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 Из ПТУРа попали в "ГАЗ–66": стали известны обстоятельства гибели одного и ранения двоих бойцов близ Марьинки

По словам эвакуировавшего их медика, воинов ранило осколками, машина загорелась, и в ней стали взрываться снаряды. По дороге в госпиталь авто с ранеными не пропустил ни один водитель.

Детали случившегося раскрыли в Первом добровольном мобильном госпитале им. Николая Пирогова, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил врач медицинской эвакуации ПДМГ Игорь Писарчук, российский ПТУР попал в украинский "ГАЗ–66", когда тот заезжал на позицию. В машине находились трое военнослужащих. "Снаряд попал прямо в кабину, его осколками ранило ребят, – рассказал Игорь. – Машина загорелась. Ребят из машины вытащили. От возгорания в машине начали взрываться боеприпасы".

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Вызов к медику-добровольцу поступил в 10:46. "На позицию я приехал первый, военные медики – за мной. Эта позиция – открытое пространство. Машина пылает, патроны взрываются. Ребята лежат в пяти метрах от машины. Мы быстро загрузили тяжело раненного в военную санитарную машину "Саксон", и они помчались оттуда, чтобы их не было видно, чтобы не было очередного прихода ракеты. А наш "Крайслер" ПДМГ – все-таки гражданская машина, и была надежда, что гражданскую они не тронут. Впрочем, других двух мы тоже быстро загрузили, и я рванул с ними на Курахово ", – рассказал Игорь.

"Времени оказывать помощь было мало – там негде поставить машину, негде спрятаться. Я же – со мной ни водителя, ни парамедика. И мы сработали буквально за две минуты: "Саксон" с тяжелым пошел первым, потому что машина военная и большая. А вслед за "Саксоном" и я пошел".

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Уже в 11:20, то есть, через полчаса после вызова, Игорь доставил раненых в больницу в Курахово в 22 км от позиции. Он с сожалением говорит, что на пути в больницу ни один водитель не уступил ему дорогу. И это при том, что на машине есть логотип ПДМГ и красные кресты на зеркалах, на капоте и по бокам, а водитель включал сирену и мигал светом.

Источник: https://censor.net.ua/n3112030
 
 
 Топ комментарии
 
На дорогах полно быдлоты...
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Хороший человек и в Африке - хороший.
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Хотілося б почути чи не мріє він про ссср-2, 0.
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Почему -то в Украине не принято пропускать санитарный транспорт с больными. А в других странах за это жестко наказывают.
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Лайкнула, как факт
Но не потому, что мне нравится быдлота на наших дорогах(((
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В Штатах когда едет "скорая" с включенными маячками и с сиреной останавливаются и принимают вправо не только те машины, что едут впереди её, но и едущие на встречной полосе чтобы не создавать препятствий при обгонах. Штраф за неподчинение правилу может исчисляться сотнями долларов.
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Потрібно машину супроводу, яка б і наказувала - ударом прикладу в лобове. Из ПТУРа попали в "ГАЗ–66": стали известны обстоятельства гибели одного и ранения двоих бойцов близ Марьинки - Цензор.НЕТ 4038
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Как это- не пропускали??? Хотя, дебилов- таки до хренища. "Саксон" трудно не заметить, а заметив, просто обязан сработать нормальный инстинкт самосохранения- принять вправо, остановится. Я уже не говорю о соответствующем медицинском окрасе броневика. Представляю водилу "Саксона"... если бы не раненые, мог бы и "не заметить" баранов. И, наверное, такое желание у него было.
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Давно не живу в Украине.Никогда не жил в росии. Но желаю ей того же
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А я тебе, быдлота - землю стекловатой.
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Будьте людьми. Прийде час, коли ті, що не пропустили, пожалкують. Закон бумерангу.
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Ихтамнеты просто страх потеряли. В 2017 они выли на своих позициях, а в 2018 что-то поменялось, или кто-то поменялся и ихтамнеты подняли голову.

Царствие Небесное погибшему Воину. Раненым полного выздоровления.
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у народа долгая память - ничего не забудется....
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Ключова фраза - Ніхто з водіїв не пропустив транспорт з пораненим..(!!!) я просто в шоковi..Нi хлопці, з таким мисленням ви ще добру сотню років житимете в тому лайнi в якому живете зараз..і Захід з Америкою вам не допоможуть в цьому, вони не поміняють вам мізки
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Це лікується (не пропуск санітарної машини).Автівка вагою 10.67т. З ввімкненими маячками. На борту 10 війскових.Хто не пропустив-хай пояснить чому.Після розмови буде благати дозволити йому зафарбувати подряпини на "Саксоні"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз ПТУРа попали в "ГАЗ–66": стали известны обстоятельства гибели одного и ранения двоих бойцов близ Марьинки
 
 
 
 
 
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