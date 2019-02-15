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 На следующей неделе Евросоюз одобрит "азовский пакет" санкций против РФ из 124 страниц, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Евросоюз на следующей неделе одобрит "азовский пакет" санкций против Российской Федерации.

"Я не сомневаюсь, что в ближайшее время в начале следующей неделе в Брюсселе санкции после координаций усилий с Украиной точно будут приняты", - сказал П.Порошенко журналистам в пятницу в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Он рассказал, что вопрос "азовского пакета" санкций против РФ обсуждался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и с руководителем комитета Сената США по международным отношениям Джеймсом Ришем.

"Сегодня проект по санкциям составляет 124 страницы, и цена, которую Россия вынуждена будет заплатить за акт агрессии против Украины (в нейтральных водах Черного моря), будет повышена", - подчеркнул П.Порошенко.

Он также сообщил, что поручил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину в это воскресенье провести встречу с "друзьями Украины", которых "сегодня беспрецедентно много", для обсуждения координации действий по расширению санкций.

По информации западных СМИ, в ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента с украинскими моряками.

Также читайте: Помпео и Могерини обсудили возможные санкции против России за агрессию в Азовском море: "Процесс продолжается"

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также читайте: Московский суд оставил под арестом четырех украинских военнопленных моряков, - Полозов

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3112015
 
 
 Топ комментарии
 
8 кацапам запретят въезд в ЕС?
Мощно!
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Потужно, петя.. А ти яким боком до цих санкцій? І на санкціях ЄС вирішив піаритися наш "сивочолий гетьман", за відсутністю власних здобутків?
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Важно не сколько страниц а что на тех страницах, На следующей неделе Евросоюз одобрит "азовский пакет" санкций против РФ из 124 страниц, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7577а там боюсь будут опять не санкции а понты дешёвые !
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Еще про озабоченности не забывайте и запрет посещения ЕС рядовым шестеркам.
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Всього за минулий рік було експортовано до ЄС товарів на суму $20,15 млрд, а частка ринку Євросоюзу склала 42,6%. Нагадаємо, що за 2017 рік частка ЄС складала лише 40,5%

Також минулого року в Україну було імпортовано товарів на $57,14 млрд (зростання на 15,2%).
Звертає увагу, що відновилося зростання імпорту з Росії - він зріс на 14,2%, до $8,1 млрд.
!!! Загальний імпорт зріс на 15.2%, імпорт з раши на 14.2. Тобто, частка імпорту з раши зменьшилась
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Хоча Росія продовжує залишатися найбільшим ринком збуту українських товарів, експорт до неї у 2018 році впав на 7,2%, до $3,65 млрд.
Натомість експорт українських товарів до Польщі склав $3,25 млрд, зрісши на 19,6%. За таких темпів вже цього року Польща може стати ключовим торговельним партнером України.
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Он не виноват, оно так само выходит, и вообще что касается денег и товаров он не при делах, там Гнойсман заправляет.
Петя у нас ответственный за лапшу, которую он щедро развешивает на уши украинцам и "западным партнерам".
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8 кацапам запретят въезд в ЕС?
Мощно!
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Это стоило того, чтобы подарить козломордым два катера и буксир и сдать в плен на расправу 24 моряка.
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Кстати, катера то, поросёнко продал втридорога Украине, а потом подарил их казломордым.
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ЕС согласовал санкции против 8 россиян за агрессию в Азовском море - СМИ
4219 ПРОСМОТРОВ 11
Пятница, 15 февраля 2019, 16:55
13 0

Дипломаты ЕС согласовали введение санкций протии россиян, причастных к захвату 24 украинских моряков во время инцидента у Керченского пролива.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

"Дипломаты ЕС договорились о санкциях против России из-за инцидента в Азовском море. Предусматривается запрет на получение виз и замораживание активов примерно для 8 человек, причастных к задержанию 24 украинских моряков, решения должны формализовать в ближайшие недели", - написал Джозвяк.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/02/15/7206786/
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Порохосоки включили свое мощное оружие - кнопку спам. Возразить то им нечего.
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статью читал?там написано-на следующей неделе,на 124 страницах На следующей неделе Евросоюз одобрит "азовский пакет" санкций против РФ из 124 страниц, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1338.вот тогда и запостишь свое радио свобода
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Там написана очередная брехня поросёнко. Ну-ка расскажи нам, гыга про ато за часы, продам Рошен, тысячя в день, миллион страховки за солдата, доллар по 10 грн и прочие брехливые обицянки соевого лжеца.
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ну так и доказывай тогда,когда появится официальная правда...а не обхаивай еще не принятое решение Наступного тижня Євросоюз схвалить "азовський пакет" санкцій проти РФ із 124 сторінок, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9374
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Вот когда будут выполнены предвыборные обяцинки соевой свиньи пятилетней давности тогда и кукарекать будешь. А пока, брысь.
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А я по теме и сказал. Тема, вроде про " потужные" санкции со слов мальдивского лжеца. Не?
Восьми рылам которые никогда не поехали бы в ЕС запретят въезд и заморозчт счета которых у них нет. Достойный ответ за 24 наших моряка и три судна отданных главнокомандующим своим торговым партнёрам.
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вообщето это очень мягко,ну очень, можно назвать предсказанием-то что ты сказал.ведь события еще не было.
у пороха -есть основания говорить то.что он сказал,ведь он общался с теми ,кто будет принимать решения.а ты просто рассказываешь газетные сплетни. Наступного тижня Євросоюз схвалить "азовський пакет" санкцій проти РФ із 124 сторінок, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7967
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Та да, у пороха есть основания, если вспомнить что он врёт как дышит.
Гыга, тебя от себя не тошнит?
Твой соевый пахан уже сравнялся по лживости и подлости с ****** кремлёвским.
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а ти віриш жулькиной брехні про газ в 2 рази дешевше, ваона навіть жулькину тисячу не здатна виплатити з 2007 році.
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Кто о чём а порохобот о жульке. Вроде не про нее речь. Шо там у тебя ещё в методичке?
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кароче сКЛІФасовскій це ти про меточки почав, бот)
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Почему в минстець набирают исключительно умственно-отсталых? Так дешевле?
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Это тебе кадыровец говорил, перед ночью любви?
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Потужно, петя.. А ти яким боком до цих санкцій? І на санкціях ЄС вирішив піаритися наш "сивочолий гетьман", за відсутністю власних здобутків?
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Молодець. Ростеш в моїх очах. Тримай на знак відзнаки 🍬

😁😁😁
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Долб...б,так ПАП провел сколько встреч уже по этому поводу и склоняет активно партнеров к ужесточению санкций!
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Важно не сколько страниц а что на тех страницах, На следующей неделе Евросоюз одобрит "азовский пакет" санкций против РФ из 124 страниц, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7577а там боюсь будут опять не санкции а понты дешёвые !
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Так вже чути дике завивання радості козлорожих з мокшанських боліт .. А що буде наступного тижня важко собі навіть уявити..😁😁😁
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У вас ЭТОТ высер на ВСЕ случаи жизни?
К работе надо относиться ответственно, лучше готовиться, нельзя же за одно и то же получать деньги. ИЛИ У СОЕВЫХ МОЖНО?!!!
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Розчарую тебе трохи. На платять шоколадками. Можу навіть поділитися одною 🍫
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Какой ПОП такой и приход. Для вас походу все коричневое за шоколад катит.
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"Можеш поцілувати мене в дупу, я вчора шоколад їв" ( блогер Андрій Полтава)
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Не вмешивай меня в ваши коричневые дела, я не из "этих".
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Любят порохоботы шоколадную дырочку вылизывать.
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Чему? Я же не извращенец. Вылизывай сам, не волнуйся.
Кстати, кацап, ты опять спалился. Помню как в 14 году на цензоре и не только, на любое издевательство над рашей и ****** кацапы отвечали - вы нам завидуете, не завидуй и прочее в этом роде. И ты туда же.
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Ну вибач, якщо я в тобі помилився.. Я ж хотів лише козлорожого троля пригостити . А то останнім часом вся ваша птахоферма про задній прохід лише і кукухдаче...😃
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Да ты продолжай лизать, не отвлекайся. А то из зарплаты вычтут.
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Я ж і кажу, птахоферма.. В козлорожих пєтухов лише одне в голові..😁😁😁😁😁
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Сочувствую. Сходи к психиатру, может он вправит тебе мозги.
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Ну давай, ще заспам всі мої пости. І я хоч буду знати кому машинку для стрижки долонь подарувати..😃😃😃
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Сказал соевый спамщик заспамивший мои посты.
До чего же вы лживые, кацапы.
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Кацапотварь,у тебя попаболь,мразь козломордая?
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А ты что подпрягаешься. Я просто подсказал шокоботу лучше готовиться, а то в сотый раз уже не впечатляет. Или за коллегу по цеху обидно?
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Не кажи мені козлорожий, що робити і я не скажу тобі куди йти...
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КАцапня - народец 3,14дарас и подлежит уничтожению в санитарніх целях
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Просто днище какое то.124 страницы.Петя акстись,война идет с парашей 5 год и на фоне твоих 124 страниц пани неуважаемая меркель,берет и разрешает ***** построить сп-2.О чем ты вообще
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Координация усилий... Улыбнуло. Трамп его уже послал на три буквы. Молчит, терпит...
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Так оно , по-ходу ,уже не въездной в большинство стран Европы . Я только узнал ...
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Вот это, в данный момент, висит на сайте Мариуполя 0629, который не упрекнуть в юлеботстве, например. Вот это:

Сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
Донецкая область обеспечила 10,2% валютной выручки от экспорта товаров в целом по Украине и заняла третье место после города Киева и Днепропетровской области.
В 2018 году предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 113 стран мира. В товарной структуре экспорта региона в 2018 году 81,6% приходилось на черные металлы. В валютной выручке от поставок всех товаров в Российскую Федерацию удельный вес черных металлов составил 54,1%, в Польшу - 78,0%, Турцию - 87,6%, Италию - 93,1%, США - 98,8%.Доля машиностроительной продукции в экспорте всех товаров в 2018 году составила 5,0%. При этом в валютных поступлениях от экспорта товаров в Российскую Федерацию удельный вес машиностроительной продукции составил 25,3%. В Россию направлено 62,9% экспортированной продукции машиностроения региона.

Отсюда вопрос: о каких санкциях идет речь? Там и цифры есть конкретные, миллиардах долларов выражаемые. Ссыляк нужен?
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54,1%, в Польшу - 78,0%, Турцию - 87,6%, Италию - 93,1%, США - 98,8%

А ну-ка сложи проценті в кучу? Что єто за бред?
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А ну-ка, прочитай-ка повнимательнее, для начала, а потом беса загоняй.
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Ну так и почитай. В огороде бузина - в Киеве дядька.
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То есть, ты это серьёзно. Объясняю: например, в США, кроме черного металла, ничего иного не эспортируется, практически, если не считать 1,2%. И вот так- по каждой перечисленной стране. Теперь понятно?
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В валютной выручке от поставок всех товаров в Российскую Федерацию удельный вес черных металлов составил 54,1%, в Польшу - 78,0%, Турцию - 87,6%, Италию - 93,1%, США - 98,8%===== ================

Просто любопытно: а что тут непонятного? Эти проценты - это удельный вес черных металлов в общем объеме валютной выручки от экспорта в эту страну))
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Ссссыляк тебе на Магадан будет,мордовецвася
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Опа !!! Пеца пресс - секретарём подрабатывать стал ? ...Не прошло и пол-года ....
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Вы его еще про его презентации с Томасом не забывайте.
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124 страницы мягонькой, нежной, ароматизированной бумаги!!!
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Лучше бы выбил из Европы увеличение квот на украинские товары
имхо конечно
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поросенко пиарится за счёт чужих достижений, пусть главноторгуюший расскажет, что оно сделало для Украины хорошего??
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Сюр какой то... Санкции, в моем понимании, как гражданина России- это запрет строительства СП2, СП3, Силы Сибири, ТП, ограничение СВИФТ, межбанковских транзакций Мастер и Виза, к примеру, ограничение на экспорт нефти, газа, золота, алюминия, обогащенного урана, твелов , оружия и тд. Особенно оружия... Полный запрет кредитования на Западе, доступа к технологиям и пр. Все остальное- абсурд и гонево
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Павел. Ти трохи там в Пітєрє не в темі, але "СП2" вже не ваш. Погугли тему, доки у вас там на Рашці ще Інтернет є..😃
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Та и черт с ним, с СП2, не о нем речь. Я пытался сформулировать общее мировоззрение, ага
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Общее мировозрение? Для РФ очень пуйовое... Последний пакет санкций США так там и назвали - Санкции из ада...
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Санкции из ада... Громковато сказано, не? Санкции из ада я уже перечислил в посте выше... Свифт, газ, оружие, нефть. Остальное **** весьма мало. Такие дела
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124 сторінки непорозумінь і занепокоєння.
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Ну, после такого я согласен на 40% подорожание газа от пети....
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Збройні сили отримали близько 500 тисяч *********** та тисячі одиниць високоточних ракет.

Заступник Міністра оборони України розповів, скільки керованих засобів ураження отримали ЗСУ минулого року.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на 5 канал.
Було прийнято на озброєння та постачання більш як 20 зразків озброєння та ***********, а також виведено на завершальні етапи в державних випробуваннях понад десять новітніх зразків озброєння
За результатами виконання заходів ДОЗ-2018 до Збройних сил України поставлено декілька тисяч керованих засобів ураження, а також понад 500 тис. *********** та інших виробів, близько 8 тис. од. основних зразків озброєння та військової техніки, майже тисячу одиниць техніки було відремонтовано. Про таке повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський.Крім того, він зазначив, що протягом 2018 року було прийнято на озброєння та постачання понад 20 зразків озброєння та ***********, а в рамках виконання дослідно-конструкторських робіт виведено на завершальні етапи в державних випробуваннях понад десять новітніх зразків озброєння.
На следующей неделе Евросоюз одобрит "азовский пакет" санкций против РФ из 124 страниц, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3271
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Тільки на одному складі в Ічні було знищено майже мільярд патронів
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дурню, тут на Цензорі була стаття Бутусова, до він у всіх подробицях розписав, що було знищено на складі в Ічні. Відносно офіційних товарних накладних,але ж там не може бути похибки, бо Петро навів потужний чіткий порядок в армії
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Потужно.. А скільки *********** було знищено на арсеналах ЗСУ в Сватово, Балаклії, Калинівці та Ічні за що жоден високопосадовець не поніс ні найменшого покарання?
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Що, вже мєтодічка по темі закінчилася?.. Пішов експромт...😁😁😁
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Хто там спамить правой? .. Лєвой! Лєвой! Лєвой!..😁😁😁
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в 22.00 у них пересменка? Заступила какая-то свежая бодрая многочисленная смена барыгоботов
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Первый год отсидки с конфискацией?
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Вообще-то там всего одна страница...
Начали ксерить копии и на 124-ой закончилась бумага..
Итого получилось 124 страницы санкций.
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Не кажи гоп поки не перескочиш . Мы уже много слышали о санкциях из ада , но пока Штатами командует Рыжий Клоун , могут быть любые сюрпризы , как и с хим санкциями.
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Наступного тижня Євросоюз схвалить "азовський пакет" санкцій проти РФ із 124 сторінок, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6022
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 февраля на мюнхенской конференции по безопасности поддержал решение США о выходе из совместного с РФ Договора о нераспространении ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Столтенберг пригрозил России тяжелыми последствиями за агрессию против Европы.
Столтенберг 15 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Значительную часть речи он посвятил ДРСМД, точку в котором недавно поставили США. Американцы пошли на это, так как Москва не желала соблюдать договоренности и работала над созданием запрещенных ракет.
Столтенберг поддержал такое решение Вашингтона. Он напомнил, что в последние годы Москва все чаще бряцала ядерными боеголовками, угрожая нанести удары, в том числе, и по Европе. "Вся система контроля над ядерным вооружением находится под угрозой... Российские ракеты способны нанести удар по европейским городам, в том числе и по Мюнхену", - констатировал генсек НАТО.
Он отметил, что из-за агрессивной Москвы ДРСМД превратился просто в "листок бумаги". Столтенберг призвал Россию прекратить испытывать терпение Запада и вернуться к выполнению Договора, в частности, уничтожить запрещенные ядерные ракеты. Для этого, отметил он, "окно возможностей" еще открыто.
"Часы тикают", - заявил Кремлю генсек, добавив, что в противном случае Москва сильно пожалеет.
Столтенберг заверил что Кремлю не понравится худший сценарий в этой истории - "мир, в котором нет договора о РСМД".
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Сподіваюсь, Україна і до цих санкцій приєднається з гідністю.
Хоча отак наперед заявляти про всі 124 сторінки трохи стрьомно.
Он недавно наші бадьоро заявляли, що Європа зупинить Нордстрім-2, а воно вийшо якось гібридно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа следующей неделе Евросоюз одобрит "азовский пакет" санкций против РФ из 124 страниц, - Порошенко
 
 
 
 
 
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