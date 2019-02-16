 Киевский патрульный вынужденно застрелил бойцовского пса, который защищал агрессивного пьяного хозяина

Об этом рассказал сотрудник столичной патрульной полиции Евгений Зборовский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Пьяный мужчина решил, что зайти в супермаркет с бойцовским псом без намордника и поводка хорошая идея, а когда ему сделали замечание - полез в драку, в ходе которой выбили стеклянные двери, а в придачу отдал своему псу команду "фас" и пес атаковал оппонента, разорвал ухо (6 швов) и руку (8 швов)", - написал Зборовский.
По его словам, когда на место происшествия прибыли патрульные, хозяин пса попытался сбежать, чему полиция воспрепятствовала. Завязалась драка, и пес, защищая хозяина, набросился на патрульного.
"К счастью, не вцепился, патрульному удалось сбросить пса с себя и откатиться, животное еще раз бросилась, но на этот раз полицейский применил табельное оружие и произвел два выстрела для обезвреживания, стаф упал", - написал Зборовский, добавив, что, несмотря на усилия патрульных, собаку спасти не удалось - пес умер на операционном столе.
Следственно-оперативная группа опросила всех свидетелей и изъяла видео с камер магазина и нагрудных камер патрульных, владельца собаки задержали и доставили в изолятор, подытожил Зборовский.
Тогда может и алкоголь запретить? Ведь человек под алкоголем может стать неадекватным, как вы написали.
С собакой на выгул,мешок для мусора , веничек и совок ,сходил пес , хозяин тут же убрал,нашкодил пес ,хозяин возмещает убытки,это справедливо и естественно.
Кстати и любители запугивать собаками прохожих ,десять раз подумают,прежде травить на кого то животное.
п.с. Придуркуватих собачників прошу не писати про "жальсабачкі"!!!
Не его нужно было застрелить.
По молодості робив в парках зауваження, чому свині не прибирають за своїми псами послід. Мені відповідали, що в цьому винні чиновники. Зараз у багатьох місцях чиновники причепили целофанові пакети та одноразові рукавички - все одно послід не прибирається
Просто порода у них такая, то ли ротвеллеры, то ли такие же, как в статье. Злобные и агрессивные существа. Нескольких из них охранники вынуждены держать всё время в клетке, потому что как их ни дрессируй - а они тупо кидаются на всех вокруг. Такие породы специально выводились для агрессии. Ничего удивительного. Я бы вообще запретил такие породы. Пусть оставшиеся животные доживут свой век, но чтобы не размножались.