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Все про:Гитлер (127) кандидат (912) программа (125) Каплин (42)

 Кандидат в президенты Каплин 20 минут защищал в эфире предвыборную программу Гитлера, перепутав ее со своей собственной

Лидер "Социал-демократической партии Украины" Сергей Каплин стал жертвой розыгрыша ведущих программы "Hate Night Show" на "5 канале". Политик не смог отличить программу Национал-социалистической рабочей партии Германии, главой которой был Гитлер, от своей предвыборной программы.

Об инциденте написал в Facebook один из ведущих программы Юрий Гудименко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы зазвали в наше шоу социалиста Каплина и я под видом дискуссии о его предвыборной программе начал зачитывать ему по списку пункты из программы НСДАП (так называемые "25 пунктов")", – признался Гудименко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Тимошенко вывесила обещания снизить цену на газ в 2 раза, а Каплин, в ответ, обещает снизить в 4 раза. ФОТО

По его словам, кандидат в президенты не смог отличить программу нацистов от своей собственной и принялся защищать каждый ее пункт.

"Читаю один пункт, второй, третий подряд... Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам... Двадцать минут это продолжалось. Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер. Сотоварищи", – поделился ведущий.

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК зарегистрировала нардепа Каплина кандидатом в президенты от Социал-демократической партии

"Надо бы и других кандидатов на звание президента протестировать. Спорю, что свою программу из них не то чтобы писал, а читал в лучшем случае каждый третий", – подвел итог Гудименко.

Источник: https://censor.net.ua/n3112058
 
   
 Топ комментарии
 
Вот это он обосрался. Жесть....
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ахахахахахах

І хто ще не вірив моїм словам шо в списку 44 клоуни
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А Гитлер тоже обещал цену на газ в 4 раза снизить? Наверное, это и подвело Каплина. Кандидат в президенты Каплин 20 минут защищал в эфире предвыборную программу Гитлера, перепутав ее со своей собственной - Цензор.НЕТ 8822
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Других марионеток у Лёвочкина не нашлось.
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потому, как неграмотные дебилы идут во власть, с подворотни начинали
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ахахахахахах

І хто ще не вірив моїм словам шо в списку 44 клоуни
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Ну не знаю, один их них 5 лет руководил этой страной и неплохо на этом поднялся.
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Ты прав, Ляшко уже 10 лет сидит в парламенте, пишет законы, руководит страной и, кстати, очень даже неплохо на этом поднялся, а если учесть то, что ему нехило недавно забашляли на *********, то он, собственно, даже и не против отсосать у *****.
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На счет отсосать, он это сделает и за бесплатно, из любви к процессу.
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Ще купа клоунів готова мітингувати в підтримку маніяка-вбивці.
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где посмотреть ? я даже время на это потрачу - хочу - сделаю газ в 4 раза дешевле - это шо то )))))
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Введи в строке поиска на ютубе hate night и там с 52й минуты
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Сначала смотреть нужно. Я немного не понял
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Вы у ваЗЕлина спросите программу)))) там вообще пздц
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молодец.. получишь шоколадку ... потом... если захочешь..
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Ну, а что ты получишь, когда ваЗЕлин, как и обещал, будет на коленях отсасывать у *****? Наверное в первую очередь ты будешь им гордиться, ну, а потом...придумай что-то сам.
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Своего барыгу проверяй порохобачек...
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А этому ублюдку, ставленнику семейки Лёвочкиных всё равно очём орать истерично. Главное корыто и бабло.
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А Гитлер тоже обещал цену на газ в 4 раза снизить? Наверное, это и подвело Каплина. Кандидат в президенты Каплин 20 минут защищал в эфире предвыборную программу Гитлера, перепутав ее со своей собственной - Цензор.НЕТ 8822
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Вот что он обещал)
1. Мы требуем объединения всех немцев в Великую Германию на основе права народов на самоопределение.

2. Мы требуем равноправия для немецкого народа наравне с другими нациями и отмены положений Версальского и Сен-Жерменского мирных договоров.

3. Мы требуем жизненного пространства: территорий и земель (колоний), необходимых для пропитания нашего народа и для расселения его избыточной части.

4. Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит к немецкой нации, в чьих жилах течёт немецкая кровь, независимо от религиозной принадлежности. Таким образом, ни один еврей не может быть отнесён к немецкой нации, а также являться гражданином Германии.

5. Тот, кто не является гражданином Германии, может проживать в ней как гость, на правах иностранца. Каждый иностранец обязан соблюдать требования законодательства об иностранцах.

6. Право занимать посты, связанные законотворчеством, а также управлением государством, может принадлежать исключительно гражданам. Поэтому мы требуем, чтобы все должности в любой публичной организации, любого уровня - общегосударственные, областные или муниципальные - занимали только граждане государства. Мы боремся против разлагающей парламентской практики занятия должностей только в зависимости от партийной принадлежности без учета характера и способностей.

7. Мы требуем, чтобы государство в первую очередь обязалось заботиться о трудоустройстве и жизни граждан Германии. Если невозможно прокормить всё население государства, то лица, принадлежащие к чужим нациям (не граждане государства), должны быть высланы из страны.

8. Вся дальнейшая иммиграция в Германию лиц ненемецкого происхождения должна быть приостановлена. Мы требуем, чтобы все лица ненемецкого происхождения, которые иммигрировали в Германию после 2 августа 1914 года, были выдворены из государства.

9. Все граждане государства должны обладать равными правами и обязанностями.

10. Первейшей обязанностью для каждого гражданина Германии является выполнение умственной или физической работы. Деятельность каждого отдельного гражданина не должна противоречить интересам общества в целом. Напротив, такая деятельность должна протекать в рамках общества и быть направленной на общую пользу. Поэтому мы требуем:

11. Уничтожения нетрудовых и лёгких доходов, а также сломления процентного рабства.

12. Ввиду огромных человеческих жертв и имущественных потерь, требуемых от нации при каждой войне, личное обогащение во время войны должно рассматриваться как преступление против нации. Таким образом, мы требуем полной конфискации всех прибылей, связанных с личным обогащением в военное время.

13. Мы требуем национализации всех (ранее) созданных акционерных предприятий (трестов).

14. Мы требуем участия рабочих и служащих в распределении прибыли крупных коммерческих предприятий.

15. Мы требуем разработки и создания по-настоящему достойного пенсионного обеспечения.

16. Мы требуем создания здорового среднего сословия и его сохранения, а также немедленного изъятия из частной собственности крупных магазинов и сдачи их внаём, по низким ценам, мелким производителям. Мы требуем ведения достаточно строгого учета по поставкам товаров от мелких производителей, осуществляемых на основании государственных заказов, заказов общин и земель.

17. Мы требуем проведения земельной реформы, соответствующей потребностям и интересам нации, принятия закона о безвозмездной конфискации земли для общественных нужд. Аннулирования процентов по земельным закладным, запрещение спекуляций землёй.

18. Мы требуем безжалостной борьбы против тех, кто своей деятельностью вредит интересам общества. Мы требуем введения смертной казни для преступников, совершивших преступление против немецкого народа, ростовщиков, спекулянтов и др., вне зависимости от их религиозной или расовой принадлежности.

19. Мы требуем замены римского права, служащего интересам материалистического мирового порядка, немецким народным правом.

20. Чтобы обеспечить каждому способному и старательному немцу возможность получить высшее образование и занять руководящее положение, государство должно заботиться о всестороннем широком развитии всей нашей системы народного образования. Программы всех учебных заведений должны быть приведены в соответствие с требованиями практической жизни. С самого начала развития сознания ребёнка школа должна целенаправленно обучать его пониманию идей государственности. Мы требуем, чтобы особо талантливые дети бедных родителей, несмотря на их положение в обществе и род занятий, получали бы образование за счет государства.

21. Государство должно направить все усилия на оздоровление нации: обеспечить защиту материнства и детства, запретить детский труд, улучшить физическое состояние населения путём законодательного введения общеобязательных тренировочных занятий и физических упражнений, поддержки клубов, занимающихся физическим развитием молодежи.

22. Мы требуем ликвидации наёмного войска и создания народной армии.

23. Мы требуем открытой политической борьбы против заведомой политической лжи и её распространения в прессе. С целью создания немецкой прессы мы требуем, чтобы:

а) все сотрудники, редакторы и издатели немецких газет, печатающихся на немецком языке, были гражданами государства;

б) ненемецкие газеты должны получать специальное разрешение государства на издание. При этом они должны издаваться на ненемецком языке;

в) лицам ненемецкой национальности законодательно запрещается иметь любой финансовый интерес или влияние на немецкие газеты. В наказание за нарушения данного закона такая газета будет запрещена, а иностранцы немедленно депортированы. Газеты, приносящие вред интересам общества, должны быть запрещены. Мы требуем введения законодательной борьбы против литературных и культурных течений, оказывающих разлагающее влияние на наш народ, а также запрещения всех мероприятий, способствующих этому разложению.

24. Мы требуем свободы для всех религиозных вероисповеданий в государстве, до тех пор, пока они не представляют угрозы для него и не выступают против нравственных и моральных чувств германской расы. Партия, как таковая, стоит на позициях позитивного христианства, но при этом не связана убеждениями с какой-либо определённой конфессией. Она борется с еврейско-материалистическим духом внутри и вне нас и убеждена, что дальнейшее выздоровление нашего народного организма может быть достигнуто путём постоянного оздоровления внутри себя. Последнее возможно осуществить, реализуя принцип приоритета общественных интересов над своими личными.

25. Для осуществления всего перечисленного мы требуем:

Создания сильной централизованной власти государства.

Непререкаемый авторитет центрального политического парламента на территории всего государства, а также во всех его организациях.

Создание сословных и профессиональных палат для осуществления принятых государством законов во всех федеральных землях.

Лидеры партии берут на себя обязательства по обеспечению выполнения вышеуказанных пунктов любой ценой, а в случае необходимости, даже жертвуя собственными жизнями.
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Тоже хотела из википедии поставить . Надо обсуждать пункты не голословно
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плохо с ним страна закончила,а вместе с ней пол мира ,на пути к выполнению программы
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программа хорошая, но там не было места евреям- а их в украинском правительстве-99% и что им крематорий построить?
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Каплін, звісно, гівнюк. Але якщо зачитати уривки з програми Гітлера без расистських ідей, то це програма будь-якого соціаліста. Адже партія Гітлера називалася націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини. Все. Будь-якого комуняку можна зловити на цьому.
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скажите, а все остальные предвыборные клоуны выдут сегодня на арену со своими программами? ))
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Вот слушаешь этих кандидатов- дол...бов, и в очередной раз убеждаешься, единственный кто в адеквате в этом террариуме ,так это Порошенко!
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И шо? Вот точка зрения петиного холуя на похожую тему:

Грынив о повторении предвыборного слогана Путина в кампании Порошенко: Важно содержание, а не былое применение.
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Порошенко захищає інтереси України, *****- *********.
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Зачем техническому кандидату читать разный бред.У клоуна вообще никакой программы нет.
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навіщо ви ляшка рекламуєте. не розумію! Кандидат в президенты Каплин 20 минут защищал в эфире предвыборную программу Гитлера, перепутав ее со своей собственной - Цензор.НЕТ 3222 Кандидат в президенты Каплин 20 минут защищал в эфире предвыборную программу Гитлера, перепутав ее со своей собственной - Цензор.НЕТ 3222 Кандидат в президенты Каплин 20 минут защищал в эфире предвыборную программу Гитлера, перепутав ее со своей собственной - Цензор.НЕТ 3222
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Да уж...интересно а Беня своей кукле программу уже дал почитать？
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Пэдрилки в темах про других кандидатов все равно лепят зеленского , неужели без шансов у сывочолого против клоуна?
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И не говори...зрадоботня лепит Порошенко в любой теме....наверное ссыкотно им против Пороха...
И эта тема не исключение...😀
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Не замечал про хэтьмана ,а вот зелю с люлей только ленивая падаль пєдротская не склоняет
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Какой подарок для кацапских пропагандонов. Опять будут завывать про украинских фошиздов.
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Та вони і так вже давно виють. Виттям більше, виттям менше..😁😁😁
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Очередное дно украинской политики, которое называет себя "відносно чесною людиною"
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Начал он наверное с п.11, а п.12 озвучил для Порошенко лично. Кандидат в президенты Каплин 20 минут защищал в эфире предвыборную программу Гитлера, перепутав ее со своей собственной - Цензор.НЕТ 6901

11. Уничтожения нетрудовых и лёгких доходов, а также сломления процентного рабства.
12. Ввиду огромных человеческих жертв и имущественных потерь, требуемых от нации при каждой войне, личное обогащение во время войны должно рассматриваться как преступление против нации. Таким образом, мы требуем полной конфискации всех прибылей, связанных с личным обогащением в военное время.
13. Мы требуем национализации всех (ранее) созданных акционерных предприятий (трестов).
14. Мы требуем участия рабочих и служащих в распределении прибыли крупных коммерческих предприятий.
15. Мы требуем разработки и создания по-настоящему достойного пенсионного обеспечения.
16. Мы требуем создания здорового среднего сословия и его сохранения, а также немедленного изъятия из частной собственности крупных магазинов и сдачи их внаём, по низким ценам, мелким производителям. Мы требуем ведения достаточно строгого учета по поставкам товаров от мелких производителей, осуществляемых на основании государственных заказов, заказов общин и земель.
17. Мы требуем проведения земельной реформы, соответствующей потребностям и интересам нации, принятия закона о безвозмездной конфискации земли для общественных нужд. Аннулирования процентов по земельным закладным, запрещение спекуляций землёй.
18. Мы требуем безжалостной борьбы против тех, кто своей деятельностью вредит интересам общества. Мы требуем введения смертной казни для преступников, совершивших преступление против немецкого народа, ростовщиков, спекулянтов и др., вне зависимости от их религиозной или расовой принадлежности.
19. Мы требуем замены римского права, служащего интересам материалистического мирового порядка, немецким народным правом.
20. Чтобы обеспечить каждому способному и старательному немцу возможность получить высшее образование и занять руководящее положение, государство должно заботиться о всестороннем широком развитии всей нашей системы народного образования. Программы всех учебных заведений должны быть приведены в соответствие с требованиями практической жизни. С самого начала развития сознания ребёнка школа должна целенаправленно обучать его пониманию идей государственности. Мы требуем, чтобы особо талантливые дети бедных родителей, несмотря на их положение в обществе и род занятий, получали бы образование за счет государства.
21. Государство должно направить все усилия на оздоровление нации: обеспечить защиту материнства и детства, запретить детский труд, улучшить физическое состояние населения путём законодательного введения общеобязательных тренировочных занятий и физических упражнений, поддержки клубов, занимающихся физическим развитием молодежи.
22. Мы требуем ликвидации наёмного войска и создания народной армии.
23. Мы требуем открытой политической борьбы против заведомой политической лжи и её распространения в прессе. С целью создания немецкой прессы мы требуем, чтобы:
а) все сотрудники, редакторы и издатели немецких газет, печатающихся на немецком языке, были гражданами государства;
б) ненемецкие газеты должны получать специальное разрешение государства на издание. При этом они должны издаваться на ненемецком языке;
в) лицам ненемецкой национальности законодательно запрещается иметь любой финансовый интерес или влияние на немецкие газеты. В наказание за нарушения данного закона такая газета будет запрещена, а иностранцы немедленно депортированы. Газеты, приносящие вред интересам общества, должны быть запрещены. Мы требуем введения законодательной борьбы против литературных и культурных течений, оказывающих разлагающее влияние на наш народ, а также запрещения всех мероприятий, способствующих этому разложению.
24. Мы требуем свободы для всех религиозных вероисповеданий в государстве, до тех пор, пока они не представляют угрозы для него и не выступают против нравственных и моральных чувств германской расы. Партия, как таковая, стоит на позициях позитивного христианства, но при этом не связана убеждениями с какой-либо определённой конфессией. Она борется с еврейско-материалистическим духом внутри и вне нас и убеждена, что дальнейшее выздоровление нашего народного организма может быть достигнуто путём постоянного оздоровления внутри себя. Последнее возможно осуществить, реализуя принцип приоритета общественных интересов над своими личными.
25. Для осуществления всего перечисленного мы требуем:
Создания сильной централизованной власти государства.
Непререкаемый авторитет центрального политического парламента на территории всего государства, а также во всех его организациях.
Создание сословных и профессиональных палат для осуществления принятых государством законов во всех федеральных землях.
Лидеры партии берут на себя обязательства по обеспечению выполнения вышеуказанных пунктов любой ценой, а в случае необходимости, даже жертвуя собственными жизнями.
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Получается, ты хочешь, чтоб твои рыго-анальные хозяева отдали все, что наворовали? Тебе не кажется, что ты как-то себя очень переоценил?
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Не має жодної принципової різниці поміж "творчими" спадками Гітлера і Лєніна . Один і другий були диктаторами. Тим більше в преамбулі до МК Гітлера є посилання на вчення марксизму- ленінізму.. Так що, тов.Каплін нічого не переплутав...😕😕😕
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Так этот дровосек уже давно освидетельствован психиатрами,как идиот.
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Враховуючи габітус Капліна, особливо пікантним виглядає захист пункту 4 "його" Програми.
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В СССР была лучшая конституция в мире. А жизнь по факту какая? Путин Гитлера во многом копирует. И многим нравится
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Найкраща зараз в нас. В усякому разі Загальні положення. А от далі коли тема торкається гілок влади, починається клоунада....
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*********, на самом деле, в Украине мало, но они так хитро расставлены, что встречаются на каждом шагу, и на каждом бигборде (((
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от порохобот... Так издевается над оппозицией.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат в президенты Каплин 20 минут защищал в эфире предвыборную программу Гитлера, перепутав ее со своей собственной
 
 
 
 
 
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