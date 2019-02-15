 Украинский воин Руслан Кондратюк погиб на Донбассе 15 февраля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ривненское издание ВСЕ

Руслан Владимирович Кондратюк, 02.10.1981 года рождения, уроженец села Войница Млынивского района Ривненской области, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады.

"Кондратюк Руслан Владимирович родился 2 октября 1981 года в с. Войница, Млинивского района. 2 ноября 2018 заключил контракт с Вооруженными Силами Украины, военную службу проходил в в / ч А 0998 (мотопехотный батальон, 24-й отдельной механизированной бригады).

Без отца остались двое детей - Святослав (2008 г.р.) и Диана (2011 г. р.).

Согласно распоряжению председателя Млынивской районной государственной администрации от 15.02.2019 года под номером 39, 16, 17 и 18 февраля 2019 на территории Млынивского района объявлен траур.

Приносим соболезнования родным и близким Героя Украины!", - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.