 "Логвинове" - фильм-расследование о событиях под Дебальцево в 2015 году. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, фильм опубликован на ютуб-канле Грані війни
1944 27
Материалы по теме: Дебальцевская дуга
+4
о это надо просмотреть, будет ли и тут о толсомордном семенченко, из за лепета которого погибли многие хлопцы.
+4
Дебальцево - документальный фильм про войну на Донбассе / Дебальцеве - фільм про війну на Донбасі - ну этот фильм того времени и реальные военные с реальными коментариями и видео https://www.youtube.com/watch?v=H4PuT8c6uV0
+3
слушаи срускии, тебя выдаёт опная тема - свободен дефективный.
В итоге, как всегда Порошенко соврал, сдал Дебальцево и подставил вторую щёку рашистским оккупантам под удар.
А ввело тогда когда понадобилось выборы сорвать, для того и отправило наших моряков в пасть козломордому зверю.
https://youtu.be/H4PuT8c6uV0?t=2306
Поросёнко не врал про военное положение во время Дебальцево? Поросёнко не пытался сорвать выборы введя ВП предварительно отправив моряков в пасть *****?
До чего вы гнусные лжецы, боты! Тьфу!
страшновато
И где теперь этот герой?
И где оно сейчас личико наедает?
Да ещё и укрзализниця возила кацапские грузы по оккупированной территории, причем за украинский кошт.