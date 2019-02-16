 Порошенко и Меркель скоординировали введение "Азовского пакета" санкций против России

Об этом глава государства написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"С канцлером Германии обсудили пути противодействия российской агрессии против Украины, а также скоординировали действия с целью внедрения "Азовского пакета" санкции", – сообщил Порошенко.
Президент разместил в микроблоге фото переговоров с Меркель и прокомментировал его так: "Очень дружеский разговор с Ангелой Меркель в рамках участия в Мюнхенской сфере безопасности конференции".
Читайте на Цензор.НЕТ: Я на стороне Порошенко, но Европа не будет разрывать отношения с РФ. Российский газ остается российским газом, - Меркель
Также Порошенко в разговоре с канцлером подчеркнул важность усиления давления на РФ для освобождения пленных украинских моряков, незаконно задержанных в Керченском проливе, и всех украинских заложников, которые незаконно содержатся как в РФ, так и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
Также на Цензор.НЕТ: Грынив о повторении предвыборного слогана Путина в кампании Порошенко: Важно содержание, а не былое применение. ФОТО
пожалуется Меркель на "ЦИНIЧНИХ БАНДЕР", которые грабят украинцев.
Под лозунги за вільну Україну Вальцман продаёт Украину под каблук Меркельши в гейСоюз.
Какая же она будет вільна если законы как жить будут диктовать нацики и жабоеды.
Если по разнарядке землю Украины будут заселять неграми и арабами, вытесняя украинцев.
НАТО нужно, нужно укреплять связи с Штатами, Канадой, Японией и проч. норм. странами типа Швеция, Новрегия...
можете банить - может несколько человек успеют увидеть...
служба - ****...
Я, к сожалению, могу тебя только в спам отправить.
Більшість грошей витратять на Збройні сили.
Президент США Дональд Трамп підписав закони, що збільшують фінансову допомогу Україні майже до 695,7 мільйонів доларів.
Про це повідомило посольство України в США на сторінці в Facebook.
"Президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законодавчих актів, що суттєво збільшують допомогу Україні на цей рік - майже до 700 млн дол. Пакет включає "Закон щодо асигнувань Державного департаменту закордонних операцій і суміжних програм на 2019 фінансовий рік". Кошторис допомоги Україні з цим Законом збільшено і затверджено в обсязі 445,7 млн доларів", - йдеться в повідомленні.
Найбільшу частину американської допомоги витратять на збільшення до 115 млн доларів витрат на військово-технічне забезпечення.
http://ua1.com.ua/world/tramp-zatverdiv-vidilennja-ukrajini-700-mln-52093.html
🤗
Токо не рассказуйте нам, шо партошенка там шо-то решал и регулировал!
Оно прилетело, хряпнуло 300 грамм и подписало положенные на стол перед им бумаги.
Все, больше никаких решения наша сторона уже не принимала.
Посидели после, побухали и разлетелись по домам.
Бо вам щас расскажут!..
Типа: порежем ОПЗ на металлолом и будем использовать на украинских полях
только российские удобрения. Назло кацапам вырастим рекордный урожай.
Пресс-служба Порошенко очень скромно и лаконично написала о том, как он обсудил в Мюнхене сотрудничество с НАТО с генсеком Альянса Столтенбергом.
Собственно, там хвастаться особо нечем.
Читайте также: Суперечки про ядерну зброю загрожують безпеці Заходу більше, ніж сама зброя - журналіст
В-первых, НАТО никак не прореагировало на имитационные изменения в Конституцию о пути в ЕС и НАТО, которыми так хвастается Порошенко. перед украинцами. То есть - никаких радостных криков Запада и обнадеживающих обещаний по этому поводу не было.
Во-вторых, НАТО в очередной раз дает понять, что при Порошенко у власти Украина даже не сможет рассчитывать на План действий по членству в Альянсе. А за пять лет президентства Порошенко ничего не было сделано для реального реформирования армии, ставшей просто "дойной коровой" для коррупционных заработков.
Читайте также: "В наших кандидатів лише гасла і хотєлки". Якою має бути програма щодо національної безпеки і оборони
Да и вообще видно было, что Столтенберг встретился с Порошенко исключительно из вежливости. Такая ли нам нужна поддержка Запада против России во время войны на Донбассе?
Дмитрий КОРНЕЙЧУК
https://uainfo.org/blognews/1550308038-stoltenberg-vstretilsya-s-poroshenko-isklyuchitelno-iz-vezhlivosti-.html