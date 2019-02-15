 Трамп подписал пакет законодательных актов, увеличивающий помощь Украине в 2019 году до 695 млн долл., - посольство Украины в США

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.
Пакет включает "Закон об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине по этому закону увеличена и утверждена в объеме 445,7 млн долл.
Большую часть дополнительных средств будет направлено на увеличение до 115 млн долл. расходов на предоставление военно-технической поддержки Украине по программе "Международное военное финансирование".
Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долл., ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составляет почти 695,7 млн долл.
Цимбалюк перед тим звернувся до президента Росії з питанням щодо того, скільки грошей Кремль витрачає на окуповані території на сході України.
«Скільки ви витрачаєте грошей на окупований Донбас? Там же злидні під вашим керівництвом, а люди перетворилися на рабів Росії, якщо називати речі своїми іменами. От ви боїтеся ядерної війни, до війни з НАТО готуєтесь, а по суті стріляєте в громадян України», - аргументував журналіст.https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosia-nadaie-dopomohu-donbas-putin/29667048.html
Допомога допомозі - різниця
вам московитам санкции, а нам бабульки со всех сторон...
Вони ж чуть що, починали верещати: «А пункт 5 Устава НАТО !
Украина, страна с неурегулированньіми территориальньіми спорами !!!»
А тут ТАКОЙ ОБЛОМ !
ОБЛОМИЩЕ !
Вроде ж пока не Гриценко президент.
«У Луганську навіть з'являлися написи щось на кшталт «Тимошенко + Путін», таким чином показували, що тільки при таких відносинах ми залишимося потрібні Росії. А з тим самим і наше виробництво. Мені здається, на той момент уже більшість України голосувала не «за когось», а «проти когось». Я два тури голосувала проти всіх і знала, що мої знайомі були такої ж думки, але чомусь показник по регіону був не надто високим. Була проти тому, що, з одного боку, мені не подобалось, що у нас може бути президент, який сидів за ґратами, з іншого - я просто проти Тимошенко», - каже Олена з Луганська.https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29768605.html
кто по этим делам эксперт выложите сюды
сколько рф дает в лднр
и сколько так звани гаранты Будапешта
совершенно очевидно что без такой же как и рф поддержки экономика Украины развалится как рзавалился СССР
так може фашингтон так и задумал
обманув в Будапеште нас на пару с рф