 Враг за сутки 9 раз атаковал позиции ОС, применяя запрещенное оружие: погиб украинский воин, 7 оккупантов уничтожено

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции наших защитников: из противотанкового ракетного комплекса - в районе города Марьинка; из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Каменка, из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник 6 раз обстрелял украинских защитников: из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка; из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Нижнее;

из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе хутора Вольный; из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Золотое-1; из станковых гранатометов различных систем и зенитной установки ЗУ-23-2 - около поселка Золотое-4; из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе города Попасная.

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Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь с помощью дежурных огневых средств.

По данным разведки, 15 февраля семь оккупантов уничтожено и шесть получили ранения.

С начала текущих суток враг огонь не открывал.



