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 Киевский патрульный вынужденно застрелил бойцовского пса, который защищал агрессивного пьяного хозяина

В Киеве патрульный был вынужден применить табельное оружие, чтобы нейтрализовать стаффордширсокго терьера, который набросился на него, защищая своего хозяина-дебошира, прибывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом рассказал сотрудник столичной патрульной полиции Евгений Зборовский, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Пьяный мужчина решил, что зайти в супермаркет с бойцовским псом без намордника и поводка хорошая идея, а когда ему сделали замечание - полез в драку, в ходе которой выбили стеклянные двери, а в придачу отдал своему псу команду "фас" и пес атаковал оппонента, разорвал ухо (6 швов) и руку (8 швов)", - написал Зборовский.

По его словам, когда на место происшествия прибыли патрульные, хозяин пса попытался сбежать, чему полиция воспрепятствовала. Завязалась драка, и пес, защищая хозяина, набросился на патрульного.

"К счастью, не вцепился, патрульному удалось сбросить пса с себя и откатиться, животное еще раз бросилась, но на этот раз полицейский применил табельное оружие и произвел два выстрела для обезвреживания, стаф упал", - написал Зборовский, добавив, что, несмотря на усилия патрульных, собаку спасти не удалось - пес умер на операционном столе.

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Следственно-оперативная группа опросила всех свидетелей и изъяла видео с камер магазина и нагрудных камер патрульных, владельца собаки задержали и доставили в изолятор, подытожил Зборовский.

Киевский патрульный вынужденно застрелил бойцовского пса, который защищал агрессивного пьяного хозяина 01
Киевский патрульный вынужденно застрелил бойцовского пса, который защищал агрессивного пьяного хозяина 02

Источник: https://censor.net.ua/n3112049
 
   
 Топ комментарии
 
Что значит "вынужденно"? Это вполне реальная и закономерная реакция на нападение на представителя полиции при исполнении. Тем более что существовала реальная угроза для жизни и здоровья граждан.
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Информация подана в извинительно-сожалетельном тоне. Какое, нафиг, сожаление???? Очень правильно полицейские поступили, застрелив пса. Но, жаль, что его безмозглый хозяин остался цел и невредим. Такому оленю простреленная нога просто необходима!
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Но пса жаль . Он просто преданно выполнял команду пьяной мрази . Кстати для подобных случаев у американцев используют шокер. А вот пьяную сволочь подстрелить бы не мешало . Оно же напьётся в скором будущем, и опять начнёт беспределить .
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Вибач, але я би тобі порадив краще вигулювати болонку. Вівчарка не для тебе.
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Я не одну собаку виховав, вчу захисту хозяїна, шукати вибухівку і наркотики, а ти мені про болонку? Ти що несеш, порохоботик? Твох коментарі я читав, в тебе вся мордяка у шоколадному лайні.
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Ти маєш дуже неврівноважений характер, як для дресирувальника собак. І ведеш себе в розмові з незнайомою людиною, як остання шавка.. Так що ти мене не переконав у своїх професійних досягненнях..😃
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Слабо представляю, как конкретно реализовать "проверку на адекватность". Скажем, урод из сегодняшней новости в трезвом виде вполне может казаться адекватным. Как по мне, "серьёзные породы собак" вообще надо запретить для частного владения - только служебные. Вот зачем в квартире какая-нибудь овчарка - чей-то комплекс неполноценности компенсировать?
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Овчарка и есть служебной породой.

Тогда может и алкоголь запретить? Ведь человек под алкоголем может стать неадекватным, как вы написали.
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Алкоголь запретить гораздо труднее, и хорошо известны возможные последствия. В своё время именно сухой закон взрастил американскую мафию - уж больно выгодными оказались нелегальные поставки. Дело в том, что незаметно бухать куда проще, чем день за днём незаметно выгуливать в городе крупную собаку. )
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Удивительно, как полицейский вообще от стафа увернулся невредимым. Конечно, собакина жалко, он всего лишь преданно защищал своего хозяина. Но псинка все равно был обречён, рано или поздно его бы усыпили, так как кроме хозяина он бы никому не подчинился и представлял бы угрозу окружающим. А так получается, что погиб смертью храбрых. 😭
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Вообще не жаль генетического выродка. Это не собака, а обезображенный генетический объект.
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Догхантер штоле ? Разорался тут, стрелок по собакам. Вот не зря же говорят, что самое жестокое животное - это человек .
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Если ты, идиотка, не отличаешь собаку от генетического выродка, подозреваю, что и твоя мама для тебя - собака?
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А , ну всё понятно, не догхантер , а просто погавкать зашёл. Нехай тебя собака покусает. Кстати, вот сегодня и покусает, мгновенная карма всегда работает.
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Необхідно прийняти закон, який однозначно визнає винним власника тварини за нанесену шкоду. Що злочинну дію вчинила не тварина, а власник. Якщо тварина просто налякала, то це налякав власник. Якщо тварина нанесла травму, то це травму наніс власник. Якщо тварина когось вбила, то вбивця - власник. Якщо тварина наваляла купу в супермаркеті - то це нас...в власник. А далі до власника застосовувати існуючі покарання кримінального кодексу.
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Именно так и есть в цивилизованных странах,полностью вас поддерживаю !
С собакой на выгул,мешок для мусора , веничек и совок ,сходил пес , хозяин тут же убрал,нашкодил пес ,хозяин возмещает убытки,это справедливо и естественно.
Кстати и любители запугивать собаками прохожих ,десять раз подумают,прежде травить на кого то животное.
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Я, пилять, да сих пор не могу понять, почему жопоотсиживатели в ВР не примут закон о действительно высоких штрафах за выгул собак бойцовской породы без намордника и поводка. Хотя бы тыщ 5 гривен. Или лучше 10, для начала. И почему нет закона о наказании за справление нужды домашними собаками на улице? На улице за какашками собачьими реально пройти некак. По светлому дню еще как-то получается обходить, а по темну как идёшь так приходишь домой все подошвы в какашках собачьих. В Европу и НАТО они собрались. Зибмбабвэ, *****
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Законы нужны ,определенно,но вряд ли пьяное быдло стало бы их выполнять.
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сам власник собаки .але тут мені тільки шкода тих людей .які постраждали від стафа.На місці мента я би валив щей хазяїна .а потім відписався що шальна куля попала.
п.с. Придуркуватих собачників прошу не писати про "жальсабачкі"!!!
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" - Когда я приезжаю в какую-либо страну, я не спрашиваю, хорошие там законы или нет. Я спрашиваю, исполняются ли они..." (А.и Б. Стругацкие, Град обреченный). Собака - безусловно это оружие. Есть немалое количество неадекватных, закомплексованных людишек, которые пытаются поднять свой статус за счет собак. Стафы и питбули по отношению к людям абсолютно не агрессивные, таковыми их делают хозяева-имбецилы, алкоголики, наркоманы... портя собакам психику и напрягая окружающих. У меня второй пес был стаф, крупный, мускулистый, 36 кг, красавец. Вид имел угрожающий, но за 12 лет жизни на человека ни разу даже не зарычал. Его многие любили, посторонние люди восхищались. На мой взгляд, помимо выполнения законов про содержание и выгул собак, необходимо неуравновешенным социопатам получать справку от врача на предмет содержания крупных охранных или бойцовских собак. Далеко нам да Европы или Штатов, где подобные законы выполняются неукоснительно. Сын давно живет в США и на примере своего ласкового чау-чау он многое там познал...
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А вот это вранье. Стаффы и питбули специально выведены убивать, в том числе и людей. Им искусственно сохраняли лишь гены такого типа. Воспитать и немецкую овчарку можно на убийство. Но если ее не науськивать, она человека не тронет. А эти селекционные уродцы тронут.
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Да, подобную глупость мне приходилось часто слышать. Никогда с такой самоуверенностью не рассуждайте о незнакомых Вам предметах, не надо! Бойцовские породы специально выводились для боев ТОЛЬКО с себе подобными, про их характер можно просто почитать специальную литературу (если грамоте обучены). Ни разу за всю историю "кровавого спорта" (собачьих боев) не было случая нападения бойцового пса в яме для боев ("пит" - яма) на судью, совершенно незнакомого для псов человека, к тому же собаки в состоянии "гейма" - перевозбужденного боем состояния психики. Стафы и питбули ИЗНАЧАЛЬНО не имеют в генах врожденной агрессии на человека, в отличие от тех же немецких овчарок или тем более доберманов, выведенных как раз для работы по человеку. И если какой-либо ублюдок специально травит стафа на человека, разрушая его психику - это гадость. И кстати, как-то раз я поспорил со своим братишкой, какие собаки чаще нападают на человека. Он проиграл. Оказалось немецкие овчарки и метисы немецких овчарок. А стафы и питбули не входят даже в первую 30-ку... Вот так, знаток...
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И на будущее. Если хотите предметно и аргументированно вести дискуссию, то не черпайте информацию из желтой прессы, сплетен, слухов или ТВ программ типа расейской Дежурной части или подобных ... Для этого есть специальная литература, кинологи и заводчики породы, которые подробно расскажут вам про особенности породы, в первую очередь про психику собаки. И тогда вы сможете реально оценить от какой породы исходит бОльшая опасность для человека, от стафа или овчарки или добермана...
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Если хотите предметно вести дискуссию, не несите бред и не делайте выводов из аргументов, которые сами придумали. Это о том, откуда кто черпает информацию. На будушее вам - для развития. А о собаках читайте побольше. В книгах действительно, много интересного.
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бойцовская собака без намордника это равносильно гнать пьяным по городу на скорости 100км/ч. Может пронесет, а может и нет. Орудие убийства.
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Я бы эту мразоту и не вынужденно стрелял. Собаки, которые не имеют права на жизнь. Как и их хозяева.
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Жаль пса !!
Не его нужно было застрелить.
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Ходити з бійцівською породою без намордника і повідка це все одно що ходити по вулицях з мачете.
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Не впевнений. Я з непідготовленою людиною з мачете впораюсь без зброї. А от з собакою-виродком - навряд.
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В наморднику мав би бути і власник пса.
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На россказни о том, что поведение собаки зависит от воспитания, вспомнилось 2 истории: 1. У знакомого был бультерьер, спокойный такой, и вот однажды он дома напал на хозяина, что-то ему не понравилось. Хозяин заперся в туалете, а тот его не выпускал. Просидел там сутки, позвонить не мог, не было мобильных - пока не забеспокоились близкие, и не пришли его вызволять. Как-то урезонили пса, пришлось отдать. 2. Дама с бультерьером. Ночью случайно упала с кровати. Прямо на пса, лежавшего на полу рядом. Пес не разбирался, напал и откусил ей грудь. Даму спасли, но осталась без груди.
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Пес конечно же был в наморднике, а в руке хозяина был совок и пакетик для собачьего дерьма.
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Бійцівських собак тримають в основному для підпільних собачих боїв. В цьому я нічого поганого не вбачаю, але мусять у законодавстві прирівняти собак до зброї. А то були випадки, коли рвали людей на смерть, а господар відбувався дрібним штрафом. У Німеччині, хтось розповідав, великі штрафи навіть за те, якщо собака на когось гавкне-налякає на вулиці. Також хороший приклад.
По молодості робив в парках зауваження, чому свині не прибирають за своїми псами послід. Мені відповідали, що в цьому винні чиновники. Зараз у багатьох місцях чиновники причепили целофанові пакети та одноразові рукавички - все одно послід не прибирається
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ЦЕНЗОР ДАЙТЕ КАРТОЧКУ ПОЛИЦЕйского, вышлю пару гривен за то что молодец!
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погана робота - треба було і хазяїна...
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Как-то в гостях кинулся на меня стафф, когда хозяева ушли по делам. Спасло, что было два свитера надето (январь) он их изодрал в клочья. Еле-еле вырвался от него, забежал на кухню и схватил нож, стафф остановился и сел на выходе. Кладу нож - сразу кидается и глаза кровью наливаются. беру в руки - понимает и останавливается , и так пару часов. Измотал он меня капитально, страшно было как никогда. Хозяева сказали, что стафф так "играется", прекрасно конечно, только думаю эту породу можно разрешать заводить только специалистам кинологам а не всяким синим гопничкам.
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У меня в гаражах псы придушили недавно кота. Кот был добрый, ручной, ласковый, спокойный, никого не трогал. Собакам никто не говорил фас, я уверен. Нашёл его утром, это для меня был ОЧЕНЬ сильный удар. Пусть и животное, но друг.
Просто порода у них такая, то ли ротвеллеры, то ли такие же, как в статье. Злобные и агрессивные существа. Нескольких из них охранники вынуждены держать всё время в клетке, потому что как их ни дрессируй - а они тупо кидаются на всех вокруг. Такие породы специально выводились для агрессии. Ничего удивительного. Я бы вообще запретил такие породы. Пусть оставшиеся животные доживут свой век, но чтобы не размножались.
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Два питбуля зашли в магазин,а вышел один.Замечательно.
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Мы - человеки, должны знать и помнить, что собака - всегда на работе ! Неважно какая порода, но она круглосуточно и на протяжении всей своей короткой жизни всегда начеку. Много-много веков тому назад человек заключил с собакой договор: я тебя кормлю, а ты отрабатываешь. Защищаешь, охраняешь, помогаешь своему хозяину - кормильцу. К сожалению кормильцы нынче попадаются стремные , и государство никак не решает проблему бездомных животных. А кинологи, которые занимаются селекцией , просто тупо зарабатывают деньги, многие из них губят породы , хозяева животных не делают стерилизацию своим питомцам , не соблюдают элементарные правила поведения в общественных местах. Тут совокупность многих факторов. Просто наше общество слишком отсталое в этом плане . А так как в Англии - у нас никогда не будет . Там - собака друг человека! Во всех смыслах этого слова.
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Владельцев собак которые не контролируют своих питомцев а уж тем более натравливают на других я за людей не считаю. ВЫРОДКИ!!! Такой пес ничем не отличается от ТТ в кармане, тем более в кармане пьяного урода. У хозяина, которому птичку жалко, а посетителей магазина нет - мозгов небыло от рождения.
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Что воспитаешь,то и получишь,как в поговорке -"скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты"

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Респект полицейскому.А пьяный дурак,отдавший псу бойцовской породы команду "фас" должен ответить за нанесение тяжких телесных повреждений.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевский патрульный вынужденно застрелил бойцовского пса, который защищал агрессивного пьяного хозяина
 
 
 
 
 
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