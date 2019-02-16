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Все про:Меркель (1623) Россия (72020) Северный поток (419) Мюнхен (72)

 Я на стороне Порошенко, но Европа не будет разрывать отношения с РФ. Российский газ остается российским газом, - Меркель

По словам федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, изоляция России недопустима, невзирая на все проблемы, которые Москва создает для целого мира. С РФ нужно сохранить не только диалог, но и партнерство, считает Меркель.

Об этом федеральный канцлер Германии заявила, выступая на международной конференции по безопасности в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

По словам Меркель, Европа рассчитывала на совсем другие отношения с Россией.

"После падения Берлинской стены мы думали, что наши отношения будут совсем другими. В 2011 году на Мюнхенской конференции Хиллари Клинтон и Сергей Лавров ратифицировали договор о разоружении, и в то время обе стороны считали, что между ними существовало стратегическое партнерство. То, что произошло за последние годы, изменило ситуацию", – сказала Меркель.

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"Произошла аннексия Крыма. Обострился конфликт на востоке Украины. Очень плохая новость в этом году – расторжение договора РСМД из-за нарушения договора Россией в течение многих лет", – продолжила канцлер.

В то же время, Меркель считает необходимым сохранять не только диалог, но и "партнерство" с путинской Россией. "Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией", – подчеркнула она.

Меркель несколько раз высказалась в поддержку "Северного потока-2", отбросив критику этого решения от партнеров.

"Конечно я на стороне господина Порошенко, но вопросы, связанные с "Северным потоком-2", также остаются для меня важными", – пояснила она

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"Российский газ останется российским газом, каким бы путем он к нам не поступал – через Балтийское море или через Украину. А Россия останется нашим партнером", – продолжила канцлер.

При этом Меркель добавила, что Украина должна остаться транзитером российского газа. И заметила, что все остальные газопроводы, в том числе "Ямал", проходящий через Польшу и Беларусь, не изменят транзитную роль Украины.

Также, по словам канцлера ФРГ, новые санкции против России должны быть согласованы с Украиной.

Источник: https://censor.net.ua/n3112057
 
   
 Топ комментарии
 
УРОДЫ ПЕРЕВОДИТЕ ВСЕ СЛОВА ДОСЛОВНО. АНГЕЛА СКАЗАЛА Я НА СТОРОНЕ УКРАИНЫ. НЕ ДУЕТЕ ПРОДАЖНОМУ КОЗЛУ ПЕТЕ В ЖОПУ.
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Вот дура - додоговаривалась- Крым забрали, на Добассе война .
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Долбоебка старая,они за ваши деньги вас же и уничтожат.
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Яйко, млеко, шнапс - гут!
Гас - отшинь гут!
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Это потому что за время независимости в Украине при власти одни продажные м@даки и манкурты. Что мешало раньше вступить в НАТО,как прибалты? Шашни с русней и набивание собственных карманов. Что мешало идти по пути Израиля? То же самое. Чорновола грохнули,концы подчистили. Коммуняцкие ватные сволочи забили народу мозги "братством с расеюшкой". Даунбасята и подобный шлак без роду-племени поперли во власть. Украина для них-пустой звук и дойная корова. А теперь имеем то,что имеем. Всякой немчуре и прочим клоунам своя рубаха ближе. Основной ориентир на США,но там тоже не дураки. Надо хотя бы прекратить воровать. А у наших властей это не в почете.
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А кто мешал этим майданным деятелям пять лет ???? Фабрика в Липецке ???
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А какой процент украинцев поддерживал вступление в НАТО? Даже сегодня это далеко не 100 %, а пять лет назад это было даже не 50, а десять лет назад вообще мизер.
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Провал внешней политики шоколадного картеля!
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Ну вот все открытым текстом. Российский газ дороже всех европейских ценностей вместе взятых. Прямо и открыто.
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Пф.в 2008г в ноябре на каком то фуршете Саакашвили начал высказывать Меркель,что вы нас предали,на что она сделав надменное выражение лица ответила,вы же не думали что мы из-за Грузии будем конфликтовать с великой россией
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А на чьей стороне Порошенко? Спросите украинцев. Большинство скажет, что он на стороне барыг, а им плевать на Украину.
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тоже хочет на пенсии работать в Газпроме.
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По логике старой прости комсомолки Меркель, Украина может нефть и газ у ИГИЛ покупать, если у них цена хорошая.
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Суть простая - когда не замешаны большие деньги и личные интересы, то мы принципиально за всё хорошее, доброе, вечное.
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Нет. явно у ***** на нее что-то есть..., еще со времен комсомольской юности
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Украинцам святой Томос и переэод в Пцу а Гермарии игла Раши.И кто выиграл?
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" Мы капиталистов повесим на верёвке, которую они нам продадут".
В. Ульянов (Ленин)
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У политиков есть такая поговорка: У нас нет друзей, есть интересы
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бывших комсомольцев не бывает... турчинов может подтвердить!
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вот и вся цена дутых европейских ценностей.А Меркель надо либо рыбку либо на *** -одновременно не получится
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Интересно, к войнес Россией призывают те, кто к ВСУ не имеет никакого отношения.
Не, аджэтоговарти?
ВСУ ждёт вас.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЯ на стороне Порошенко, но Европа не будет разрывать отношения с РФ. Российский газ остается российским газом, - Меркель
 
 
 
 
 
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