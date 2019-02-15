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 Могерини напомнила Лаврову о пятой годовщине оккупации Крыма

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности.

Фредерика Могерини напомнила Сергею Лаврову о четкой позиции Евросоюза в отношении оккупации Крымского полуострова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Встреча Могерини и Лаврова состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Они обсудили различные внешнеполитические вопросы, в том числе последнее развитие событий в Венесуэле и выполнение Общего всеобъемлющего плана действий (ядерного соглашения по Ирану), ситуацию в Сирии, особенно перед будущей третьей конференции в Брюсселе, а также развитие событий на Балканах.

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"Высокий представитель напомнила о пятой годовщине незаконной аннексии Крымского полуострова и о четкой позиции ЕС относительно Украины", – отмечают в Европейской службе внешних связей.

"Она также подчеркнула важность сохранения членства России в Совете Европы", – говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: "Москва остается главной угрозой безопасности", - на Мюнхенской конференции по безопасности резко раскритиковали Россию

Ранее с Лавровым пообщался в Мюнхене генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он лично попросил российского министра иностранных дел об освобождении пленных украинских моряков.

Источник: https://censor.net.ua/n3112024
 
 
 Топ комментарии
 
Могерини напомнила Лаврову о пятой годовщине оккупации Крыма.

Это очень важно. А то вдруг он забыл?

Фредерика Могерини напомнила Сергею Лаврову о четкой позиции Евросоюза в отношении оккупации Крымского полуострова

... и пожала ему руку. Могерини напомнила Лаврову о пятой годовщине оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 8685
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могерини жмет руки всем подряд: лавруну, хуйлу и даже петрушке-брехуну.
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Выход только один, надо подержать в Украине, такого претендента на пост президента, который начнет договариваться, ну или клоуна какого.
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Могерини напомнила Лаврову о пятой годовщине оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 5926 Она думает что лошадь забыла или так тролит?
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У відповідь Унилая Лошаді лише мичала і тєлілась ..😃
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Могерини напомнила Лаврову о пятой годовщине оккупации Крыма.

Это очень важно. А то вдруг он забыл?

Фредерика Могерини напомнила Сергею Лаврову о четкой позиции Евросоюза в отношении оккупации Крымского полуострова

... и пожала ему руку. Могерини напомнила Лаврову о пятой годовщине оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 8685
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Не пожала, а тримала за руку аби Унилая Лошадь не вздумала втекти..😁😁😁
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Газ мы у вас купим, кстати вы не забыли что вы крым окупировали?
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Не, не так. "Если спросят, я вам про Крым говорила".
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пропагандист работает по методе Геббельса-ФСБ «40 на 60». Часть перепечаток из сайтов ДНР-РФ, часть перепечаток из украинских сайтов.
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Держа за руку оккупанта Украины и чучело которое н..ро на все международное право.Сильно.Весьмирснами.
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"Она также подчеркнула важность сохранения членства России в Совете Европы", - говорится в сообщении.
Россия террористическими методами оккупирует территории других государств.
Зачем ЕС в Совете Европы нужен международный террорист, если ЕС не поддерживает терроризм?
ЕС поддерживает международный терроризм и об этом нужно говорить прямо.
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могерини жмет руки всем подряд: лавруну, ***** и даже петрушке-брехуну.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМогерини напомнила Лаврову о пятой годовщине оккупации Крыма
 
 
 
 
 
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