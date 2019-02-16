 Россиян приучили, что мы хуже - отсюда и снисхождение. От них надо изолироваться, - Роговцева

Об этом она заявила в интервью ZIK, передает Цензор.НЕТ.

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"Их приучили, что украинцы хуже, что мы вымышленный народ, выдуманная речь, "младший брат". Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента. Они считают, что Крым русский и Севастополь "русский город" - это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них", - сказала она.