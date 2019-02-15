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 "Логвинове" - фильм-расследование о событиях под Дебальцево в 2015 году. ВИДЕО

К четвертой годовщине боев под Дебальцево появился фильм-расследование Евгения Шевченко "Логвинове", в котором проводится тщательный анализ тех событий.

Как передает Цензор.НЕТ, фильм опубликован на ютуб-канле  Грані війни

Источник: https://censor.net.ua/n3112031
 
   
 Топ комментарии
 
о это надо просмотреть, будет ли и тут о толсомордном семенченко, из за лепета которого погибли многие хлопцы.
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Дебальцево - документальный фильм про войну на Донбассе / Дебальцеве - фільм про війну на Донбасі - ну этот фильм того времени и реальные военные с реальными коментариями и видео https://www.youtube.com/watch?v=H4PuT8c6uV0
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слушаи срускии, тебя выдаёт опная тема - свободен дефективный.
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о это надо просмотреть, будет ли и тут о толсомордном семенченко, из за лепета которого погибли многие хлопцы.
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Виновных тут много. Главные - Порошенко и Муженко, которые должны ответить за этот котел.
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Дебальцево - документальный фильм про войну на Донбассе / Дебальцеве - фільм про війну на Донбасі - ну этот фильм того времени и реальные военные с реальными коментариями и видео https://www.youtube.com/watch?v=H4PuT8c6uV0
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слушаи срускии, тебя выдаёт опная тема - свободен дефективный.
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Перед взятием рашистскими оккупантами Дебальцево, Порошенко лично по ТВ выступил и заявил, что никому не подставит вторую щёку и мол оккупанты получат по полной, если вздумают штурмовать Дебальцево...
В итоге, как всегда Порошенко соврал, сдал Дебальцево и подставил вторую щёку рашистским оккупантам под удар.
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Оно ещё сказало, что введёт военное положение. Но не ввело, Дебальцево того не стоит.

А ввело тогда когда понадобилось выборы сорвать, для того и отправило наших моряков в пасть козломордому зверю.
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вот что в то время а не сегодня говорили волонтёры, ты из тех кто вообше не веришь волонтёрам?

https://youtu.be/H4PuT8c6uV0?t=2306
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Шо за бред ты несёшь? Ты пьяный, или с рождения такой?
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ты думаешь я автор фильма или тои газеты, ты в своём уме, я просто помню то, что читал и смотрел 3-4 года назад, мне не такая память как у тебя (рыбка)
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Напряги остатки своего серого вещества и попробуй обосновать, как твой ответ мне соотносится с моим постом?
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некак - читаи как информация и непости кацапскую дезу дефективный.
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Дефективного твоя мама родила, соесос. Где в моем посте кацапских деза, лжец?
Поросёнко не врал про военное положение во время Дебальцево? Поросёнко не пытался сорвать выборы введя ВП предварительно отправив моряков в пасть *****?
До чего вы гнусные лжецы, боты! Тьфу!
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Ой обиделас принцеса - кстати, память следует тренировать. Кацапская фуиня в каждом утверждение написанном как вопрос - так, ты тоже свободен, с глупцами сегодня нет настроение спорить.
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Слив засчитан, господин глупый брехун.
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а ты где был в то время. надо было тебя на передок, чтоб костями лег. но врага не пропустил, да? не 20 век на дворе, умирать никто не хочет. ну а Порошенко не сталин, пускать людей на убой.
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Порошенко пустил людей на убой, под кацапские снаряды в Илловайске, Дебальцево, под керченский мост. А ты тут нам сказки рассказываешь.
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але чомусь як не Іловайськ то Дебальцево у нього виходить. а подивившись фільм, то очевидно що це ціна за його політичні ігрища.
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Обещали сдать еще и Мариуполь, но жители сами вышли копать окопы!
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***** общал всех украинцов убить и раздовить (так пишет Оланд, думаешь он врёт) но обломал зубы и долго раны зализывал.
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Смотрю на " личико" семена
страшновато
И где теперь этот герой?
И где оно сейчас личико наедает?
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В Дебальцево совместно с путиным готовили очередной котел. И только потому, что военные послали "главнокомандующего" и сами решили выходить это не получилось. А то была бы еще не одна "небесная тысяча".
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Дебальцево - важливий залізничний вузол. До того московити возили "гуманітарку" камазами. Це було досить накладно та і наша Арта збирала пристойний податок, і перед журналістами було палевно. Тепер путін по залізниці може спокійно перекидати війська та припаси тишком-нишком. Скоріше за все, рішення про здачу було затверджено таємним протоколом під час нормандських переговорів через тиск франко-німеччини.
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Помнится у Порошенко брехали, что жд узел превратили в лунный пейзаж. Мол движение там восстановить невозможно. А через пару недель там уже разгружали кацапские поезда со снарядами.
Да ещё и укрзализниця возила кацапские грузы по оккупированной территории, причем за украинский кошт.
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Ще в позаминулому столітті під час війн зруйновані залізниці відновлювали дуже швидко.
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Шо серьезно? А зачем врали про лунный пейзаж, и про то что там восстановить ничего не получится?
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Восстановила Украина за наш счет, нам только не говорят.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Логвинове" - фильм-расследование о событиях под Дебальцево в 2015 году. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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