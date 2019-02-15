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Все про:онкология (41) Епифаний (90)

 "В поддержке оживает надежда", - Епифаний выступил с обращением в день онкобольного ребенка

Предстоятель ПЦУ Епифаний выступил с обращением в Международный день онкобольного ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ, текст обращения опубликован в Фейсбуке главы ПЦУ.

Текст обращения: "Слово Предстоятеля Української Православної Церкви (ПЦУ) до Міжнародного дня онкохворої дитини

Дорогі у Христі! Все життя людини складається з різних зустрічей чи то з рідними та близькими, чи з колегами по роботі, чи з перехожими людьми. Всі вони нам являють одне – таїнство існування іншої людини.

15 лютого є Міжнародним днем дитини, яка хвора на рак. Тобто це день, коли Церква, держава, громадські організації, волонтери та всі небайдужі по особливому звертають увагу на онкохворих дітей. Сьогодні, в день Стрітення Господнього, ми маємо можливість ще однієї зустрічі, яка подібно, як зустріч старця Симеона з Ісусом, може перемінити наше життя – це зустріч із онкохворою дитиною.

Кожна дитина, а особливо та, яка переживає важку хворобу, має право на повноцінне духовне і фізичне життя, повагу, дбайливе ставлення персоналу лікарень та соціальних служб, доступ до вичерпної, зрозумілої медичної та правової інформації щодо перебігу хвороби, а особливо забезпечення доступу до знеболення.

Треба пам’ятати, що Господь створив і лікаря, і ліки, а зрештою Сам прийшов у цей світ, сповнений страждань, щоб бути нашим милосердний Лікарем, щоб за словами пророка Ісаї "взяти на себе наші хвороби", а "Його ранами ми зцілились".

Сьогодні, звертаючись до всіх людей доброї волі, хочу наголосити, що Господь через нас проявляє Свою любов та милосердя, які наче світло освітлюють темряву повсякденного життя.

Тож нехай ця сьогоднішня зустріч не обтяжує вас, а стане нагодою зустрітися з самим Господом, який сказав: "Що ви зробили одному з цих найменших - Мені зробили". Ми, як Церква, знаємо, що в підтримці оживає надія. Покажімо, що саме в час відвідин онкохворої дитини та її рідних у вас немає важливішої людини за неї, скажіть: "Я з тобою", проявіть любов всього вашого єства, бо Господь заповідає: "Як Я полюбив Вас так і ви любіть один одного" (Ін. 13: 34).

Дорогі діти, не здавайтеся і перемагайте за допомогою Божою хворобу, і Господь, Який сказав: "Прийдіть до Мене, всі струджені і обтяжені, і Я заспокою вас" (Мф. 11: 28), через велику віру допоможе Вам.

Нехай Господь зростить у всіх нас чесноти віри, надії і любові, так щоб ми ніколи не вагалися й не сумнівалися в Богові та в упованні на Його могутню й неодмінну допомогу та полегшення в час хвороб і страждань".

Также читайте: В Украине более миллиона онкобольных: 143 тыс. новых случаев зарегистрированы в прошлом году, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3112029
 
   
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Ты это пэте расскажи,он каждый день десять лимонов на свою рекламу тратит.
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Сколько онкобольных детей умирает только из за того, что не имеют возможности лечится, операции очень дорогие, а Порошенко и вся его быдлота жирует, миллионами деньги на свои развлечения выкидывают.
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Старые 45-50 прошлого века ложатся и умирают дома , хотя есть возможность пролечиться ... 40-50 летние без зубов ... Нет очередей в поликлиниках , кричат порохоботы ... НЕТ ДЕНЕГ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ , поэтому нет очередей ....
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Ринат Амедов Прийде хтось другий,будуть всі лікуватися в Німеччині?
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Не только ПП со сворой жируют, но и оппоненты. Справедливости ради...
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Онкологія є страшною та важкою хворобою. І все ж тепер є випадки, коли люди перемагають онкологію. На Заході з'явилися передові методи лікування, але вони дуже повільно приходять в Україну, бо для цього треба дуже великі гроші. Мабуть багатьом політикам треба замість власних амбіцій направити кошти для створення нових методів лікування цієї хвороби.
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Ali Hasan В тих країнах немає православних,багато хто з наших людей спочатку їздять самі або возять дітей по церквах,а не звертаються до лікарів,поки ще не пізно.
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Упоротых и там валом без всякого православия. Даже Стив Джобс когда раком заболел то вместо лечения у врачей по экстрасенсам ходил, и это был образованный технически продвинутый миллиардер, шо уже говорить за обычных смертных..
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777 c1ce1aa7 Упороті,але не православні.Покажіть мені високорозвинену ******* православну державу.
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У мене знайома лікарка з Києва виїхала до Канади, а потім до США і працює там у шпиталі. Вона православна, але лікує всіх та не дивиться хто якої віри.
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Ali Hasan Ну це не показник,я теж рахуюсь православним.Може ви покажите мені розвинену првославну країну?
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Мені здається, що треба так говорити, бо країни, що переважно сповідують православ'я не є релігійними країнами. США передова країна і там теж є православні, але її не можна називати протестантською чи мусульманської, юдейською... державою.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"В поддержке оживает надежда", - Епифаний выступил с обращением в день онкобольного ребенка
 
 
 
 
 
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