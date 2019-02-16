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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Порошенко (16348) автопробег (83) Рух нових сил (10) евробляхи (104)

 Сторонники Саакашвили приехали к дому Порошенко требовать "растаможки авто за 300 евро"

Помимо единой ставки растаможки авто, участники акции возмущены бедностью, коррупцией, торговлей с врагом, нападениями на гражданских активистов и оттоком молодежи из страны.

Под стенами дома президента Украины Петра Порошенко в Козине (Киевская обл.) проходит акция, организованная партией "Рух новых сил Михеила Саакашвили", участники которой требуют "единой ставки растаможки для всех авто в 300 евро". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УП".

В настоящее время акция "Автопробег к Порошенко" немногочисленна, к месту события пешком двигаются остальные участники.

Участники акции заявляют, что в населенном пункте находятся "автобусы с полицией и Нацгвардия".

Сторонники Саакашвили приехали к дому Порошенко требовать растаможки авто за 300 евро 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Средства от растаможки автомобилей на еврономерах направим для индексации пенсий - Порошенко

"Требуем единую ставку растаможки для всех авто в 300 евро. Но не только. Бьют и убивают гражданских активистов, пожилые люди обречены на бедность, молодежь массово покидает страну, торговля с врагом продолжается, коррупция процветает", – заявляют организаторы акции.

На месте проведения акции участники разместили картонный автомобиль – импровизированную "евробляху" – которую символически сожгли, требуя доступной растаможки.

Также на Цензор.НЕТ: За два месяца украинцы растаможили более 65 тысяч евроблях. До конца льготного периода осталось три недели, - Минфин

Сторонники Саакашвили приехали к дому Порошенко требовать растаможки авто за 300 евро 02

Источник: https://censor.net.ua/n3112064
 
   
 Топ комментарии
 
Самое главное приехать к дому Порошенко, когда он в Мюнхене. Храбро!
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А какое отношение имеют сторонники Саакашвили к растаможке?
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Мечтьі житєлєй Дамбасса...

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и это ещё повезло, что этот патриот никого своей машиной не убил
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В "кузьми" була прірва. Бо співав хоч за чорта, аби платили. Тому треба було спочатку сказати про свою особисту руїну.
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Люди, обращение к вам на єтих фото, но хоть одну машину свою покажите, бо задрали уже своими митингами проплачеными.
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После выборов Михо будет в Украине ,а Пепсу прийдется скрываться или переходить на баланду .
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после 2 тура 2019 года , когда Мародер Мальдивский уйдет в небытие
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Странно, а раньше кричали, что после выборов в Грузии, саакашвили вернется и всех разгонит. И что?
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некогда ему.
Он в Нидерландах таксует
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ну выборы в Грузии проплачивает и ведет соратник Пороха Иванишвили , вот после апреля прийдет и разгонит .он прийдет . а пузатый уйдет .
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Наскооько я помню, у Михо партия называлась "Рух новых сил".
Но потом какой-то хрен создал партию "Рух новых сил Михаила Саакашвили", и для этого даже поменял свое имя и фамилию, - это чтоб забрать голоса у Михо на парламентских выборах,
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на выборах в Нидерландские Генеральные штаты ?
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В будущем правительстве Тимошенко , Михаил Саакашвили должен быть на посту генпрокурора .
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В будущем правительстве Тимошенко пусть будет хоть всегалактическим инквизитором.

Нас фентези не очень интересует.
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Так его ж дома нет - он в Мюнхене. У Марины, что-ли, ростаможки требуют?
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И даже если ПАП был бы дома,то он в этой ситуации ни причём...ведь все законы и принимает и рассматривает Верховная Рада!Видимо эта акция-обыкновенная предвыборная обсерушка ПАПа!
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Так а чего ж пешком пришли ? Где ихние евробляхи ?
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Якщо уважніше подивитись на фото і на одяг цих щасливих "власників іномарок", то ... у них у всіх є хоча б велосипеди?
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Опять за все хорошее против всего плохого. С тем же результатом.
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Юлия Владимировна президент Украины. И Михо работа найдется.
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В Грузии растаможка 100-300 евро. Хряка-2 уберем, будет и у нас.
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Читаешь, - вот саакашвили вернется в Украину и будет... Вопрос, что будет? Почему он не вернется в Грузию? Да потому что саакашвили для Грузии как для Украины янукович. А оно нам надо? Мне нет.
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Це якись цирк. Головне пустили пофоткатись до воріт. У Пепо зовсім бідненько з фантазією.
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ох як у порохоботів підгорає від прізвища Саакашвілі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСторонники Саакашвили приехали к дому Порошенко требовать "растаможки авто за 300 евро"
 
 
 
 
 
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