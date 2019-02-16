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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 Мы до сих пор ведем консультации с коалицией в Раде, - Гройсман объяснил почему не вносит на должность главы Минздрава кандидатуру Супрун

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что внесет в парламент представление на назначение Ульяны Супрун на должность министра охраны здоровья, когда будет уверен, что коалиция его поддержит.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире "Прямого" 

Гройсман отметил, что у Ульяны Супрун пока только одно ограничение - она ​​не голосует на заседаниях правительства. Со всем остальным проблем нет и она нормально может работать и полностью выполнять свои обязанности.

"В чем вопрос? Вопрос в том, что мы до сих пор ведем консультации с коалицией. Я не могу подать в парламент представление, если я понимаю, что нет согласования с коалицией. Когда я буду уверен в том, что мы полностью обеспечим 226 голосов и коалиция это поддержит, я обязательно это сделаю. Но изменения в медицине нельзя останавливать ", - отметил Гройсман.

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Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко ранее сообщил, что Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра.

14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность исполнять обязанности главы Минздрава.

Источник: https://censor.net.ua/n3112036
 
 
 Топ комментарии
 
Все... Ваше время вышло... и вы его бездарно потратили.
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тільки мінус постав перед своєю мрією. і пороху теж Мы до сих пор ведем консультации с коалицией в Раде, - Гройсман объяснил не вносит на должность главы Минздрава кандидатуру Супрун - Цензор.НЕТ 3468
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Все... Ваше время вышло... и вы его бездарно потратили.
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тільки мінус постав перед своєю мрією. і пороху теж
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Наступники цього уряду витратять час теж і багато не зроблять. Які слова прийдеться підбирати для таких?
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Росія стягнула бойові літаки до кордону України: спливло відео польотів https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/rosiya-styagnula-bojovi-litaki-do-kordonu-ukraini-splivlo-video-polotiv.htm
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Странно, но в ссылке не упоминается полет СУ-24МР. Военные говорят о полете прямо над линией фронта: между Широкино и Водяным, до Лебединского. Как-то не очень верится, честно говоря. Это уже сверхнаглость.
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ВР Супрун не пропустит...
Мед мафия кинет слугам народа миллиард, что бы заблокировать ее утверждение...
Потом это бабло легко отобьет на схемах...
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Давно в больничке чалился ? За бесплатно ?
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Pik Az f246ad80 - Бог миловал..., но друзья были...

Что бы стало хуже чем было.., так нет...
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Почему ??? Побит рекорд ... Аппендицит , 44 года , женщина ... "Чтобы не было обострений (????) заплатите 6.500 за операцию " ... + 1500 за всякое барахло ... СОЕВЫЕ !!! ДАВНО ВЫРЕЗАЛИ АППЕНДИКС ?
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И что интересно , когда подгоняют "сумму" , всегда последние три цифры 000 ... Как точно рассчитано ...
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Вовка, с *****-ми главное, согласуй.
-проконсультируйся. Их там, в Раде, есть немного. Ну, ты же в курсе, коллеги твои бывшие.
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А куда делся "борец с мафией" гитарист из Польши?...
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Після виборів сформують новий уряд, але мабуть він буде подібним до цього уряду. Чому так? Все просто, бо в Україні стає все менше чесних і працьовитих людей.
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Ali Hasan - новая ВР будет гораздо хуже...

Нынешняя была выбрана на патриотическом подъеме 2014-года, хотя олигархам и удалось провести достаточно много подлецов...
2019 год - это год апатии, депрессии и сепарского реванша...
Правительство будет формироваться новой ВР - наступит тогда аллес..
Многое от нового презика конечно зависит... - но мудрый украинский народ не подведет и в этот раз...- представляю кого изберут..
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Хоч ми і маємо різні погляди, але з вашим коментарем погоджуюсь. Дуже мало залишилося чесних і порядних людей в Україні.
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Ali Hasan - честных и достойных много....

Патриотов и мудрых недостаточно....- в этом проблемка...
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Я багато років працював і працюю з людьми в Києві. І починаючи з 1990 року бачив кардинальні зміни на гірше у настроях людей кожні півроку. Тому просто нормальних стало мало, а ще менше кваліфікованих☺
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Али де працювали? - без подробностей так...

мо и пересекались де сами того не знаючи....
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Одразу на двох роботах. Але з великою кількістю людей, тому не можу розкривати своє місце роботи.
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понимаю, на порционных автоматах на Индустриальной работали не?
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Демократия в Америке обязана Кольту...
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Почаще разряжай такими картинками . Ржал ...
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Идёт "борьба с мафией"...
Цены на лекарства растут...
Все при деле...
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Гройсман считает, что украинский народ тупое народонаселение и ему будет достаточно этой тупой отмазки гройсмана. Воровать они хорошо научились, а вот брехать как ***** ещё нет, хотя стараются.
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на деле есть рабство, хозяева все знают кто, а рабы все остальные,
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Коалисия, коалисия..., Какая коалисия ???? Небрал я никакую коалисию.
НЕТ НИКАКОЙ КОАЛИЦИИ. 😂
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Приплыл по океану
С Америки матрос,
Малютку-обезьяну
В подарок нам привез.
Сидит она, тоскуя,
Весь вечер напролет
И песенку такую
По-своему поет:
"На дальнем жарком юге,
На пальмах и кустах,
Визжат мои подруги,
Качаясь на хвостах.
Чудесные бананы
На родине моей.
Живут там обезьяны
И нет совсем людей".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы до сих пор ведем консультации с коалицией в Раде, - Гройсман объяснил почему не вносит на должность главы Минздрава кандидатуру Супрун
 
 
 
 
 
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