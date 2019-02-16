 "Защита белой расы": "Азов" сотрудничает с неонацистами из США, - Bellingcat

Речь об этом идет в новом расследовании Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Авторы расследования утверждают, что представители "Азова" систематически сотрудничают с американскими праворадикальными экстремистами для продвижения собственной международной программы.
"Международный секретарь Национального корпуса, ответственный за глобальную стратегию "Азова", сказал Bellingcat, что движение искало "всех потенциальных сторонников" и "потенциальных лоббистов" в США, и надеялось" наладить контакты с американскими военными", – отмечают журналисты.
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В публикации Bellingcat описывает контакты представителей "Азова" с зарубежными, в частности, американскими представителями праворадикальных организаций. Среди них – покойный Андрей Онещук. Он был членом американской неонацистской организации Atomwaffen Division.
"В подкасте "Азова" Онещук обсуждал вопросы, с которыми сталкиваются американцы, которые хотели присоединиться к Азову, и выразил заинтересованность в том, чтобы привлечь молодежь к национализму в Америке. Ему рекомендовали попробовать присоединиться к "Азову", " отмечает Bellingcat.
Кроме того, по информации журналистов, осенью 2018 года "Национальный корпус" поддержал усилия гражданина Норвегии и национал социалистического революционера Иоахима Фурхольма по привлечению американских националистов в Украину для участия в военных действиях на Донбассе.
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"Эти усилия специально предусматривали участие в украинской войне против российской агрессии как возможность для американских правых получить боевой и другой практический опыт, который будет использован позже в США после возвращения домой. Фурхольм также выступил на политическом митинге, организованном Национальным корпусом перед парламентом Украины в сентябре 2018 года", – пишут журналисты.
Также в Bellingcat заявляют, что имеют доказательства того, что Национальный корпус контактирует с вероятными бывшими членами вооруженных сил США, которые сейчас находятся в Украине.
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"В звуковых утверждениях, найденных Bellingcat, эта повестка дня (о сотрудничестве с иностранцами, – ред.) обобщена международным секретарем политического крыла "Азова" Национального корпуса, как "мировая консервативная революция", направленная на "защиту белой расы", – заключают журналисты.
Все эти кремлевские выкидыши, как только придут к власти, боюсь сразу начнут уничтожать всех нащих ребят с фронта в угоду мордора, выполняя уже давно полученные директивы
Вообще не за что оправдываться даже если и сотрудничали.
Якщо просто, то білій расі треба позбутися контрацептивного захисту
А вы попробуйте не только прокормить 3 детей, но и обучить в универе
І ще таке. Звісно, що виховання дітей потребує часу, а навіть певних жертв, якщо так можна висловитися. Це потребує певних обмежень, а як Ви хотіли?
Насамкінець. Я ненавиджу расистів хоча б тому, що моїм rock-hero є Jimi Hendrix. А ще я є палким шанувальником blues-у.
И похрен там любовь -морковь и тд .
считается немодно. гомосексуалистьі в тренде.
Вообще не вижу ничего плохого в истреблении кацапов!
І тут підгидили..
- скажите, а как вступить в ку клукс клан?
- очень легко! надо убить 6 нигеров и одного черного кота..
- кота? а кота за что? о...нееет
- поздравляю! вы приняты...
Чего?!
А другим Украинцам всей страной собирать гуманитарную помощь и ехать воевать для их защиты? Вы украинскую власть и украинцев пожалуйста не равняйте...
Однако в 14 году у меня в городе было несколько пунктов приёма гуманитарной помощи Донбассу, и там стояла очередь из простых людей (я в том числе 5 000 р сдал).
Типа " правдорубы" сами высосут из пальца разную х..йню . Но это потом очень удобно используют кремблдские ручные в европейской части континента . Мол видите они сами у себя об этом говорят .
В совке было что-то подобное на разного рода собраниях "хоть ты мне друг , но истина дороже " , а истиной и не пахло . Просто занимались самоедством .
Мой товарищ учился в Нью йркском университете и им читал лекцию "черный " профессор. Так он при знакомстве с студентами сам говорил- самыми большими рассистами являются черные. Но опять же, многие черные , благодаря своим способностям , "вылазят" из той среды, достигают каких то реальных успехрв( становятся успешными людьми) и они абсолютно адекватные и нормальные люди. Все зависит от среды обитания! Но факт остается фактом! Я когда работал в военном госпитале, была пожилая женщина "черная" и она каждый месяц писала жалобу на менеджера о якобы дискриминации! Ей всегда казалось что к ней относятся более предвзято нежели к другим- дают больший обьем работы, и делают больше замечаний нежели другим.
Bellingcat пише про Азов, як про націоналістів, і про його американських друзів, як про націоналістів, застосовуючи проти них саме націоналістичні фрази, а намагається звинуватити їх за реанімацію націонал-соціалізму.
Характер союзницьких взаємин українських націоналістів із Третім рейхом свідчить про різну мету цих союзників, яка призвела їх союз до розколу. Мельниківці Вільгельма Канаріса були вбиті замом Йосифа Джугашвілі у Рейху Мартіном Борманом, руками бандерівців, яких вони утворили разом з Ватиканом, розраховуючи на взаємне вбивство української держави руками Гітлера і Сталіна.
Вільгельм Канаріс опинився у Третьому Рейху у катастрофічній меншості, з його розумінням користі для Германії у відродженні Української нації і держави на націоналістичних засадах.
Сам Третій Рейх--явище позитивне до 1939 року, бо Рейх виробив ефективний засіб зупинки винищення германського етносу руками міжнародного заколоту єврейських олігархів, до якого були залучені усі довколишні держави.
Курди у свій час не зуміли утворити Курдський ЗороАстРІЙСЬКИЙ рейх, і де тепер курди? Їх британці прирекли до винищення. У той же час війна Германії з Британією була зрозумілою помстою за бурів, та сама по собі була стратегічним прорахунком, на який наразили Германію її вороги.
Третій Рейх Вільгельма Канаріса, і взагалі, його кореневий, австрійский проект партії Канаріса-Шаубергера, робив ставку на відродження Австро-Україно-Германської материкової імперії Західної Європи, у вигляді Євросоюзу, який у сьогоднішні хвилини має схожі характеристики, які задумувались Вільгельмом Канарісом.
За логікою цього брехунця, уся Україна, з її прагенням до ЄС, має бути ошельмована цим брехунцем.
Пошукайте авторів соціалізму, які спричинили війну між його двома головами, і знайдете європейських єгіптосемітів.
Саме це новоутворення спричинило для Європи дві руйнівні світові війни, а зовсім не націоналізм держав білої раси, з метою захисту своїх націй від негрів.
На Європу перед першою і перед другою світовою війною нападали негри? норвежці? залишки американських южан, саморозпущений куклусклан? Вони розпалили дві світові війни у Європі? Брехунець стверджує, що так.
Якщо це так, беремо кульмінацію війни у Європі, оголосимо, хто воював між собою? націонал-соціалізм і інтернаціонал-соціалізм, які готувались до війни одне з одним і вчинили її.
Уся Європа співробітничала з цими двома деструктивними силами і уся Європа утворилась на засадах, які були у цих війнах закладені, і до чого тут Азов?
Уся Європа стоїть на фундаментах від уламків двох монстрів соціалізму, яких вона збудувала під керівництвом єгіптосемтів, що зіткнули цих монстрів лобами і вони саморозтріснулись.
Уся Європа продовжує прагматично використовувати фрагменти націонал-соціалізму і інтернаціонал-соціалізму у своїх державних і національних устроях і рухах.
Азов також це робить разом з Європою.