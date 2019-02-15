 Съезд адвокатов избрал членами ВСП Гречковского и Маловацкого

Гречковского поддержал 161 делегат, Маловацкого – 142, передают Українські Новини.

Было выдано 178 бюллетеней, 4 бюллетеня были признаны недействительными.

Перед голосованием каждый из пяти кандидатов в ВСП имел возможность выступить на Съезде.

Кроме Гречковского и Маловацкого слово взяли кандидаты Тарас Будз, Евгений Агарков и Наталья Алпатьева.

Маловацкий заявил, что он и его коллега Гречковский имеют законное право избиратся в ВСП и о повторном избрании речь не идет вообще.

"Никаких повторных избраний нет, и по этому поводу выразил свою позицию Высший совет правосудия. Адвокат Кравец заявил нам с Гречковским отвод с той аргументацией, что мы не можем повторно избираться в ВСП, однако Совет правосудия отклонил отвод... и еще хочу сказать, что НААУ ни разу не избирала членов Высшего совета правосудия", - заявил он.

В список на голосование за избрание членов ВСП делегаты Съезда, путем открытого голосования, приняли решение не включать Алпатьеву и Агаркова.

В итоговый бюллетень для тайного голосования были включены Гречковский, Будз и Маловацкий.

После оглашения результатов голосования новые члены ВСП приняли присягу.

После избрания Гречковского членом ВСП, НААУ прекратила его полномочия как секретаря совета адвокатов, как того требует закон.

Таким образом было удовлетворено заявление Гречковского.

Вместо Гречковского секретарем совета адвокатов Украины избран адвокат Игорь Колесников.

Как сообщали Українські Новини, съезд адвокатов уволил члена ВККС Луцюка.

Ранее съезд адвокатов выразил недоверие члену ВККС Луцюку.

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