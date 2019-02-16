 Мангер имел политическую поддержку Тимошенко, - Герасимов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.
"Власть никоим образом не боится. И я вам скажу, что после того, как расследование было передано в Службу безопасности Украины, достаточно быстро, я бы сказал, очень быстро это было расследовано. Были собраны все доказательства, были проговорены с адвокатами и переданы в суда. Это было.
Только что вспомнили председателя областного совета от "Батькивщины". Доказательства собраны и переданы в суд - что, к сожалению, этот человек сейчас обвиняется в том, что заказал это убийство. Мы говорим об убийстве человека. Человека убили.
Но вы упомянули губернатора от БПП. И собирали со всех сторон эти доказательства - нет. Активисты собирали - нет. Я не хочу сказать, что этот человек, например, святой. Но вопрос в том, что я четко уверен, что губернатор от БПП был упомянут только с одной целью - чтобы размылить ответственность и просто запутать общественность в том, что и как происходит, в том, что касается этого решения суда ", - заявил Герасимов.
Он напомнил, что при президентстве Петра Порошенко была начата судебная реформа
"Потому что то, что происходило в судах, уже нельзя было терпеть. Я хочу напомнить, что она идет после конституционного сверху вниз, то есть от Верховного Суда, создание Антикоррупционного суда, и вниз в суды среднего звена и нижнего звена.
Сказать, что мы полностью ее завершили на нижнем звене мы не можем. Потому что даже международные эксперты говорят: ребята, вам нужно 5-7-10 лет на это. Но у президента позиция очень простая: мы не имеем этого времени * - скорее должны эту реформу проводить ", - отметил политик.
"И когда мы говорим о том, что человека отпустили по 115-й статье, а вот юристы понимают, что это очень тяжелая статья - это убийство, это заказ убийства ... Вот вы представляете, что обычного человека по этой статье бы отпустили? А из-за того, что он был от "Батькивщины" и имел политическую защиту, когда ... Не буду говорить, какие кандидаты в президенты выступали, что этот человек не виноват и его надо выпустить. Вот сейчас, я думаю, это и получилось.
Я хотел бы однозначно сказать еще одну вещь. Я уважаю и честных людей в партии "Батькивщина", потому что Мангер был исключен из этой партии. Но после того, вы знаете, Юлия Владимировна выступила в его защиту ", - добавил Герасимов.
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер может быть замешан в нападении на херсонского активиста Никитенко, - Маси Найем
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангерадо 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.
Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.
Решил провести небольшой эксперимент, а именно - какой новостной контент, легче воспринимается украинцами на телевидении. Для эксперимента, я выбрал несколько телеканалов один из которых 1+1 и телеканал Прямой. Два, совершенно разных телеканала по форме подачи новостей.
Телеканал 1+1, в большей степени, подает новости негативного содержания. Интонация дикторов телеканала 1+1, чем то напоминает прощальные речи на похоронах. Новости негативного содержания, которые подает телеканал 1+1 воспринимаются значительно легче, ибо на восприятие такого контента как - убили, украли, наживается, все плохо и.т.п не требуется напряжения дополнительных извилин мозга.
Информационная пища от 1+1, подается в уже переваренном виде, чтобы Пипл, меньше всматривался в содержание блюда, куда подмешиваются интересы олигархов. Такой контент как 1+1, рассчитан на малограмотных и необразованных людей. Такой похоронный контент, является настолько заразительным, что даже хорошо образованный зритель, черпающий информацию из такой помойки, способен стать одним из овощей и все из за того, что происходит деградация той извилины мозга, которая отвечает за критическое мышление человека.
По сравнению с телеканалом 1+1, телеканал Прямой, подает информацию именно для полноценной работы критического мышления человека. Такой контент, трудно воспринимать после продолжительного просмотра новостей на 1+1
Контент который подает телеканал Прямой, содержит в себе информацию о реформах, децентрализации, доходах государства и расходах, количество импорта, количество экспорта, доказательства, опровержения. Все это, заставляет зрителя думать, считать, подводить итоги, делать выводы и не удивительно что такой телеканал, будут смотреть люди образованные, обладающие критическим мышлением. Эти новости для именно для таких людей. К таким новостям, легко привыкнуть даже для того человека, у которого от 1+1, Интер, 112, nuwsone полностью атрофировалась жизненно необходимая часть мозга, отвечающая за критическое мышление. Эту часть мозга, просто необходимо возвращать к нормальному функционированию ибо за за безопасность жизни, отвечает именно она.
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Труханов и Кернес имеют политическую поддержку Порошенко
Критическое мышление, отвечает за инстинкт самосохранения. Как телеканалы олигархов, лишают украинцев инстинкта самосохранения.
Решил провести небольшой эксперимент, а именно - какой новостной контент, легче воспринимается украинцами на телевидении. Для эксперимента, я выбрал несколько телеканалов один из которых 1+1 и телеканал Прямой. Два, совершенно разных телеканала по форме подачи новостей.
Телеканал 1+1, в большей степени, подает новости негативного содержания. Интонация дикторов телеканала 1+1, чем то напоминает прощальные речи на похоронах. Новости негативного содержания, которые подает телеканал 1+1 воспринимаются значительно легче, ибо на восприятие такого контента как - убили, украли, наживается, все плохо и.т.п не требуется напряжения дополнительных извилин мозга.
Информационная пища от 1+1, подается в уже переваренном виде, чтобы Пипл, меньше всматривался в содержание блюда, куда подмешиваются интересы олигархов. Такой контент как 1+1, рассчитан на малограмотных и необразованных людей. Такой похоронный контент, является настолько заразительным, что даже хорошо образованный зритель, черпающий информацию из такой помойки, способен стать одним из овощей и все из за того, что происходит деградация той извилины мозга, которая отвечает за критическое мышление человека.
По сравнению с телеканалом 1+1, телеканал Прямой, подает информацию именно для полноценной работы критического мышления человека. Такой контент, трудно воспринимать после продолжительного просмотра новостей на 1+1
Контент который подает телеканал Прямой, содержит в себе информацию о реформах, децентрализации, доходах государства и расходах, количество импорта, количество экспорта, доказательства, опровержения. Все это, заставляет зрителя думать, считать, подводить итоги, делать / Денис Иванович Федотов/
Разве плохо?
до дембеля осталось 47 дней. Драпать в США не советую