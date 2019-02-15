 Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аброськин написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня судья Печерского суда избрала меру пресечения лидеру преступной группировки, действующей в течение многих лет в Ривненской области, по прозвищу "Федор" за вымогательство у гражданина Италии больше 100 000 долларов США - круглосуточный домашний арест.

После этого решения пострадавший гражданин Италии решил не искать экстрима и принял решение покинуть нашу страну, наши же граждане, которые после задержания этого "господина" поверили правоохранительным органам Украины и начали обращаться в Департамент стратегических расследований Нацполиции с заявлениями о совершении в отношении них преступлений, остаются на месте, а этот подонок, находясь у себя дома будет и дальше "рулить".

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Мой подчиненный сотрудник полиции, который в течение нескольких месяцев документировал преступную деятельность "Федора", сообщая об этом решении суда, сгоряча сказал, что руки опускаются, потому что "бабло побеждает зло".

Я ему ответил, что, к сожалению, этот судья - не единственный в стране, а мы все равно будем делать все, чтобы преступники сидели за решеткой. Ни сегодня так завтра, но и этот подонок будет за решеткой".

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