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Все про:вымогательство (257) криминалитет (469) Аброськин (492)

 Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин. ФОТО

Заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о том, что ривненского криминального авторитета, подозреваемого в вымогательстве 100 тысяч долларов у иностранца посадили под домашний арест.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аброськин написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня судья Печерского суда избрала меру пресечения лидеру преступной группировки, действующей в течение многих лет в Ривненской области, по прозвищу "Федор" за вымогательство у гражданина Италии больше 100 000 долларов США - круглосуточный домашний арест.

После этого решения пострадавший гражданин Италии решил не искать экстрима и принял решение покинуть нашу страну, наши же граждане, которые после задержания этого "господина" поверили правоохранительным органам Украины и начали обращаться в Департамент стратегических расследований Нацполиции с заявлениями о совершении в отношении них преступлений, остаются на месте, а этот подонок, находясь у себя дома будет и дальше "рулить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криминальный авторитет "Федор" задержан в Ривном при вымогательстве $100 тысяч, - Аброськин. ФОТО

Мой подчиненный сотрудник полиции, который в течение нескольких месяцев документировал преступную деятельность "Федора", сообщая об этом решении суда, сгоряча сказал, что руки опускаются, потому что "бабло побеждает зло".

Я ему ответил, что, к сожалению, этот судья - не единственный в стране, а мы все равно будем делать все, чтобы преступники сидели за решеткой. Ни сегодня так завтра, но и этот подонок будет за решеткой".

Также смотрите: Полиция задержала "смотрящего" по Харьковщине и держателя "общака". ФОТО

Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета Федора, подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин 01
Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета Федора, подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин 02

Источник: https://censor.net.ua/n3112028
 
 
 Топ комментарии
 
Судейская система в Украине прогнила до днища .Всех судей нужно поголовно увольнять .Всё их имущество должно быть пропесочено .70% ублюдков посадить .
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а Руслана Кошулинского не лучше будет?
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Зеленский будущий президент,а порох в Ростов нах
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Как по мне зеленский менее отвратиельно выглядит на фоне других кандидатов...А уж на фоне мерзкой рожи главного вора и путинского холуя пети,он просто ангел.Но я не ставил бы на зеленского если честно.Порошенко с другом путиным организуют перед выборами какой нибудь бадабум и будет опять военное полоюение и отмена выборов.Там смотрящий за Украиной от *****,уже готовит почву
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давай правду казати. а не те що ти сам собі придумав. і доречі- скільки ти машин в зсу передав? иа квартал і зеленський таки передав... Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин - Цензор.НЕТ 1909
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слабенький ти в колінцях Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин - Цензор.НЕТ 5786 так який там рейтінг у пьйотра... Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин - Цензор.НЕТ 5786
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soren - наверное скоро минус будет...

Но это не повод что бы вора менять на паяца...
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це твоя думка. я ще раз повторюю я не агітую, я кажу правду яка тобі не подобається. я за Саакашвілі. давай якщо можеш грати за правилами.
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soren - да я только по правилам и играю...

Я за Руслана Кошулинського....
Грузин вымотал нищий, поверивший в него народ бестолковыми маршами и предавал активных не раз...
Простое правило - в Грузии президент грузин
В Украине президент украинец...
Точка...
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а де порошенко то.... Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин - Цензор.НЕТ 8057 я ж по правді... не агітую.

Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин - Цензор.НЕТ 2338
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Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин - Цензор.НЕТ 1410Nasha Canada 🇨🇦Наша Канада‏ @NashaCanada 8 ч.8 часов назад
...Я вот одного не пойму: почему вся российская вата мечтает, чтобы президентом Украины стал Зеленский, но не хочет, чтобы президентом России стал Галустян!? Как-то это подозрительно...

Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин - Цензор.НЕТ 6981
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Ничего удивительного: украинцы тоже хотят, чтоб президентом России был Галустян.
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шуткуй далі про клоуна....зеленський вже показав хто клоун. рейтинги подивись.. Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9324 Министры Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и Исландии заявили о намерении усилить военное сотрудничество...

Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин - Цензор.НЕТ 458
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Так выглядит спам !
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За що лавочник і почав мститись *****. Довіжжались.
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Есть небольшая разница, между кандидатом в Президенты и Президентом.
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Ти довіриш сантехніку приймати пологи у твоєї доньки? А майстру з ремонту пральних машин - катати тебе на літаку? Тоді голосуй за клоуна.
До речі, ця технологія не є новою: у буремні 90-ті власники сумнівних фірм наймали на посаду виконавчого директора безробітних акторів. І ті 100% виправдовували сподівання наймача. Тільки фірмочки такі існували недовго. Відпочивай, кацапський троль під турецьким прапорцем. Ти спалився остаточно.
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Только дауны проголосуют за тупорылого зелю
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По оценкам букмекеров Зеля рвет Офшорника,как Тузик тряпку.И мы наконец скажем " остаточно прощавай" петя и партия регионов
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та идут ни оба лесом с бениным выкормышем.. только вот достойных не видно
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ну кому и кобыла невеста..., а кому то и Зеленский президент... Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9223
Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9387
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І без наколок, типу "слуга народу" Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин - Цензор.НЕТ 7740
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Инвесторы прям пороги оббивают
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лежати в землі. В тюрмі йому нічого робити.
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Ужас...
Хорошо хоть голову не откусил.

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Надо резко и жёстко, как вот этот верблюд, вышвыривать из власти всех коррумпированных поводырей-начальников, всё это сволочное ворьё...

Молодец, верблюд.
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посадил под домашний арест уголовного авторитета Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9034
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І охорону з поліціянтів виставили? Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин - Цензор.НЕТ 4811
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Не преувеличивайте, итальянца то не посадили... а ведь было за что, ведь 100 тысяч он зажилил. А мог бы инвестировать в наше реформированное правосудие и обновленную полицию с прокуратурой. Есть ещё недоработки в реформах...
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Это да. Упустили. Отпетлял макаронник.
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Не, пи2дец это то, что его друган Сымкив(крышевал янтарную мафию) трудится в САП и таких как он в новых антикор. органах полно.
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Так пи2дец в нашем королевстве искрится тысячью граней. Это наш украинский алмаз. Шлифуем с утра до вечера.
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Какая искромётная метафора! Можно спи..ить?
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Просто нам втирают эти набу и сап как новые и реформированные структуры, а там те же прокуроры трудятся и сбушники, за которыми такой шлейф тянется
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...щось забагато цього сепара абсоськіна,навіть на цензорі...
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Пока здесь такая любовная спайка власти и криминала хрен сюда хоть один инвестор пойдет страна ворья страна жулья
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Потужная судебная реформа Шоколадного барыги.
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Не только бабло побеждает, но и связи. А у этого авторитета в друзьях прокурор САП Сымкив. Так что все у братка будет хорошо
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Ха-ха-ха, а кто-то сомневался, что бабло решает все. Через пару дней будут менты ловить его в Испании или где-то на Карибах. Решение у наших судей зависит от количества бабла, а не от собранной доказательной базы.
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Судейская система в Украине прогнила до днища .Всех судей нужно поголовно увольнять .Всё их имущество должно быть пропесочено .70% ублюдков посадить .
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Удобная позиция.
Суд обвиняет прокуратуру: намеренно ведут уголовные дела с массой нарушений, вынуждая суд эти дела закрывать.
Прокуратура обвиняет суд: закрывает за деньги уголовные дела, выпуская бандитов на свободу.
Просто непробиваемая...
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Не знаю, хто такий кримінальний авторитет Федір, але на вулиці 21 століття. а в нашій державі, нажаль, майже в кожній області "имеется" свій кримінвльний авторитет.
Стосовно судової системи, то очільник поліції правий, суди стають "закритою корпорацією", вхід до якої можливий лише за великі кошти. Нажаль, судовою реформою, введеною в дію 15.12.2017 р., громадянин України позбавлений права на вільний вибір правової допомоги ( якщо у Вас не має коштів на адвоката, то Ви залишаєтесь один на один із суддею-корупціонером. Для прикладу, раніше, Ваш сусід, який є юристом. або товариш, який просто добре знається на юриспруденції , міг захищати Вас в судах безкоштовно, а нині Вас позбавили ціє можливості. Це було зроблено з тією метою, що у судді не було важелів впливу на юристів, а адвоката суддя може налякати перспективою винести відносно "неугодного адвоката" хвалу та направити її в кишенькову адвокатську колегію для вирішення питання щодо позбавлення права на адвокатську діяльність ).
п.с. Стосовно ситуації з кримінальним авторитетом Федором, то ситуаціє виглядає зовсім плачевно. Адже, якщо вину цієї особи не доведуть ( а з таким правосуддям однозначно не доведуть, якщо вже потурпілий забіг за край географії) , то НПУ може нарватися на позов, і ось тут наш законодавець заборонив юристам Національної поліції захищати в суді права та інтереси поліції. Поліцейські ( Національна поліція) змушені будуть винаймати платних адвокатів вже для захисту . Перспектива - Україну розшматують ось такі кримінальні авторитети як цей Федора.
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барижне правосуддя.
Украв заплатив додому!
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Федор наводив ужас на людей, дикі розправи з неугодними. в Рівному активістку облили кислотою, щоб не заважала. вона вижила, але організаторів не покарали. таку безкарність пояснюють хорошими зв'язками з ментівськими і прокурорськими. навіть з прокурором Симківим, який зараз в САП працює, - кєнтувався. до речі, цікаво буде подивитись, чи буде рятувати прокурор свого коріша-авторитета)
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Ніна Хлуд Бандити будуть,наскільки сам народ дозволяє.Неможна тільки надіятись на нашу владу. Ніхто ж з людей не підтримав цю активістку,зараз є інтернет,легко організуватись,та й бандитів менше.
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такі кадри прориваються в нові антикорупційні органи, це страшно. і чому мовчать наші громадські активісти, той же Шабунін з своїм ЦПК. треба вимагати відставки корумпованого прокурора з САП. чи не так?
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я удивленный шо пара депутатов не примчались брать под личное обязательство. как березку
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От овощ принял криминальный кодекс - ни одну мразь посадить невозможно, и глвное, что потроха он устраивает.
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Здесь порохобты все про инвестиции трындят, какие инвестиции, когда макаронника с его мелким ресторанным бизнесом так причесали, а кто крупно заходит того уже власть крупно сртижет.
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В Киеве на Бессарабке торгуют наркотой во всю их даже на домашний арест на садят.
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так то специфічний район - БУРШТИНОВИЙ. там жирно живуть всі - і бандюки типу Федорчука, і самі ж прокурори типу Симківа (Симків,до речі і пов'язаний з цим Федорчуком) Члени сім'ї прокурора САП Романа Симківа купили дорогі квартири в новобудовах Рівне і тут уже не ясно, де банда, а де - правоохоронці...

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин. ФОТО
 
 
 
 
 
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