороне Порошенко, но Европа не будет разрывать отношения с РФ. Российский газ остается российским газом, - Меркель

Также Порошенко в разговоре с канцлером подчеркнул важность усиления давления на РФ для освобождения пленных украинских моряков, незаконно задержанных в Керченском проливе, и всех украинских заложников, которые незаконно содержатся как в РФ, так и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Также на Цензор.НЕТ: Грынив о повторении предвыборного слогана Путина в кампании Порошенко: Важно содержание, а не былое применение. ФОТО

Порошенко и Меркель скоординировали введение Азовского пакета санкций против России 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112069
 
   
 Топ комментарии
 
Меркель рассказала в очередной раз о поддержке , и пошла достраивать северный поток 2
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В Азовское море войдет штурмовой немецкий сухогруз "Северный поток-2"?
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За эту нашу ..беззубость.. кравчуки с кучмами должни висеть на майдане пока не сгниют
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Тут подсластим , в другом месте посолим - политика канцлера Германии . Если пытаться на двух стульях сидеть , то может произойти разрыв междубулочный .
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В Азовское море войдет штурмовой немецкий сухогруз "Северный поток-2"?
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Меркель рассказала в очередной раз о поддержке , и пошла достраивать северный поток 2
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вот именно, поток 2 достраивают
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За эту нашу ..беззубость.. кравчуки с кучмами должни висеть на майдане пока не сгниют
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Ключевой вопрос санкции помогут освободить моряков ? Или это простое отбывание номера ?
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Язык из жопы луки вынь, потом будешь вопросы задавать, чмо конченное.
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Коку та боцману з кацапських військових суден, що обстрілювали українців, заморозять рахунки в швейцарських банках та позбавлять туристичних віз (якщо на лікування, то боронь_боже). Все. І от цей кок_боцман впаде в такий відчай, що, як арнольд(наш)шварценеґер нападе на кацапську турму та визволить моряків. Такий задум у "меркелів".
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Сп-2 это и есть коородинация действий.
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Если скоорденировали то пэрэмога.Х..ло какал на все санкции.
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И каковы же будут кнурячие санкции? Сдвинуть брови и повесить плакат Гэть вид Мацквы?
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Он еще может и кулачком по столу постучать, а если нужно то и слезу пустит и
пожалуется Меркель на "ЦИНIЧНИХ БАНДЕР", которые грабят украинцев.
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Дуже дружня блин... она получасом ранее развязывает руки путину для дальнейшей агрессии против Украины, а этот грит дружня бесида
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Можна узнать какие шаги сделает Украина в пакете санкций? Или это санкции от Евросоюза? И надо было просто поблагодарить Евросоюз. Координатор!
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админ меня банит за то, что гейРопу я называю гейРопой а пидоров - ******** (хотя все слова литературные - видно цензура такая жёсткая на Цензор.нет )

Под лозунги за вільну Україну Вальцман продаёт Украину под каблук Меркельши в гейСоюз.
Какая же она будет вільна если законы как жить будут диктовать нацики и жабоеды.
Если по разнарядке землю Украины будут заселять неграми и арабами, вытесняя украинцев.

НАТО нужно, нужно укреплять связи с Штатами, Канадой, Японией и проч. норм. странами типа Швеция, Новрегия...

можете банить - может несколько человек успеют увидеть...
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и тут же какай-то порохобот загнал в спам.
служба - ****...
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Правильно админ делает, что банит тебя.
Я, к сожалению, могу тебя только в спам отправить.
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ну да - связно возразить ума не хватает - значит в спам - чтобы не мешал ходить стадом...
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у нациков принято пердеть за столом - Меркельша вероятно регулярно попёрдывает от удовольствия шестерить путину...
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Трамп затвердив виділення Україні $700 млн.

Більшість грошей витратять на Збройні сили.

Президент США Дональд Трамп підписав закони, що збільшують фінансову допомогу Україні майже до 695,7 мільйонів доларів.

Про це повідомило посольство України в США на сторінці в Facebook.

"Президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законодавчих актів, що суттєво збільшують допомогу Україні на цей рік - майже до 700 млн дол. Пакет включає "Закон щодо асигнувань Державного департаменту закордонних операцій і суміжних програм на 2019 фінансовий рік". Кошторис допомоги Україні з цим Законом збільшено і затверджено в обсязі 445,7 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Найбільшу частину американської допомоги витратять на збільшення до 115 млн доларів витрат на військово-технічне забезпечення.

http://ua1.com.ua/world/tramp-zatverdiv-vidilennja-ukrajini-700-mln-52093.html
🤗
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Если бы при запросе «х@йло» - Google выдавал вашу фотографию, вы бы тоже отключили интернет.
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Ой-ой-ой...
Токо не рассказуйте нам, шо партошенка там шо-то решал и регулировал!
Оно прилетело, хряпнуло 300 грамм и подписало положенные на стол перед им бумаги.
Все, больше никаких решения наша сторона уже не принимала.
Посидели после, побухали и разлетелись по домам.
Бо вам щас расскажут!..
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Через пару дней И.Геращенко расскажет о мощных "Азовских санкциях" от Украины.
Типа: порежем ОПЗ на металлолом и будем использовать на украинских полях
только российские удобрения. Назло кацапам вырастим рекордный урожай.
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Дуже привітно і приязно попиззіли ні про що.
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Путин и Меркель скоординировали введение "Азовского пакета" санкций против России,но газ то Росийский так что Петя пожалуйста без обид,ничего личного.
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Столтенберг встретился с Порошенко исключительно из вежливости, - политолог.

Пресс-служба Порошенко очень скромно и лаконично написала о том, как он обсудил в Мюнхене сотрудничество с НАТО с генсеком Альянса Столтенбергом.

Собственно, там хвастаться особо нечем.

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В-первых, НАТО никак не прореагировало на имитационные изменения в Конституцию о пути в ЕС и НАТО, которыми так хвастается Порошенко. перед украинцами. То есть - никаких радостных криков Запада и обнадеживающих обещаний по этому поводу не было.

Во-вторых, НАТО в очередной раз дает понять, что при Порошенко у власти Украина даже не сможет рассчитывать на План действий по членству в Альянсе. А за пять лет президентства Порошенко ничего не было сделано для реального реформирования армии, ставшей просто "дойной коровой" для коррупционных заработков.

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Да и вообще видно было, что Столтенберг встретился с Порошенко исключительно из вежливости. Такая ли нам нужна поддержка Запада против России во время войны на Донбассе?

Дмитрий КОРНЕЙЧУК
https://uainfo.org/blognews/1550308038-stoltenberg-vstretilsya-s-poroshenko-isklyuchitelno-iz-vezhlivosti-.html
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Введение "балтийского пакета" гибридных санкций против российского газа они, судя по всему, скоординировали еще раньше...
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Петя просил добавить в список ещё пару клоунов?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Меркель скоординировали введение "Азовского пакета" санкций против России
 
 
 
 
 
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