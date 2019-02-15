 Из ПТУРа попали в "ГАЗ–66": стали известны обстоятельства гибели одного и ранения двоих бойцов близ Марьинки

Детали случившегося раскрыли в Первом добровольном мобильном госпитале им. Николая Пирогова, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил врач медицинской эвакуации ПДМГ Игорь Писарчук, российский ПТУР попал в украинский "ГАЗ–66", когда тот заезжал на позицию. В машине находились трое военнослужащих. "Снаряд попал прямо в кабину, его осколками ранило ребят, – рассказал Игорь. – Машина загорелась. Ребят из машины вытащили. От возгорания в машине начали взрываться боеприпасы".

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия обстреляла 152-мм управляемыми снарядами "Краснополь" Новолуганское: уничтожен дом 70-летнего Виктора Фролова, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Вызов к медику-добровольцу поступил в 10:46. "На позицию я приехал первый, военные медики – за мной. Эта позиция – открытое пространство. Машина пылает, патроны взрываются. Ребята лежат в пяти метрах от машины. Мы быстро загрузили тяжело раненного в военную санитарную машину "Саксон", и они помчались оттуда, чтобы их не было видно, чтобы не было очередного прихода ракеты. А наш "Крайслер" ПДМГ – все-таки гражданская машина, и была надежда, что гражданскую они не тронут. Впрочем, других двух мы тоже быстро загрузили, и я рванул с ними на Курахово ", – рассказал Игорь.

"Времени оказывать помощь было мало – там негде поставить машину, негде спрятаться. Я же – со мной ни водителя, ни парамедика. И мы сработали буквально за две минуты: "Саксон" с тяжелым пошел первым, потому что машина военная и большая. А вслед за "Саксоном" и я пошел".

Также на Цензор.НЕТ: "Украинские киборги сегодня": Лойко показал новые образы украинских военных на передовой. ФОТОрепортаж

Уже в 11:20, то есть, через полчаса после вызова, Игорь доставил раненых в больницу в Курахово в 22 км от позиции. Он с сожалением говорит, что на пути в больницу ни один водитель не уступил ему дорогу. И это при том, что на машине есть логотип ПДМГ и красные кресты на зеркалах, на капоте и по бокам, а водитель включал сирену и мигал светом.