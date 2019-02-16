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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:правые (46) США (14657) неонацизм (57) Азов (187) Bellingcat (53)

 "Защита белой расы": "Азов" сотрудничает с неонацистами из США, - Bellingcat

Расследователи выяснили, что представители "Азова" сотрудничают с американскими праворадикальными экстремистами, выступающими за "мировую консервативную революцию" в целях "защиты белой расы".

Речь об этом идет в новом расследовании Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Авторы расследования утверждают, что представители "Азова" систематически сотрудничают с американскими праворадикальными экстремистами для продвижения собственной международной программы.

"Международный секретарь Национального корпуса, ответственный за глобальную стратегию "Азова", сказал Bellingcat, что движение искало "всех потенциальных сторонников" и "потенциальных лоббистов" в США, и надеялось" наладить контакты с американскими военными", – отмечают журналисты.

Читайте на Цензор.НЕТ: Отряд Нацгвардии "Азов" вернулся на передовую в зону ООС. ФОТО

В публикации Bellingcat описывает контакты представителей "Азова" с зарубежными, в частности, американскими представителями праворадикальных организаций. Среди них – покойный Андрей Онещук. Он был членом американской неонацистской организации Atomwaffen Division.

"В подкасте "Азова" Онещук обсуждал вопросы, с которыми сталкиваются американцы, которые хотели присоединиться к Азову, и выразил заинтересованность в том, чтобы привлечь молодежь к национализму в Америке. Ему рекомендовали попробовать присоединиться к "Азову", " отмечает Bellingcat.

Кроме того, по информации журналистов, осенью 2018 года "Национальный корпус" поддержал усилия гражданина Норвегии и национал социалистического революционера Иоахима Фурхольма по привлечению американских националистов в Украину для участия в военных действиях на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине мало сторонников как "правой", так и "левой" идеологии, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА

"Эти усилия специально предусматривали участие в украинской войне против российской агрессии как возможность для американских правых получить боевой и другой практический опыт, который будет использован позже в США после возвращения домой. Фурхольм также выступил на политическом митинге, организованном Национальным корпусом перед парламентом Украины в сентябре 2018 года", – пишут журналисты.

Также в Bellingcat заявляют, что имеют доказательства того, что Национальный корпус контактирует с вероятными бывшими членами вооруженных сил США, которые сейчас находятся в Украине.

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"В звуковых утверждениях, найденных Bellingcat, эта повестка дня (о сотрудничестве с иностранцами, – ред.) обобщена международным секретарем политического крыла "Азова" Национального корпуса, как "мировая консервативная революция", направленная на "защиту белой расы", – заключают журналисты.

Источник: https://censor.net.ua/n3112051
 
   
 Топ комментарии
 
А защита белой расы это преступление, что за расизм, почему можно защищать только чернокожих?
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Ну , да. АЗОВ же с неграми воюет.
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Иди,их с передовой забери и разгони. А сам вместо их героически воюй с кацапьем.
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Однозначно в курсе. Интересно другое. Какая будет риторика ресурса после президентских выборов?
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тут і так більшість статейок воняють явним ватним гівном.а після виборів кількість ватного гівна .я думаю. що зросте ще більше...
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Белых нужно убивать, они - аномалия: Просто черный расизм «из Техаса»

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С калашами...ну совсем не понятно откуда у черного рассизма ноги растут
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Побільше б таких Азовів в українському війську.
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Щас порохоботи подключатся, они всегда добровольческие движения ненавидели, как наша власть.
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Ты давай не свисти, все порохоботы за добровольческие отряды, волонтерю с первых дней АТО, получали не раз помощь от АП, в том числе и для Азова. Но это не значит- что если ты доброволец , тебе сразу индульгенция на все грехи. И еще, ты что , верит в то, что добровольческие отряды будет жулька поддерживать? Которая на фронте ни разу не была и копейки не дала на АТО? или вазелин? Ну выступил он несколько раз на АТО в 14-15 годах, а потом трелей от кремля получил и все, лавку закрыл. а теперь вообще стал оскорблять ветеранов и даже не смог сказать пути-...йло. Или може вилкул с бойко ? гы-гы
Все эти кремлевские выкидыши, как только придут к власти, боюсь сразу начнут уничтожать всех нащих ребят с фронта в угоду мордора, выполняя уже давно полученные директивы
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що це за ватна *****????кому це так не подобається успіхи Азова після їх повернення на передову??? Руки геть від Азовців!Суки їбані!
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не вижу ничего плохого в защите белой расы.
Вообще не за что оправдываться даже если и сотрудничали.
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А я бачу. Білій расі порадив би не думати про якийсь "захист", а інтенсивніше вправляти результативний секс. "Захист білої раси": "Азов" співпрацює з неонацистами із США, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 4961 І потім більше часу віддавати не на розваги. а вихованню дітей. Не однієї, а 3...4-ьох. Бо ніякий захист не допоможе проти двох більйонів китайців.
Якщо просто, то білій расі треба позбутися контрацептивного захисту
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це зробити нереально і це стратегічна задача. А от не пускати в країну чорноту як Польша, Чехія, або заборонити мечеті як Японія, Сингапур - то простіше, і те шо можна зробити тут і зараз.
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Эту задачу у нас взялись выполнять сельские алкаши, у которых ай-кью как у негров, они получают пособие на ребенка, плодят кучи дебилов которым не надо образование...
А вы попробуйте не только прокормить 3 детей, но и обучить в универе "Захист білої раси": "Азов" співпрацює з неонацистами із США, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 5943
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А чому Ви вирішили, що всі мають навчатися в "унівЄрЄ"? З якого дива? Бачите, мені зараз трапляються, так би мовити, "колеги", які, маючи диплом "унівЄра", не здатні виконати елементарне інженерне завдання. Майже всі вони були єдиною дитиною в сім'ї та мали ідеальні умови як для життя, так і для навчання. А от IQ... Проблема. Їм би знайти щось простіше. Точно не в інженерній царині.

І ще таке. Звісно, що виховання дітей потребує часу, а навіть певних жертв, якщо так можна висловитися. Це потребує певних обмежень, а як Ви хотіли?
Насамкінець. Я ненавиджу расистів хоча б тому, що моїм rock-hero є Jimi Hendrix. А ще я є палким шанувальником blues-у.
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"Азов" и практически мы все в Украине (99,99%) не расисты. Но когда видишь таких "шахтёров и трактористов" в Донбассе, поневоле хоть на миг становишься расистом. Нам всем в этом вопросе надо поступать так, как делают черви в земле Украины- им всё равно, какого ихтамнета или впопучленца в перегной превращать- хоть с белой кожей, хоть с жёлтой, хоть с серо-буро-малиновой.

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Не знаю з ким там співпрацює АЗОВ але є один очевидний факт - поки такі хлопці стоять на охороні нашої Русі-України монголоїдам на чолі з ****** тут нічого не світить і то є добре...
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Щось нагадало мені клозет, поблизу Козятинського залізничного вокзалу (у бік парку з басейном). Там на стінах схожа інформація в поєднанні з піктограмами.
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Лучший национализм и борьба с черными это - Не отдавать дочерей и сыновей за черных !
И похрен там любовь -морковь и тд .
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ну...
считается немодно. гомосексуалистьі в тренде.
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Важен не только факт, но и масштаб явления. Если в Азове 3-5 процентов состава нацики упоротые, что теперь? У каждого психа своя программа, а эти воюют на нашей стороне, за нас, за это им можно простить желание защитить белую расу.
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Не вижу ничего плохого в том, что бы приезжие американцы убили с десяток кацапов.
Вообще не вижу ничего плохого в истреблении кацапов!
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Тобто коли кацапські нацисти в Азові були-то все норм ?
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Без кацапів явно не обійшлось.
І тут підгидили..
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***
- скажите, а как вступить в ку клукс клан?
- очень легко! надо убить 6 нигеров и одного черного кота..
- кота? а кота за что? о...нееет
- поздравляю! вы приняты...
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Азов, це наша гордість. Не треба звертати увагу на шавок, нам своє робити. Азовці захисники Вітчизни, за це їм шана і повага.
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Шо сашок, колбасит тебя? Иди ******* об стену, полегчает. Сепарская тварь.
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Свисни в ********** член, там тоже есть дыра
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А я давно об этом предупреждал и писал на Цензоре! Нельзя верить демам! Они эту дезу про Азов и именно с подачи кацапов держали довольно долго! И про карательные батальоны и.т.д.! Украинская власть сделал очень правильно, когда ввела добровольные батальоны в ВСУ ибо это правовой статус! А помните как кацапня вопила на Цензоре про то, что власть мол уничтожает патриотов?! Каждая деталь, даже самая малая и казалось незначительная, используется кацапами против нас! Кто даст гарантию, что эти типа виртуальные «неофашисты в Америке» не постят со Сколково?!
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у рогатих гебнявих такі дії, гадити і технології такови, що можуть тебе з рідною матусею посварити за 5 хвилин. Це в них за часів совка йшло, коли зі Штатами сперичались!!!!!
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По-перше, хотілось би знати, чим білий націоналізм гірший або кращий за чорний націоналізм, або жовтий, або арабський, які існують в реальності. Біла раса й насправді потребує захисту, бо інші раси плодяться, як кролики, а біла, через особливості поведінки, пропаганду "толерантності", більш високу освіту та індивідуалізм потроху розчиняється в інших расах та вимирає. В умовах російської агресії, будь-чия допомога Україні є корисною. Прийняти допомогу - не означає сприйняти чиюсь ідеологію. Щодо росіян,то вони майже на 100 років випередили італійських фашистів зі своєю ідеологемою "самодєржавіє, православіє, народность", і з того часу від неї ніколи не відступали, іноді дещо видозмінюючи. Наприклад, "пролетарський інтернаціоналізм" - це лише евфемізм російського націоналізму.
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Азов нище кацапню, а де ті негри? Нехай стуле пельку тій кіт, а то йому хвоста накрутять))
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Если бы все части были такие как Азов, мы бы уже Крым освободили.
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там Патріоти України, яких до всірачки бояться расіянці!!!
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Ну если Азов вместе с американцами будет геноцидить русню то Бог им в помощь.
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Кто-то с кем -то переписывается, кто - то с кем то тёрки трёт... И ЧО ? Где реальные факты ДЕЙСТВИЙ страшных белых кровожадных белых азовских нацистов? Где убийства, грабежи, война и всё такое - за то , что говорят на другом языке, молсятся не тем попам, любят не те идеалы ? Нету , всечеловеки? А вот реальные громогласные призывы идти войной на Украину, убивать украинцев по нац. признаку у них же дома - в Украине - НА ОФИЦИАЛЬНОМ ГОС. ТВ РФ - чото эти белингкаты не замечают...Эти парни - на фронте, и защищают от ордынских орков и Украину и всяких союнявых озабоченных экспертов в уютном ЕС, на углеводородном путиноподсосе
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убивать украинцев по нац. признаку у них же дома

Чего?! "Захист білої раси": "Азов" співпрацює з неонацистами із США, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 2236

А другим Украинцам всей страной собирать гуманитарную помощь и ехать воевать для их защиты? Вы украинскую власть и украинцев пожалуйста не равняйте... "Захист білої раси": "Азов" співпрацює з неонацистами із США, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 5018
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у вас что - не в порядке с понятийным аппаратом. Вы видели эти ТВ шабаши ТВ РФ,на которых призывают к таким убийствам и войне ? Или нет ? Если нет - полюбуйтесь, может перестанете перескакивать с темы на тему. Я про власть не писал - если власть плоха и народ Украины ошибся в её выборе - он же, народ МОЖЕТ ее сменить, в отличие от робоскотского Держимордора
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Болтать что угодно можно. В любом обществе найдутся дебилы.
Однако в 14 году у меня в городе было несколько пунктов приёма гуманитарной помощи Донбассу, и там стояла очередь из простых людей (я в том числе 5 000 р сдал).
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Это хорошо- помогать мирным людям, посадившим по своей глупости , или по равнодушию - себе на шею банды русскомирных уголовников, правда. Но это НЕ отменяет факта фашистской пропаганды и антиукраинской истерии В ОФИЦИАЛЬНЫХ РФ СМИ.
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Которые успешно пошли на обмундирование и оружие сепаров
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Еще понятно когда уничтожать нельзя расу, но чтоб тебя осудили за ЗАЩИТУ, это ппц я считаю
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Мы белые .уже про.бали эту войну с черными ! Гитлер сделал много горя и плохого , но он работал на упреждение и знал к чему экспансия черных приведет .Решение просто отложено.война впереди .
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С черными может и нет,у них нет технологий,а вот желтым это да!
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Они уже среди нас , как брали они у нас все , так и технологии возьмут . хотя скорее они будут пользоваться плодами наших технологий . зачем им еще напрягаться
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Так це дії кацапів, могли щось підкинути, це в них такі скрепи, щоб посварити усіх нормальних людей!!!! смерть расії!!!!
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И шо?Трамп вообще стену строет от мексиканцев "Захист білої раси": "Азов" співпрацює з неонацистами із США, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 5855
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Батальон Азов сам звільнив місто Маріуполь в 2014, чого це раптом стало непокоїти міжнародниих слідаків, це націоналісти а не нацисти. Кана раша тудей чи "спутнік" надивились.
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Вони так кажуть, неначе в цьому є щось погане.


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С такими нашими журналистами , и врагов не нужно !
Типа " правдорубы" сами высосут из пальца разную х..йню . Но это потом очень удобно используют кремблдские ручные в европейской части континента . Мол видите они сами у себя об этом говорят .
В совке было что-то подобное на разного рода собраниях "хоть ты мне друг , но истина дороже " , а истиной и не пахло . Просто занимались самоедством .
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Здравия всем! Ребята перестаньте молоть херню про нацизм. А особенно про американский нацизм. В США нет нацизма есть проявление рассизма, и как ни странно, главные рассисты- это черные. Не все , но очень много, особенно в местах компактного проживания, именуемое черным гетто. Атланта, Нью Йорк, Чикаго- и т.д. есть черные районы куда белым лучше не заходить. Я могу привести множество примеров, как напрмимер флеш моб "Завали белого", когда черные подростки просто на улице подходили к белым людям и просто их били. Потом видео выкладывали в интернете.
Мой товарищ учился в Нью йркском университете и им читал лекцию "черный " профессор. Так он при знакомстве с студентами сам говорил- самыми большими рассистами являются черные. Но опять же, многие черные , благодаря своим способностям , "вылазят" из той среды, достигают каких то реальных успехрв( становятся успешными людьми) и они абсолютно адекватные и нормальные люди. Все зависит от среды обитания! Но факт остается фактом! Я когда работал в военном госпитале, была пожилая женщина "черная" и она каждый месяц писала жалобу на менеджера о якобы дискриминации! Ей всегда казалось что к ней относятся более предвзято нежели к другим- дают больший обьем работы, и делают больше замечаний нежели другим.
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НАЦІОНАЛІЗМ І НАЦИЗМ--РІЗНІ ЯВИЩА.
Bellingcat пише про Азов, як про націоналістів, і про його американських друзів, як про націоналістів, застосовуючи проти них саме націоналістичні фрази, а намагається звинуватити їх за реанімацію націонал-соціалізму.
Характер союзницьких взаємин українських націоналістів із Третім рейхом свідчить про різну мету цих союзників, яка призвела їх союз до розколу. Мельниківці Вільгельма Канаріса були вбиті замом Йосифа Джугашвілі у Рейху Мартіном Борманом, руками бандерівців, яких вони утворили разом з Ватиканом, розраховуючи на взаємне вбивство української держави руками Гітлера і Сталіна.

Вільгельм Канаріс опинився у Третьому Рейху у катастрофічній меншості, з його розумінням користі для Германії у відродженні Української нації і держави на націоналістичних засадах.
Сам Третій Рейх--явище позитивне до 1939 року, бо Рейх виробив ефективний засіб зупинки винищення германського етносу руками міжнародного заколоту єврейських олігархів, до якого були залучені усі довколишні держави.

Курди у свій час не зуміли утворити Курдський ЗороАстРІЙСЬКИЙ рейх, і де тепер курди? Їх британці прирекли до винищення. У той же час війна Германії з Британією була зрозумілою помстою за бурів, та сама по собі була стратегічним прорахунком, на який наразили Германію її вороги.

Третій Рейх Вільгельма Канаріса, і взагалі, його кореневий, австрійский проект партії Канаріса-Шаубергера, робив ставку на відродження Австро-Україно-Германської материкової імперії Західної Європи, у вигляді Євросоюзу, який у сьогоднішні хвилини має схожі характеристики, які задумувались Вільгельмом Канарісом.
За логікою цього брехунця, уся Україна, з її прагенням до ЄС, має бути ошельмована цим брехунцем.
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Я так понимаю, (по их сообщению) кацапы вдруг стали "нигерами" и Азов их яростно щемит.
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Тут прослеживается явный разрыв бомбажной кацапской консервы, только одна вонь, а пользы никакой.
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Цей падлючий вонючий брехунець забув нагадати, про утворення соціалізму, як такого, у двох його головах: інтернаціонал-соціалізмі і націонал-соціалізмі.
Пошукайте авторів соціалізму, які спричинили війну між його двома головами, і знайдете європейських єгіптосемітів.

Саме це новоутворення спричинило для Європи дві руйнівні світові війни, а зовсім не націоналізм держав білої раси, з метою захисту своїх націй від негрів.

На Європу перед першою і перед другою світовою війною нападали негри? норвежці? залишки американських южан, саморозпущений куклусклан? Вони розпалили дві світові війни у Європі? Брехунець стверджує, що так.

Якщо це так, беремо кульмінацію війни у Європі, оголосимо, хто воював між собою? націонал-соціалізм і інтернаціонал-соціалізм, які готувались до війни одне з одним і вчинили її.

Уся Європа співробітничала з цими двома деструктивними силами і уся Європа утворилась на засадах, які були у цих війнах закладені, і до чого тут Азов?

Уся Європа стоїть на фундаментах від уламків двох монстрів соціалізму, яких вона збудувала під керівництвом єгіптосемтів, що зіткнули цих монстрів лобами і вони саморозтріснулись.

Уся Європа продовжує прагматично використовувати фрагменти націонал-соціалізму і інтернаціонал-соціалізму у своїх державних і національних устроях і рухах.
Азов також це робить разом з Європою.
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Беремо авторів -брехунців, які пропагують за рівність білої і чорної раси і поселяємо до їх сімей, у кожен дім брехунців, по великому колективу БІЛИХ ПАЦАКІВ, чи, хай буде,і не білих, суданців,чи північно-корейців, чи індусів, чи іранців, оформлюємо на них половину сімейної приватної і житлової власності цих брехунців, і слідкуємо за їхніми статтями у ЗМІ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Защита белой расы": "Азов" сотрудничает с неонацистами из США, - Bellingcat
 
 
 
 
 
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