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 Политика Украины, Экономика
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 За два месяца Киев должен определиться - может ли он передать управление своей ГТС иностранным компаниям, - Коболев

Украине нужно в ближайшие два месяца решить, готова ли она передать контроль над своей газотранспортной системой (ГТС) неукраинской компании или консорциуму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке глава  НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

Он отметил: "Сегодня на Мюнхенской сфере безопасности конференции состоялась интересная дискуссия о связанности вопроса анбандлинга и желания западных партнеров помогать Украине в вопросе сохранения транзита после 2019 года (то есть после завершения действующего контракта с Газпромом).

Также читайте: Для транзита российского газа в ЕС с 2020 года нужно заключить два контракта, - Зеркаль

Если коротко: готовность нам помогать прямо коррелируется с нашей готовностью привлекать западные компании в управление украинской ГТС на законных и прозрачных принципах.

Эта позиция не является новостью для всех, кто разбирается в газовой геополитике. Но она требует реакции с нашей стороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американская компания рассматривает возможность инвестирования миллиардов долларов в ГТС Украины, - Коболев

Реакции в виде ответа на достаточно непростой вопрос: готовы ли мы, как суверенная страна, к передаче контроля над украинской ГТС неукраинской компании (или консорциуму)?

Моя персональная оценка - мы исчерпали все возможности "оттягивать" ответ. Ее нужно предоставить до того момента, когда Германия и ЕС завершат переговоры с Россией относительно того, каким образом "Северный поток-2" можно привести в соответствие европейскому энергетическому законодательству. То есть очень быстро - в течение ближайших двух месяцев.

Мандат на предоставление такого ответа может дать только украинский парламент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоимость украинской ГТС составляет около $14 млрд, - Коболев

Источник: https://censor.net.ua/n3112042
 
 
 Топ комментарии
 
Скоты только всё распродают, всё куда то уходит, всё из дому выносят как наркоманы за ширку...ничего в дом не несут, только из...
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Сподіваюся, що вже скоро Коболєв опиниться на лаві підсудних. Передача ГТС в управління іноземцям призведе до зростання тарифів на транспортування газу для підприємств і громадян, а отже і до чергового зростання тарифів на газ. ГТС має залишитися під державним управлінням.
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Один ты умный, жаль только далеко сбежал -аж в Америку , ато бы всем показал.... За два месяца Киев должен определиться - может ли он передать управление своей ГТС иностранным компаниям, - Коболев - Цензор.НЕТ 6939
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Скоты только всё распродают, всё куда то уходит, всё из дому выносят как наркоманы за ширку...ничего в дом не несут, только из...
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Сподіваюся, що вже скоро Коболєв опиниться на лаві підсудних. Передача ГТС в управління іноземцям призведе до зростання тарифів на транспортування газу для підприємств і громадян, а отже і до чергового зростання тарифів на газ. ГТС має залишитися під державним управлінням.
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а шо так загорелось - 2 месяца? - "кацапосорциум" не ждет...
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иностранным ето каким? - другими словами кацапия в деле?
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В Омерику сбежал сомневался бы кто. Вышиванку хоть носишь там потреот??
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думаешь долго и не оригинально - мабуть дебил
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Что такое беженец, сильно там распереживался в Америке за Украину???
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братья по лахте подтягиваются на защиту тупого брата...
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Один ты умный, жаль только далеко сбежал -аж в Америку , ато бы всем показал.... За два месяца Киев должен определиться - может ли он передать управление своей ГТС иностранным компаниям, - Коболев - Цензор.НЕТ 6939
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ну вот - уже смелее, но все равно дрянь.... - дида на палке понесешь?
палко дидовской день от от... - можешь сам себя - кто там смотрит
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Оставь этого дезертира, пусть там живёт на своё пособие в Америке.
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олежа тупорылый ну и я плюсну чисто за уважение к дегенератам....
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кацапнутый дезертир...когда назад в Украину?? Ах да ты ж не для того драпал с Украины что б назад возвращаца)))
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все - школота пулковская, триалог закончен....
с проткнутыми скрепой говорить - тока время тратить...
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Как это передать в управление это почти как продать бесплатно а кто знает кто настоящий хозяин компании. Готовится серьезная финансовая
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Есть даже точная дата, когда он сможет определится - в ЦВК знают...
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кто то безусловно на етом рученки потные нагреет,
но если кацапии - то и слов не найдется.....

часть кацкомпании по сп2....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа два месяца Киев должен определиться - может ли он передать управление своей ГТС иностранным компаниям, - Коболев
 
 
 
 
 
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