 Киевляне по ошибке заплатили 39 млн гривен не тому поставщику электроэнергии

Об ошибке сообщает пресс-служба ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", информирует Цензор.НЕТ.
В сообщении говорится, что в феврале киевляне по ошибке перечислили на счета старого поставщика электроэнергии 39 миллионов гривен. В компании подчеркнули, что с 1 января 2019 года был осуществлен переход на новый розничный рынок электроэнергии.
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"Некоторые киевляне по привычке оплатили услуги за потребленную в 2019 году электрическую энергию на счета оператора системы распределения "ДТЭК Киевские электросети". По состоянию на 1 февраля на его счета поступило 39 млн грн", – отмечено в сообщении.
У нового поставщика услуг заверили жителей Киева, что до конца февраля компания сама переведет деньги на счета клиентов (ПУУ) ООО "Киевские энергетические услуги". Там также уточнили, что клиентам не понадобится оформлять дополнительные документы или подписывать заявления.
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Да , Ринат, разницы нет. Но так как я именно оттуда, то плачу вместе с ними, потому что их коснулась война. Мне родные рассказали, що воно було. А мне так жалко наших людей. В Европе , внезапно... и война! Я даже часто реву от обиды. И за вас всех молюсь.
Есть польза от выборов. Если бы 4 года назад, то у этих киевлян в почтовых ящиках уже судебные предъявы торчали бы.
Но я плачу через Ощад, а он даже терминалы не активировал на оплату электричества.Сказали "ждите новые счета" и девочки в банке честно тормозили бабусек, а заодно давали им карвалол - ну да, я ж буду должна(((
Счета уже 3 дня, как пришли
Получается, что в разных городах по-разному...
И , да, я информацию прочитала в "личном кабинете" на сайте
Но ведь бабушек не переделать, увы...
Или у кого-то возникло непреодолимое желание нае..ть людей?
Часом не про тебе співав Nat 'King' Cole: "He's the little boy that Santa Claus forgot..."?
Взяли и заплатили, как обычно это делали.
И ни у кого не проявились телепатические способности.
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Розумні кияни дали 64% за добре відомого з 2005го пройдисвіта, перед тим обрали собі двічі за гречку мером Космонавта, а потім інтелектуала Пєдаліка. Тепер грошима розкидуються. Кияни дуже розумні.
Народ матерится, аж гай шумит.