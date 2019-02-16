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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (10844) пенсия (1808) Розенко (609)

 Пенсии повысят всем: с 1 марта выплаты пенсионерам вырастут на 17-20%, - Розенко

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что теперь пенсии будут поднимать раз в году, 1 марта. Денег на это в бюджете хватит.

Об этом Павел Розенко заявил в эфире "5 канала", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

Он отметил, что начиная с этого года пенсии будут перечисляться ежегодно в автоматическом режиме.

"Это одна из главных позиций проведенной реформы. Теперь, несмотря ни на что, в марте месяце, ежегодно, 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан", – подчеркнул Розенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Средства от растаможки автомобилей на еврономерах направим для индексации пенсий - Порошенко

Вице-премьер-министр напомнил, что много лет в Украине вообще не проводили перерасчет пенсий. "Последнее осовременивания произошло в октябре 2017 года. Но надо вспомнить, что до этого момента 7 лет не было ни одного пересчета и осовременивание пенсий", – сказал он.

По словам Розенко, в бюджете хватит денег на повышение пенсий. "Необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть", – сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: ГФС хочет учитывать "зарплаты в конвертах" при назначении субсидий, пенсий и пособий по безработице

Источник: https://censor.net.ua/n3112055
 
   
 Топ комментарии
 
просто случайно с выборами совпало..
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и здоровья всем прибавят.. но уже....с 1-го апреля...
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Предлагаю проводить выборы каждое воскресенье.
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Быдлоте, бросют косточку, чтоб активней пакеты с гречкой и конверты разбирали...К нищете, уже не привыкать...Эволюция общества- длительный процесс... Пенсії підвищать усім: із 1 березня виплати пенсіонерам зростуть на 17-20%, - Розенко - Цензор.НЕТ 3643 Пенсії підвищать усім: із 1 березня виплати пенсіонерам зростуть на 17-20%, - Розенко - Цензор.НЕТ 9621
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А этот молодожён не сказал, что вышедшие на пенсию в 2018 никакого перерасчета не получат?
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Значит надо брать доллары,
Соевый кинет как всегда
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Прямо перед выборами... про Зеленского до сих пор орут, типа его концерты были подкупом, а тут Торт перед выборами пару сотен холопам накинет - и ничего, пипл схавает!
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И что ты предлагаешь , в год выборов замораживать все зарплаты пенсии и соцвыплаты . ?
Ух ты и действительно - мала дэц . ! Пенсії підвищать усім: із 1 березня виплати пенсіонерам зростуть на 17-20%, - Розенко - Цензор.НЕТ 5183 .
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Сволочи, повысили пенсии !!!!!!!!!!!!!!!!!



А может понизить пенсии на 20% - больше уважать будут ? Пенсії підвищать усім: із 1 березня виплати пенсіонерам зростуть на 17-20%, - Розенко - Цензор.НЕТ 3257
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Ничего . Ось Люлька прыйде - парядок навэдэ . А то Петя тут разошёлся блин ,, пенсии и зарплаты подымает гад Пенсії підвищать усім: із 1 березня виплати пенсіонерам зростуть на 17-20%, - Розенко - Цензор.НЕТ 5620 ,, Томосы , безвизы разные поделал . А самый большой грех это то что он восстанавливает армию .!! То что люляха с грыцем так усердно разваливали , он посмел возрождать . Хвошисьт проклятый !!! Пенсії підвищать усім: із 1 березня виплати пенсіонерам зростуть на 17-20%, - Розенко - Цензор.НЕТ 9741 .
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Подкуп избирателей в действии. Причем, как всегда с барыгами, обещать не значит жениться.
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мне интересно за чей счет пенсии поднимать будут?
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За счет самих же пенсионеров. Субсидии отменят, тарифы повысят...
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Так писали уже - сладкий себе из бюджета в фонд 1 млрд. выделил на выборы.
На разик хватит!
--
Зачем фонду Порошенко миллиард накануне выборов?

В бюджет 2019 заложили выделение одного миллиарда гривен в никому не подконтрольный президентский фонд. Такой подход похож на финансирование предвыборной кампании президента за счет налогоплательщиков.- Анатолий Амелин
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Бюджета хватит на один раз пичкануть пенсионеров, чтоб выбрали нынешнюю власть.
А потом хоть загнитесь все.
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На это и расчет! Потом вместо пенсий очередной миллион Кобеле запланирован Пенсії підвищать усім: із 1 березня виплати пенсіонерам зростуть на 17-20%, - Розенко - Цензор.НЕТ 8270
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Вот это зрада прям зрадище ну вообще зрададище. И кто на ветке ? Кацапские троли род разными флагами и проукраинскими никами ну и местная зрада с полезными идиотами. Опять же таки Украина самая бедная страна в галактике пенсы хер без соли доедают.и мы все умрем
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Нет, пока самая бедная в Европе. А в мире не самая бедная. И это, безусловно, заслуга великого Пороха. Вечные лета! Ура!
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Повысили коммуналку и а этих денег повысят пенсию.
По сути реформ и улучшения экономики нет, они просто нас грабят.
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Та мы в курсе.Взяли из кармана евробляхеров и положили в карманы пенсионеров.И як казав Петро:Нашу стратегию успеха,украинцы почувствуют в своих карманах Пенсії підвищать усім: із 1 березня виплати пенсіонерам зростуть на 17-20%, - Розенко - Цензор.НЕТ 9682
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успокойся друг тамбовского волка пепсионная реформа началась еще в прошлом году а евробляхеры вообще не причем для 400млрд пенсионного фонда 10млрд погоды не сыграют.многие зрадоботы "с дуба падают" а тебе и куста боярышника много.
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А многие ли пенсионеры будут лишены субсидий , так как их пенсии перейдут порог возможный для получения субсидии ?
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на этот отопительный сезон ЕСТЕСТВЕННО субсидии пересматриваться не будут а с нового ЕСТЕСТВЕННО пересмотрят.
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Аккурат к выборам подгадал , молодец Порошенко !
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Кияни, а як вам нові платьожки від Зеленського?😡😡😡
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к "выборам" стараются, но не поможет. мартовские платежки веселее повышения "пенсий".
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Агов, де там та контора, которая в бесплатных концертах зеленого подкуп узрела？
Тут не видно подкупа？
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А клоун на главнАкАМАНДУЄШШегА уже пАдгАтовилсА? Пенсії підвищать усім: із 1 березня виплати пенсіонерам зростуть на 17-20%, - Розенко - Цензор.НЕТ 1711
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Ты считаешь кондитера мощным главкомом？
Только вот незадача, он все полномочия главкома переложил на главу ГШ. Шо так, не в курсе？
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Про кондитера вААЩе речи не идет. Я про него ничего не спрашивал... Вижу у тебя только он в голове Пенсії підвищать усім: із 1 березня виплати пенсіонерам зростуть на 17-20%, - Розенко - Цензор.НЕТ 6619
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Просто диабетик уже так достал, что эти полтора месяца вечностью кажутся
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а что будет через полтора месяца, ты европейцем станешь?))))
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памперсы подбирает в зону АТО ехать
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Это первое и последнее 1 марта с повышением от Гройсмана.
За следующее он не отвечает, но нагло обещает
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пенсионная реформа утверждена РАДОЙ!идеологическая работа требует тщательной подготовки!враг коварен и силен!сегодня опять 200 полк получил пополнение!
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Перед тим як гавкати що це під вибори, прочитайте далі. а двалі сказано що це буде щорічно і в автоматичному режимі. У нас що вибори кожен рік будуть? Махерові, ви що проти.,щоб пенсіонерам щорічно пенсії підвищуувалися?
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Он уже силовикам поднял их же деньгами да еще по частям., до сих пор отрыгивается.
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а как у силовиков бывают СВОИ деньги? они что то производят или торгуют чем то?)))
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....."Пенсии повысят всем: с 1 марта выплаты пенсионерам вырастут на 17-20%, - Розенко"
С обещанных 62гр в декабре-ДОБАВИЛИ аж 8.90гр! жене 32гр. Интересно сколько в этот раз...
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вот я сторонник пороха и понимаю что деньги в бюджете есть, но нельзя так нагло перед выборами повышать, уже бы с нового года, что бы в глаза не бросалось))))
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Первого апреля проснемся с новым президентом. С шутками и прибаутками.
А, не дай бог, со старым, - тогда прошу день смеха в этот день отменить.
Это будет день траура.
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ты операцию пойдешь делать к мяснику? тогда почему хочешь отдать свою судьбу клоуну, не имеющего ни дня опыта в политике, а тем более на самом высоком посту?
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Підараси взяли кредити під 19% річних!!! Вони БАНКРОТИ, ні з чого підвищувати, це все В БОРГ, після виборів злуплять з пенсів все назад через інфляцію.
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Это не подкуп избирателей. Это так случайно совпало. Совпадение? Да, совпадение. Хе-хе.

Вот Зеленский подкупает избирателей бесплатными концертами и показом фильма "Слуга народа 3". А подъем пенсий на 20% перед самыми выборами - это не подкуп избирателей. Главное, перед этим бедных пенсов держали в предголодоморном состоянии 5 лет. Большинство пенсов получало пенсии 1700-1800 грн. при цене лука - 23 грн. за кг. Т.е., большинство пенсов даже лук не могли себе позволить.
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Повышение пенсий перед выборами - все понимают, что это подкуп избирателей.Но платё-
жки, которые сейчас получают семьи - это полный шок. В них цифры такие, что превышают пенсии и эти нищенские добавки. Так более того П.Порошенко и В.Гройсман запланировали
повышение цены на газ в этом году ещё на 40%. Так что радоваться пока нечему.
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Если пенсию повысят в марте, то ее увидят в апреле, после выборов!? А может не увидят...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПенсии повысят всем: с 1 марта выплаты пенсионерам вырастут на 17-20%, - Розенко
 
 
 
 
 
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