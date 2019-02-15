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 Политика Украины
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Все про:Крым (21115) Балицкий (11) оппозиционный блок (346) коллаборационизм (36)

 Это моя земля, как ездил, так и буду ездить, - оппоблоковец Балицкий собрался в оккупированный Крым и рассказал об этом российским СМИ

Народный депутат Евгений Балицкий заявил, что намерен в ближайшее время посетить оккупированный Крым и, по возможности, отметить там 8 марта.

Об этом нардеп заявил российской газете "Известия", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, "позиция правящих кругов не оказывает влияния на личную убежденность и принципиальные взгляды многих граждан".

"Я как ездил в Крым, так и буду ездить. Я считаю эту землю своей, поскольку у меня там живут близкие родственники и с этой территорией связана часть истории моей жизни", – сказал Балицкий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оппоблоковец Балицкий открыл в оккупированном Крыму ресторан со скидками для военных РФ. ФОТО

Оппоблоковец отметил, что в Крым планирует поехать в ближайшее время.

"Может быть, получится 8 марта или после выборов. Я не вижу в этом проблемы", – сказал он.

Нардеп добавил, что лично знаком и с другими депутатами Верховной рады, которые пересекали админграницу с оккупированным Крымом после оккупации, однако отказался назвать их имена.

Также он подчеркнул, что и впредь будет заниматься организацией памятных мероприятий на 9 мая и защищать русский язык.

"Я праздную 9 Мая, потому что так воспитан. А защищаю и говорю на русском языке не потому, что на нем говорят россияне, а потому что это мой родной язык и часть моей культуры. Ведь русский язык не принадлежит Российской Федерации, он принадлежит русскому народу", – подытожил нардеп.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция открыла уголовное дело из-за бордов ко Дню победы в Мелитополе от оппоблоковца Балицкого. ФОТО

Евгений Балицкий известен скандальными заявлениями. В частности, он заявлял о "фашистской оккупации" Украины, предлагал предоставить Запорожской области специальный статус и угрожал отделить Мелитополь от остальной страны.

В ноябре 2017 года прокуратура открыла против Балицкого дело за сепаратистские высказывания.

Источник: https://censor.net.ua/n3112016
 
 
 Топ комментарии
 
Та хай їде туди, хай святкує.. Головне - назад на територію, котру контролює Україна не пускати потім таке лайно..
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К кацапским подстилкам в Крыму отношение брезгливое. Вытрут ноги и выбросят. Такое уже не раз бывало с украинскими аленями в кацапстане.
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Да не переживай.К таким как ты у фсбу вопросов нет.
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Да не переживай.К таким как ты у фсбу вопросов нет.
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К кацапским подстилкам в Крыму отношение брезгливое. Вытрут ноги и выбросят. Такое уже не раз бывало с украинскими аленями в кацапстане.
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В Крыму уже немало врождённых калорадов тайно перекрасилось в сине-жёлтые цвета, и клянут, *****, парашу и всех козломордых вместе взятых с ватником наперевес. Но и много врождённых калорадов уже умерла в рассеюшке. При том, что в Украине они б протянули на лет 10 дольше и все там это стали понимать. Поэтому те врождённые калорады, шо ещё не умерли тайно ждут Украину с надеждой выпучив глазёнки в окно.
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8 марта сабрался там отметить, шалун?! небось в обществе горячих кадыровцев....
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А может быть 5-е марта, очередную годовщину, как подох Сталин?
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Та хай їде туди, хай святкує.. Головне - назад на територію, котру контролює Україна не пускати потім таке лайно..
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Та главнее здесь категорически не выбирать таких депутатов! А если проскочил---отзывать! Мы вообще не пользуемся этой процедурой даже на районном уровне! Нет фактов и примеров абсолютно. Тогда победим! А пока они.
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Не пользуемся потому, что эта процедура геморойная.
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В ноябре 2017 года прокуратура открыла против Балицкого дело за сепаратистские высказывания.Источник: https://censor.net.ua/n3112016

Ну и чем это дело закончилось?
Понятно, что дело закрыли в каком нибудь кабаке под шелест денежных знаков..

Какие же шоколадники мерзавцы... - не лучше опоблоковцев...
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Там с детства много ваты в голове, что поделать, если министр МВД говорит по-русски, а его речь дикторы переводят.
За сепаратистские выступления никого и не посадили за пять лет.
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А кому же сажать? Все силы брошены на борьбу с Тимошенко.
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«- Хто всрався?
- Невістка.
- Та де ж вона?
- А оно на гвіздку її фартук висить.»

Пєтушаріі, яке ж ви УГ....
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***
девочка поздно домой возвращалась,
с мрачными дядями вдруг повстречалась
ой... отпустите, добрые дяди
да кто тебя держит?!.. иди, Бога ради...
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Назад вернётся ,пусть напишет отчёт в СБУ и в Налоговой
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ларчик открывается просто - у этого пройдохи бизнес в Крыму(гостиница)!
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Ну, есть вероятность того, что на 8-е марта, эту свинью грохнут в Крыму (обвинив Украину, ясное дело).
Правда, вероятность маленькая.
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Кстати, если Крым - Украина, почему туда нельзя ездить.
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Да это хороший мальчик. А вот йууулька-ух,стерва. Гриценко-негодник. Садовый мусором все засрал. А подобные "балицкие" режут нам правду-матку с недавно приобретенных кумом путлера тв каналов. Перемога!
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Балицкий занимается шпионажем в Крыму. У меня кум в СБУ работает, говорит, что таких засланных казачков много. Тот же Усик. Серьезные деньги выделяются на вознаграждение о местах дислокации оккупационных войск, на подрывную деятельность. Вообще кум много чего рассказывал. Наши туристы тоже привозят много данных, поднимают хорошее бабло - трехкомнатную квартиру за 10-15 поездок. Я и сам уже думаю съездить в Севастополь, там военные моряки, корабли. Можно нафоткать, как турист. Цензор забанен в россии, я пишу тет без опасения, что они узнают. Да искать правда, что иголку в стогу сена. Каждый день тысячи границу с Крымом пересекают.
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Нравится ему рюцкий мир - пусть едет туда навсегда, обратно в Украину не впускать и еще одним ватником на нашей земле меньше станет.
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Чистая манипуляция, почему-то не все с гражданством Украины могут туда ездить. Овечка невинная.
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Дурные они в парашу ехать. Не для того они с параши бежали, чтоб в свои пропитые мухосрански возвращаться. Они наоборот тянут парашу сюда, поэтому пора требовать от власти закона, чтоб такой в 24 часа в одних трусах или лифчике на историческую среднеберёзовую родину и только мы его-её и видели.
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Бот, палишся своїми картінками:
«Москаль» в лапках, та й мало, хто так каже, в основному кажуть кацап.
Ну й «на Україні»...
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Вот эта мразь кремлядская,когда до эфиров добирается,уже пять лет несёт одну и ту же ахинею.Чисто ради любопытства,посмотрите на все его интервью,все без исключения,слово в слово.Даже такое событие,как война,не поменяло риторику этого ублюдка!Какого х...я,эта тварь продажная рашистская делает при власти?
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Яка гидота на 8 марта в Крым шпили вили посмотреть
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Невже на такого "обранця" ніяк не можно вплинути?Аль Капоне найшли за що засудити.Балицький що умніший за адвокатів мафіозі?
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Ведь русский язык не принадлежит Российской Федерации, он принадлежит русскому народу", - подытожил нардеп.
Сколько украинцев в россии?
Источник: https://censor.net.ua/n3112016
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Он туда государственные и военные тайны Украины возит.
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ця скотина репутат з мого Запоріжжя, де вати на жаль вистачає
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Ну так а які проблеми- One way ticket... вон на ##уй
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а почему он с такой прокацапской идеологией еще депутат а не на нарах в СБУ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто моя земля, как ездил, так и буду ездить, - оппоблоковец Балицкий собрался в оккупированный Крым и рассказал об этом российским СМИ
 
 
 
 
 
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