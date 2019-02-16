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 Происшествия, Общество
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 "Никто не закрывал перед нами никаких ворот", - в ПЦУ опровергли ложь роспропаганды о недопуске в монастырь на Афоне

Делегация Православной церкви Украины, в составе которой семеро священников с официальным визитом посетили Афон, опровергла информацию о том, что перед ними закрыл двери монастырь Святого Пантелеймона.

Об этом говорится в сюжете ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Никто не закрывал перед нами никаких ворот. И за нами тоже", - опровергает мифы российской пропаганды отец Валерий.

Это касается визита к Пантелеймоновскому монастырю. Как и весь Афон, де-юре он находится под юрисдикцией Константинополя, но де-факто контролируется Москвой. В день визита туда украинцев в российской прессе появилась информация, что делегацию ПЦУ в этот монастырь не пустили. Священники это опровергают – у святынь они были.

"Нам не позволили подойти и поклониться к мощам Пантелеймона целителя. Он сказал, что их уже выносили утром и уже все. Но мы были там", - объясняют члены делегации.

На сплетни россиян они не обижаются, потому что священников переполняют впечатления и радость: "Наконец никто тебя не травит! Наконец никто не говорит, что ты неканонический, никто тебя не допустит к престолу. Это уже все в прошлом".

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Также отмечается, что за четыре дня украинцы успели посетить 16 монастырей, в двух из них сослужили с греческими монахами литургию.

Источник: https://censor.net.ua/n3112059
 
   
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"Никто не закрывал перед нами никаких ворот", - в ПЦУ опровергли ложь роспропаганды о недопуске в монастырь на Афоне - Цензор.НЕТ 6611
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непрошеный гость, он хуже джамильки с чубаркой...
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гірше непроханого кацапа нічого і бути не може
навіть чубарка і джамілька переконались...
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Я все могу понять , но вот поклонение мощам ну никак . Зачем поклоняться праху который вернулся в землю если жива душа святого "Никто не закрывал перед нами никаких ворот", - в ПЦУ опровергли ложь роспропаганды о недопуске в монастырь на Афоне - Цензор.НЕТ 483
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Кацапи вкотре плутають Афон з Мацквою...
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Нафіга реагувати на кацяпські фейки? Вони брешуть, а ви тільки встигаєте виправдовуватись і завжди будете в програші.
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Віднині наші святі отці стали на рівні з усіма.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Никто не закрывал перед нами никаких ворот", - в ПЦУ опровергли ложь роспропаганды о недопуске в монастырь на Афоне
 
 
 
 
 
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