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 Апелляционный суд Черниговской области продлил арест Савченко

Апелляционный суд Черниговской области продлил еще на два месяца срок содержания под стражей народному депутату Украины Надежде Савченко, который истекал 15 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

Соответствующее решение суд принял на заседании в пятницу, на котором рассматривал также вопрос о подсудности дела по обвинению Н.Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности данного дела в Верховный суд Украины.

При этом сторонники и адвокаты Н.Савченко были крайне возмущены решением апелляционного суда о продлении ареста, поскольку убеждены, что данный суд вышел за рамки своих полномочий и не имел права решать вопрос о продлении ареста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Савченко-Рубана: адвокаты добились отвода коллегии судей Черниговского райсуда

Как сообщалось, 11 февраля коллегия Верховного суда Украины приняла решение о рассмотрении в Черниговском районном суде Черниговской области дела "Савченко-Рубана".

14 февраля Черниговский районный суд удовлетворил заявление адвокатов Н.Савченко об отводе судей. В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда, дело "Савченко-Рубана" было направлено в Апелляционный суд Черниговской области для определения подсудности.

18 декабря 2018 года Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей Н.Савченко на два месяца. Апелляция на это решение еще не была рассмотрена Киевским апелляционным судом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подготовительное заседание по делу Савченко и Рубана началось в Чернигове: одна из судей заявила самоотвод. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3112034
 
 
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Савченко, член партии Батькивщина
Лозинский, член партии Батькивщина

Мангер, член партии Батькивщина

Портнов член партии Батькивщина
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А теперь представь, как хорошо было бы без этой партии. Некому мразей в политику тянуть... Апелляционный суд Черниговской области продлил арест Савченко - Цензор.НЕТ 3164
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Утилизация ватников - Апелляционный суд Черниговской области продлил арест Савченко - Цензор.НЕТ 3927

Да вы што?
А БПП на что? - там же большинство чистых уголовников...
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так що там з бупштиновою мафією? ставимо мінус петру чи як? балабол реальний....
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soren - да петя полит труп... - что про него говорить...

А попытается остаться у власти силой - будет трупом физическим...
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дякую за відповідь вашу. будемо жити.
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Это было бы хорошо.
Украина очистилась бы от деструктивного элемента.
Надеюсь после очередного пролета на выборах, Тимошенко и её партия уйдёт с политического поля и в Украине сложится двухпартийная система из проевропейской системной оппозиции и проевропейской власти, а не из власти и оппозиции в виде разных партий, представителей 5 колонны кремля
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Бы ... Бы ... Во рту выросли грибы ... Покупать не надо ....
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Ай-я-яй, а как же Наде Волю Апелляционный суд Черниговской области продлил арест Савченко - Цензор.НЕТ 1290Ай-я-яй,как нехорошо.
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Да кто бы сомневался ... Вот Супрун , гражданка США , не имеющая право находится в Украине , восстановили . ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛУНОЛИКИЙ СВОЛОЧОЛЫЙ НЕДОПРЕЗИДЕНТ ВЫМИРАЮЩЕЙ СТРАНЫ !!!!
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Ольгинский, а ну быстро сдрыснул с украиснкого форума
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Что же ты, Надька, так долго на барже миномет снаряжала...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАпелляционный суд Черниговской области продлил арест Савченко
 
 
 
 
 
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