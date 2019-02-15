 На следующей неделе США одобрят "азовский пакет" санкций против РФ из 124 страниц, - Порошенко

"Я не сомневаюсь, что в ближайшее время в начале следующей неделе в Брюсселе санкции после координаций усилий с Украиной точно будут приняты", - сказал П.Порошенко журналистам в пятницу в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он рассказал, что вопрос "азовского пакета" санкций против РФ обсуждался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и с руководителем комитета Сената США по международным отношениям Джеймсом Ришем.
"Сегодня проект по санкциям составляет 124 страницы, и цена, которую Россия вынуждена будет заплатить за акт агрессии против Украины (в нейтральных водах Черного моря), будет повышена", - подчеркнул П.Порошенко.
Он также сообщил, что поручил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину в это воскресенье провести встречу с "друзьями Украины", которых "сегодня беспрецедентно много", для обсуждения координации действий по расширению санкций.
По информации западных СМИ, в ЕС уже согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента с украинскими моряками.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
Опять вы за нас все обеспокоены...
Афигенно!
Надо сделать длля козломордых коредор до Европы... и пусть беспокояться...
ЗАДРАЛИ ТВАРИ ЭВРОПЕЙЦЫ
вся раша смеется с ихних санкций , а если в Украине кто то возмутился слабым санкциям, нам говорят ничего ничего мы не дали какую то там программку и какой то Леша в
в Омске в 2030 году не сможет поиграть в игру.А мы погибаем уже 6-й год!
Достали тва ри как же вы все Украину разводите!
имхо конечно
Заступник Міністра оборони України розповів, скільки керованих засобів ураження отримали ЗСУ минулого року.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на 5 канал.
Було прийнято на озброєння та постачання більш як 20 зразків озброєння та ***********, а також виведено на завершальні етапи в державних випробуваннях понад десять новітніх зразків озброєння
За результатами виконання заходів ДОЗ-2018 до Збройних сил України поставлено декілька тисяч керованих засобів ураження, а також понад 500 тис. *********** та інших виробів, близько 8 тис. од. основних зразків озброєння та військової техніки, майже тисячу одиниць техніки було відремонтовано. Про таке повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський.Крім того, він зазначив, що протягом 2018 року було прийнято на озброєння та постачання понад 20 зразків озброєння та ***********, а в рамках виконання дослідно-конструкторських робіт виведено на завершальні етапи в державних випробуваннях понад десять новітніх зразків озброєння.
Начали ксерить копии и на 124-ой закончилась бумага..
Итого получилось 124 страницы санкций.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 февраля на мюнхенской конференции по безопасности поддержал решение США о выходе из совместного с РФ Договора о нераспространении ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Столтенберг пригрозил России тяжелыми последствиями за агрессию против Европы.
Столтенберг 15 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Значительную часть речи он посвятил ДРСМД, точку в котором недавно поставили США. Американцы пошли на это, так как Москва не желала соблюдать договоренности и работала над созданием запрещенных ракет.
Столтенберг поддержал такое решение Вашингтона. Он напомнил, что в последние годы Москва все чаще бряцала ядерными боеголовками, угрожая нанести удары, в том числе, и по Европе. "Вся система контроля над ядерным вооружением находится под угрозой... Российские ракеты способны нанести удар по европейским городам, в том числе и по Мюнхену", - констатировал генсек НАТО.
Он отметил, что из-за агрессивной Москвы ДРСМД превратился просто в "листок бумаги". Столтенберг призвал Россию прекратить испытывать терпение Запада и вернуться к выполнению Договора, в частности, уничтожить запрещенные ядерные ракеты. Для этого, отметил он, "окно возможностей" еще открыто.
"Часы тикают", - заявил Кремлю генсек, добавив, что в противном случае Москва сильно пожалеет.
Столтенберг заверил что Кремлю не понравится худший сценарий в этой истории - "мир, в котором нет договора о РСМД".
Хоча отак наперед заявляти про всі 124 сторінки трохи стрьомно.
Он недавно наші бадьоро заявляли, що Європа зупинить Нордстрім-2, а воно вийшо якось гібридно...
Що ж до "гібридного" (або "компромісного", як його ще називають) рішення по Нордстрім-2, то бадьорі анонаси наших євроентузістів не співпадають з аналізами досягнутого від експертів інших зацікавлених країн - Польщі, наприклад. Не поділяють того ентузіазму і в американській адміністрації, але у них там зараз інші проблеми....
Gazociąg Nord Stream 2, który ma transportować gaz z Rosji do Niemiec, powstanie, ale częściowo będzie objęty unijnym prawem. Uzgodnili to przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady UE.
Przedstawiciele europarlamentu i państw członkowskich dyskutowali w Strasburgu nad Nord Stream 2 przez dziewięć godzin. Kompromis udało się osiągnąć w nocy. Jak podaje IAR, tylko nieznacznie zmieniono wcześniejsze, piątkowe ustalenia unijnych ambasadorów.
Uzgodniony kompromis jest łagodniejszy od pierwotnej propozycji i zgodny z sugestiami tych dwóch mocno zainteresowanych nim krajów: Niemiec i Francji. Stosowanie unijnych przepisów ma być ograniczone tylko do wód terytorialnych Niemiec, z wyłączeniem wód duńskich i specjalnych stref ekonomicznych.
Teraz nowe przepisy musi jeszcze przegłosować Parlament Europejski na sesji plenarnej, a także zaakceptować unijni ministrowie.
15 Лютий, 2019
Експерти - про те, яких секторів російської економіки насамперед можуть торкнутися обмежувальні заходи. До вашої уваги матеріал журналіста російської служби "Голосу Америки" Віктора Владімірова
У середу, 13 лютого, сенатори, що представляють як Республіканську, так і Демократичну партію, оприлюднили законопроект, який передбачає посилення економічних санкцій щодо Росії через втручання Кремля у вибори в різних країнах світу та агресивної політики проти України.
Санкції, запровадити які пропонують законодавці, спрямовані проти російської банківської системи, енергетичного сектору та системи обслуговування зовнішнього боргу.
Автори законодавчої ініціативи - республіканець Ліндсі Грем та демократ Боб Менендес, вже вносили минулого року менш жорсткий варіант законопроекту, який тоді не був схвалений.
Реакція Кремля не забарилася - прес-секретар Дмитро Пєсков заявив у четвер, що російська економіка здатна впоратись із будь-якими новими американськими санкціями, зазначивши, що країна продемонструвала макроекономічну стабільність і навіть показує економічне зростання, зіткнувшись з обмежувальними заходами з боку Заходу. З приводу можливих обмежувальних заходів, які ще мають обговорити у Конгресі США, у Росії висловилися чиновники МЗС та Міністерства економіки, а тим часом курс рубля істотно просів щодо як долара, так і євро.
Експерти вважають, що нові санкції можуть торкнутися вельми широкого спектру російської економіки. Так, у пакеті передбачені санкційні заходи за будь-які угоди з російськими суверенними облігаціями, які щойно випустив уряд РФ. Під загрозу потрапляють зарубіжні проекти російських енергетичних держкомпаній і інвестиції у російські проекти зі зрідженого природного газу за межами Росії.
Санкції також можуть торкнутися банківської сфери та кібернетичного сектору РФ, а крім того - конкретних персоналій, так чи інакше причетних до корупції та інших злочинних дій, здійснених в інтересах російського керівництва.
Реакція в Росії
У Москві усвідомлюють небезпеку, яка походить від чергових заходів, але заявляють про свою готовність витримати випробування, незважаючи ні на що.
Директор Інституту стратегічного аналізу ФБК, професор Вищої школи економіки Ігор Ніколаєв вважає, що новий пакет санкцій виглядає значно серйозніше у порівнянні з обмежувальними заходами, запропонованими раніше тими ж сенаторами. Правда, поки невідомо, що, зрештою, точно увійде у «комплект», уточнив російський економіст.
«Однак можливі обмеження з купівлі суверенного російського боргу або заборона на доларові розрахунки російськими державними банками - вкрай тривожний дзвінок (для Москви), - констатував він у коментарі для російської служби« Голосу Америки». - Це не просто ті обмеження щодо фінансування та кредитування, які вже існують щодо ряду наших держбанків. Тут важливо розуміти, що фінансувати держборг якось треба, а американські резиденти займали значну частку на цьому сегменті російського ринку».
У разі, якщо санкції наберуть такого характеру, доведеться викручуватися за рахунок внутрішнього ринку, вважає Ігор Ніколаєв.
«Тому, що інші іноземні інвестори теж навряд чи будуть купувати російські облігації, - пояснив він.- А позичати всередині країни - означає знекровлювати власний ринок з точки зору інвестиційних ресурсів. Далі - більше: немає ресурсів - немає і тих прискорених темпів зростання економіки, про які ми мріємо».
Найнеприємніше в санкціях щодо заборони російським держбанкам здійснювати операції в доларах, на думку економіста, це те, що це може спровокувати панічні настрої на банківському ринку. І в будь-якому випадку заплановані заходи можуть виявитися болючими та неприємними для російської економіки, резюмував він.
У свою чергу економічний оглядач Семен Новопрудський у коментарі російській службі «Голосу Америки» зауважив, що ініціатива американських сенаторів принципово важлива сама по собі: «У тому сенсі, що частина російських політиків вже почала думати, що тема санкцій на деякий час взагалі зникла з порядку денного».
З іншого боку, журналіст згоден, що все залежатиме від того, в якому вигляді закон буде в кінці кінців прийнятий: «Там є речі, які за своїми наслідками можуть виявитися для Росії набагато серйознішими, ніж багатьом здається. Документ мало того, що ускладнює вихід США з НАТО, він ще має на увазі і спрощення умов поставок зброї іншим країнам, щоб ті не потрапили під вплив Москви. А конкуренція на ринку озброєнь - це те, що завжди хвилює Росію, оскільки це найважливіша стаття експортних доходів».
Також, на думку Семена Новопрудського, болісними можуть виявитися санкції проти російських держбанків: «Поки за великим рахунком фундаментальні санкції проти них не запроваджувалися - саме такі, які б істотно обмежували їхню роботу. Все одно найбільші російські банки мають можливість різними способами позичати гроші на зовнішньому ринку. Призупинилася лише їхня експансія на зовнішніх ринках. Проте, проблем із ліквідністю в російській банківській системі практично не було».
І все-таки, як видається оглядачеві, новий законопроект найбільш важливий як сигнал, що ще «нічого не розсмокталося», і в будь-який момент можуть виникнути нові санкції, які глибоко торкнуться трьох головних секторів російської економіки: нафтогазового, ВПК і банків.
Оцінки американських експертів
Опитані російською службою «Голосу Америки» експерти також зійшлися на тому, що багато чого залежатиме від того, що увійде в остаточний текст закону.
Колишній координатор санкційної політики Держдепартаменту США Деніел Фрід (Daniel Fried) заявив в інтерв'ю російській службі «Голосу Америки»: «Судячи з того, що я знаю про цей законопроект, він виглядає більш просунутим у порівнянні з попереднім проектом. Деякі його положення кращі, деякі гірші, і я б, звичайно, хотів, щоб у ньому взагалі не було потреби - якби адміністрація Трампа була більш чіткою у своїй політиці щодо Росії і випереджала б дії Конгресу. Але з різних причин це не так, і ця адміністрація не викликає довіри, коли справа стосується Росії».
«Я очікую, що у мене буде можливість попрацювати з Конгресом під час проходження законопроекту та при обговоренні поправок до нього» - сказав Деніел Фрід.
Розробник минулих санкцій щодо Росії привітав включення в законопроект планів із розслідування вбивства Бориса Нємцова: «Я не знаю, що нам вдасться з'ясувати в ході цього. Однак я бачу, що цей пункт є кроком до більшої ясності і справедливості, і тому я це підтримую».
Юджин Чаусовський (Eugene Chausovsky), старший експерт аналітичного центру Stratfor, так прокоментував ситуацію:
"Побачимо, чи буде цей законопроект ухвалений у запропонованому вигляді, або ж якісь його положення будуть пом'якшені - це буде предметом переговорів між Конгресом і адміністрацією. Але я думаю, що секторальні санкції або більш жорсткі санкції, такі як заборона на банківські операції, енергетичний сектор, суверенний борг - ці санкції складніше провести через потенційні наслідки, які можуть мати місце не лише для Росії, але і безпосередньо для США та у глобальному масштабі".
Пояснюючи свою позицію, американський експерт зазначив: "Безумовно, США намагалися економічно ізолювати Росію, і ми бачили ці спроби в енергетичному секторі, ми бачили вплив санкцій на «РУСАЛ» - не лише на російську економіку, а й на світові алюмінієві ринки. І ми бачили, що ці санкції, у кінцевому підсумку, були ослаблені після того, як були вжиті заходи щодо позбавлення Дерипаски мажоритарного пакета. Тобто санкції можуть вплинути на конкретні компанії, певні компанії. Але все залежить від того, які санкції будуть схвалені, щоб побачити, який економічний вплив це матиме на Росію. Я вважаю що Росія (і ми бачили, як російські офіційні особи сьогодні говорили про це) з макроекономічної точки зору більш підготовлена цього разу, ніж у минулі роки, тому що пройшло вже кілька років... Тому я вважаю, що це, безумовно, вплине на російську економіку, але не бачу якоїсь серйозної кризи, принаймні, зараз".
Коментуючи "український" розділ законопроекту, аналітик Stratfor сказав: "Я думаю, що запропоновані санкції проти російської суднобудівної індустріі і співробітників ФСБ, пов'язаних з інцидентом у Керченській протоці, ймовірно, мають більше шансів пройти, ніж, такі заходи, як санкції в банківському секторі, або санкції щодо російського боргу, - принаймні, в найближчому майбутньому.
Джошуа Кіршенбаум (Joshua Kirschenbaum), старший експерт "Німецького Фонду Маршалла" (GMF) побачив схожість пропонованого законопроекту (названого DASKA - скорочено з англ. "Закон про захист американської безпеки від агресії Кремля"), з американськими санкціями, прийнятими щодо Ірану.
"Насправді це схоже на те, що сталося з Іраном, незважаючи на всі відмінності, є і паралелі ... Я думаю, просування буде в будь-якому випадку - в Конгресі, крім DASKA, є ще і DETER Act (Закон про захист виборів від загроз шляхом встановлення обмежень). Інше питання, якщо адміністрація активно використовуватиме адміністративні укази або накладення санкцій під положеннями закону CAATSA ( «Закону про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій», звичайно, це може змінити політичну динаміку. Але зараз, як ми бачимо, Конгрес хоче більшого".
Експерт так пояснив свої слова:"У DASKA є три важливих нових положення про санкції: перше - санкції щодо установок з виробництва зрідженого природного газу за участю Росії, але за її межами - щоб перешкоджати експорту російського ЗПГ, друге - санкції на розробку сирої нафти або ресурсів усередині країни, і третє - санкції щодо нових випусків суверенного боргу Росії терміном понад 14 днів.
Таким чином це набагато менш екстремально, ніж багато з положень, які є в тому ж законопроекті DETER.Таким чином, мені здається, що за цими трьома ділянками досить широкий консенсус у Конгресі, і пропоновані заходи не розглядаються як крайні. Додатково до всього, динаміка, яку ми бачимо як з досвіду Ірану, так і з деяких натяків у DASKA, полягає в тому, що це може бути перший раунд с
Пока п...ы не дали.
и это все? А за нарушение морского права? Будут и дальше заходить в чужие порты для дозаправки и др.?
Трудно сказать, насколько нетерпима ситуация с мигрантами, чтобы Трамп пошел на столь экстремальное решение. Но здесь речь идет, скорее, о принципе: Трамп обещал во время предвыборной кампании решить проблему - он ее решает. Трамп действует, как примерный семьянин в магазине, вооруженный бумажкой со списком покупок. Что записано - то он и покупает, строго по списку. И нет такой силы, способной ему помешать выполнить свой семейный долг.
Єто Вам не продавец шоколадной лавки обещавший АТО за 3 дня
Афигенно!
Надо сделать длля козломордых коредор до Европы... и пусть беспокояться...
ЗАДРАЛИ ТВАРИ ЭВРОПЕЙЦЫ
вся раша смеется с ихних санкций , а если в Украине кто то возмутился слабым санкциям, нам говорят ничего ничего мы не дали какую то там программку и какой то Леша в
в Омске в 2030 году не сможет поиграть в игру.
Достали тва ри как же вы все Украину разводите!
Это пецины достижения? Он этим хвастается? Пусть лучше расскажет, что он уже и для Америки и для Европы - просто вор и барыга. Или нет? Кристально чистой души под...ок
Собственно, там хвастаться особо нечем.
В-первых, НАТО никак не прореагировало на имитационные изменения в Конституцию о пути в ЕС и НАТО, которыми так хвастается Порошенко. перед украинцами. То есть - никаких радостных криков Запада и обнадеживающих обещаний по этому поводу не было.
Во-вторых, НАТО в очередной раз дает понять, что при Порошенко у власти Украина даже не сможет рассчитывать на План действий по членству в Альянсе. А за пять лет президентства Порошенко ничего не было сделано для реального реформирования армии, ставшей просто "дойной коровой" для коррупционных заработков.
Да и вообще видно было, что Столтенберг встретился с Порошенко исключительно из вежливости. Такая ли нам нужна поддержка Запада против России во время войны на Донбассе?
Тут ещё и рыжий клоун трампуша выхолащивает и отодвигает санкции, как может, подыгрывая кремлёвским тварям, всячески тормозит их введение.