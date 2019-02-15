 Трамп подписал пакет законодательных актов, увеличивающий помощь Украине в 2019 году до 695 млн долл., - посольство Украины в США

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.

Пакет включает "Закон об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине по этому закону увеличена и утверждена в объеме 445,7 млн долл.

Большую часть дополнительных средств будет направлено на увеличение до 115 млн долл. расходов на предоставление военно-технической поддержки Украине по программе "Международное военное финансирование".

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Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долл., ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составляет почти 695,7 млн долл.

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