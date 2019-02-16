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 Происшествия, Киевские новости
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 BMW на скорости протаранил такси в Киеве: Lanos с пассажиром сгорел, водитель внедорожника скрылся. ФОТО

16 февраля на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП. BMW X5 M на огромной скорости протаранил такси Daewoo. От удара Lanos отскочил в отбойник и моментально вспыхнул. Водителя успели вытащить из автомобиля, а пассажир сгорел внутри.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", BMW вылетел в кювет, а виновник аварии скрылся в неизвестном направлении.

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Отмечается, что столкновение произошло около 01:15. По словам очевидца, BMW ехал в сторону Выдубичей на скорости не менее 200 километров в час. У внедорожника лопнуло колесо, он зацепил отбойник и протаранил Daewoo, который буквально сложило пополам. От мощного удара автомобиль загорелся. Прибывшие на место спасатели обнаружили в выгоревшей машине тело пассажира, предварительно, женщины. Водитель Lanos получил травмы различной степени, находился в сознании, но практически ничего не помнил. Он сказал, что работает в такси и вез клиента к месту назначения.

BMW после аварии очутился в кювете. Правоохранители сообщили, что водитель сбежал с места аварии еще до приезда полиции. В машине они не обнаружили документов, но покидая место происшествия подозреваемый не успел снять номера. Предварительно, он убежал в посадку вдоль дороги. Полицейские предпринимают меры по его поиску и задержанию.

BMW на скорости протаранил такси в Киеве: Lanos с пассажиром сгорел, водитель внедорожника скрылся 01
BMW на скорости протаранил такси в Киеве: Lanos с пассажиром сгорел, водитель внедорожника скрылся 02
BMW на скорости протаранил такси в Киеве: Lanos с пассажиром сгорел, водитель внедорожника скрылся 03

Источник: https://censor.net.ua/n3112052
 
 
 Топ комментарии
 
Шкода пасажира, земля пухом. А виродка на BMW пристрелити мало.
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БМВ в Україні це дуже часто мітка "особливо небезпечне авто" і діагноз що водій мудак відморожений
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Если имея госномера и до сих пор не вычислен владелец то значит можно на 100% быть уверенными что ему дают время привести себя в порядок и написать заявление о угоне этого БМВ. Прошло уже более пол суток а сведений о владельце нет хотя это делается буквально за 15 минут. Запасаемся попкорном и ждём когда начнётся спектакль полиции.
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нда газ на авто і дурень п"яний на дурному авто назустріч це біда
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не розумію дурнів які купують авто більше ніж 200 коней під капотом - У НАС ТУПО НЕМАЄ ДЕ НА ТАКОМУ ЇЗДИТИ!
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Да стописят сейчас на любой более менее приличной корейской зажигалке
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Ти кажеш ніби річ про "фераррі", чому це на позашляховику нема де їздити? Хіба у нас є дороги?
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Знаходять, падли. Сьогодні був на об'єкті в центрі міста - Торгово-розважальний комплекс. З виходу - Проспект. Завжди залюднене місце. Так, поки я там був, якесь чудо-купе з ревом разів три проносилось і так, не кисло неслось.
А кулі, від світлофору метрів 150, стартонуло на повну, автівка дозволяє. Мізку тільки немає.
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Шкода пасажира, земля пухом. А виродка на BMW пристрелити мало.
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БМВ в Україні це дуже часто мітка "особливо небезпечне авто" і діагноз що водій мудак відморожений
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Ось, і типовий представник на чорній Е39 бесі намалюввся
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Ще й блях затертих років понаганяли і кишують. Їхати позаду за таким, як чекати адеквату від мавпи з гранатою.
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Если имея госномера и до сих пор не вычислен владелец то значит можно на 100% быть уверенными что ему дают время привести себя в порядок и написать заявление о угоне этого БМВ. Прошло уже более пол суток а сведений о владельце нет хотя это делается буквально за 15 минут. Запасаемся попкорном и ждём когда начнётся спектакль полиции.
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Кстати номера Дэу валяются рядом с ней и они украинские а вот номера БМВ почему то скрыты но просматривается какой то флажок красно-синий ,или это триколор. Что то здесь пытаются скрыть явно потому и номера исчезли для общего обозрения.
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наверное к Порошенке родственники из расеи приезжали ...
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выродок какой нибудь брат Порошенко,
сам кого хош перестреляет
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Кардан! Почему "пристрелить мало"? Самое то! Хватит, на крайняк -контрольный по яйцам.
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знайти і застрелити! - підстава: при опорі працівнику поліції !
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и странный флажок на последней фотке у этой БМВ...
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и то правда - как же я это не догадался...\что на том БМВ флаг параши...\
спасибо за визуальное подтверждение...BMW на швидкості протаранив таксі в Києві - Lanos із пасажиром згорів, водій позашляховика втік - Цензор.НЕТ 3731
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Первая, голубая полоска - цвет с герба и флага Баварии, красный цвет - цвет нефтяной компании Texaco, которая в 70-е была главным спонсором гоночной программы BMW. Синий цвет - смесь красного и голубого. В 80-е сотрудничество BMW M и Texaco закончилось, но BMW выкупило права на красный цвет на логотипе. авто мото.
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Господи, вы что, не видели БМВ? У них светло-голубой, синий и красный - как логотип. Да, похоже на флаг РФ или ЛНР, но это просто свопадение.
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мусора похоже вместо хазяина номера скрутили,
так что рошен рулит в Украине
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Сколько хороших людей погибают каждый день из-за таких вот пьяных безмозгих уродов. Удивояет наше терпимое законодательство к таким "водителям".И даже не удивляет, потому что законы в Раде пишут такие же моральные уроды.
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Спочатку ляже під капельницю на три доби, викачає з себе наркоту, або спиртягу, потім прийде в поліцію тіпа був в шокЄ і пА Єтаму нЄ пАнЄмал Шо дЄлал, потім проплатять слідчим і суду Шо тіпа калЄсо було плАхоЄ і так пАлучілась мля... BMW на скорости протаранил такси в Киеве: Lanos с пассажиром сгорел, водитель внедорожника скрылся - Цензор.НЕТ 7244
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Ох прикиньте вой порохоботов, если бы это был "бляхер"!
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Та да. Гавкали бы, что от на бляхе водитель бехи кинул машину и сбежал бы BMW на скорости протаранил такси в Киеве: Lanos с пассажиром сгорел, водитель внедорожника скрылся - Цензор.НЕТ 8683
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Слухай, так порохоботи навіть беркутівців захищають і кажуть, що неможливо встановити винних у вбивстві Небесної Сотні. Пишуть усіляку гидоту, а ти до мене приї**вся? Треба робити висновки із ситуації, я їх зробив.
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Та они уже дошли до того, что беркутня и есть Небесная сотня. Их алкан уже об этом заявил в открытую
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Да там его перегар его же и пережил бы!
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может этот хуже бляхера - флажок на последней фотке увидел...?
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Водила X5M - это из тех кто живет по-новому, учитывая цену машины где-то в 100 тыс. бакинских, куда там этим нищебродам бляхерам.
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а до чого тут лиса резина коли там міг і камінь бути(на такій швидкості це цвях) і яма і пішоход і ще 1 000 причин!
Неадекватна швидкість і неадекват за кермом - основна біда!
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Если бы он был бляхер, то было бы то же самое, только без шансов найти
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А как тогда находили других "бляхеров" виновных в авариях?
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Не успел убежать, свидетели опознали, собачка по следам нанюхала. Но это все сложнее.
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Собачка по следам нанюхала - вижу вы профессионал, прошу прощения (сарказм).
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Были случаи. Водитель бежал, собачка привела прямо к его дому.
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Мне кажется, что нужно вводить не "техосмотр," а повторное медицинское освидетельствование на предмет здоровой психики человека. Дорога наполнена реальными неадекватами и людьми с явно психическими осложнениями. Я уже не говорю о наркомах, бухих и людей с "повышенным социальным" статусом, т.е. "королями дорог" и прочими оленями.
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самое дерьмовое в этом случае конечно смерть пассажира. но не менее дерьмовое то, что хозяина этого bmw знают и не найдут до тех пор пока на нем не сойдут все раны и травмы и пока не выйдет наркота из организма. а потом он заявит что машину угнали и все...
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Сколько канабинол держится? Под ним намного больше чем бухих, если не на порядок...
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номеров бэхи почему то не светят. и не заявили кто хозяин.
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наверняка какой-то очередной слуга народа или его отпрыск
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это очень уважаемый и важный для общества человек... а водила лноса должен ему компенсировать убытки! Другой развязки ситуации, с таким прокурором и таким президентом и таким судами как у нас, я не вижу.
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Зе команда?
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а почему не используют видео с камер наблюдений которых натыкано по городу... или камеры - для того чтобы лохов щимить
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В БМВ было 2 человека оба и свалили! боковая подушка сработала !
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скорее всего это были кореша Порошенко, у того правда проще,
сбил человека и по газам дальше ....
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а для чого ще?
Можна бардак на дорогах за 7 днів ліквідувати - закон - і все кругом автоматика - від світлофору до повороту і автомат квитанція із держьанку про сплату штрафу або розшук по гарячим слідам і 1 раз 1000Євро штраф за п"янку 2 раз за рік - 3 роки тюрми - і всі були шовкові як в Європі!
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......ограничение в 50 км это до лампочки !!!!! надо УСТИЛИТЬ лежачими полицейскими ВСЕ ГОРОДА и СЕЛА страны !!! иначе НАЧНЕТСЯ отстрел народный !!!! у нас в городке так и сделали ( бугорки ) уже хер РАЗГОНИШСЯ !!! а раньше СНОСИЛИ столбы !!!
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А ремонт машин после полицейских за чей счет? Дешевле просто не ремонтировать дороги.
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какой ремонт ???? ты ДЫБИЛЬНЫЙ ??!!! я б тебя СЕГОДНЯ уе....л !!! был бы ты РЯДОМ !!! ремонт , ((((( ну дэбилл !!! .....ть !!! после ТАКИХ аварий ЧЕЛОВЕК превращается в ХИЩНИКА !!!! ремонт ему (((( иди СПРОСИ у этих РОДНЫХ которые погибли в этом ЛАНОСЕ ((((( про ремонт , УТЫРОК !!!
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модьяр , ты не успокаивай , но знай в Украине есть ЛЮДИ которые не дадут себя обидеть !!!! ущучил ???
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Дело в том, господин Бешеный Василий, что нормальный человек и на хорошей дороге ездит нормально, а придурок обколотый/обнюханый/пьяный и по полицейским летит со всей дури. "Чем выше скорость, тем незаметней ямы" - их девиз. Но при этом эти полицейские подкидывают машину придурка в самом неожиданном направлении.
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А давай лучше дороги не ремонтировать,и денег съэкономим на ремонте дорог,и лежачих полицейских ставить не надо,ямы лучше их с задачей справятся, и появляются бесплатно!
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.....фотка ЛАНОСА сзади конечно не для СЛАБОНЕРВНЫХ ((((( это какое то ПРЕЗРЕНИЕ к обычным ЛЮДЯМ , сотворившее ЭТО ((((( сначала КУПИТЬ это АВТО , потом гнать по дорогам ГОРОДА , УБИТЬ ЛЮДЕЙ которые ни причем , а в конце УБЕЖАТЬ как ПОДЛЫЕ ЖИВНОСТИ !!!!
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Похоже, никакие штрафы не помогают. Интересно, а можно поговорить с компаниями-производителями на предмет установки электроники, ограничивающей скорость, скажем, до 100 км/ч ? Сделать это законодательно, и поставить на все машины.
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Удивляет тупое заявление полиции "не встиг зняти номера" А если бы и встиг? Номера могут поставить любие,а вот номер кузова не поменяешь и с собой не заберешь.
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Ищет сейчас какого то козла отпущения,который возьмет на себя за оплату вину.Как во львове с местным олигархом произошло.
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ну теперь ждем от водителя бмв заявление, что еще утром у него угнали авто, а травмы не от аварии, а от жены
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Жах,доки така злочинність буде продовжуватись?
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для вычисления владельца нужен планшет, доступ к интернету и 15 секунд времени. все это у мусоров было...но прошло уже 12 часов
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Эти фото нужно показывать каждому идиоту, который покупает ланосы и подобный мусор. Так чисто, чтобы оценивал шансы на выживание после аварии.
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Ну да, надо сразу БТР или танк покупать, чтобы очередной толпойоп на Боевой Машине Воров не сложил тебя пополам.
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А правильно ли ехал водитель Деу?
Нужно ещё разобраться, может это он Беху ударил двигаясь на жёлтый
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияBMW на скорости протаранил такси в Киеве: Lanos с пассажиром сгорел, водитель внедорожника скрылся. ФОТО
 
 
 
 
 
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