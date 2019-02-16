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 Происшествия
  1996  11
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 Враг за сутки 9 раз атаковал позиции ОС, применяя запрещенное оружие: погиб украинский воин, 7 оккупантов уничтожено

15 февраля российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В общем противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибра 120 и 82 мм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции наших защитников: из противотанкового ракетного комплекса - в районе города Марьинка; из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Каменка, из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник 6 раз обстрелял украинских защитников: из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка; из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Нижнее;
из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе хутора Вольный; из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Золотое-1; из станковых гранатометов различных систем и зенитной установки ЗУ-23-2 - около поселка Золотое-4; из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе города Попасная.

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Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь с помощью дежурных огневых средств.

По данным разведки, 15 февраля семь оккупантов уничтожено и шесть получили ранения.

С начала текущих суток враг огонь не открывал.

Враг за сутки 9 раз атаковал позиции ОС, применяя запрещенное оружие: погиб украинский воин, 7 оккупантов уничтожено 01
Враг за сутки 9 раз атаковал позиции ОС, применяя запрещенное оружие: погиб украинский воин, 7 оккупантов уничтожено 02

Источник: https://censor.net.ua/n3112045
 
 
 Топ комментарии
 
Вічна пам'ять загиблому захисникові.
Одужання пораненим хлопцям.
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Может у 54-й еще осталось несколько мин,пусть ребята шарахнут по кацаполоидам и отобют желание применять запрещенные калибры...
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Не могу уже пять лет читать каждый день о том, что кто- то из наших погиб.
Когда кто- то погибает , вся Украина умирает вместе с ним.
И нет этому видимого конца
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Вічна пам'ять загиблому захисникові.
Одужання пораненим хлопцям.
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Ситуация перед выборами будет усугубляться - для нивелирования рейтинга Порошенко. На кровавый алтарь снова покладут десятки ипотечных запроданцев из России.
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Может у 54-й еще осталось несколько мин,пусть ребята шарахнут по кацаполоидам и отобют желание применять запрещенные калибры...
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Шана і повага загиблим і пораненим українським воїнам.

Кацапорашистській нечисті гаряча смола в горлянки і копняка під хвости в пекло

Слава Нації!
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Не могу уже пять лет читать каждый день о том, что кто- то из наших погиб.
Когда кто- то погибает , вся Украина умирает вместе с ним.
И нет этому видимого конца
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Весь мир ещё спляшет на костях выродков человечества, и в особенности их лидера☹️
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Печальные новости. Близким погибшего соболезнования. Вечная память герою. Рашикам навалять по их заслугам
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! Нищить клятих, відправляйте маскавітов та іншу гидоту у пекло!!!! Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Пораненим воїнам України, скорішого одужання!!!
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Царство Небесное нашему Герою!
Выздоровления раненым!
Терпения родным и близким наших ребят!
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похмурий ранок - сумна новина...не стало Героя..
горе гірке батькам постукало у двері
ще один син України пішов у Вічність... печаль невтішна у родині
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 9 раз атаковал позиции ОС, применяя запрещенное оружие: погиб украинский воин, 7 оккупантов уничтожено
 
 
 
 
 
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