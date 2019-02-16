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Все про:контрафакт (185) спирт (210) ГФС (3109) Бодня Татьяна (126)

 Налоговики на Херсонщине изъяли контрафактного спирта из Приднестровья и Молдовы на 4 млн

В Херсонской области изъята контрабандная партия спирта стоимостью более 4 млн. грн., предназначенного для производства фальсифицированного алкоголя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Херсонской области ДЗЭ НП Украины изъяли из незаконного оборота крупную партию контрабандного спирта, предназначенного для производства алкогольного фальсификата.

В рамках проведения операции "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из населенных пунктов области осуществляется хранение недоброкачественного спирта, который поступает в Украину вне таможенного контроля с приграничных территорий Республики Молдова и Приднестровья.

В дальнейшем спирт реализовывали на территории региона производителям фальсифицированной ликеро-водочной продукции, употребление которой представляет угрозу для жизни и здоровья людей. При этом перевозки недоброкачественного спирта осуществлялись под документальным прикрытием одного из операторов почтовых отправлений.

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По результатам санкционированных обысков из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 11 тыс. 750 литров контрабандного спирта, стоимостью более 4 млн. грн, а также три автомобиля, которые использовались для незаконной перевозки спирта.

Общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 5,7 млн. грн.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3112065
 
 
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як не крути, а Україна теж винна у існуванні такої ракової пухлини як ПМР
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Ни разу еще не травился приднестровским алкоголем , а вот хортицей с сельпо с акцизами Податківці на Херсонщині вилучили контрафактного спирту з Придністров'я і Молдови на 4 млн грн - Цензор.НЕТ 7638
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Русские пропагандоньі совершили сегодня провокацию, против Президента Украиньі на Мюнхенской конференции по безопасности.
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начальника митниці або погранчастини вже посадили ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики на Херсонщине изъяли контрафактного спирта из Приднестровья и Молдовы на 4 млн
 
 
 
 
 
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