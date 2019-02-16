....."Пенсии повысят всем: с 1 марта выплаты пенсионерам вырастут на 17-20%, - Розенко"

Об этом Павел Розенко заявил в эфире "5 канала", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".
Он отметил, что начиная с этого года пенсии будут перечисляться ежегодно в автоматическом режиме.
"Это одна из главных позиций проведенной реформы. Теперь, несмотря ни на что, в марте месяце, ежегодно, 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан", – подчеркнул Розенко.
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Вице-премьер-министр напомнил, что много лет в Украине вообще не проводили перерасчет пенсий. "Последнее осовременивания произошло в октябре 2017 года. Но надо вспомнить, что до этого момента 7 лет не было ни одного пересчета и осовременивание пенсий", – сказал он.
По словам Розенко, в бюджете хватит денег на повышение пенсий. "Необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть", – сказал он.
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Соевый кинет как всегда
Ух ты и действительно - мала дэц . ! .
А может понизить пенсии на 20% - больше уважать будут ?
На разик хватит!
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Зачем фонду Порошенко миллиард накануне выборов?
В бюджет 2019 заложили выделение одного миллиарда гривен в никому не подконтрольный президентский фонд. Такой подход похож на финансирование предвыборной кампании президента за счет налогоплательщиков.- Анатолий Амелин
А потом хоть загнитесь все.
По сути реформ и улучшения экономики нет, они просто нас грабят.
Тут не видно подкупа？
Только вот незадача, он все полномочия главкома переложил на главу ГШ. Шо так, не в курсе？
За следующее он не отвечает, но нагло обещает
С обещанных 62гр в декабре-ДОБАВИЛИ аж 8.90гр! жене 32гр. Интересно сколько в этот раз...
А, не дай бог, со старым, - тогда прошу день смеха в этот день отменить.
Это будет день траура.
Вот Зеленский подкупает избирателей бесплатными концертами и показом фильма "Слуга народа 3". А подъем пенсий на 20% перед самыми выборами - это не подкуп избирателей. Главное, перед этим бедных пенсов держали в предголодоморном состоянии 5 лет. Большинство пенсов получало пенсии 1700-1800 грн. при цене лука - 23 грн. за кг. Т.е., большинство пенсов даже лук не могли себе позволить.
жки, которые сейчас получают семьи - это полный шок. В них цифры такие, что превышают пенсии и эти нищенские добавки. Так более того П.Порошенко и В.Гройсман запланировали
повышение цены на газ в этом году ещё на 40%. Так что радоваться пока нечему.