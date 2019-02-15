 ФСБ проверяет на экстремизм портрет Бандеры, изъятый у проукраинского активиста Приходько в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Остался у них портрет Степана Бандеры и красно-черный флаг. "Эксперты" ФСБ изучают их на экстремизм. Сказали, что еще свяжутся со мной", – рассказал Приходько. Актвивист сообщил, что ему вернули украинские флаги, ленточки и символику партии "Свобода".

Приходько не сказали, будет ли возбуждено в отношении него уголовное дело. Он сообщил, что у него расспрашивали, с какими журналистами и правозащитниками он общался в последнее время. Но активист отказался говорить, сославшись на статью 51 Конституции России.

Публичных комментариев управления ФСБ России в Крыму по этому поводу нет.

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Напоминаем, 8 февраля сотрудники крымского главка ФСБ РФ провели обыск у Олега Приходьков селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали о его деятельности и связях на материковой части Украины.

Следственные действия ему пояснили тем, что накануне неизвестные разрушили памятник советским солдатам в парке города Саки. Приходько отрицает свою причастность к этому и заявляет, что не был в том парке уже несколько лет. Он связывает происходящее со своей проукраинской позицией и с тем, что ранее представлял в Сакском районе партию "Свобода", которая с 2014 года запрещена подконтрольными России крымскими властями.

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В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.