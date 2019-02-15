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Все про:пропаганда (2179) Россия (72003) Франция (2044) Макрон (232)

 "Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля", - российским Sputnik и RT не дадут аккредитацию на выборах в Европарламент

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" отказалась предоставлять аккредитацию сотрудникам российских пропагандистских СМИ.

Об этом заявил директор партийной избирательной кампании Стефан Сежурне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы не аккредитируем ни Russia Today, ни Sputnik на освещение нашей кампании", так как "это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля", – сказал Стефан Сежурне. "Они не должны быть приравнены к медиа, которые проверяют и сопоставляют информацию", – добавил представитель макроновской партии.

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В течение года журналисты Sputnik и RT во Франции не получают аккредитаций, чтобы освещать события, организованные Елисейским дворцом или французскими министерствами, утверждает главный редактор Sputnik France Наталья Новикова. Она жалуется, что такая позиция французских властей "ставит под двойную угрозу российских журналистов, освещающих манифестации в Париже".

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В мае 2017 года французский президент Эммануэль Макрон во время первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным публично назвал RT и Sputnik "органами лживой пропаганды". Заявление было сделано в ходе совместной пресс-конференции, российский президент на него не ответил.

Источник: https://censor.net.ua/n3112018
 
   
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сливным бачкам указали, что их место..возле парраши
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и в этот момент у некой симонянши бомбануло "Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля", - российским Sputnik и RT не дадут аккредитацию на выборах в Европарламент - Цензор.НЕТ 7217 "Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля", - российским Sputnik и RT не дадут аккредитацию на выборах в Европарламент - Цензор.НЕТ 7217
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и в этот момент у некой симонянши бомбануло "Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля", - российским Sputnik и RT не дадут аккредитацию на выборах в Европарламент - Цензор.НЕТ 7217 "Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля", - российским Sputnik и RT не дадут аккредитацию на выборах в Европарламент - Цензор.НЕТ 7217
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сливным бачкам указали, что их место..возле парраши
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"Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля", - российским Sputnik и RT не дадут аккредитацию на выборах в Европарламент - Цензор.НЕТ 7130

Валадей‏ @ValadeiRostov 14 февр.

Если при слове "х...йло" страница Google выдавала бы вашу фотографию, вы бы тоже отключились от интернета.
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Та ну! Неужели не дадут аккредитацию? Верится с трудом, но посмотрим. Поздновато евробюрократы допёрли что да дерьмо прёт из этих "источников"...
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***** воно і в європі *****. я проклинаю цього підармона расєйського до 27 коліна свого.
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свой я, братцы, свой-убеждает пропагандист, пять лет по 16 часов сутки перепечатывающий сайты ДНР-РФ.
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На Мавзолее с телом Фюрера нужно повесить такой указатель
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Как же зажирели эти европейские котики,такие неповоротливые и ленивые.Пока личного с жилетами не коснулось и в попу не припекло-все слепые.. и плевать,что у других.А если бы Америка в задницу не пихала и этого бы не было.Пусть и мелочь,но приятно.
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Ничего, кому надо заплатят и пролезут . Рождённый ползать - везде пролезет .
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У НАТО готуються до розміщення Росією ядерних ракет у Європі , а НАТО будет размещать ядерные ракеты на восточной части от центра Европы,чтобы ватники перенесли свою столицу в центральную часть росии
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля", - российским Sputnik и RT не дадут аккредитацию на выборах в Европарламент
 
 
 
 
 
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