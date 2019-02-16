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 Общество, Здоровье
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Все про:опрос (1626) скорая (211)

 #пуститевреанимацию: активисты проводят опрос, чтобы повысить качество обслуживания в украинских ОИТ

Общественная организация "Горизонтальные связи" проводит мини-исследование, цель которого помочь командам отделений интенсивной терапии улучшить работу с пациентами и их посетителями.

Об этом со ссылкой на анкету опроса сообщает Цензор.НЕТ.

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Активисты отмечают, что их цель - улучшить качество контакта между пациентами/их семьями и медицинскими работниками в отделениях интенсивной терапии.

"Будем благодарны за Ваши ответы на вопросы в форме ниже. Эта информация о Вашем личном опыт поможет нам составить список важнейших вопросов, требующих решения. Следующим этапом работы ОО "горизонтальных связей" будет разработка справочников для посетителей и ряда практических шагов для работников отделений интенсивнои терапии, которые помогут улучшить взаимодействие между медперсоналом и посетителями в реанимации", - говорится в комментарии к анкете.

Форму просят заполнить до конца февраля 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3112047
 
 
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Кто это такие и от чьего имени они действуют ?
Согласована ли эта акция с МОЗ ?
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для таких аспектов должна быть одна организация, разрабатывающая такие вспомогательные инструменты. А то опять начнут активисты выдавать за закон ими навязанное. Я считаю это вне закона. Это не активисты, а обычная служба с получением денег за услуги.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество#пуститевреанимацию: активисты проводят опрос, чтобы повысить качество обслуживания в украинских ОИТ
 
 
 
 
 
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