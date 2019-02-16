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Все про:Конгресс США (386) США (14657) чрезвычайное положение (116) Трамп (2176)

 Конгресс США проверит, имел ли Трамп право вводить чрезвычайное положение

Юридический комитет Палаты представителей выяснит законность введения режима ЧС, при помощи которого президент США Дональд Трамп хочет получит деньги для строительства стены на границе с Мексикой.

Об этом руководители юридического комитета Палаты представителей написали в открытом письме на имя президента США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Разграбляя военный бюджет для строительства стены, деньги на которую не согласился выделить Конгресс, вы нарушаете основной принцип разделения властей и подрываете одно из основных положений конституции", – говорится в документе.

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"Тот факт, что вы подписываете указ о ЧС только после того, как годами не могли добиться одобрения Конгресса на возведение вашей стены, также свидетельствует о том, что никакого ЧС в данный момент нет", – полагают авторы письма.

Конгрессмены ожидают от Белого дома предоставления документов, обосновывающих введение режима чрезвычайной ситуации, до 22 февраля.

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Накануне, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении в США режима чрезвычайной ситуации. Таким образом президент США хочет добиться строительства стены на границе с Мексикой. Он считает, что стена решит проблемы наркотрафика, контрабанды и нелегальной миграции.

Источник: https://censor.net.ua/n3112053
 
 
 Топ комментарии
 
таки да - на цапии фюрер это все))
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Трамп ввел чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Это позволяет ему в обход Конгресса профинансировать строительство стены, препятствующей проникновению незаконных мигрантов на территорию США.
Трудно сказать, насколько нетерпима ситуация с мигрантами, чтобы Трамп пошел на столь экстремальное решение. Но здесь речь идет, скорее, о принципе: Трамп обещал во время предвыборной кампании решить проблему - он ее решает. Трамп действует, как примерный семьянин в магазине, вооруженный бумажкой со списком покупок. Что записано - то он и покупает, строго по списку. И нет такой силы, способной ему помешать выполнить свой семейный долг.
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Єто Вам не продавец шоколадной лавки обещавший АТО за 3 дня
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А не может ли Конгрес заодно проверить а имел ли право Яйценюк в 14 - 16 годах огород городить.. Конгресс США проверит, имел ли Трамп право вводить чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 8227
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хорошо когда есть возможность проверить. МЫ ЭТОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЛИШЕНЫ..
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я могу и без слушаний сказать - не имел ,но сделал - вот мне интересно, на выводы, после этого посмотреть
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здесь оскорблять НЕ положено, пишите то теме не касаясь личности оппонента.
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А він і не ображав , а правду написав. Чи тут на ЦН за правду карають уже ? А як свобода слова ?
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все немсми пишут о его ожирении и об этом плане. В чем он не прав, если хочет закрыть границу наркоты и пр. Правда это не та ситуация вводить положение
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вы сами же и ответили - надо научиться договариваться - а он не умеет и не хочет - один шаг до диктатора
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Трамп ввел чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Это позволяет ему в обход Конгресса профинансировать строительство стены, препятствующей проникновению незаконных мигрантов на территорию США.
Трудно сказать, насколько нетерпима ситуация с мигрантами, чтобы Трамп пошел на столь экстремальное решение. Но здесь речь идет, скорее, о принципе: Трамп обещал во время предвыборной кампании решить проблему - он ее решает. Трамп действует, как примерный семьянин в магазине, вооруженный бумажкой со списком покупок. Что записано - то он и покупает, строго по списку. И нет такой силы, способной ему помешать выполнить свой семейный долг.
__________________________________________________________
Єто Вам не продавец шоколадной лавки обещавший АТО за 3 дня
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...вы нарушаете основной принцип разделения властей и подрываете одно из основных положений конституции", - говорится в документе.

Капец. У них през забил на конституцию. Хорошо, что мы не в штатах.
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А сладшайшего мона прицепчиком на анализ тоже?? 🤗
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лайки ставишь - ну ну - редиска ты конченная
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А не может ли Конгрес заодно проверить а имел ли право Яйценюк в 14 - 16 годах огород городить.. Конгресс США проверит, имел ли Трамп право вводить чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 8227
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Да, там нужен был не забор а яма глубиной в километр...
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Американцы держат в тонусе любую власть,их так просто не разведешь.Наши верят обещаниям,лозунгам,красивым фразам.Героям кинофильмов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонгресс США проверит, имел ли Трамп право вводить чрезвычайное положение
 
 
 
 
 
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