 Я на стороне Порошенко, но Европа не будет разрывать отношения с РФ. Российский газ остается российским газом, - Меркель

Об этом федеральный канцлер Германии заявила, выступая на международной конференции по безопасности в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

По словам Меркель, Европа рассчитывала на совсем другие отношения с Россией.

"После падения Берлинской стены мы думали, что наши отношения будут совсем другими. В 2011 году на Мюнхенской конференции Хиллари Клинтон и Сергей Лавров ратифицировали договор о разоружении, и в то время обе стороны считали, что между ними существовало стратегическое партнерство. То, что произошло за последние годы, изменило ситуацию", – сказала Меркель.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Москва остается главной угрозой безопасности", - на Мюнхенской конференции по безопасности резко раскритиковали Россию

"Произошла аннексия Крыма. Обострился конфликт на востоке Украины. Очень плохая новость в этом году – расторжение договора РСМД из-за нарушения договора Россией в течение многих лет", – продолжила канцлер.

В то же время, Меркель считает необходимым сохранять не только диалог, но и "партнерство" с путинской Россией. "Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией", – подчеркнула она.

Меркель несколько раз высказалась в поддержку "Северного потока-2", отбросив критику этого решения от партнеров.

"Конечно я на стороне господина Порошенко, но вопросы, связанные с "Северным потоком-2", также остаются для меня важными", – пояснила она

Также на Цензор.НЕТ: За два месяца Киев должен определиться - может ли он передать управление своей ГТС иностранным компаниям, - Коболев

"Российский газ останется российским газом, каким бы путем он к нам не поступал – через Балтийское море или через Украину. А Россия останется нашим партнером", – продолжила канцлер.

При этом Меркель добавила, что Украина должна остаться транзитером российского газа. И заметила, что все остальные газопроводы, в том числе "Ямал", проходящий через Польшу и Беларусь, не изменят транзитную роль Украины.

Также, по словам канцлера ФРГ, новые санкции против России должны быть согласованы с Украиной.