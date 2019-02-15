 Апелляционный суд Черниговской области продлил арест Савченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение суд принял на заседании в пятницу, на котором рассматривал также вопрос о подсудности дела по обвинению Н.Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
Апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности данного дела в Верховный суд Украины.
При этом сторонники и адвокаты Н.Савченко были крайне возмущены решением апелляционного суда о продлении ареста, поскольку убеждены, что данный суд вышел за рамки своих полномочий и не имел права решать вопрос о продлении ареста.
Как сообщалось, 11 февраля коллегия Верховного суда Украины приняла решение о рассмотрении в Черниговском районном суде Черниговской области дела "Савченко-Рубана".
14 февраля Черниговский районный суд удовлетворил заявление адвокатов Н.Савченко об отводе судей. В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда, дело "Савченко-Рубана" было направлено в Апелляционный суд Черниговской области для определения подсудности.
18 декабря 2018 года Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей Н.Савченко на два месяца. Апелляция на это решение еще не была рассмотрена Киевским апелляционным судом.
Лозинский, член партии Батькивщина
Мангер, член партии Батькивщина
Портнов член партии Батькивщина
Да вы што?
А БПП на что? - там же большинство чистых уголовников...
А попытается остаться у власти силой - будет трупом физическим...
Украина очистилась бы от деструктивного элемента.
Надеюсь после очередного пролета на выборах, Тимошенко и её партия уйдёт с политического поля и в Украине сложится двухпартийная система из проевропейской системной оппозиции и проевропейской власти, а не из власти и оппозиции в виде разных партий, представителей 5 колонны кремля
https://www.youtube.com/watch?v=w9TXUy1wlSY