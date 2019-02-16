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 Дом матери закарпатского политика обстреляли из гранатомета, все остались целы. ФОТОрепортаж

Неизвестный выстрелил из гранатомета в дом матери политика, экс-главы Аграрной биржи и Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Роберта Бровди.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Сообщение об инциденте поступило на линию "102" в 3:35. Заявитель отметил, что в его дома неизвестный стрелял из гранатомета", – сказано в сообщении.

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На вызов выехали следователи, оперативники, криминалисты, взрывотехники и кинологи. На месте происшествия они изъяли вещественные доказательства, которые отправят на экспертизу.

"По данному факту полиция начала уголовное производство. Правовая квалификация события – покушение на убийство. Правоохранители прорабатывают различные версии, определяют круг лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению", – сообщают в полиции.

Местное издание "Закарпаття онлайн" утверждает, что обстрелян дом матери "политика, бизнесмена, госслужащего, экс-главы Аграрной биржи и Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Роберта Бровди".

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По данным журналистов, граната, выпущенная из РПГ, пробила внешнюю стену дома, пролетела через лестничную площадку, пробила внутреннюю стену санузла 2-го этажа, ванную и остановилась в стене спальни, в которой находилась женщина.

Дом матери закарпатского политика обстреляли из гранатомета, все остались целы 01
Дом матери закарпатского политика обстреляли из гранатомета, все остались целы 02
Дом матери закарпатского политика обстреляли из гранатомета, все остались целы 03
Дом матери закарпатского политика обстреляли из гранатомета, все остались целы 04
Дом матери закарпатского политика обстреляли из гранатомета, все остались целы 05
Дом матери закарпатского политика обстреляли из гранатомета, все остались целы 06

Источник: https://censor.net.ua/n3112068
 
   
 Топ комментарии
 
Закарпатский политик - ах как прикрасна звучат ети слава! Прям как Дамбасский народ, как житель йугавастока...Скаблд, у нас нет УКРАИНСКИХ политиков, есть данєцкийе,вінніцкіє днепрапетровские...
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какую? показали платёжку на коммунальные услуги?
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Русские пропагандоньі совершили сегодня провокацию, против Президента Украиньі на Мюнхенской конференции по безопасности.
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какую? показали платёжку на коммунальные услуги?
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с РПГ это как с рогатки почти - для политика на схемах это просто кто то высказал неудовольствие...
Если бы со "Шмеля" термозарядом..., то тогда да, тогда серьезно...
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Для того і земельну "реформу" просувають. Щоб у колоніальної еліти відстані від будинку до огорожі були пару кілометрів з усіх сторін. Тоді добити можна буде лише Артою.
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Ля... даже при овоще такого не было... А тут...
- Школадный с теми же слоганами, что и Х***о( и кто потом агент Кремля, шоколадные, а? )
- Клоун с предвыборными "обещаниями" НСДАП... спокойно баллотируется в президенты, хотя только за такое должен сесть.
- В дома с гранатометов херачат...
И пошло поехало. Мрак полнейший. Реформы прям на лицо.
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до 2014 важко пригадати якись теракти в Україні з 1991 року. Усі теракти були на рашке: обстріли з рпг, підриви будинків захоплення заручників. Усе це вплив негативу з рашки вони проплачують таке по дестабілізації.
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Тут дело не в Парашке и даже не в войне. А в том, что при Пете все дозволенно стало. После Гонгадзе, например, я не помню таких дичайших случаев нападения на журналистов. Во время Майдана только началось такое. И теперь продолжается нон-стоп. Потому что не накажут.
Со всем остальным тоже самое.
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та ти містер чемпіон по швидкому лайку комент додано 15 04, через хвилину 2 лайки)
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Только я, который не претендует на какие-то Знания и звание знатока ИНФЫ, могу перечислить как минимум семь реальных терактов, в Мариуполе, в 90-х, при этом- не в начале их. Ещё более, я могу перечислить за его пределами. Это- я только об удачных терактах, достигавших результата и поставленной цели.
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ну донбас це особливий регіон, там був кріміналітет розбірки, як Ахметов легалізувався. А на іншій теріторії де було крім Донецької та Луганської обл?
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О Крыме не станем вспоминать? А там творились страшненькие вещи. страдали и совершенно посторонние люди, в том числе.
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Можна і Крим згадати свіжачок 2018 теракт в ліцеї Керчі , при Україні такого в Криму не було терактів в школах десятки загиблих, це параша прийшла різкі зміни.
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1 раз там колись бтр гоняли міліцейський когось розброїли. Але з парашею це не зрівняти ніяк: захоплення лікарні у Будьоновську, теракт у школі Беслан, Норд Ост, підриви будинків фсб у Москві, Волгоград і т.д.
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Ну, это несомненно. Никаких сравнений, если о масштабах. А если об Одессе- 1(один) раз, то вы ошибаетесь.
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В дом простых граждан ничего не прилетает .
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Закарпатский политик - ах как прикрасна звучат ети слава! Прям как Дамбасский народ, как житель йугавастока...Скаблд, у нас нет УКРАИНСКИХ политиков, есть данєцкийе,вінніцкіє днепрапетровские...
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На каком языке ты пишешь , Микола Питерский ?
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Ты чего то не понял или желаешь подискутировать?
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Envoy - Будинок матері закарпатського політика обстріляли з гранатомета, всі уціліли - Цензор.НЕТ 6306 на свинособачем, и уже с ошибками - значит забывает..

Завидую ему...., у меня с этим трудности...
Но дети мои его уже хуже знают (письменность точно), чем английский...
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на фото вроде выстрел от грома, даже стабилизатор не погнулся ,с трубы подходящего диаметра можно выстрелить , но зачем такие сложности стрелявшему , смахивает на подставу
перечитал еще раз , пробила внешнюю стену дома , и не взорвалась , возможно если стена из гипсокартона , и стабилизатор на месте , чет не то
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Как там Балога поживает?Я думал ему прилетело
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Покушались на …."политика, бизнесмена, госслужащего, экс-главы Аграрной биржи и Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Роберта Бровди .
На вызов выехали ...…… следователи, оперативники, криминалисты, взрывотехники и кинологи !!! У меня вопрос …. Хде конница ???
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..................
Бабушка здорова,
.................
Кушает компот.............
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Этого закарпатского политика Роберта Броуди не знаю но Адриана Броуди знаю, это голливудский артист.

Будинок матері закарпатського політика обстріляли з гранатомета, всі уціліли - Цензор.НЕТ 5977
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нехило так живе-мамуся,а ваги біля унітазу-для контролю скіко висрала. ото жадність Будинок матері закарпатського політика обстріляли з гранатомета, всі уціліли - Цензор.НЕТ 9438
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У него сейчас конфликт вроде бы с киевскими инвесторами и местным "бизнесменом" Иваном Волошиным по поводу реконструкции памятника архитектуры - гостиницы "Корона". Ходят неподтверждённые слухи, что и Юра Енакиевский замешан в теме каким-то боком. Волошин бежал в США. Высоковероятно, что с этим конфликтом связано событие. Хотя могу и ошибаться.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДом матери закарпатского политика обстреляли из гранатомета, все остались целы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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