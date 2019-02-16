 Товарооборот между Украиной и Египтом может увеличиться до 2 млрд долларов, - Порошенко

Об этом заявил президент украинского государства Петр Порошенко во время разговора с журналистами в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Египет является очень хорошим торговым партнером и с точки зрения аграрного рынка, и с точки зрения возможного экспорта продукции машиностроения. Сегодня абсолютно реально, чтобы мы достигли цифры в 2 млрд долларов", - отметил он.
Порошенко сообщил, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности имел разговор с египетским коллегой Абделем Фаттахом Аль Сиси.
В ходе этой встречи были достигнуты договоренности, предусматривающие широкое сотрудничество, как в военно-техническом секторе и в экономике, так и в сферах образования и культуры.
"Я поднял вопрос о безопасности украинских туристов. Мы и в более трудные времена, когда многие отказались летать в Египет, сохраняли возможность для украинцев посещать Египет. Сегодня уровень безопасности уже значительно выше", - отметил к примеру Порошенко.
Да, я с Вами абсолютно согласен. Я же выше писал - вкладывать капитал в развитие наукоемких технологий. не секрет, что украинские айтишники например - одни из лучщих в мире.Восстановить индустриальный сектор, вложиться в обучение инженеров, плять так и нужно в 21 веке. А аграрный сектор должен быть как золотой запас - уверенным ,мощным жкономическим стимулом для развития страны.
П,С, тоже немного в теме но более дипломатической))) Щас я подпитый , можете и вопросики позадавать
Всё может статься,
Телега может поломаться,
Супруга может изменить,
Подруга может разлюбить.
Но чтобы Петя бросил пить,
Не может быть!
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Он так говорит как будто останется презиком...
Еще не заколосится новая пшеница, а его наверное уже будет разыскивать ИНТЕРПОЛ..
Наша то слишком дорогая. Дожились.
Судя по нынешним ценам на базаре опять к этому возвращаемся.
Картошка на рынке 12-13 грн. И даже до 18 доходит. Самая дешёвая (мусорная) по червонцу.
Впрочем, лук уже по 25. Может порося начнет увеличивать товарооборот закупая лук в Египте?
І тільки Юля між ними- голодна і без копійки в кишені...
У тебя кризис жанра, избиратель януковоща?
Ну а если серьезно, очень хорошо что так. Значит есть спрос на наш аграрный сектор. Значит можно его развивать, получать прибыль и вкладывать в развитие технологичных секторов жкономики. И немного дегтя лично от меня - в вышесказанное мной я сам не верю при порохе. такими темпами как при соевом Украина превратится в аграрную державу, а сие страна третьего мира.Сугубо ИМХО.
Я верю...
Будет чугуна и стали
На душу населения вполне...