EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  767  26
Материалы по теме:
Все про:Конгресс США (386) помощь (2986) посольство (482) Трамп (2173)

 Трамп подписал пакет законодательных актов, увеличивающий помощь Украине в 2019 году до 695 млн долл., - посольство Украины в США

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине в 2019 году - почти до 700 млн долл.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.

Пакет включает "Закон об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине по этому закону увеличена и утверждена в объеме 445,7 млн долл.

Большую часть дополнительных средств будет направлено на увеличение до 115 млн долл. расходов на предоставление военно-технической поддержки Украине по программе "Международное военное финансирование".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа сенаторов США призвала Трампа увеличить военную помощь Украине для усиления морского направления

Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долл., ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составляет почти 695,7 млн долл.

Трамп подписал пакет законодательных актов, увеличивающий помощь Украине в 2019 году до 695 млн долл., - посольство Украины в США 01

Также читайте: Конгресс США предлагает увеличить на $75 млн. смету помощи, предоставляемой Украине в бюджете 2019 года, - посольство

Источник: https://censor.net.ua/n3112033
 
   
 Топ комментарии
 
Сьогодні виповнилося б 75 років Джохару Дудаєву (15 лютого 1944р.).
Трамп подписал пакет законодательных актов, увеличивающий помощь Украине в 2019 году до 695 млн долл., - посольство Украины в США - Цензор.НЕТ 3538
 показать весь комментарий
 
Александр Матросов b7a9165a - обидно матросов, да?

вам московитам санкции, а нам бабульки со всех сторон... Трамп подписал пакет законодательных актов, увеличивающий помощь Украине в 2019 году до 695 млн долл., - посольство Украины в США - Цензор.НЕТ 7868
 показать весь комментарий
 
Це ще нічого.. Знайшов інфу, що Трамп підписав указ про перегляд 5 статті положення про членство в НАТО.. Так що, схоже на те що незабаром Україна і Грузія увійдуть в цю організацію.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Росія надає «гуманітарну й іншу» допомогу українському Донбасу і планує робити це надалі, заявив президент Росії Володимир Путін під час щорічної великої прес-конференції. Таким чином він відповів на питання журналіста українського агентства УНІАН Романа Цимбалюка.
Цимбалюк перед тим звернувся до президента Росії з питанням щодо того, скільки грошей Кремль витрачає на окуповані території на сході України.
«Скільки ви витрачаєте грошей на окупований Донбас? Там же злидні під вашим керівництвом, а люди перетворилися на рабів Росії, якщо називати речі своїми іменами. От ви боїтеся ядерної війни, до війни з НАТО готуєтесь, а по суті стріляєте в громадян України», - аргументував журналіст.https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosia-nadaie-dopomohu-donbas-putin/29667048.html

Допомога допомозі - різниця Трамп подписал пакет законодательных актов, увеличивающий помощь Украине в 2019 году до 695 млн долл., - посольство Украины в США - Цензор.НЕТ 9185
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кушайте - не заляпайтесь.
 показать весь комментарий
 
Заляпуватись гівном і кров'ю будуть москалі...
 показать весь комментарий
 
 
Александр Матросов b7a9165a - обидно матросов, да?

вам московитам санкции, а нам бабульки со всех сторон...
 показать весь комментарий
 
 
Шура, таки бери мои слова и иди уже себе на.... амбразуру
 показать весь комментарий
 
 
Сьогодні виповнилося б 75 років Джохару Дудаєву (15 лютого 1944р.).
Трамп подписал пакет законодательных актов, увеличивающий помощь Украине в 2019 году до 695 млн долл., - посольство Украины в США - Цензор.НЕТ 3538
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Трамп предоставь эту помощь после выборов, до выборов разворуют.
 показать весь комментарий
 
 
Це ще нічого.. Знайшов інфу, що Трамп підписав указ про перегляд 5 статті положення про членство в НАТО.. Так що, схоже на те що незабаром Україна і Грузія увійдуть в цю організацію.
 показать весь комментарий
 
 
І зникне остання надія мокшів.
Вони ж чуть що, починали верещати: «А пункт 5 Устава НАТО !
Украина, страна с неурегулированньіми территориальньіми спорами !!!»
А тут ТАКОЙ ОБЛОМ !
ОБЛОМИЩЕ !

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вообще-то со стороны США это жалкие копейки, бо видимо там хорошо понимают какое настоящее бабло тут крутится в Украине и как оно разворовуется. Вот ушёл состав древесины из Украины в ЕС и продался там в 30.938 дороже чем он стоил в Украине. А куда те деньги делись? Ушли в оффшоры. Кстати потрох так забегался, закрутился за томосом, мовой и армией, что забыл про закон про офшоры принять, который он обещал принять ещё в 2015 году.
 показать весь комментарий
 
 
Нічосі, жалкие копейки...Почти 0,7 миллиарда баксов...
 показать весь комментарий
 
 
Не, мордва, совсем не подгорает, нет.
 показать весь комментарий
 
давайте танками и самолетами-что б не разворовали!!!))))
 показать весь комментарий
 
Пецины генералы кацапам продадут. Они с ними вместе водку пили, они им не враги.
 показать весь комментарий
 
Так пока ж с 2014 при Порошенко начали сам строить.
Вроде ж пока не Гриценко президент.
 показать весь комментарий
 
 
У 2010 році для Донбасу був зрозумілий вибір, каже Олена з Луганська: Віктор Янукович та Партія регіонів, в яку на той момент, здавалося б, входили всі господарі шахт та заводів Донбасу, чи Юлія Тимошенко.
«У Луганську навіть з'являлися написи щось на кшталт «Тимошенко + Путін», таким чином показували, що тільки при таких відносинах ми залишимося потрібні Росії. А з тим самим і наше виробництво. Мені здається, на той момент уже більшість України голосувала не «за когось», а «проти когось». Я два тури голосувала проти всіх і знала, що мої знайомі були такої ж думки, але чомусь показник по регіону був не надто високим. Була проти тому, що, з одного боку, мені не подобалось, що у нас може бути президент, який сидів за ґратами, з іншого - я просто проти Тимошенко», - каже Олена з Луганська.https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29768605.html
 показать весь комментарий
 
усраться от радости
кто по этим делам эксперт выложите сюды
сколько рф дает в лднр
и сколько так звани гаранты Будапешта
совершенно очевидно что без такой же как и рф поддержки экономика Украины развалится как рзавалился СССР
так може фашингтон так и задумал
обманув в Будапеште нас на пару с рф
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп подписал пакет законодательных актов, увеличивающий помощь Украине в 2019 году до 695 млн долл., - посольство Украины в США
 
 
 
 
 
 вверх