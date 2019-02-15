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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17168) коммунальные услуги (262) Тарифы на электроэнергию (1036) электроэнергия (230)

 Киевляне по ошибке заплатили 39 млн гривен не тому поставщику электроэнергии

С 1 января 2019 года в столице сменился поставщик электрики. Многие люди не заметили этого и ошибочно отправили оплату по старым реквизитам. Деньги обещают перечислить новому поставщику.

Об ошибке сообщает пресс-служба ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что в феврале киевляне по ошибке перечислили на счета старого поставщика электроэнергии 39 миллионов гривен. В компании подчеркнули, что с 1 января 2019 года был осуществлен переход на новый розничный рынок электроэнергии.

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"Некоторые киевляне по привычке оплатили услуги за потребленную в 2019 году электрическую энергию на счета оператора системы распределения "ДТЭК Киевские электросети". По состоянию на 1 февраля на его счета поступило 39 млн грн", – отмечено в сообщении.

У нового поставщика услуг заверили жителей Киева, что до конца февраля компания сама переведет деньги на счета клиентов (ПУУ) ООО "Киевские энергетические услуги". Там также уточнили, что клиентам не понадобится оформлять дополнительные документы или подписывать заявления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112020
 
 
 Топ комментарии
 
Мабуть значно прибавилось прихильників реформаторських потуг "сивочолого гетьмана" в древньому Києві після цієї халепи напередодні виборів 31 березня?
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Петя творит чудеса, теперь Киев точно за него не проголосует.
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порох с ахметом прокатили пипл по классике. Теперь ищи бабло в оффшорах
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это всю Украину прокатили по ходу.....
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У нас в Донецкой области тоже самое. Заплатили правда как надо, но мою переплату потеряли)
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я коли бачу що людина з Донецьеої області- це мені більше чим товариш. ! привіт тобі шановний від Черкащини!!!!!!!
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И вам большой привет) Только я девушка)
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вибачаюсь. Кияни помилково заплатили 39 млн гривень не тому постачальнику електроенергії - Цензор.НЕТ 1606 і все одно Вас поважаю.
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дякую. я на Донбасі пробув більше останні роки чим зі своєю сім"єю. ось чого так він мені такий рідний. а люди----------- безподобні.
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А где если не секрет? Кияни помилково заплатили 39 млн гривень не тому постачальнику електроенергії - Цензор.НЕТ 4076 У нас в Мариуполе были или не пришлось?
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Привіт! я Вас давно знаю по цьому сайту! все буде Добре! все буде Україна!!!!!
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Вот как раз недавно была дома. Заметила, что во многих местах выставлены щиты на фоне нашего флага со словами "Усе буде добре".
Да , Ринат, разницы нет. Но так как я именно оттуда, то плачу вместе с ними, потому что их коснулась война. Мне родные рассказали, що воно було. А мне так жалко наших людей. В Европе , внезапно... и война! Я даже часто реву от обиды. И за вас всех молюсь.
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Все мы украинцы, все мы патриоты, какая разница кто откуда.
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Разницы конечно нет, здесь просто к слову пришлось)
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У нового поставщика услуг заверили жителей Киева, что до конца февраля компания сама переведет деньги на счета клиентов (ПУУ) ООО "Киевские энергетические услуги". Там также уточнили, что клиентам не понадобится оформлять дополнительные документы или подписывать заявления.

Есть польза от выборов. Если бы 4 года назад, то у этих киевлян в почтовых ящиках уже судебные предъявы торчали бы.
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В Мариуполе вообще сказали, что перечислят только тем кто заявление напишет, а там очереди писец. У нас так тоже многие попали.
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В Николаевской области тоже требуют заявление. Была переплата на счету дачного участка, теперь из Николаева в Очаков ехать, так как поставщик услуг там зарегистрирован. Потрать 120 гривен на дорогу и время, что бы вернуть часть из 300. Свинство натуральное. Никаких предоплат больше.
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Все попали. Моя мама всегда платила аккуратно. Прислали извещение, что у нее долг за газ 3 000. Мама в шоке. Оказывается перерасчет какой-то учудили задним числом. Деньги дерут будь здоров!
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думаю не тілки кияни..у січні цього року переоформлювали договори на постачання та розподіл електроенергії..так прийшла представниця однієї компанії і питає в них (у обленерго) а що робити, якщо 20000 заплатили на старі рахунки.. а вони їй кажуть, нічого не знаємо.йдіть туди то туди то і там вирішуйте ми кошти не перекинемо так просто зі старого рахунку на новий, а перед нами у вас заборгованість
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Вы п...ры всю Украину прокатили.Не молчите люди.От петиного кореша по ходу веселая афера,заплатил за свет через приватбанк в прошлую субботу,,до сих пор от новой компании на сайте долг весит.
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Я в привате во вторник заплатила, тоже самое. Мне сказали сейчас с привата перевод денег 5-7 дней идет((
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порох с ахметом прокатили пипл по классике. Теперь ищи бабло в оффшорах
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Да я сам в шоке.Кампании поменяли,а лицевые счета те же самые.За 5 дней в банковской сфере за эти не понятки можно такие деньги заработать.
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У нас лицевой счет поменялся. Но вообще неясно зачем было все это городить(
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Одессу тоже перекупил ахметка
Но я плачу через Ощад, а он даже терминалы не активировал на оплату электричества.Сказали "ждите новые счета" и девочки в банке честно тормозили бабусек, а заодно давали им карвалол - ну да, я ж буду должна(((
Счета уже 3 дня, как пришли
Получается, что в разных городах по-разному...
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У нас тоже тормозили на оплату работницы банка пока новые реквизиты не получили. Ошиблись многие кто в терминалах платил или онлайн, там не поменяли сразу. Видно все от региональных зависит, поэтому по-разному.
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так лицевой счёт не меняется, а предупреждение было ещё вначале января нужно читать дополнительную информацию в платёжках.
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У нас добавили два нуля в номер счета
И , да, я информацию прочитала в "личном кабинете" на сайте
Но ведь бабушек не переделать, увы...
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Истину глаголите ,))))) схема стара как мир - ещё в 1998-1999 годах прокручивались "непонятки" с "подержать под %"
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Пусть побеснуется, недолго ему осталось быть главнюком
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Жопой чуял и не заплатил за прошлий месяц , пришла платежка без долга Киевляне по ошибке заплатили 39 млн гривен не тому поставщику электроэнергии - Цензор.НЕТ 1436
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Квитанции с долгами донесут, предыдущая фирма. У нас уже так принесли людям.
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С такой чувствительной жопой нужно в евромиллион попробовать.
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Шучу , забыл просто Кияни помилково заплатили 39 млн гривень не тому постачальнику електроенергії - Цензор.НЕТ 9700. Но квитанция новая без долга Кияни помилково заплатили 39 млн гривень не тому постачальнику електроенергії - Цензор.НЕТ 1717
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Реквизиты поставщика в оффшорах находятся.
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По ошибке?
Или у кого-то возникло непреодолимое желание нае..ть людей?
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поэтому надо платить онлайн, носится с бумажками в ощадкассу это совок для расии
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Так многие онлайн и попали. В Приват 24 новые реквизиты для Донецкой области только в конце прошлой недели появились, а личные кабинеты открыли только 2 дня назад. Так многие по Приват 24 и заплатили по старым реквизитам.
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Петя творит чудеса, теперь Киев точно за него не проголосует.
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Мерщій біжи до Києва, найми квартирку хоч на декілька днів і щоранку знаходитимеш шоколадку у поштовій скриньці. Приналежність шоколадки обговори з власником квартирки і зафіксуй у договорі оренди.
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За порохоботство в Киеве могут только усыпить, если узнают
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І ти шоколадку захотів? Не занесли? Співчуваю.
Часом не про тебе співав Nat 'King' Cole: "He's the little boy that Santa Claus forgot..."?
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Петро собі перемогу вже купив, йому голоси киян не потрібні. Тим білш, що бабулькі черновецкого - стабільний електорат всіх пройдисвітів.
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Мабуть значно прибавилось прихильників реформаторських потуг "сивочолого гетьмана" в древньому Києві після цієї халепи напередодні виборів 31 березня?
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Не, ну в натуре, какие глупые киевляне...
Взяли и заплатили, как обычно это делали.
И ни у кого не проявились телепатические способности.
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Кияни! Навіщо ви засмічуєте все навколо своїми грошима? А прибирати хто буде? Ех...
______________________
Розумні кияни дали 64% за добре відомого з 2005го пройдисвіта, перед тим обрали собі двічі за гречку мером Космонавта, а потім інтелектуала Пєдаліка. Тепер грошима розкидуються. Кияни дуже розумні.
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Вся новость умещается в заголовок, первый и последний абзацы. Зачем пишут статьи, в которых по три раза повторяется одно и то же?
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Не було помилки з боку киян, була афера влади. В рахунках які надійшли 11 січня були вказані реквізити ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
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В Одессе, всем оказавшимся в такой ситуации нужно лично ехать в Облэнерго и писать заявление, что бы переплаченные деньги перевели новому поставщику. Очереди километровые.
Народ матерится, аж гай шумит.
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киевляне считать умеют, то их обманули на 39млн так то уже совсем другой заголовок.
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Кияни помилково заплатили??? За цю "помилку" хтось повинен сісти в тюрму. Я навіть знаю його ім"я і прізвище. Це - Віталій Кличко. Цей покидьок є жіночою прокладкою київської мафії і собачою підстилкою у П. Порошенка, який півдня служить одним і півдня - другим. Чемпійон!!!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевляне по ошибке заплатили 39 млн гривен не тому поставщику электроэнергии
 
 
 
 
 
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