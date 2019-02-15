 На следующей неделе Евросоюз одобрит "азовский пакет" санкций против РФ из 124 страниц, - Порошенко

"Я не сомневаюсь, что в ближайшее время в начале следующей неделе в Брюсселе санкции после координаций усилий с Украиной точно будут приняты", - сказал П.Порошенко журналистам в пятницу в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он рассказал, что вопрос "азовского пакета" санкций против РФ обсуждался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и с руководителем комитета Сената США по международным отношениям Джеймсом Ришем.
"Сегодня проект по санкциям составляет 124 страницы, и цена, которую Россия вынуждена будет заплатить за акт агрессии против Украины (в нейтральных водах Черного моря), будет повышена", - подчеркнул П.Порошенко.
Он также сообщил, что поручил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину в это воскресенье провести встречу с "друзьями Украины", которых "сегодня беспрецедентно много", для обсуждения координации действий по расширению санкций.
По информации западных СМИ, в ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента с украинскими моряками.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
Також минулого року в Україну було імпортовано товарів на $57,14 млрд (зростання на 15,2%).
Звертає увагу, що відновилося зростання імпорту з Росії - він зріс на 14,2%, до $8,1 млрд.
!!! Загальний імпорт зріс на 15.2%, імпорт з раши на 14.2. Тобто, частка імпорту з раши зменьшилась
Натомість експорт українських товарів до Польщі склав $3,25 млрд, зрісши на 19,6%. За таких темпів вже цього року Польща може стати ключовим торговельним партнером України.
Петя у нас ответственный за лапшу, которую он щедро развешивает на уши украинцам и "западным партнерам".
Мощно!
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Пятница, 15 февраля 2019, 16:55
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Дипломаты ЕС согласовали введение санкций протии россиян, причастных к захвату 24 украинских моряков во время инцидента у Керченского пролива.
Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.
"Дипломаты ЕС договорились о санкциях против России из-за инцидента в Азовском море. Предусматривается запрет на получение виз и замораживание активов примерно для 8 человек, причастных к задержанию 24 украинских моряков, решения должны формализовать в ближайшие недели", - написал Джозвяк.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/02/15/7206786/
Восьми рылам которые никогда не поехали бы в ЕС запретят въезд и заморозчт счета которых у них нет. Достойный ответ за 24 наших моряка и три судна отданных главнокомандующим своим торговым партнёрам.
у пороха -есть основания говорить то.что он сказал,ведь он общался с теми ,кто будет принимать решения.а ты просто рассказываешь газетные сплетни.
Гыга, тебя от себя не тошнит?
Твой соевый пахан уже сравнялся по лживости и подлости с ****** кремлёвским.
😁😁😁
К работе надо относиться ответственно, лучше готовиться, нельзя же за одно и то же получать деньги. ИЛИ У СОЕВЫХ МОЖНО?!!!
Кстати, кацап, ты опять спалился. Помню как в 14 году на цензоре и не только, на любое издевательство над рашей и ****** кацапы отвечали - вы нам завидуете, не завидуй и прочее в этом роде. И ты туда же.
До чего же вы лживые, кацапы.
Сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
Донецкая область обеспечила 10,2% валютной выручки от экспорта товаров в целом по Украине и заняла третье место после города Киева и Днепропетровской области.
В 2018 году предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 113 стран мира. В товарной структуре экспорта региона в 2018 году 81,6% приходилось на черные металлы. В валютной выручке от поставок всех товаров в Российскую Федерацию удельный вес черных металлов составил 54,1%, в Польшу - 78,0%, Турцию - 87,6%, Италию - 93,1%, США - 98,8%.Доля машиностроительной продукции в экспорте всех товаров в 2018 году составила 5,0%. При этом в валютных поступлениях от экспорта товаров в Российскую Федерацию удельный вес машиностроительной продукции составил 25,3%. В Россию направлено 62,9% экспортированной продукции машиностроения региона.
Отсюда вопрос: о каких санкциях идет речь? Там и цифры есть конкретные, миллиардах долларов выражаемые. Ссыляк нужен?
А ну-ка сложи проценті в кучу? Что єто за бред?
Просто любопытно: а что тут непонятного? Эти проценты - это удельный вес черных металлов в общем объеме валютной выручки от экспорта в эту страну))
имхо конечно
Заступник Міністра оборони України розповів, скільки керованих засобів ураження отримали ЗСУ минулого року.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на 5 канал.
Було прийнято на озброєння та постачання більш як 20 зразків озброєння та ***********, а також виведено на завершальні етапи в державних випробуваннях понад десять новітніх зразків озброєння
За результатами виконання заходів ДОЗ-2018 до Збройних сил України поставлено декілька тисяч керованих засобів ураження, а також понад 500 тис. *********** та інших виробів, близько 8 тис. од. основних зразків озброєння та військової техніки, майже тисячу одиниць техніки було відремонтовано. Про таке повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський.Крім того, він зазначив, що протягом 2018 року було прийнято на озброєння та постачання понад 20 зразків озброєння та ***********, а в рамках виконання дослідно-конструкторських робіт виведено на завершальні етапи в державних випробуваннях понад десять новітніх зразків озброєння.
Начали ксерить копии и на 124-ой закончилась бумага..
Итого получилось 124 страницы санкций.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 февраля на мюнхенской конференции по безопасности поддержал решение США о выходе из совместного с РФ Договора о нераспространении ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Столтенберг пригрозил России тяжелыми последствиями за агрессию против Европы.
Столтенберг 15 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Значительную часть речи он посвятил ДРСМД, точку в котором недавно поставили США. Американцы пошли на это, так как Москва не желала соблюдать договоренности и работала над созданием запрещенных ракет.
Столтенберг поддержал такое решение Вашингтона. Он напомнил, что в последние годы Москва все чаще бряцала ядерными боеголовками, угрожая нанести удары, в том числе, и по Европе. "Вся система контроля над ядерным вооружением находится под угрозой... Российские ракеты способны нанести удар по европейским городам, в том числе и по Мюнхену", - констатировал генсек НАТО.
Он отметил, что из-за агрессивной Москвы ДРСМД превратился просто в "листок бумаги". Столтенберг призвал Россию прекратить испытывать терпение Запада и вернуться к выполнению Договора, в частности, уничтожить запрещенные ядерные ракеты. Для этого, отметил он, "окно возможностей" еще открыто.
"Часы тикают", - заявил Кремлю генсек, добавив, что в противном случае Москва сильно пожалеет.
Столтенберг заверил что Кремлю не понравится худший сценарий в этой истории - "мир, в котором нет договора о РСМД".
Хоча отак наперед заявляти про всі 124 сторінки трохи стрьомно.
Он недавно наші бадьоро заявляли, що Європа зупинить Нордстрім-2, а воно вийшо якось гібридно...