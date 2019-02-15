 Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аброськин написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Сегодня судья Печерского суда избрала меру пресечения лидеру преступной группировки, действующей в течение многих лет в Ривненской области, по прозвищу "Федор" за вымогательство у гражданина Италии больше 100 000 долларов США - круглосуточный домашний арест.
После этого решения пострадавший гражданин Италии решил не искать экстрима и принял решение покинуть нашу страну, наши же граждане, которые после задержания этого "господина" поверили правоохранительным органам Украины и начали обращаться в Департамент стратегических расследований Нацполиции с заявлениями о совершении в отношении них преступлений, остаются на месте, а этот подонок, находясь у себя дома будет и дальше "рулить".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Криминальный авторитет "Федор" задержан в Ривном при вымогательстве $100 тысяч, - Аброськин. ФОТО
Мой подчиненный сотрудник полиции, который в течение нескольких месяцев документировал преступную деятельность "Федора", сообщая об этом решении суда, сгоряча сказал, что руки опускаются, потому что "бабло побеждает зло".
Я ему ответил, что, к сожалению, этот судья - не единственный в стране, а мы все равно будем делать все, чтобы преступники сидели за решеткой. Ни сегодня так завтра, но и этот подонок будет за решеткой".
Camper 🇺🇦 @nonamealex123 4 ч.4 часа назад
відсмокче у *****?
Но это не повод что бы вора менять на паяца...
Я за Руслана Кошулинського....
Грузин вымотал нищий, поверивший в него народ бестолковыми маршами и предавал активных не раз...
Простое правило - в Грузии президент грузин
В Украине президент украинец...
Точка...
...Я вот одного не пойму: почему вся российская вата мечтает, чтобы президентом Украины стал Зеленский, но не хочет, чтобы президентом России стал Галустян!? Как-то это подозрительно...
До речі, ця технологія не є новою: у буремні 90-ті власники сумнівних фірм наймали на посаду виконавчого директора безробітних акторів. І ті 100% виправдовували сподівання наймача. Тільки фірмочки такі існували недовго. Відпочивай, кацапський троль під турецьким прапорцем. Ти спалився остаточно.
Хорошо хоть голову не откусил.
Молодец, верблюд.
Суд обвиняет прокуратуру: намеренно ведут уголовные дела с массой нарушений, вынуждая суд эти дела закрывать.
Прокуратура обвиняет суд: закрывает за деньги уголовные дела, выпуская бандитов на свободу.
Просто непробиваемая...
Стосовно судової системи, то очільник поліції правий, суди стають "закритою корпорацією", вхід до якої можливий лише за великі кошти. Нажаль, судовою реформою, введеною в дію 15.12.2017 р., громадянин України позбавлений права на вільний вибір правової допомоги ( якщо у Вас не має коштів на адвоката, то Ви залишаєтесь один на один із суддею-корупціонером. Для прикладу, раніше, Ваш сусід, який є юристом. або товариш, який просто добре знається на юриспруденції , міг захищати Вас в судах безкоштовно, а нині Вас позбавили ціє можливості. Це було зроблено з тією метою, що у судді не було важелів впливу на юристів, а адвоката суддя може налякати перспективою винести відносно "неугодного адвоката" хвалу та направити її в кишенькову адвокатську колегію для вирішення питання щодо позбавлення права на адвокатську діяльність ).
п.с. Стосовно ситуації з кримінальним авторитетом Федором, то ситуаціє виглядає зовсім плачевно. Адже, якщо вину цієї особи не доведуть ( а з таким правосуддям однозначно не доведуть, якщо вже потурпілий забіг за край географії) , то НПУ може нарватися на позов, і ось тут наш законодавець заборонив юристам Національної поліції захищати в суді права та інтереси поліції. Поліцейські ( Національна поліція) змушені будуть винаймати платних адвокатів вже для захисту . Перспектива - Україну розшматують ось такі кримінальні авторитети як цей Федора.
Украв заплатив додому!