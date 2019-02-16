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Все про:приговор (722) США (14657) Манафорт (118)

 Манафорту грозит минимум 19 лет тюрьмы: нарушал закон, давил на свидетелей, лгал

В США обвинение рекомендовало суду приговорить бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, который был признан виновным в уходе от налогов и других преступлениях, к сроку от 19 с половиной до 24 с половиной лет лишения свободы.

Об этом сообщает Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

Прокуроры отметили, что 69-летний Манафорт более 10 лет нарушал закон, а уже во время следствия пытался повлиять на свидетелей и неоднократно лгал, даже согласившись сотрудничать и признав вину.

Дата вынесения приговора еще не назначена.

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По данным обвинения, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Манафорт в период с 2006-го по 2017 год получил $30 млн за консультирование пророссийских политиков в Украине. При этом он вел лоббистскую деятельность без соответствующей регистрации.

В середине сентября 2018 года Манафорт согласился на сделку с Мюллером по так называемому политическому делу. Он признал себя виновным по двум обвинениям из семи.

С 15 июня политтехнолог содержится под стражей. Судебный процесс по "финансовому" делу Манафорта начался 31 июля. 21 августа жюри присяжных признало Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.

Источник: https://censor.net.ua/n3112048
 
   
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Чуваку не повезло со страной. Родись он Украине, с такими заслугами не меньше, чем спикером был бы.
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Гарне в штатах правосуддя. Нам би скопіювати і так само судити.
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Петя ж объяснил: мы идём своим путём.
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Коли будемо такими як американці, тоді і матимемо таке правосуддя.
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Навпаки, коли у нас буде таке правосуддя (взагалі демократія), тоді і будемо як американці
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А хто його повинен створити і виконувати? Марсиани? Спасение утопающих дело рук самих утопающих.(С)
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Цікаво він зараз під арештом чи вийшов під заставу????
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думаю, під арештом, можливо вдома з браслетом
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Совсем недавно читал, что он закрыт. Правда, какой-то ВИП-камере. Наверное там и Джонни Волкер" не Рэд Лэйбл, и даже не Блэк Лэйбл, а Блю. Но! Таки закрыт!
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Тоді не розумію чому деякі українці так проти застави?
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А скільки треба дати Тимошенницф, за всі її брехні та "художества"?

"Диявол ховається в дрібницях. І деколи через такі непримітні детальки ми не зразу вловлюємо реальні наміри певних осіб та організацій. От днів зо два назад всі ЗМІ передали повідомлення, що шабунінський Центр Протидії Корупції вимагає від Генпрокурора Юрія Луценка притягнути Юлію Тимошенко до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Адже її декларація абсолютно не корелюється з витратами та способом життя лідерки "Батьківщини".
Ну ніби ж усе правильно й навіть чудово. Нарешті ЦПК відчепився від Президента зі своїми надуманими придирками й вирішив "подбати про світле майбутнє з небом у клітинку" для реальної мами української корупції. Підстав більше, ніж достатньо - починаючи від оборудок з Лазаренком і закінчуючи розкішним житлом, мегадорогою виборчою кампанією, коштів на які нема ні в персональній, ні в партійній деклараціях. Окрема тема - офшори, газові схеми та підтримка олігархів і путінських інтересів. Крім того, наші професійні антикорупціонери добре розуміють, що такі важливі для них антикорупційні закони й інституції безперешкодно функціонують лише доки Президентом залишається Порошенко. Вони його терпіти не можуть, критикують, заробляють на цьому політичний і чисто реальний капітал (тільки в Україні перебування в "непримиренній опозиції" - це найприбутковіша сфера діяльності на рівні з торгівлею зброєю та наркотрафіком).
Вони й далі будуть чихвостити Президента. Але вже з оглядом на те, що, перестаравшись, можуть втратити все. Милий їхньому серцю Гриценко або Гнап пролітають мимо Банкової, як листок фанери над Єлисейськими полями. А всі ставленики Коломойського (від рейтингових Зеленського чи Тимошенко до маргінальних Шевченка й Купрія) точно будуть поступово згортати цю таку незручну для себе й хазяїна систему. Дехто з них цього й не приховує.
То в чому ж падлянка? - запитаєте ви. Громадськість зробила пас Генпрокурору, він повинен відреагувати, а коли почнеться скавуління, що це "політичні переслідування", то: ось же вам - замовником виявилася не "узурпаторська" Банкова, а її затяті вороги з ЦПК. Усе було б чудово й красиво. якби не дуже чіткий розподіл сфер відповідальності, за яким до нині так уважно стежили всі ці "любі друзі" директора НАБУ Артема Ситника. Незаконне збагачення - це злочин із підслідності НАБУ, а народний депутат України - це за даною статтею виключний об'єкт підслідності Бюро.
Колись навіть у суперечливих ситуаціях за цим дуже пильно стежив той же ЦПК. Пригадуєте, як один замміністра охорони здоров'я ще кілька років назад попався на корупційних діях. Але побори він брав виходячи не зі сфери впливів своєї посади в міністерстві, а з колишньої, коли керував великим урологічним центром. Там дерли гроші з хворих, а він, пішовши на підвищення, усе одно залишався верхівкою цієї піраміди. ГПУ його спіймала та вирішила, що він незаконно збагачувався не як замміністра, а як колишній керівник медустанови, тому є їхнім клієнтом. Але відомство Ситника через суди відвоювало своє право займатися цим клієнтом. Мушу зауважити, що його з часом відмили від відповідальності, принаймні, я не чув, щоб його справу передавали до суду. А мені довелося витримати жорсткий ефір із соратницею Шабуніна Сашею Дрік, яка гучно доказувала, що ГПУ, беручись за справи замміністрів, нардепів тощо, якщо в них є стаття про незаконне збагачення, грубо порушує закон.
А чому ж нині сам ЦПК почав вимагати від Луценка цей закон порушити? Прорахувати всі мотиви шахраїв я, на жаль, не можу, бо в мене, на щастя, інший склад розуму та логіки, ніж у них. Але бачу тут два можливих мотиви.
1. Проста й дешева підстава. "Антикорупціонери" тиснуть на Генпрокурора, якого всі сприймають близьким до Президента. Він піддається й починає щось ініціювати - тут же наривається на Юльчиних пропагандистів і юристів, які на весь світ кричать про узурпацію та незаконне переслідування. Він не піддається й завертає звернення з поясненням, що, мовляв, не за адресою - наривається на "прогресивну громадськість". Аргументи швидко забуваються, а картинка, що, мовляв, Генпрокурор не хоче боротися з явною корупцією, всі вони там однакові тощо… Коротше, кажучи: "Голосуйте за Гриценка, та геть злочинну владу!"
2. Другий варіант дещо інший. Ситник стільки наколотив справ із грубим порушенням процедури, законів, навіть самої Конституції, що йому починає маячити доля колишніх польського та колумбійського колег. І там, і там попередні їхні Ситники вже сидять у тюрмі. Сам пан директор розуміє, що єдиний, на кого ще можна тиснути "позицією громадськості та міжнародного співтовариства", - це Порошенко. Але з ним він уже встиг побити горщики. Та й у його перемогу в тих середовищах не вірять. І опиняється керівник НАБУ на шпагаті. Самому почати провадження проти Тимошенко страшно. НАБУ вже упродовж тривалого часу скоює злочинну бездіяльність стосовно Тимошенко та її оточення. Навіть за лівійський епізод у її "подвижництві" досі не відкрив провадження. А там же його колеги в Парижі й Вашингтоні вже на всіх парах усе це розслідують. А Ситник боїться помсти від імовірної президентки. Але й бачити її переможну ходу, як і ще одної маріонетки Коломойського, тієї, що Зеленський, він без жаху не може. От і послав своїх "любих друзів", щоб вони наїхали на Луценка: давай нам голову Юлі на тарелі! А те, що це прямо заборонено законом, то якщо Луценко в це вплутається, йому ж і вигрібати…
А як би все мало відбуватися, якби було чесно й справедливо? Та дуже просто. "Антикорупційна громадськість" в особі того ж ЦПК виявляє численні факти й звертається до НАБУ з повідомленням про встановлені факти злочину. Зрештою, саме за це їм чималі грантові гроші платять. НАБУ перевіряє факти, відкриває провадження за фактом (проти самої Тимошенко поки не можна - недоторканність) та передає матеріали в САП. Спеціальна Антикорупційна Прокуратура готує обвинувачувальний акт та весь пакет документів, необхідний для зняття недоторканності й передає все це в ГПУ, адже лише Генпрокуратура може формально вносити подання про зняття недоторканності. У відомстві Луценка все це перевіряють на якість правового оформлення, після чого Генпрокурор реєструє подання у Верховній Раді й, коли регламентний комітет визначить день засідання, приходить туди разом з Назарієм Холодницьким та, можливо, з відповідним детективом НАБУ для представлення фактів. Усе звучить дуже затягнуто, але це єдина законна процедура. І коли в НАБУ та САП не гальмують, то весь цей процес можна пройти за пару тижнів.
Чому б ЦПК не піти саме таким законним шляхом, а не гратися в якісь незрозумілі, але цілковито неправові інтрижки? Ще раз скажу - не знаю. Може через те, що в деяких людей в душах усе так поперекручувано, що прямою й законною дорогою вони вже не можуть ходити?"
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Я вже розгубився за кого голосувати: за Юльку, чи за Грицика.
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Интересно ,сколько тебе дадут за всю твою брехню и скилькы ты заробыв на на брехни.
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Это касается Жагуна по поводу брехни.
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Вас на кол посадят,за предательство Украины.
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несплата податків в США страшний злочин,
в Україні клієнт манафорта янучара) отримав за держ.зраду всього 13років!
мабуть різниця в невідворотності покарання і терміни покарань, дають переваги США,
бути державою № 1 в світі !!!
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За такими критеріями вся наша влада повинна сидіти за ґратами з низу до верху.
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Ребята умеют считать! И не только бабло. Вона, данный случай: не 20 лет, а именно19,5 лет. Пустячок, а кое о чем говорит. Руководитель Предвыборного Штаба Действующего Президента!!! То есть- весьма успешная фигура, а четвертачок- корячится и сияет аки клятва пионэра. У нас бы, это была бы фигура неприкосновенная и влиятельная, по крайней мере, пока патрон при власти. А там- иное Измерение.
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Шановні не спішіть садити, бо прокуратурі і суддям роботи не буде. Дуже глибоко засів в народу головах сталінський принцип: посадити і розстріляти. А за Миколи Кривавого такими просто заселяли Сибір. Може краще їх на поселення на звільнені території в ЖЕКи. та інші установи на мінімальну зарплату без права виїзду і пораження в правах?
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Ага! Было дело, заселяли. И дедушка Ленин там бывал, и товарищ Сталин, и ваааще- легче вспомнить- кто там из люционеров-бандюков не сиживал. Результат: Миколку Кровавого- и весь род его, они же- с особой жестокостью- в расход! Так ещё тогда, когда вовсе было не ясно- чем, собственно, вся их Леворюция закончится. Торопились!
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Тому потрібно робити висновки. Українці не росіяни. Нє?
«Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная» А. Толстой.

.«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения»
- Ф. Достоевский

«Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев»
- М. Булгаков

«Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость»
- М. Горький

«Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости, вранья и злодейства»
- Н. Аксаков Манафорту загрожує щонайменше 19 років в'язниці: порушував закон, тиснув на свідків, брехав - Цензор.НЕТ 535
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМанафорту грозит минимум 19 лет тюрьмы: нарушал закон, давил на свидетелей, лгал
 
 
 
 
 
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