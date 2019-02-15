 "Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля", - российским Sputnik и RT не дадут аккредитацию на выборах в Европарламент

Об этом заявил директор партийной избирательной кампании Стефан Сежурне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы не аккредитируем ни Russia Today, ни Sputnik на освещение нашей кампании", так как "это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля", – сказал Стефан Сежурне. "Они не должны быть приравнены к медиа, которые проверяют и сопоставляют информацию", – добавил представитель макроновской партии.

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В течение года журналисты Sputnik и RT во Франции не получают аккредитаций, чтобы освещать события, организованные Елисейским дворцом или французскими министерствами, утверждает главный редактор Sputnik France Наталья Новикова. Она жалуется, что такая позиция французских властей "ставит под двойную угрозу российских журналистов, освещающих манифестации в Париже".

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В мае 2017 года французский президент Эммануэль Макрон во время первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным публично назвал RT и Sputnik "органами лживой пропаганды". Заявление было сделано в ходе совместной пресс-конференции, российский президент на него не ответил.