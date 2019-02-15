 Апелляционный суд Черниговской области продлил арест Савченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение суд принял на заседании в пятницу, на котором рассматривал также вопрос о подсудности дела по обвинению Н.Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности данного дела в Верховный суд Украины.

При этом сторонники и адвокаты Н.Савченко были крайне возмущены решением апелляционного суда о продлении ареста, поскольку убеждены, что данный суд вышел за рамки своих полномочий и не имел права решать вопрос о продлении ареста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Савченко-Рубана: адвокаты добились отвода коллегии судей Черниговского райсуда

Как сообщалось, 11 февраля коллегия Верховного суда Украины приняла решение о рассмотрении в Черниговском районном суде Черниговской области дела "Савченко-Рубана".

14 февраля Черниговский районный суд удовлетворил заявление адвокатов Н.Савченко об отводе судей. В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда, дело "Савченко-Рубана" было направлено в Апелляционный суд Черниговской области для определения подсудности.

18 декабря 2018 года Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей Н.Савченко на два месяца. Апелляция на это решение еще не была рассмотрена Киевским апелляционным судом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подготовительное заседание по делу Савченко и Рубана началось в Чернигове: одна из судей заявила самоотвод. ФОТОрепортаж