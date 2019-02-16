 Супрун является "кристально чистым" и некоррумпированным руководителем Минздрава, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я понимаю, что есть часть общества, и политики этому подыгрывают, которые говорят о том, что во всем, что происходит сегодня в медицине, виновата Супрун. Вы знаете, я думаю, это нечестно по отношению к людям. И, во-вторых это абсолютно деструктивно", - сказал Гройсман.

По его словам, Супрун не виновата в том, что в украинских больницах в разных районах, городах есть заброшенные палаты, нехватка лекарств или есть устаревшее оборудование 60-х годов в операционных

"Или какие-то другие проблемы, которым десятилетия, - при чем здесь Супрун, я спрашиваю. Это первое. Значит, кто-то хочет просто находить виновного и делать из этого человека виновного", - добавил он.

Премьер-министр подчеркнул, что Ульяна Супрун честная и некоррумпированная.

"Я в этом глубоко убежден. Это один из первых министров МОЗ, который является абсолютно кристально чистым и некоррумпированным. Это 90% успеха дела. Далее. Она подобрала хорошую команду - я ее полностью поддержал - людей по направлениям, которые есть. Павел Ковтонюк ... Хорошая команда, которая умеет генерировать идеи и умеет работать. Их надо только поддерживать и дать время. Нельзя останавливать то, что только началось ", - заключил он.

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Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко ранее сообщил, что Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра.

14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность исполнять обязанности главы Минздрава.