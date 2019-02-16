 BMW на скорости протаранил такси в Киеве: Lanos с пассажиром сгорел, водитель внедорожника скрылся. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", BMW вылетел в кювет, а виновник аварии скрылся в неизвестном направлении.
Отмечается, что столкновение произошло около 01:15. По словам очевидца, BMW ехал в сторону Выдубичей на скорости не менее 200 километров в час. У внедорожника лопнуло колесо, он зацепил отбойник и протаранил Daewoo, который буквально сложило пополам. От мощного удара автомобиль загорелся. Прибывшие на место спасатели обнаружили в выгоревшей машине тело пассажира, предварительно, женщины. Водитель Lanos получил травмы различной степени, находился в сознании, но практически ничего не помнил. Он сказал, что работает в такси и вез клиента к месту назначения.
BMW после аварии очутился в кювете. Правоохранители сообщили, что водитель сбежал с места аварии еще до приезда полиции. В машине они не обнаружили документов, но покидая место происшествия подозреваемый не успел снять номера. Предварительно, он убежал в посадку вдоль дороги. Полицейские предпринимают меры по его поиску и задержанию.
А кулі, від світлофору метрів 150, стартонуло на повну, автівка дозволяє. Мізку тільки немає.
сам кого хош перестреляет
спасибо за визуальное подтверждение...
так что рошен рулит в Украине
Неадекватна швидкість і неадекват за кермом - основна біда!
сбил человека и по газам дальше ....
Можна бардак на дорогах за 7 днів ліквідувати - закон - і все кругом автоматика - від світлофору до повороту і автомат квитанція із держьанку про сплату штрафу або розшук по гарячим слідам і 1 раз 1000Євро штраф за п"янку 2 раз за рік - 3 роки тюрми - і всі були шовкові як в Європі!
Нужно ещё разобраться, может это он Беху ударил
двигаясь на жёлтый