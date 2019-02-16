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Все про:ментальность (7) Роговцева (28) Россия (72020) изоляция (74)

 Россиян приучили, что мы хуже - отсюда и снисхождение. От них надо изолироваться, - Роговцева

Народная артистка Украины Ада Роговцева заявила, что гражданам Украины необходимо полностью изолироваться от общения со своими российскими соседями.

Об этом она заявила в интервью ZIK, передает Цензор.НЕТ.

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"Их приучили, что украинцы хуже, что мы вымышленный народ, выдуманная речь, "младший брат". Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента. Они считают, что Крым русский и Севастополь "русский город" - это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них", - сказала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3112046
 
   
 Топ комментарии
 
Россияне нацисты, а госунарство фашистское, это уже давно и так ясно, давно надо изориловать их от цивиливованого мира
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Россияне нацисты, а госунарство фашистское, это уже давно и так ясно, давно надо изориловать их от цивиливованого мира
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мордва палила книжки задовго до другої світової
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раисяне нацисты? Стадо разноплеменных баранов под общей вывеской раисяне! обитатели параши не нацисты и не фашисты, это гнилая биомасса убийц, ворья и ханыг.
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В нас Бандера рулить.
Щодо останнього твого речення - ти саме це тверденьке в Туреччині шукав ?
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Щодо Бандери запитай у кацапні. Це вони зробили з нього страшилку і самі його тепер бояться. За Шевченка сидітимеш в спамі поки не вибачишся.
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Мусульманин-ортодокс? Оскорбление славян на пустом месте, "женщине положено рожать и не лезть в политику". Тебе здесь никто не даёт директив по соблюдению исламского туалетного этикета, с чего такое напряжение?
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Котра в минулому році знялася в російському серіал ; Я люблю сваєво мужа; . У російського ;патріотичного; режисера ;Афіцерскіх жьон; Дмітрія Пєтруня, тата другої дитини відомої російської актриски Ольгі Арнтгонльтц. Не дивно що Роговцева підтримує трохи молодшу Юлю Тимошенко.

Бачиш, Днєпр. Інколи ;перемога; виявляється ;зрадою;.
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Роговцева - колишній парторг театру рузге драми.
Якщо охарактеризувати її одним ловом - цим словом буде "кон'юнктурниця". За будь-якого режиму.
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Хуже нет,но глупее явно.
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Народная одним словом.
Полностью поддерживаю
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Да-да-да, от гопников - только "стена".
На своей суверенной территории пусть хоть "скабеевых" с утра до вечера слушают о "вяличии".
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После 2014 года,парашенцов все адекватные Украинцы послали небратьев на буй.Хотя "родственичеков" там с горкой.
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Круче це логіка примітивного примата, просто будемо існувати окремо.
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Спасибо вам Ада за то что говорите правду и являетесь настоящим ПАТРИОТОМ УКРАИНЫ! Долгих вам лет жизни. Украинцы вас любят за все что вы сделали👍
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Россия настолько морально деградировала и прогнила, что говорить о чьем-то развитии сегодня - это просто вверх неприличия.

Это извечная российская манера - учить жизни других, булькая из выгребной ямы.
🤑
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Мудрая женщина, чудесная актриса... сказала всё умно и по сути.
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Ада Роговцева талантливая артистка и просто очень хороший человек .Таких сейчас нету .
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Представителям руцкагамира уже вряд ли помогут транквилизаторы и седативные средства, аборигенов Эрефии не спасет даже лоботомия и всероссийская денацификация. Россия - это природная палата №6 для евразийских шизофреников всех мастей.
🤑
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согласна и знаю не по наслышке-сама из крыма и после аннексии уехала с мужем от туда хотя это моя родина и мне уже не мало лет -предпочли переехать под Киев и начать жизнь с нуля Да тяжело и от государства помощи не ждем -но лучше быть свободным и не жить вместе с тем населением потерявшем- а может и не имевшем никогда -совесть и адекватность
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детей и женщин впереди себя....а где то уже это было...и где же? конечно же у предков русни татаро монгол...
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Молодець. Моя повага. Але Роговцева помиляється, коли думає що бабуся Юля поведе Україну від РФ.

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"Мы пойдем другим путем." Где то я уже это слышал..
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не для того вона з такою впертістю лізе до влади, щоб поміняти крісло президента/канцлера України на посаду губернатора Київської губерні раски федераски.
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Так виборці Тимошенко тут постійно її цитують та вихваляють.
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так виборці Порошенко тут постійно його цитують та вихваляють.
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у путлера такий же вираз обличчя як на весілля в Австрії на танцях.
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Ей простительно. Ада не политик, а Артист. Главное, что она настоящий патриот
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Коли в колі росіян піднімається українське питання, навіть на побутовому рівні, навіть в дружньому колі здавалось би адекватних людей, то одразу починаються згадки про незальожнасть, свідомітов, Бандеру, Львов і т.д.
Їх аж тіпає, викликає призирливий погляд або єхидство.
Дійсно, спілкуватись нам немає про що.
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так само тебе тіпає від українського президента Порошенко. Совпадєніє? Нє думаю
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Напиши щось турецькою. Або українською.
Нещось а своє речення.
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Это старые мантры,кацапчик. Придумай что-то другое. Парашка,это такое явление,с которым по определению ничего не сравнится.
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Извините, Ксения, со всем уважением, но вы написали чушь.
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Цілком адекватних росіян не існує. Хіба що деякі російські євреї, татари, нащадки українців та литовців. Іншим (в разі спілкування) слід відразу вказувати дистанцію.
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ОТ фашистов не получится изолироваться, к сожалению( Они не смогут усидеть на своих 17,5 млн кв. км. им мало и будут лезть к соседям..Вот гитлеровский фашизм- острый огнепоклонческий он быстро закончился, перегорел. А сколько будет тлеть и вонять русский фашизм неизвестно. Придется еще воевать с ними никуда не деться, ни нам так детям. Так может лучше не оттягивать?
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Не черта надо было показать, а КОЗЛА.
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У моєї дружини є дві двоюрідні сестри.. Одна живе в росії в зеленограді - ще молодою вийшла туди заміж, і там залишилась. Друга - служе в ЗСУ, й декілька раз була зі своєю бригадою на передовій.. Десь раз в півтора роки росіянка приїжджає провідати маму, котра живе тут.. Збираємось тоді за столом - дуже цікаво спостерігати наскільки дві рідні сестри тепер відрізняються одна від одної своєю ментальністю, уподобаннями в їжі, в щирості висловлювання думок, в оцінюванні однієї і тої ж ситуації або новини.. Ми з росіяними - дуже різні..
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За її фразу : "Мнє жалко і вашіх мальчіков, коториє погібают на донбассє, і нашіх - коториє тожє там погібают"- її трохи не побила її ж рідна сестра.. Запитала : " А кого хрена ваші мальчікі шастают на донбассе?"..
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Ну, тут головне що росіянка-поцрєотка і ;та що служе в ЗСУ; посиділи за столом, випили-поїли і навіть не побилися.
;Адін народ;?
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Брат і сестра служили разом в Криму. Брат так і залишився в Криму, став служити в армії Московії. Сестра - вийшла на материк і служить в ЗСУ. За столом у матері можливо разом і вип'ють, та на полі боя один одного жаліти не будуть.
ПиСи
що в твоїй ситуації кацахол побачив смішне?
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они еще обижаются про одну извилину... вот выдержка сегодня из их новостей:
" Но в ходе дискуссии «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути» эксперты твердили о невозможности России выполнить некоторые задачи, прописанные в нацпроектах. При постановке целей для субъектов федерации не были учтены особенности территорий. В частности, тульский губернатор Алексей Дюмин удивлялся, как Тула может нарастить авиаперевозки за границу, если в регионе нет аэропорта."
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побудують аеропорт, то для них не проблема, зате який ривок в авіаперевезеннях в порівнянні з 1913 роком! Росіян привчили, що ми гірші, звідси і поблажливість. Від них треба ізолюватися, - Роговцева - Цензор.НЕТ 9686
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кацапам бы посмотреть подборку о собственной действительности в ютубе " Не показывайте это ватникам"
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У каждого из нас есть своя история, подтверждающая слова Ады.
Все правильно она говорит. Не даром, что народная.
Хотела привести пример из своей жизни, но вдруг поняла, что даже воспоминание об этих людях из прошлого вызывает тошноту.
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Росіян привчили, що ми гірші, звідси і поблажливість. Від них треба ізолюватися, - Роговцева - Цензор.НЕТ 733 Суд в Москве рассмотрит жалобы на арест восьмерых захваченных украинских военных... Московские оккупанты ещё смакуют количеством военнопленных,а ещё говорят что у них позже возродился фашизм чем у гитлировцев и у итальянцев
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Минфин готовится распечатать ФНБ для госбанков и «Роснефти»

Российские власти готовы распечатать Фонд национального состояния, чтобы деньгами залить проблемы банков и госкорпораций, которые могут попасть под удар новых санкций США.
Санкционный законопроект, внесенный в американский сенат республиканцем Линдси Грэмом и демократом Боб Менендесом, требует заблокировать активы и операции банков, связанных с вредоносной деятельностью Кремля за рубежом, а также перекрыть поток инвестиций в СПГ-проекты российских компаний.
На помощь могут рассчитывать и те, и другие, сообщил на инвестфоруме в Сочи министр финансов Антон Силуанов.
СПГ-проекты в случае отказа от участия в них иностранных инвесторов из-за возможного ужесточения санкций могут быть профинансированы за счет государственной поддержки, подчеркнул он.
«Если вдруг санкционный пакет сработает и заработает, если такие решения будут приняты, и вдруг если иностранные инвесторы будут реагировать на эти санкции, я не исключаю, что наш государственный ресурс, в том числе средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), как это было в первый раз, вполне могут быть задействованы», - цитирует Силуанова ТАСС. «Если речь идёт о банках, то мы вместе с ЦБ создали необходимые буферы, возможности реагировать на такие ограничения. Здесь и ликвидность, и государственная поддержка таких банков, с тем чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики и осуществлялись расчеты», - добавил министр.
Новые банковские санкции жестче предыдущих: если закон, внесенный в августе, ограничивал удар одним из семи заранее определенных госбанков (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВЭБ и Банк Москвы), то теперь формулировка более размытая и под нее может попасть абсолютно любой российский банк, говорит заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.
Если под блокировку активов и операций попадут крупные госбанки, это грозит коллапсом обращения иностранной валюты в РФ - в этом случае вливать доллары в банковскую систему придется, возможно, не только Минфину, но и ЦБ, отмечает аналитик Росбанка Евгений Кошелев.
Что касается санкций против СПГ, то они, согласно законопроекту, распространяются на зарубежные проекты, самый крупный из которых - у «Роснефти», отмечают аналитики ITI Сapital.
В 2017 году приобрела 30% в египетском месторождении Zohr (крупнейшее газовое месторождения на шельфе Средиземного моря) за 1,1 млрд долларов. При этом компании предстоят инвестиции в 4,5 млрд долларов.
По данным Минфина, на 1 февраля в ФНБ находилось 3,903 триллиона рублей, или 59 млрд долларов.

Впрочем, ликвидные активы фонда значительно меньше - на валютных в ЦБ находится 15,4 млрд долларов, 13,5 млрд евро и 2,6 млрд фунтов стерлингов.
Практически половина средств ФНБ уже потрачена. 581 млрд рублей вложены в оказавшийся на грани дефолта в 2014 года Внешэкономбанк в виде депозитов по льготной ставке.
3 млрд долларов потрачено на покупку еврооблигаций Украины в попытке спасти власть Виктора Януковича.
163,3 млрд рублей и 4,1 млрд долларов инвестировано в «самоокупаемые инфраструктурные проекты».

Еще 417 млрд рублей влито в банковскую систему через покупку привилегированных акций и размещение денег на депозитах в ВТБ и Сбербанке.
В середине года в ФНБ поступит около 60 млрд долларов, купленных Минфином в прошлом году на доходы бюджета от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.
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Від РФ, принаймні теоретично, можливо ізолюватися. А як уникнути повсякденних контактів, в побуті, в інтернеті, від мільйонів людей, які проживають на території України і люто ненавидять все українське?
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В нас поруч жила жінка, її син і невістка на расєї. Сусідка померла, родичі не приїхали, ховали самі. Каци велікадуховні.
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От бачиш до чого Порошенко країну довів. Діти не можуть приїхати на похорон матері.
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та цей комплекс "старшого брата" кацапи вигадали ще з часів Катерини ІІ, що Україна то "окраіна" імперії, малороси і т.д. Краще з такими сусідами візовий режим та стіна.
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На сайті "Гордон" під цією статтею ватно-рашистський шабаш.
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Их приучили что украинцы хуже,а самое противное то что мы и не стараемся становится лучше.За 5 лет Революції Гідності,какими мы были такими и остались и допустили корупцию еще по хлеще януковской да и допустили разбазаривание Украины.Вот принимается решение и о сдачи последнего что осталось в Украины это газовые трубопроводы.В случае их сдачи ностранным кацапам украинцы будут оплачивать им и транспортировку газа добытого в Украине.
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У каждой страны есть запах особый.. Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,. Ну а в Швейцарии пахнет сырами.
Пахнет Голландия запахом пряным, Кофе, тюльпанами, марихуаnой.
Бельгия пахнет Евросоюзом, А в Люксембурге - фруктовыми смузи.
Пахнет Германия с Чехией пивом, Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия карнавалом и танцем, Чаем и тостом пахнут британцы.
Пахнут свободой Америки штаты, Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай, Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.
Пахнет Япония острым вассаби, В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан Маком душистым разит Пакистан.
Пахнет Колумбия лишь ********, Пахнет пшеница и рожь в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако Пахнет на Кубе душистым табаkо.
Телом немытым, говном, перегаром, Гарью удушливой, гнилью, угаром, Тленом и кровью, плешивым мессией... Что так воняет? Конечно, Роssия.!!!﻿
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Ада зашкварилась підтримкою Свина, репутацію важко заробити, але легко втратити.

"Від Росії" не вийде, доки Свин при владі, бо він і є Росія. "Віра, мова....*****" (с)
https://www.facebook.com/EuroMaydan/videos/254957588746549/?fref=photo
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*******
Перед украинцами стоял выбор: либо мы вступаем в Евросоюз,
либо мы вступаем в дерьмо. Мы свой выбор сделали.
А дерьмо оказалось мстительным.
(Ада Роговцева)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссиян приучили, что мы хуже - отсюда и снисхождение. От них надо изолироваться, - Роговцева
 
 
 
 
 
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