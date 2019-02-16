 Манафорту грозит минимум 19 лет тюрьмы: нарушал закон, давил на свидетелей, лгал

Об этом сообщает Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

Прокуроры отметили, что 69-летний Манафорт более 10 лет нарушал закон, а уже во время следствия пытался повлиять на свидетелей и неоднократно лгал, даже согласившись сотрудничать и признав вину.

Дата вынесения приговора еще не назначена.

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По данным обвинения, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Манафорт в период с 2006-го по 2017 год получил $30 млн за консультирование пророссийских политиков в Украине. При этом он вел лоббистскую деятельность без соответствующей регистрации.



В середине сентября 2018 года Манафорт согласился на сделку с Мюллером по так называемому политическому делу. Он признал себя виновным по двум обвинениям из семи.



С 15 июня политтехнолог содержится под стражей. Судебный процесс по "финансовому" делу Манафорта начался 31 июля. 21 августа жюри присяжных признало Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.