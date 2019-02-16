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Все про:Израиль (920) Логвинский (95)

 Власти Израиля задержали самолет со 140 украинцами в знак протеста на отказ Киева впустить в страну 35 израильтян. Проблема имеет системный характер, - Логвинский

Министерство внутренних дел Израиля в пятницу задержало самолет с 140 гражданами Украины на борту в знак протеста против отказа во въезде в Украину 35 гражданам Израиля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал  народный депутат Украины фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский.

По его словам, в настоящее время граждане с обеих сторон освобождены и пропущены в страну назначения, однако межгосударственный конфликт имеет системный характер. Парламентарий отмечает, что с израильской стороны доходит до 20% возврата украинских граждан с каждого самолета.

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"Вчера вернули из Украины 14 человек, а Израиль вернул 54! За день!.. Сегодня 35 израильтян задержанных взбудоражили прессу… Руководители МВД Израиля сообщили мне, что они задержали целый самолет из Украины с 140 нашими гражданами в знак протеста. Сейчас под мои гарантии 35 израильтян пропущены и все 140 украинцев въехали на святую землю… Все на свободе", - написал он.

По его словам, 35 гражданам Израиля было отказано во въезде на территорию Украины на законных основаниях (нет достаточно средств, не подтверждена цель визита). "Вместе с этим Украина всегда относилась и относится с пониманием и уважениям к нашим израильским друзьям, закрывая глаза на многие вопросы. Однако стороны должны действовать в отношении своих граждан по принципу взаимности", - подчеркнул парламентарий.

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Он отметил, что ему регулярно приходится отпускать под свою ответственность десятки граждан Украины, задержанных в Израиле, но "так продолжаться больше не может".

"Два года на разных уровнях от премьер-министра, до министра МВД Израиля были даны обещания решить проблему с отказами въезда нашим граждан. Результаты наших общений если и дали позитивные сдвиги, то не значительные. Обещания, обещания… Хочу сообщить, что если в ближайшее время аэропорт Бен Гурион не поменяет свое отношение к украинцам, мы и дальше будем действовать по принципу взаимности", - резюмировал Г.Логвинский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112038
 
   
 Топ комментарии
 
Тоді треба ввести жорсткий візовий режим з Ізраїлем і забути цю проблему.
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согласен, не израилю понты гонять со въездом - иначе свой шабаш не в Умани будут устраивать - а на земле обетованной
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Ни хрена себе! Каждая страна вправе не впускать на свою территорию иностранцев, не отвечающим критериям пропуска. США требуют от израильтян въездные визы. Интересно, за недопуск израильтян в США они так же будут задерживать целые американские самолёты?
Это просто пиратство. Брать в заложники граждан Украины, не имеющих никакого отношения к 35-ти непропущенным евреям. Сюрреализм какой-то, даже поверить в это трудно.
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думаю имеет смысл продолжить в Рош Ха-Шан
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мішпуха - самі на антісімітізьм нариваюця!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВласти Израиля задержали самолет со 140 украинцами в знак протеста на отказ Киева впустить в страну 35 израильтян. Проблема имеет системный характер, - Логвинский
 
 
 
 
 
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