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 Экономика, Общество
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Все про:Египет (661) Порошенко (16348) товарооборот (91)

 Товарооборот между Украиной и Египтом может увеличиться до 2 млрд долларов, - Порошенко

Украина может достичь с Египтом товарооборота в 2 млрд долларов.

Об этом заявил президент украинского государства Петр Порошенко во время разговора с журналистами в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Египет является очень хорошим торговым партнером и с точки зрения аграрного рынка, и с точки зрения возможного экспорта продукции машиностроения. Сегодня абсолютно реально, чтобы мы достигли цифры в 2 млрд долларов", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речь шла о реализации конкретных двусторонних экономических проектов, - Порошенко провел разговор с президентом Египта Сиси

Порошенко сообщил, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности имел разговор с египетским коллегой Абделем Фаттахом Аль Сиси.

В ходе этой встречи были достигнуты договоренности, предусматривающие широкое сотрудничество, как в военно-техническом секторе и в экономике, так и в сферах образования и культуры.

"Я поднял вопрос о безопасности украинских туристов. Мы и в более трудные времена, когда многие отказались летать в Египет, сохраняли возможность для украинцев посещать Египет. Сегодня уровень безопасности уже значительно выше", - отметил к примеру Порошенко.

Также читайте: США и ближневосточные страны могут создать аналог НАТО для защиты от внешней агрессии

Источник: https://censor.net.ua/n3112037
 
   
 Топ комментарии
 
А товарооборот с)(уйловской паРашей вырос на треть до 9 млрд долларов. Батончик шоколадный, ты озвучь эту цифру гражданам! или торговые отношения с "братским" )(уйлом мешают перед выборами?
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В тюрьме ему деньги на коммуналку не понадобятся.
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" МОЖЕТ " - совсем не значит , что увеличится .....
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Маша, он уже растет, каждый практически год. Египет покупает у нас от зерна до кразов, последние еще со времен ССР. И, кстати, Украина за египетские рынки жестко конкурирует с рашей. Так что тут Петро во многом прав. А рынок там, кстати, емкий.
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Вы правы, но отчасти. Тут именно касается аграрного рынка (опять же - смотрим статью) .А парашака туда поставляет технику. И товарооборот в денежном эквиваленте у нее с Египтом поболее.
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Да я ж и не претендую на 100% правоту. Я просто знаю, как раша нас хочет оттуда выжить! И, кстати, я только за индустриально-аграрную Украину!с самолетами, турбинами, машиностроением..короче, всем тем, что было у нас и что мы можем даже сейчас.ну, и продукты питания, Украина - потенциально житница мира! И это не сарказм, я немного в теме.
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Очень рад за адекватный ответ! Редко такое тут увидишь.
Да, я с Вами абсолютно согласен. Я же выше писал - вкладывать капитал в развитие наукоемких технологий. не секрет, что украинские айтишники например - одни из лучщих в мире.Восстановить индустриальный сектор, вложиться в обучение инженеров, плять так и нужно в 21 веке. А аграрный сектор должен быть как золотой запас - уверенным ,мощным жкономическим стимулом для развития страны.
П,С, тоже немного в теме но более дипломатической))) Щас я подпитый , можете и вопросики позадавать
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Всё может быть,
Всё может статься,
Телега может поломаться,
Супруга может изменить,
Подруга может разлюбить.
Но чтобы Петя бросил пить,
Не может быть!
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Дякую! Сподобалася пісенька. Буде ще, підганяй.
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Yuriy Yurieff - ага...

Он так говорит как будто останется презиком...
Еще не заколосится новая пшеница, а его наверное уже будет разыскивать ИНТЕРПОЛ.. Товарооборот между Украиной и Египтом может увеличиться до 2 млрд долларов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2632
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А товарооборот с)(уйловской паРашей вырос на треть до 9 млрд долларов. Батончик шоколадный, ты озвучь эту цифру гражданам! или торговые отношения с "братским" )(уйлом мешают перед выборами?
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а може і не увелічітся... кароче як карта ляже..
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Шо, опять будем картошку египетскую покупать? Как при овоще?
Наша то слишком дорогая. Дожились.
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Клиф, а какую и когда картошку мы покупаем в Египте, ты в курсе? Раннюю и только. Впрочем, лично я весь год беру у бабок на базаре.
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Помню, при овоще, с осени и всю зиму ели египетскую.
Судя по нынешним ценам на базаре опять к этому возвращаемся.
Картошка на рынке 12-13 грн. И даже до 18 доходит. Самая дешёвая (мусорная) по червонцу.
Впрочем, лук уже по 25. Может порося начнет увеличивать товарооборот закупая лук в Египте?
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на своєму огороді можна мати безкоштовно ))
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Ну, у меня в обл. Центре, картофель (очень хорошая) по 7-8, цибуля - да, дорожает,но пока около 20. Египетская, повторюсь, только ранняя. Правда, это Полесье, уточнять город не буду, прости.
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Приїзди на Сумщину. По п'ять гривень кіло продам.
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Верю, я дней 5 назад сам по 6 брал, у женщины было много и спешила на автобус. Бела роса, довольно вкусная картоха. Жалею, что мало взял, и ей бы помог. Хотя на юге и востоке Украины, конечно, дороже.
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Когда слышу очередной спич Порошенко, всегда вспоминается песенка из советского мультфильма, там где: "...лучшее конечно впереди."
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Петро Олексійович, Ви вірно зробили, що почали стажуватися на спікера різних установ, Це Вам обов'язково пригодиться після ув'язнення. Зрозуміло, що роскоші особливої не буде, але за двокімнатну квартир, якщо нададуть субсидію, сплатити зможете. Щоправда, якщо ще й діти допоможуть...
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В тюрьме ему деньги на коммуналку не понадобятся.
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Ой, у Порошенка все бабло на нього. То у Юлі- чоловік- видатний чеський бізнесмен, доця Жужа- - видатна англійська та італійська бізнесвумен, зять Артур Чічьоткін- видатний російський бізнесмен, сват-видатний російський бізнесмен і тітонька- - видатна італійська бізнесвумен.
І тільки Юля між ними- голодна і без копійки в кишені...
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Перечитал новость ещё раз. Ни про Юльку, ни про газ, ни про колбасу ничего не нашел.
У тебя кризис жанра, избиратель януковоща?
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Я голосуватиму за Порошенка. Маю більше прав ніж ти.
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это не много, ой, поначалу прочитал с Евросоюзом, то это мало, но там о Египте, то это превращается в очень добро.
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отличный сарказм))) кстати, да - а где обещанное увеличение товарооборота с ЕС? полки в Париже забитые нашими продуктами?
Ну а если серьезно, очень хорошо что так. Значит есть спрос на наш аграрный сектор. Значит можно его развивать, получать прибыль и вкладывать в развитие технологичных секторов жкономики. И немного дегтя лично от меня - в вышесказанное мной я сам не верю при порохе. такими темпами как при соевом Украина превратится в аграрную державу, а сие страна третьего мира.Сугубо ИМХО.
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Я верю...
Будет чугуна и стали
На душу населения вполне...
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Просто дивуюся і чому тут такі всі бідні та нещасні, нема чого їсти, пити, живуть за копійки, одітись нема в що )) і у всьому чомусь винен Прошенко )))
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В конце 80-х мы перли в Александрию, из Мариуполя, уголек. Миллионы тонн! Я на этой линии 3 года отработал. Рейс на балкере типа "Звенигород" занимал 9 дней, что было равно 16 тыс. тонн уголька. А я там покупал брелки: "глобусы" и мячики". Я их десятки тысяч в Союз привез. Спрос был неимоверный. А ещё- трикотин, километрами. Чес слово: бабла было столько, что "жгло ляжку"(с)! Впрочем, всё благополучно улетало в кабаках. Эх, скока тёток перещупал! Спасибо, Египет!
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Андрюха, все бабы да бабы. Будку хоть построил?
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Строить- не в правилах Я квартиры женам оставлял, при разводах. Сам уходил. Если бы дом построил- хрена бы отдал. А так- не жалко...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаТоварооборот между Украиной и Египтом может увеличиться до 2 млрд долларов, - Порошенко
 
 
 
 
 
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