 Россиян приучили, что мы хуже - отсюда и снисхождение. От них надо изолироваться, - Роговцева

Об этом она заявила в интервью ZIK, передает Цензор.НЕТ.
"Их приучили, что украинцы хуже, что мы вымышленный народ, выдуманная речь, "младший брат". Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента. Они считают, что Крым русский и Севастополь "русский город" - это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них", - сказала она.
Щодо останнього твого речення - ти саме це тверденьке в Туреччині шукав ?
Бачиш, Днєпр. Інколи ;перемога; виявляється ;зрадою;.
Якщо охарактеризувати її одним ловом - цим словом буде "кон'юнктурниця". За будь-якого режиму.
Полностью поддерживаю
На своей суверенной территории пусть хоть "скабеевых" с утра до вечера слушают о "вяличии".
Это извечная российская манера - учить жизни других, булькая из выгребной ямы.
🤑
🤑
Їх аж тіпає, викликає призирливий погляд або єхидство.
Дійсно, спілкуватись нам немає про що.
Нещось а своє речення.
;Адін народ;?
ПиСи
що в твоїй ситуації кацахол побачив смішне?
" Но в ходе дискуссии «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути» эксперты твердили о невозможности России выполнить некоторые задачи, прописанные в нацпроектах. При постановке целей для субъектов федерации не были учтены особенности территорий. В частности, тульский губернатор Алексей Дюмин удивлялся, как Тула может нарастить авиаперевозки за границу, если в регионе нет аэропорта."
Все правильно она говорит. Не даром, что народная.
Хотела привести пример из своей жизни, но вдруг поняла, что даже воспоминание об этих людях из прошлого вызывает тошноту.
Российские власти готовы распечатать Фонд национального состояния, чтобы деньгами залить проблемы банков и госкорпораций, которые могут попасть под удар новых санкций США.
Санкционный законопроект, внесенный в американский сенат республиканцем Линдси Грэмом и демократом Боб Менендесом, требует заблокировать активы и операции банков, связанных с вредоносной деятельностью Кремля за рубежом, а также перекрыть поток инвестиций в СПГ-проекты российских компаний.
На помощь могут рассчитывать и те, и другие, сообщил на инвестфоруме в Сочи министр финансов Антон Силуанов.
СПГ-проекты в случае отказа от участия в них иностранных инвесторов из-за возможного ужесточения санкций могут быть профинансированы за счет государственной поддержки, подчеркнул он.
«Если вдруг санкционный пакет сработает и заработает, если такие решения будут приняты, и вдруг если иностранные инвесторы будут реагировать на эти санкции, я не исключаю, что наш государственный ресурс, в том числе средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), как это было в первый раз, вполне могут быть задействованы», - цитирует Силуанова ТАСС. «Если речь идёт о банках, то мы вместе с ЦБ создали необходимые буферы, возможности реагировать на такие ограничения. Здесь и ликвидность, и государственная поддержка таких банков, с тем чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики и осуществлялись расчеты», - добавил министр.
Новые банковские санкции жестче предыдущих: если закон, внесенный в августе, ограничивал удар одним из семи заранее определенных госбанков (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВЭБ и Банк Москвы), то теперь формулировка более размытая и под нее может попасть абсолютно любой российский банк, говорит заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.
Если под блокировку активов и операций попадут крупные госбанки, это грозит коллапсом обращения иностранной валюты в РФ - в этом случае вливать доллары в банковскую систему придется, возможно, не только Минфину, но и ЦБ, отмечает аналитик Росбанка Евгений Кошелев.
Что касается санкций против СПГ, то они, согласно законопроекту, распространяются на зарубежные проекты, самый крупный из которых - у «Роснефти», отмечают аналитики ITI Сapital.
В 2017 году приобрела 30% в египетском месторождении Zohr (крупнейшее газовое месторождения на шельфе Средиземного моря) за 1,1 млрд долларов. При этом компании предстоят инвестиции в 4,5 млрд долларов.
По данным Минфина, на 1 февраля в ФНБ находилось 3,903 триллиона рублей, или 59 млрд долларов.
Впрочем, ликвидные активы фонда значительно меньше - на валютных в ЦБ находится 15,4 млрд долларов, 13,5 млрд евро и 2,6 млрд фунтов стерлингов.
Практически половина средств ФНБ уже потрачена. 581 млрд рублей вложены в оказавшийся на грани дефолта в 2014 года Внешэкономбанк в виде депозитов по льготной ставке.
3 млрд долларов потрачено на покупку еврооблигаций Украины в попытке спасти власть Виктора Януковича.
163,3 млрд рублей и 4,1 млрд долларов инвестировано в «самоокупаемые инфраструктурные проекты».
Еще 417 млрд рублей влито в банковскую систему через покупку привилегированных акций и размещение денег на депозитах в ВТБ и Сбербанке.
В середине года в ФНБ поступит около 60 млрд долларов, купленных Минфином в прошлом году на доходы бюджета от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.
Франция пахнет вином и духами,. Ну а в Швейцарии пахнет сырами.
Пахнет Голландия запахом пряным, Кофе, тюльпанами, марихуаnой.
Бельгия пахнет Евросоюзом, А в Люксембурге - фруктовыми смузи.
Пахнет Германия с Чехией пивом, Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия карнавалом и танцем, Чаем и тостом пахнут британцы.
Пахнут свободой Америки штаты, Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай, Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.
Пахнет Япония острым вассаби, В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан Маком душистым разит Пакистан.
Пахнет Колумбия лишь ********, Пахнет пшеница и рожь в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако Пахнет на Кубе душистым табаkо.
Телом немытым, говном, перегаром, Гарью удушливой, гнилью, угаром, Тленом и кровью, плешивым мессией... Что так воняет? Конечно, Роssия.!!!
"Від Росії" не вийде, доки Свин при владі, бо він і є Росія. "Віра, мова....*****" (с)
https://www.facebook.com/EuroMaydan/videos/254957588746549/?fref=photo
Перед украинцами стоял выбор: либо мы вступаем в Евросоюз,
либо мы вступаем в дерьмо. Мы свой выбор сделали.
А дерьмо оказалось мстительным.
(Ада Роговцева)