 После выдвижения полка "Азов" на передовую Bellingcat решил обвинить украинских воинов в "неонацизме"

Речь об этом идет в новом расследовании Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Авторы расследования утверждают, что представители "Азова" систематически сотрудничают с американскими праворадикальными экстремистами для продвижения собственной международной программы.
"Международный секретарь Национального корпуса, ответственный за глобальную стратегию "Азова", сказал Bellingcat, что движение искало "всех потенциальных сторонников" и "потенциальных лоббистов" в США, и надеялось" наладить контакты с американскими военными", – отмечают журналисты.
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В публикации Bellingcat описывает контакты представителей "Азова" с зарубежными, в частности, американскими представителями праворадикальных организаций. Среди них – покойный Андрей Онещук. Он был членом американской неонацистской организации Atomwaffen Division.
"В подкасте "Азова" Онещук обсуждал вопросы, с которыми сталкиваются американцы, которые хотели присоединиться к Азову, и выразил заинтересованность в том, чтобы привлечь молодежь к национализму в Америке. Ему рекомендовали попробовать присоединиться к "Азову", " отмечает Bellingcat.
Кроме того, по информации журналистов, осенью 2018 года "Национальный корпус" поддержал усилия гражданина Норвегии и национал социалистического революционера Иоахима Фурхольма по привлечению американских националистов в Украину для участия в военных действиях на Донбассе.
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"Эти усилия специально предусматривали участие в украинской войне против российской агрессии как возможность для американских правых получить боевой и другой практический опыт, который будет использован позже в США после возвращения домой. Фурхольм также выступил на политическом митинге, организованном Национальным корпусом перед парламентом Украины в сентябре 2018 года", – пишут журналисты.
Также в Bellingcat заявляют, что имеют доказательства того, что Национальный корпус контактирует с вероятными бывшими членами вооруженных сил США, которые сейчас находятся в Украине.
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"В звуковых утверждениях, найденных Bellingcat, эта повестка дня (о сотрудничестве с иностранцами, – ред.) обобщена международным секретарем политического крыла "Азова" Национального корпуса, как "мировая консервативная революция", направленная на "защиту белой расы", – заключают журналисты.
Хто читав геніальні твори Джека Лондона? Він був якраз одним із засновників цього двоголового монстра, чим він самозруйнував свій талант, зіпсував цим монстром свою любов, свою супругу, сім'ю, долю, дхарму, нащадків.
Це саморуйнівне видовище ми спостерігаємо у Московії зараз.
Московія прагне у агонії перекинути свою вину на Германію, на США, на Україну, з метою вижити шляхом формування паразитичного спрута, який би постачав пацакію кров'ю вибраних нею жертв, яких вона прагне собі поцупити шляхом звинувачення їх у "фашизмі".
Германія звільнилась від помилки НАЦІОНАЛЬНОГО СОЦІАЛІЗМУ, хоча його фрагменти можуть використовуватись у фрагментах національних держав Євразії.
Після поразки 3 Рейху ФРГ вимушена була відмовитись від націонал-соціалізму, як від чужого для нації явища, а от ГДР була вимушена руйнувати націю у нав'язаній нею моделі інтернаціонал-соціалізму.
ФАШИЗМ-панівна формація держав і корпорацій Землі, яка відтворюється путею ********* варіанту римського державно-правового рабовласницького устрою: парламент-суд-уряд-президент( У Китаї генсек)-соціум.
На арені конгресу США зображені два символи фашизму.
Фашизм обумовлює логічну побудову домініонних держав Всесвіту Коаліції і вассальних держав Ойкумени, оточення.
У кожній державі фашизм будує інститут титульного громадянства, розділений на керуючу еліту і керований електорат.
Сьогоднішній глобальний фашистський устрій людства--устрій тотального рабства,
у якому роль білого дракона виконує Вашингтон(Рим),
роль чорного дракона виконує Москва(Карфаген),
роль червоного дракона виконує Китай.
Золотих, чисто національних, вільних держав, не існує, хоча до них наближаються у різній мірі кожна держава, чи корпорація людства.
Україна у деяких позитивних аспектах відроджує у собі золоті національні жили вільної держави, та гніт триголового глобального дракона рабовласницького фашизму тисне, душить нам горло.
Рим білий самозруйнувався без чорного Карфагену і без розмитої червоної опозиції.
Три голови дракона рабовласницького фашизму можуть функціювати, взаємно воюючи,харчуючи, стимулюючи одне одну.
У той же час трьоглавий дракон, який поїдає свою плоть рабовласництвом, полює за зародковими жилами вільних національних держав, харчуючись ними, як ласощами.
Федерація вільних національних держав--це перспективна путь розвитку людства.
Федерацій мусить бути багато, за логікою оптимальних міждержавних поєднаннь.
Людство мусить убити трьоглавого дракона на Калиновім мості.
Україна утворює федерацію держав Східної Європи замість голови московського чорного дракона.
Московський додихаючий чорний дракон огризається, кусається, та це кусання є рухами агонії додихаючої агресивної безумної, зажерливої істоти.
ЄСом на Землі справу гальмувати не слід, бо людство має утворити нову соціальну картину гармонії федерацій.
США вкрай недостатьо підтримує Україну, як майбутнього центру Східноєвропейського Союзу, який органічно зароджується на просторах іздихаючого чорного московського дракона.
Не дивно. Дракон тримає дракона, вони ж тіло мають одне.
Іздохне одна голова-іздохне друга і третя.
Людство переформатовується на Союз Федерацій у ООН.
ОСЬ СИМВОЛ ПІДЗЕМНОГО СОНЦЯ НАЦІЙ:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
ОСЬ СИМВОЛ НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІЗМУ.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB)
Я мешкаю у Київі, і інтуїтивно відчуваю можливість відродження України, як натурального, органічного лідера Східної Європи, разом із Польщею і південним шматком Малинової Руси від Донбасу до Казахстану, як гаранта стабільного миру, стабільного миру на Кавказі.
Я за п'ятьдесят шість років не знайшов в Україні ознак виникнення тут націонал-соціалізму, а от заразний комунячосоціалістичний Крим і Донбас успішно додихають.
А в натуре,чего ж это они ни кого из цветных в Украине не убивают.Вот везде в Европе,рАссЕи нацики цветных убивают,а в Украине нет...Безобразие...Надо исправить.Поэтому будем лепить фашистов нацианалистов из Азова! Как-то не справедливо получается по отношению к Правому сектору.Совсем ребят затерли.А раньше их визитки и атрибутику находили,прям везде,во всех сепарских мечпухах и ментовских,и даже в мАскве.
Хотя справедливости ради хочу напомнить о С-14,вот тут надо хорошо разобратся,кто их спонсирует,почему,зачем цыган в центре Киева отправляли стрелять,резать,а потом сжигать?Почему власти разрешают устраивать подобные поселения в столице Украины?Уж больно подчерк знакомый,рашка подобный.
А хоть один азовец пождег цыганский лагерь в центре Киева или может быть в кардиоцентр ворвался?
Алё спецслужбы,займитесь делом и расскажите нам про С-14 поподробнее,кто они такие и почему им всё позволено?Когда в стране война,а эти добры молодцы в тылу бегают войну устраивают за чьи-то деньги.За чьи?Мне лично,это больше интересно!
Для ЄС буде самогубством забрати до себе Україну. Український ведмідь розірве Брюссельську рукавичку.
Новій АвстроФранкоГерманії потрібна Галичина, бо там ресурси, і вассальна африканська ойкумена від кордонів Галичини до Сахаліну.
ЄС забракував проект Вільгельма Канаріса, ЄС до Кавказу, шляхом повільного руйнування СРСР тихою сапою, хоча Петро Порошенко--Габбсбург цей провальний проект педалює.
Проект провальний, бо Європа від нього відмовилась, практичними вчинками.Щось не зрослось. Занадто широка федерація.
Австрійська партія Третього Рейху планувала підписання мирного договору з Британією і мирний спільний проект розмивання Радянського Союзу шляхом утворення двох Євросоюзів: Германський Західний Рейх, і Британський, Східний Рейх.
Мабуть, їхнім каменем спотикання виявилась Африка, Середземноморський регіон.
--абгрейд суспільно-економічної формації людства у бік більш гармонійної компоновки федерацій національних держав,
--концентрації єдиних збройних сил у руках США,
--перезаснування ООН, як дієвого глобального відкритого уряду.
Фаза заходу Сонця виявилась цілком однаковою, і там і там камери відтворювали присмерк і схожий час на таймерах.
Камери Лос-Анжелесу показували глибоку ніч, та на них були відсутні таймери чомусь. Американці дуже бідні, таймери у камерах ще не запустили, пенсів не вистачає.
Як вирішить США, так буде діяти сусідній Китай.
Московити пішли на крайній крок з метою самозахисту: розкрили сотову модель Землі і справжню компоновку материків, хоча у їхньому злодійському зековському стилі: або так--або не так.
Багатовекторний світ--це вже реальність. Центр однієї з федерацій--Київ.
Першим і другим кандидатом на самознищення є Москва і Лондон одночасно, бо вони припустились комплексу системних самовбивчих помилок.
Москва зібрала довкола себе купу північних держав, на яких вона призвичаїлась паразитувати, перетворившись у онкологічну пухлину.
Лондон розгромив бурів, ув'язався у війну з Рейхом, увійшов у Євросоюз, чим втратив час і простір--перебрати у 90 роки під себе вплив над державами Східної Європи.
Таким чином, сам Лондон уступив місце Київу утворити Східний ЄС із самостійним центром.
Москві сівітить крах, Лондону світить подальше витіснення з міжнародних позицій, втрата Дарданелл і протекторат над Північно-Східною Європою, до Уралу, переформат на центр однієї з федерацій, на рівні з Брюселем і Київом.
Сусіди Китай, Канада, США освоюватимуть Сибір.
Непевна ситуація у Леванті і Африці провокує чинних глобальних лідерів ув'язатись у світову війну і перервати формування федеративного устрою незалежних держав.
Відроджена Україна, як одна з центрів Атлантичних федерацій, нейтралізує московського зобмі, убиває йому у груди остаточно осиновий кіл, замиряє Кавказ, чим позбавляє сили Тегеран, вириває з нього ядерне і агресивне жало.
Таким чином, Українська федерація прибирає одне із двох джерел майбутньої світової війни.
Африка залишається каменем спотикання для ООН.
Африка складається з протосемітської частини, умовно, з "ефіопів", з протоарійської частини, умовно, з "туарегів", із самих негритянських племінних держав, яких не переважаюча більшість, і з різних філій міжнародних корпорацій, які і правлять там дерибанний бал.
Виходить, у семи мамок дитина сирота.
Та якщо переселити до Африки курдів у Конго, Габон, ЦАР, Камерун, об'єднати їх у одну державу,і утворити потужну африканську федерацію на чолі з курдами?
Нігерія першою приєднається до неї.
Африка дуже мало заселена, і зокрема, центральна Африка також.
Я прогнозую дві третини африканських держав увійдуть у нову федерацію, а залишок візьмуть собі євреї, османи, і міжнародні корпорації.
Если американские организации "экстремисты", то почему им не предявили обвинения в США. Нет обвинений - проследуйте в "лес". То что Bellingcat не нравятся те или иные люди, не повод в чем то их обвинять.
НОЛЬ пруфов, домыслы, догадки и прочая херня.
Журношлюхам Bellingcat неизвестно, что в Украине война и не их собачье дело решать кому можно, а кому нельзя воевать ЗА Украину. Каждый солдат который воюет за Украину это в любом случае плюс и не важно во что он верит и каких взглядов на мир.
хотя её можно вычислить