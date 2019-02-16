 Конгресс США проверит, имел ли Трамп право вводить чрезвычайное положение

Об этом руководители юридического комитета Палаты представителей написали в открытом письме на имя президента США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Разграбляя военный бюджет для строительства стены, деньги на которую не согласился выделить Конгресс, вы нарушаете основной принцип разделения властей и подрываете одно из основных положений конституции", – говорится в документе.

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"Тот факт, что вы подписываете указ о ЧС только после того, как годами не могли добиться одобрения Конгресса на возведение вашей стены, также свидетельствует о том, что никакого ЧС в данный момент нет", – полагают авторы письма.

Конгрессмены ожидают от Белого дома предоставления документов, обосновывающих введение режима чрезвычайной ситуации, до 22 февраля.

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Накануне, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении в США режима чрезвычайной ситуации. Таким образом президент США хочет добиться строительства стены на границе с Мексикой. Он считает, что стена решит проблемы наркотрафика, контрабанды и нелегальной миграции.